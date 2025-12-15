मेष टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में कोई भी बड़े बदलाव से इस वक्त बचना चाहिए. पिछले काफी समय से चली आ रही इच्छाओं की पूर्ति का प्रयास सार्थक होगा. बात करें आर्थिक मामलों की तो आर्थिक लिहाज से दिन सामान्य रहेगा.