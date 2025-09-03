एक्सप्लोरर
Sarva Pitru Amavasya 2025: सर्व पितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण, कैसे और कब कर पाएंगे श्राद्ध ?
Sarva Pitru Amavasya 2025: सर्व पितृ अमावस्या 21 सितंबर को है. इस दिन सूर्य ग्रहण भी है, ग्रहण में पूजा, पाठ, श्राद्ध कर्म नहीं किए जाते. ऐसे में पितृ अमावस्या पर कब और कैसे कर पाएंगे श्राद्ध जानें.
सर्वपिृत अमावस्या 2025
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 03 Sep 2025 12:05 PM (IST)
ऐस्ट्रो
12 Photos
Tarot Predictions Today: 19 सितंबर 2025 टैरो कार्ड्स से जानें आज का भविष्य, प्यार, करियर और धन पर असर
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर हमला, 2 जवान शहीद, कई घायल
दिल्ली NCR
दिल्ली की लवकुश रामलीला में पूनम पांडे की एंट्री से विवाद, हिंदू संगठन ने जताई नाराजगी
क्रिकेट
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
बॉलीवुड
'जॉली एलएलबी 3' ने ओपनिंग डे पर दिखाए तेवर, कमाई ऐसी कि हिट होना पक्का!
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion