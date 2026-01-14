वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका का कब्जा! ट्रंप ने की तारीफ, मदद का हवाला देकर उठा रहे फायदा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार (13 जनवरी 2026) को कहा कि अमेरिका वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ बेहद अच्छा तालमेल बनाकर काम कर रहा है, क्योंकि कैराकास से लाखों बैरल कच्चा तेल अमेरिकी रिफाइनरियों की ओर भेजा जा रहा है. ट्रंप के इस बयान को अमेरिका-वेनेजुएला संबंधों में एक बड़े और ऐतिहासिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है.

डिट्रॉइट इकोनॉमिक क्लब में बोलते हुए ट्रंप ने दावा किया कि उनकी सरकार वेनेजुएला के साथ सीधे तौर पर मिलकर काम कर रही है और बड़ी मात्रा में वेनेजुएला का तेल पहले ही अमेरिका पहुंचना शुरू हो चुका है. उन्होंने कहा कि इस कदम का असर न केवल अमेरिका बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर भी पड़ेगा और इससे तेल की कीमतों में और गिरावट आएगी.

मैं वेनेजुएला का सबसे बड़ा समर्थक हूं: ट्रंप

अपने संबोधन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के प्रति बेहद सकारात्मक रुख दिखाया. उन्होंने कहा, 'मैं वेनेजुएला का सबसे बड़ा समर्थक हूं. हम उनके साथ काम कर रहे हैं.' ट्रंप ने वेनेजुएला की मौजूदा स्थिति का ज़िक्र करते हुए कहा कि यह देश कभी बेहद ऊंचे स्तर पर था, लेकिन फिर आर्थिक और राजनीतिक संकट के कारण तबाही की स्थिति में पहुंच गया. उनके अनुसार, अमेरिका के साथ नया सहयोग वेनेजुएला को दोबारा खड़ा करने में मदद करेगा. उन्होंने यह भी दावा किया कि वेनेजुएला से तेल आपूर्ति पहले ही शुरू हो चुकी है और इसके नतीजे जल्द दिखाई देंगे.

लाखों बैरल तेल और गिरती कीमतों का दावा

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला से आने वाला तेल वैश्विक ऊर्जा बाजार में आपूर्ति बढ़ाएगा, जिससे कीमतों पर दबाव पड़ेगा और तेल सस्ता होगा. उन्होंने कहा, 'हम लाखों और लाखों बैरल तेल ले रहे हैं. शुरुआत में यह रोज़ाना के आधार पर आ रहा है — करीब 50 मिलियन बैरल, जिसकी कीमत 5 अरब डॉलर से ज्यादा है. इससे तेल की कीमतें और नीचे जाएंगी.' ट्रंप ने इसे दोनों देशों के लिए फायदे का सौदा बताते हुए कहा कि यह वेनेजुएला के लिए भी शानदार और अमेरिका के लिए भी शानदार है.

