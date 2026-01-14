गोवा में 56वें ​​आईएफएफआई में अपने वर्ल्ड प्रीमियर के बाद विजय वर्मा और फातिमा सना शेख स्टारर 'गुस्ताख इश्क' पिछले साल नवंबर में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. विभू पुरी निर्देशित ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं कर पाई थी. हालांकि फैंस इसकी ओटीटी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फाइनली 'गुस्ताख इश्क' डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करने जा रही है. चलिए जानते हैं इसे ओटीटी पर कब और कहां देख सकते हैं?

'गुस्ताख इश्क' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज?

मनीष मल्होत्रा ​​द्वारा प्रोड्यूस रोमांटिक फिल्म 'गुस्ताख इश्क' में विजय वर्मा और फातिमा सना शेख की केमिस्ट्री दर्शकं को पसंद आई थी लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठंडी साबित हुई थी. वहीं जो लोग इस 'गुस्ताख इश्क' को थिएटर में नहीं देख पाए वे अब इसे घर बैठे एंजॉय कर सकेंगे. दरअसल ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक 'गुस्ताख इश्क' 23 जनवरी, 2026 से जियो हॉट स्टार पर स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगी.

क्या है फिल्म की कहानी?

यह फिल्म प्रेम, त्याग और तेजी से आधुनिक हो रही दुनिया में परंपरा को जीवित रखने के संघर्ष पर बेस्ड है. फिल्म को पुरानी दिल्ली के दरियागंज में फिल्माया गया है. यह फिल्म विजय वर्मा के किरदार नवाबुद्दीन सैफुद्दीन रहमान के सफर को दिखाती है. अपनी मां और छोटे भाई की परवरिश के लिए नवाबुद्दीन का एक ही सपना है कि वो अपने दिवंगत पिता की बंद पड़ी प्रिंटिंग प्रेस को फिर से चालू कर सके. हालांकि, पंजाब के एक बिजनेस ट्रिप के दौरान उ,का यह मिशन एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लेता है, जहां उसे एक उर्दू कवि की बेटी से इश्क हो जाता है.

विशाल भारद्वाज के खूबसूरत साउंडट्रैक और हितेश सोनिक के म्यूजिक के साथ, गुस्ताख इश्क उन लोगों के लिए एक पोइटिक ट्रिट साबित होती है जो दिल और कला का जश्न मनाने वाले सिनेमा की सराहना करते हैं. फिल्म में विजय वर्मा और फातिमा सना शेख के अलावा नसीरुद्दीन शाह और शारिब हाशिम ने भी अहम रोल प्ले किया है.