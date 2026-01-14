कौन हैं आयुषी सोनी? WPL में रिटायर्ड आउट होने वाली बनीं पहली बल्लेबाज

Who Is Ayushi Soni: विमेंस प्रीमियर लीग 2026 में गुजरात जायंट्स के लिए खेलने वाली आयुषी सोनी का नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो गया है. आयुषी डबल्यूपीएल में रिटायर्ड आउट होने वाली पहली बल्लेबाज बन गई हैं. दिल्ली की रहने वाली इस दाएं हाथ की बल्लेबाज ने डब्ल्यूपीएल 2026 के मैच नंबर 6 में डेब्यू किया, जो नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में मंगलवार यानी 13 जनवरी को गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया. गुजरात जॉयंट्स की टीम मैनेजमेंट ने उन्हें नंबर 6 पर बल्लेबाजी के लिए भेजा, लेकिन सोनी 14 गेंदों में सिर्फ 11 रन ही बना पाईं. इसके बाद पारी के 17वें ओवर की शुरुआत से पहले उन्हें रिटायर्ड आउट करने का फैसला किया गया.

आयुषी की रिप्लेसमेंट ने खेली ताबड़तोड़ पारी

आयुषी सोनी के रिटायर्ड आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने भारती फूलमाली आईं, जिन्होंने ताबड़तोड़ बैटिंग की. इस दाएं हाथ की बल्लेबाज जो घरेलू क्रिकेट में विदर्भ के लिए खेलती हैं, उन्होंने मौके का पूरा फायदा उठाया और सिर्फ 15 गेंदों में 36 रन बनाकर नॉट आउट रहीं. इस पारी की मदद से गुजरात जायंट्स 20 ओवर में 192/5 का स्कोर बना पाई. फुलमाली ने अपनी ताबड़तोड़ पारी में 3 चौके और 3 छक्के लगाए.

कौन हैं आयुषी सोनी?

घरेलू क्रिकेट में दिल्ली की ओर से खेलने वाली आयुषी सोनी 25 साल की दाएं हाथ की बल्लेबाज हैं. उन्हें 27 नवंबर, 2025 को नई दिल्ली में हुई डब्ल्यूपीएल 2026 मेगा ऑक्शन में गुजरात जॉयंटस ने 30 लाख रुपये में खरीदा था. सोनी ने 23 मार्च, 2021 को लखनऊ में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत के लिए एक टी20 इंटरनेशनल मैच खेला है, लेकिन उस मैच में उन्हें बल्लेबाजी या गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला था. डब्ल्यूपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ अनुष्का शर्मा की जगह आयुषी को गुजरात की प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया. अनुष्का को रविवार यानी 11 जनवरी, 2026 को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच के दौरान चोट लगी थी, और वो अब कुछ समय के लिए मैदान से बाहर रहेंगी.