हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'बस समाज की सहमति...', इन्फैंट्री में महिलाओं की एंट्री को लेकर सेना अध्यक्ष ने दिया बड़ा बयान

'बस समाज की सहमति...', इन्फैंट्री में महिलाओं की एंट्री को लेकर सेना अध्यक्ष ने दिया बड़ा बयान

Women in Indian Army: जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि सेना महिलाओं को इन्फैंट्री (पैदल सेना) में शामिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन यह फैसला समाज की स्वीकार्यता पर भी निर्भर करेगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 14 Jan 2026 09:27 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय सेना में महिलाओं की भूमिका को लेकर बड़ा बयान सामने आया है. थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि सेना महिलाओं को इन्फैंट्री (पैदल सेना) में शामिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन यह फैसला समाज की स्वीकार्यता पर भी निर्भर करेगा. उन्होंने साफ कहा कि महिलाओं को 'कमजोर' मानने की सोच से बाहर निकलना होगा और सेना का लक्ष्य पूरी तरह जेंडर न्यूट्रल होना है.

महिलाओं की इन्फैंट्री में एंट्री पर क्या बोले सेनाध्यक्ष
मीडिया ब्रीफिंग के दौरान जनरल द्विवेदी ने कहा कि अगर पुरुष और महिला सैनिकों के मानक और क्षमताएं समान हों, और भारतीय समाज इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो, तो महिलाओं को कल ही कॉम्बैट रोल में शामिल किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि सेना किसी को अलग नज़र से नहीं देखती और प्रदर्शन ही सबसे बड़ा पैमाना है.

एक जैसे मानक जरूरी, लेकिन चुनौतियां भी
सेनाध्यक्ष ने बताया कि महिलाओं और पुरुषों के लिए समान मानक होना जरूरी है, लेकिन मेडिकल और ऑपरेशनल कारणों से इसे लागू करना आसान नहीं है. उन्होंने कहा कि महिलाओं के प्रदर्शन के आंकड़ों के आधार पर पहले सपोर्टिंग आर्म्स, फिर कॉम्बैट आर्म्स और बाद में स्पेशल फोर्सेस में रास्ता खोला जाएगा. इसे उन्होंने एक क्रमिक और सकारात्मक सामाजिक बदलाव बताया.

सेना में महिलाओं की मौजूदा संख्या
जनरल द्विवेदी ने बताया कि फिलहाल भारतीय सेना में करीब 8,000 महिला अधिकारी हैं. एनडीए में अभी 60 महिला कैडेट हैं और हर साल 20 को शामिल किया जा रहा है. ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी (चेन्नई और गया) से हर साल करीब 120 महिला अधिकारी पास आउट हो रही हैं. टेरिटोरियल आर्मी भी महिलाओं के लिए खोल दी गई है, जिसमें 110 पद निकाले जाएंगे.

अन्य रैंक (ORs) में महिलाओं की भर्ती की योजना
महिलाओं को अन्य रैंक में शामिल करने के लिए सेना अधिनियम की धारा 12 में बदलाव की जरूरत होगी. सेना का लक्ष्य है कि 2032 तक ORs में महिलाओं की भर्ती 12 गुना बढ़ाई जाए.

आधुनिक युद्ध के लिए सेना का बड़ा प्लान

दुनिया में चल रहे मौजूदा युद्धों से सीख लेते हुए भारतीय सेना अब तेज़ी से आधुनिकीकरण पर ध्यान दे रही है.

  • ड्रोन के लिए अलग रेजिमेंट बनाई जा रही है.
  • रॉकेट और मिसाइल फोर्स को मजबूत किया जा रहा है.
  • लोइटरिंग म्यूनिशन और नई तकनीक से लैस यूनिट्स खड़ी की जा रही हैं.

ड्रोन को मिला नया जोर

जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ड्रोन तकनीक को नई ताकत मिली है.

  • हर कमांड अब जरूरत के हिसाब से 5,000 ड्रोन बना सकता है.
  • खतरे की स्थिति में यह संख्या 20,000 से लेकर एक लाख तक बढ़ाई जा सकती है.

भैरव बटालियन और नई यूनिट्स
उन्होंने बताया कि अब तक 13 भैरव बटालियन बनाई जा चुकी हैं, जो इन्फैंट्री और स्पेशल फोर्सेस के बीच की कमी को पूरा करेंगी. इसके अलावा आर्टिलरी में दिव्यास्त्र बैटरी बनाई गई है, जो डिवीजन कमांडर को आधुनिक ड्रोन तकनीक के साथ मदद करेगी. सेनाध्यक्ष ने बताया कि आज सेना में इस्तेमाल होने वाला 90% से ज्यादा गोला-बारूद देश में ही बन रहा है, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम है.

Published at : 14 Jan 2026 09:26 AM (IST)
Tags :
Indian Army Indian Army' WOMEN Upendra Dwivedi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US-Venezuela Relations: वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका का कब्जा! ट्रंप ने की तारीफ, मदद का हवाला देकर उठा रहे फायदा
वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका का कब्जा! ट्रंप ने की तारीफ, मदद का हवाला देकर उठा रहे फायदा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसवालों के खिलाफ FIR के आदेश पर बोले जियाउर्रहमान बर्क- 'कानून से ऊपर कोई नहीं'
अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसवालों के खिलाफ FIR के आदेश जियाउर्रहमान बर्क का बड़ा बयान, क्या कहा?
ओटीटी
Gustaakh Ishq OTT Release: 'गुस्ताख इश्क' अब ओटीटी पर होने जा रही रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
'गुस्ताख इश्क' अब ओटीटी पर होने जा रही रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
क्रिकेट
कौन हैं आयुषी सोनी? WPL में रिटायर्ड आउट होने वाली बनीं पहली बल्लेबाज
कौन हैं आयुषी सोनी? WPL में रिटायर्ड आउट होने वाली बनीं पहली बल्लेबाज
Advertisement

वीडियोज

Iran Protest :Trump ने तैयार कर लिया ईरान की बर्बादी का पूरा प्लान, मीटिंग में हो गई हमले की तैयारी!
America-Iran Tension: अमेरिका ने इमरजेंसी मीटिंग में हो गया कुछ बड़ा FINAL? | Trump | Khamenei
ISRO MISSION FAIL: टेक्निकल ग्लिच या षड्यंत्र? INSIDE STORY | ABPLIVE
दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कहर!
महिलाओं की सुरक्षा पर सख्त CM Yogi, छेड़खानी करने वालों को खुली चेतावनी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Venezuela Relations: वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका का कब्जा! ट्रंप ने की तारीफ, मदद का हवाला देकर उठा रहे फायदा
वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका का कब्जा! ट्रंप ने की तारीफ, मदद का हवाला देकर उठा रहे फायदा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसवालों के खिलाफ FIR के आदेश पर बोले जियाउर्रहमान बर्क- 'कानून से ऊपर कोई नहीं'
अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसवालों के खिलाफ FIR के आदेश जियाउर्रहमान बर्क का बड़ा बयान, क्या कहा?
ओटीटी
Gustaakh Ishq OTT Release: 'गुस्ताख इश्क' अब ओटीटी पर होने जा रही रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
'गुस्ताख इश्क' अब ओटीटी पर होने जा रही रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
क्रिकेट
कौन हैं आयुषी सोनी? WPL में रिटायर्ड आउट होने वाली बनीं पहली बल्लेबाज
कौन हैं आयुषी सोनी? WPL में रिटायर्ड आउट होने वाली बनीं पहली बल्लेबाज
इंडिया
जम्मू के राजौरी में LoC पर फिर दिखे 5 पाकिस्तानी ड्रोन, सुरक्षाबलों ने किया काउंटर अटैक
जम्मू के राजौरी में LoC पर फिर दिखे 5 पाकिस्तानी ड्रोन, सुरक्षाबलों ने किया काउंटर अटैक
इंडिया
'बस समाज की सहमति...', इन्फैंट्री में महिलाओं की एंट्री को लेकर सेना अध्यक्ष ने दिया बड़ा बयान
'बस समाज की सहमति...', इन्फैंट्री में महिलाओं की एंट्री को लेकर सेना अध्यक्ष ने दिया बड़ा बयान
हेल्थ
बिना दवा गर्दन की जकड़न दूर करें, अपनाएं ये 5 आसान एक्सरसाइज
बिना दवा गर्दन की जकड़न दूर करें, अपनाएं ये 5 आसान एक्सरसाइज
यूटिलिटी
बिना किसी गारंटी मिलेगा क्रेडिट कार्ड और 50 हजार रुपये, इस योजना में मिलेगा फायदा 
बिना किसी गारंटी मिलेगा क्रेडिट कार्ड और 50 हजार रुपये, इस योजना में मिलेगा फायदा 
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget