14 जनवरी 2026 को सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे और मकर संक्रांति मनाई जाएगी. ज्योतिषीय दृष्टि से मकर संक्रांति का दिन कुछ राशियों के लिए बहुत लाभकारी साबित होगा, क्योंकि इस दिन बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है.