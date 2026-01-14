एक्सप्लोरर
Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर 100 साल बाद बुधादित्य राजयोग का संयोग, इन राशियों को लाभ
Budhaditya Rajyog Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर 14 जनवरी 2026 को बुधादित्य राजयोग बना है. ज्योतिषाचार्य के अनुसार 100 बाद यह दुर्लभ संयोग बना है, जिसका लाभ मेष, कन्या और कुंभ राशि को मिलेगा.
मकर संक्रांति 2026
Published at : 14 Jan 2026 07:00 AM (IST)
