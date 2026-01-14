हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर 100 साल बाद बुधादित्य राजयोग का संयोग, इन राशियों को लाभ

Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर 100 साल बाद बुधादित्य राजयोग का संयोग, इन राशियों को लाभ

Budhaditya Rajyog Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर 14 जनवरी 2026 को बुधादित्य राजयोग बना है. ज्योतिषाचार्य के अनुसार 100 बाद यह दुर्लभ संयोग बना है, जिसका लाभ मेष, कन्या और कुंभ राशि को मिलेगा.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 14 Jan 2026 07:00 AM (IST)
Budhaditya Rajyog Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर 14 जनवरी 2026 को बुधादित्य राजयोग बना है. ज्योतिषाचार्य के अनुसार 100 बाद यह दुर्लभ संयोग बना है, जिसका लाभ मेष, कन्या और कुंभ राशि को मिलेगा.

मकर संक्रांति 2026

1/6
14 जनवरी 2026 को सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे और मकर संक्रांति मनाई जाएगी. ज्योतिषीय दृष्टि से मकर संक्रांति का दिन कुछ राशियों के लिए बहुत लाभकारी साबित होगा, क्योंकि इस दिन बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है.
14 जनवरी 2026 को सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे और मकर संक्रांति मनाई जाएगी. ज्योतिषीय दृष्टि से मकर संक्रांति का दिन कुछ राशियों के लिए बहुत लाभकारी साबित होगा, क्योंकि इस दिन बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है.
2/6
14 जनवरी को बुध और सूर्य दोनों मकर राशि में संचरण करेंगे. बुध और सूर्य की युति से बुधादित्य योग का निर्माण होगा. ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, लगभग 100 साल बाद मकर संक्रांति पर बुधादित्य राजयोग बनेगा.
14 जनवरी को बुध और सूर्य दोनों मकर राशि में संचरण करेंगे. बुध और सूर्य की युति से बुधादित्य योग का निर्माण होगा. ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, लगभग 100 साल बाद मकर संक्रांति पर बुधादित्य राजयोग बनेगा.
Published at : 14 Jan 2026 07:00 AM (IST)
