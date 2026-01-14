हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीबिना किसी गारंटी मिलेगा क्रेडिट कार्ड और 50 हजार रुपये, इस योजना में मिलेगा फायदा 

बिना किसी गारंटी मिलेगा क्रेडिट कार्ड और 50 हजार रुपये, इस योजना में मिलेगा फायदा 

कोरोना के समय स्ट्रीट वेंडर्स की हालत खराब होने के कारण उनकी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने के लिए से केंद्र सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रधानमंत्री स्‍वन‍िध‍ि योजना योजना की शुरुआत की थी.

By : कविता गाडरी | Updated at : 14 Jan 2026 09:15 AM (IST)
सब्जी बेचने वाले, चाय का ठेला लगाने वाले, फल-फूल की रेहड़ी लगाने वाले या फिर सड़क किनारे छोटा कारोबार करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स हमारी रोजाना की जिंदगी का अहम हिस्सा है. लेकिन जब इन्हें अपना काम शुरू या दोबारा खड़ा करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, तो सबसे बड़ी परेशानी फंड की होती है. वहीं कोरोना महामारी के समय जब हर किसी के सामने रोजी-रोटी की मुसीबत हो गई थी, तो सबसे ज्यादा मार इन्हीं लोगों को पड़ी थी. कोरोना के समय शहरों की सड़कों पर पसरे सन्नाटे से रोज कमाने रोज खाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स की हालत सबसे ज्यादा खराब हुई थी. वहीं स्ट्रीट वेंडर्स की जिंदगी को पटरी पर लाने और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए योजना की शुरुआत की थी जो आज भी लाखों रेहड़ी-पटरी वालों के लिए बड़ी राहत बनी हुई है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि बिना किसी गारंटी आपको क्रेडिट कार्ड और 50 हजार रुपये का फायदा किस योजना में मिलेगा. 

पीएम स्‍वन‍िध‍ि योजना में मिलता है 50 हजार रुपये तक का लोन

कोरोना के समय स्ट्रीट वेंडर्स की हालत खराब होने के कारण उनकी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रधानमंत्री स्‍वन‍िध‍ि योजना योजना की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत  तहत स्ट्रीट वेंडर्स को अलग-अलग फेज में से लोन दिया जाता है. इस योजना में स्ट्रीट वेंडर्स को पहली बार 10 हजार रुपये का लोन मिलता है. इसे समय पर चुकाने पर 20 हजार रुपये का दूसरा लोन और फिर तीसरी बार 50 हजार रुपये तक का लोन मिल सकता है. वहीं ये सभी लोन पूरी तरह गारंटी-फ्री होते हैं. यानी किसी भी तरह की जमानत या गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती है. वहीं पीएम स्वनिधि योजना की खास बात यह है कि इसमें लोन लेने वालों को 7 प्रतिशत तक की ब्याज सब्सिडी दी जाती है. यह सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है, जिससे लोन का बोझ काफी कम हो जाता है.

यूपीआई से जुड़ा क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा

सरकार ने इस योजना को और मजबूत करते हुए इसमें यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी जोड़ी है. इसके तहत एलिजिबल स्ट्रीट वेंडर्स को 30 हजार रुपये तक की लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड मिलेगा. यह सुविधा उन वेंडर्स को दी जाएगी, जिन्होंने पहले मिले लोन को समय पर चुकाया है. इससे न सिर्फ कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी, बल्कि डिजिटल लेन-देन को भी बढ़ावा मिलेगा. पीएम स्वनिधि योजना में डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए कैशबैक की सुविधा भी दी गई है. डिजिटल लेन-देन करने पर हर महीने 50 से 100 रुपये तक का कैशबैक भी मिल सकता है. 

कैसे करें प्रधानमंत्री स्‍वन‍िध‍ि योजना के लिए आवेदन?

  • प्रधानमंत्री स्‍वन‍िध‍ि योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है.
  • ऑनलाइन आवेदन के लिए ऑफिशियल पोर्टल pmsvanidhi.mohua.gov.in पर जाकर फॉर्म भरा जा सकता है.
  • वहीं ऑफलाइन आवेदन के लिए नजदीकी बैंक, नगर निगम कार्यालय या कॉमन सर्विस सेंटर से संपर्क किया जा सकता है.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 14 Jan 2026 09:15 AM (IST)
Tags :
PM SVANidhi Scheme Street Vendors Loan Scheme Collateral Free Loan India
