जम्मू के राजौरी में LoC पर फिर दिखे 5 पाकिस्तानी ड्रोन, सुरक्षाबलों ने किया काउंटर अटैक

पाकिस्तान की ओर से जम्मू-कश्मीर में बार-बार घुसपैठ की कोशिश की जा रही है. जम्मू के राजौरी जिले के केरी सेक्टर में मंगलवार (13 जनवरी, 2026) को नियंत्रण रेखा (LoC) पर एक बार फिर 5 पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं, जिसके बाद सुरक्षाबलों ने काउंटर फायरिंग की है.

सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान के पांच ड्रोन्स में से पहला ड्रोन मंगलवार (13 जनवरी) को शाम 7:30 बजे के आसपास नियंत्रण रेखा (LoC) को पार कर भारतीय सीमा में देखा गया. इसके बाद अन्य चार पाकिस्तानी ड्रोन रात 8:30 बजे के आसपास देखे गए.

जम्मू के कठुआ जिले से पाकिस्तानी गुब्बारा बरामद

वहीं, जम्मू के कठुआ जिले के पहाड़पुर इलाके में सोमवार (12 जनवरी, 2026) को एक पाकिस्तानी गुब्बारा बरामद किया गया. अंतरराष्ट्रीय सीमा से काफी नजदीक पाकिस्तानी गुब्बारा बरामद होने की घटना को सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जा रहा है.

कठुआ के पहाड़पुर इलाके के स्थानीय लोगों ने जब पाकिस्तानी गुब्बारे को देखा, तब तुरंत जम्मू-कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को इसकी सूचना दी गई. इसके बाद सुरक्षा बलों की टीम ने मौके पर पहुंचकर गुब्बारे को अपने कब्जे में ले लिया और घटना की जांच शुरू कर दी.

जम्मू के कानाचक में डिटेक्ट हुआ था सैटेलाइट फोन

वहीं, यह घटना रविवार (11 जनवरी, 2026) को एक सैटेलाइट फोन के डिटेक्ट होने के दो दिन सामने आया है. दरअसल, रविवार (11 जनवरी) को पाकिस्तान के अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे कानाचक सेक्टर में सुरक्षा बलों ने एक सैटेलाइट फोन डिटेक्ट किया था. अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक सैटेलाइट फोन मिलने के बाद हड़कंप मच गया. जिसके बाद भारतीय सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) और जम्मू कश्मीर पुलिस ने कानाटक सेक्टर और उसके आसपास के इलाके में संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन चलाया.

भारतीय सीमा में घुसपैठ की लगातार हो रही कोशिश

पाकिस्तान के साथ लगने वाले अंतरराष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा (LoC) के पास पाकिस्तान की ओर से लगातार घुसपैठ और सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है. अंतरराष्ट्रीय सीमा के आसपास के इलाकों में लगातार तीन दिनों तक पाकिस्तान के संदिग्ध ड्रोन और गुब्बारे बरामद किए गए हैं. ऐसे में भारत की सुरक्षा बल और सुरक्षा एजेंसियां लगातार अलर्ट पर हैं और इन मामलों के तह तक जाने के लिए जांच में जुटी हैं.

