हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोSummer Holiday: गर्मी की छुट्टियों में आध्यात्म और सैर का संगम, जरूर घूम आएं पहाड़ों में बसे ये मंदिर

Summer Holiday: गर्मी की छुट्टियों में आध्यात्म और सैर का संगम, जरूर घूम आएं पहाड़ों में बसे ये मंदिर

Summer Holiday: पहाड़ों पर बसे मंदिर में केवल दर्शन ही नहीं, बल्कि प्रकृति, भक्ति व शांति का त्रिवेणी संगम मिलता है. छुट्टियों में आप केदारनाथ, वैष्णो देवी, हिडिंबा देवी जैसे मंदिर दर्शन कर सकते हैं.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 11 Jun 2026 08:00 AM (IST)
Summer Holiday: पहाड़ों पर बसे मंदिर में केवल दर्शन ही नहीं, बल्कि प्रकृति, भक्ति व शांति का त्रिवेणी संगम मिलता है. छुट्टियों में आप केदारनाथ, वैष्णो देवी, हिडिंबा देवी जैसे मंदिर दर्शन कर सकते हैं.

धार्मिक तीर्थयात्रा

1/6
गर्मी की छुट्टियां खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचें हैं. अगर आपने अबतक हीं घूमने का प्लान नहीं बनाया तो इन छुट्टियों में पहाडों में बसे इन मंदिरों के दर्शन की योजना बना सकते हैं.
गर्मी की छुट्टियां खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचें हैं. अगर आपने अबतक हीं घूमने का प्लान नहीं बनाया तो इन छुट्टियों में पहाडों में बसे इन मंदिरों के दर्शन की योजना बना सकते हैं.
2/6
बर्फ से ढकी चोटियां, हरी-भरी वादियां और धार्मिक वातावरण भला किसे पसंद नहीं. खासकर गर्मी के मौसम में ये पवित्र धाम आनंद, अनुभव और आध्यात्म का संगम हो जाते हैं. अगर आप पहाड़ों पर बसे दिव्य मंदिरों के दर्शन की योजना बना रहे हैं तो भारत के इन पर्वतीय मंदिरों के दर्शन जरूर करें.
बर्फ से ढकी चोटियां, हरी-भरी वादियां और धार्मिक वातावरण भला किसे पसंद नहीं. खासकर गर्मी के मौसम में ये पवित्र धाम आनंद, अनुभव और आध्यात्म का संगम हो जाते हैं. अगर आप पहाड़ों पर बसे दिव्य मंदिरों के दर्शन की योजना बना रहे हैं तो भारत के इन पर्वतीय मंदिरों के दर्शन जरूर करें.
Published at : 11 Jun 2026 08:00 AM (IST)
Tags :
Vaishno Devi Vaccation Hindu Temples Summer Holiday KEDARNATH TEMPLE

ऐस्ट्रो फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Astrology: गुरु ग्रह को मजबूत बनाने के लिए गुरुवार को करें ये काम, मिल सकते हैं शुभ फल
गुरु ग्रह को मजबूत बनाने के लिए गुरुवार को करें ये काम, मिल सकते हैं शुभ फल
राशिफल
Aaj Ka Rashifal 11 June 2026: एकादशी पर मेष राशि में महासंयोग, इन राशियों की खुलेगी तिजोरी; बाकी रहें सावधान
Aaj Ka Rashifal 11 June 2026: एकादशी पर मेष राशि में महासंयोग, इन राशियों की खुलेगी तिजोरी; बाकी रहें सावधान
राशिफल
Aaj ka Meen Rashifal 11 June 2026: मीन राशि दूसरे चंद्रमा से पार्टनर्स संग बनेगी विजनरी रणनीति, सुचारू रूप से पूरा होगा प्रोडक्शन टारगेट
मीन राशिफल 11 जून 2026 दूसरे चंद्रमा से पार्टनर्स संग बनेगी विजनरी रणनीति, सुचारू रूप से पूरा होगा प्रोडक्शन टारगेट
राशिफल
Aaj ka Kumbh Rashifal 11 June 2026: कुंभ राशि आईटी कर्मचारियों के लिए टेक स्टैक लर्निंग होगी बेहद आसान, नई तकनीक सीखना होगा स्मूथ
कुंभ राशिफल 11 जून 2026 आईटी कर्मचारियों के लिए टेक स्टैक लर्निंग होगी बेहद आसान, नई तकनीक सीखना होगा स्मूथ
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: डांस की महफिल में मनचले की घुसपैठ! | Haryana Dancer
12 Years Of PM Modi | Longest Serving PM: नेहरू का रिकॉर्ड टूटा, PM Modi के नाम नया कीर्तिमान!
TMC-Congress Merger | Sonia Gandhi | Mamata | Janhit:दीदी का सबसे कठिन फैसला! पार्टी विलय करेंगी?
Sandeep Chaudhary | Iran-US War: फिर भड़की जंग! भारत में पेट्रोल, डीजल और खाद का बड़ा संकट?
TMC Merger With Congress: ममता को मंजूर 'विलय ऑफर'! | TMC | Congress | Mamata | Rahul Gandhi

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एपी सिंह
एपी सिंहएडवोकेट
अपराध, सांप्रदायिक कथा और संयम के संवैधानिक कर्तव्य के बीच इंसाफ मांगता सूर्य चौहान मर्डर केस
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सबसे लंबे समय तक PM बनने का नरेंद्र मोदी ने बनाया रिकॉर्ड, खुश हो गए ट्रंप, भेजा मैसेज, पीएम मोदी बोले- 'मैं आपके...'
सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाने पर ट्रंप ने दी बधाई, जवाब में क्या बोले PM मोदी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में उठेगा आंधी-तूफान का बवंडर, 80 की स्पीड से चलेंगी हवाएं, 50 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी
यूपी में उठेगा आंधी-तूफान का बवंडर, 80 की स्पीड से चलेंगी हवाएं, 50 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी
विश्व
'पूरा PoK जल रहा है, पाकिस्तानियों ने कश्मीरियों को मार दिया', पुलिस को फोन कर बोला युवक, भयंकर बवाल
'पूरा PoK जल रहा है, पाकिस्तानियों ने कश्मीरियों को मार दिया', पुलिस को फोन कर बोला युवक, भयंकर बवाल
स्पोर्ट्स
Women's T-20 World Cup 2026: महिला टी-20 विश्व कप में इन 10 गेंदबाजों के नाम है सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड, कितने भारतीय खिलाड़ी लिस्ट में जानिए
महिला टी-20 विश्व कप में इन 10 गेंदबाजों के नाम है सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड, कितने भारतीय खिलाड़ी लिस्ट में जानिए
साउथ सिनेमा
Peddi Box Office Day 7: 'पेद्दी' की हर दिन घट रही कमाई, 7वें दिन किया अब तक का सबसे कम कलेक्शन, क्या वसूल पाएगी 350 करोड़ का बजट?
'पेद्दी' की हर दिन घट रही कमाई, 7वें दिन किया अब तक का सबसे कम कलेक्शन
राजस्थान
Rajasthan Congress Clash: पूर्व मंत्री रमेश मीणा ने अशोक गहलोत को दी चुनौती, बोले- 'सबूत हैं तो मेरा नार्को...'
पूर्व मंत्री रमेश मीणा ने अशोक गहलोत को दी चुनौती, बोले- 'सबूत हैं तो मेरा नार्को...'
ट्रेंडिंग
Video: इससे बड़ा प्राउड मोमेंट नहीं, बेटे अपने मां बाप को घुमाया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यूजर्स हुए भावुक
इससे बड़ा प्राउड मोमेंट नहीं, बेटे अपने मां बाप को घुमाया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यूजर्स हुए भावुक
टेक्नोलॉजी
क्या हर व्यक्ति को मिलेगा अपना AI असिस्टेंट? OpenAI CEO Sam Altman ने किया बड़ा खुलासा
क्या हर व्यक्ति को मिलेगा अपना AI असिस्टेंट? OpenAI CEO Sam Altman ने किया बड़ा खुलासा
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Embed widget