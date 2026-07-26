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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKumbh Weekly Rashifal 26 Jul-1 Aug: टेक्नोलॉजी और करियर में खुलेंगे सफलता के नए द्वार

Kumbh Weekly Rashifal 26 Jul-1 Aug: टेक्नोलॉजी और करियर में खुलेंगे सफलता के नए द्वार

Aquarius Weekly Horoscope: क्या कुंभ राशि वालों को इस सप्ताह नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलेगी? व्यापार में कौन-से अवसर बनेंगे, प्रेम जीवन में क्या बदलाव आएगा और स्वास्थ्य कैसा रहेगा?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 26 Jul 2026 06:50 AM (IST)
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Kumbh Weekly Rashifal 26 July-1 August 2026: करियर, व्यापार और रिश्तों में आएंगे नए अवसर

कुंभ राशि के जातकों के लिए 26 जुलाई से 1 अगस्त 2026 का सप्ताह नई संभावनाओं, तकनीकी प्रगति और सकारात्मक बदलावों का संकेत दे रहा है. सप्ताह की शुरुआत व्यापार में नई रणनीतियों और डिजिटल माध्यमों से आगे बढ़ने के साथ होगी. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, वहीं विदेश से जुड़े कार्यों में भी प्रगति के योग बन रहे हैं.

पारिवारिक और प्रेम संबंधों में उत्साह बना रहेगा. विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए यह सप्ताह नई उपलब्धियां दिला सकता है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और यात्रा से मानसिक ताजगी मिलने की संभावना है.

व्यापार और नौकरी राशिफल (Business & Job Rashifal)

व्यापार के क्षेत्र में यह सप्ताह नई तकनीक और आधुनिक योजनाओं को अपनाने के लिए अनुकूल रहेगा. डिजिटल मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी आधारित सेवाओं और नई व्यावसायिक साझेदारियों से कारोबार को गति मिल सकती है. विदेश से जुड़े व्यापार, खासकर सॉफ्टवेयर और तकनीकी सेवाओं में मांग बढ़ने के संकेत हैं, जिससे नए प्रोजेक्ट और लाभ के अवसर मिल सकते हैं.

नौकरीपेशा लोगों को नई तकनीक से जुड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है. विदेश में कार्यरत लोगों को क्लाइंट से सीधे मिलने या ऑन-साइट काम करने का अवसर प्राप्त हो सकता है. कामकाजी महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम, प्रोत्साहन राशि या अन्य सुविधाओं का लाभ मिलने की संभावना है. नई नौकरी शुरू करने वाले लोग अपनी समस्या सुलझाने की क्षमता और कार्यकुशलता से वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेंगे.

आर्थिक राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह लाभदायक रह सकता है. तकनीक और डिजिटल माध्यमों से जुड़े कार्यों में आय बढ़ने के संकेत हैं. यदि किसी नए निवेश या व्यापार विस्तार की योजना है, तो सोच-समझकर लिया गया फैसला भविष्य में अच्छे परिणाम दे सकता है. खर्चों पर नियंत्रण रखते हुए बचत बढ़ाने का प्रयास करें, इससे आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. परिवार के साथ किसी खास आयोजन या मिलन समारोह में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. विवाहित लोग अपने भविष्य से जुड़े नए लक्ष्य तय कर सकते हैं और जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. अविवाहित लोगों की नई दोस्ती प्रेम संबंध में बदल सकती है. परिवार का साथ और अपनों का विश्वास आपको मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास प्रदान करेगा.

करियर राशिफल (Career Rashifal)

करियर के क्षेत्र में यह सप्ताह नई उपलब्धियों का संकेत दे रहा है. विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा और नई तकनीक के माध्यम से बेहतर प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा. कलाकारों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रतिभा दिखाने और पहचान बनाने का मौका मिल सकता है. खेल जगत से जुड़े लोग आधुनिक प्रशिक्षण तकनीकों का लाभ उठाकर अपने प्रदर्शन में सुधार करेंगे. सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय लोगों की युवाओं के बीच लोकप्रियता और प्रभाव बढ़ सकता है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह अनुकूल रहेगा. मानसिक शांति और सकारात्मक सोच पूरे सप्ताह आपका साथ देगी. नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और संतुलित आहार आपको ऊर्जावान बनाए रखेंगे. यदि अकेले या दोस्तों के साथ यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो वह सुखद और तनाव दूर करने वाली साबित हो सकती है. सप्ताह के अंत तक आप स्वयं को पहले से अधिक स्वस्थ, सक्रिय और मानसिक रूप से संतुलित महसूस करेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 26 Jul 2026 06:50 AM (IST)
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