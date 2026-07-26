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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMakar Weekly Rashifal 26 Jul-1 Aug: करियर में स्थिरता, जिम्मेदारियां बनेंगी सफलता की राह

Makar Weekly Rashifal 26 Jul-1 Aug: करियर में स्थिरता, जिम्मेदारियां बनेंगी सफलता की राह

Capricorn Weekly Horoscope: क्या मकर राशि वालों को इस सप्ताह नौकरी में बड़ी जिम्मेदारी या स्थायी नियुक्ति मिलेगी? व्यापार में कितना लाभ होगा, परिवार में क्या बदलाव आएंगे और स्वास्थ्य कैसा रहेगा?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 26 Jul 2026 06:45 AM (IST)
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Makar Weekly Rashifal 26 July-1 August 2026: करियर, व्यापार और जिम्मेदारियों में मिलेगी सफलता

मकर राशि के जातकों के लिए 26 जुलाई से 1 अगस्त 2026 का सप्ताह करियर, व्यापार और पारिवारिक जीवन में स्थिरता और प्रगति लेकर आ सकता है. सप्ताह की शुरुआत भविष्य की योजनाओं, आर्थिक संतुलन और कारोबार से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों के साथ होगी. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर सम्मान और भरोसा मिलेगा, वहीं व्यापार में भी योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा.

परिवार में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन अपनों का सहयोग भी मिलता रहेगा. विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए यह सप्ताह मेहनत और अनुशासन के बल पर सफलता दिलाने वाला साबित हो सकता है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और कार्य से जुड़ी यात्राएं लाभदायक रहेंगी.

व्यापार और नौकरी राशिफल (Business & Job Rashifal)

व्यापार के क्षेत्र में यह सप्ताह दीर्घकालिक योजनाओं को अमल में लाने के लिए अनुकूल रहेगा. यदि आप खर्चों को संतुलित करने या किसी नई व्यावसायिक साझेदारी पर काम कर रहे हैं, तो सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. विदेश से जुड़े व्यापार में तय किए गए आयात लक्ष्य समय पर पूरे होने की संभावना है, जिससे कारोबार में स्थिरता बनी रहेगी.

नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास और प्रशंसा मिलेगी. आपकी मेहनत और अनुशासन आपको नई जिम्मेदारियां दिला सकते हैं. विदेश में कार्यरत लोगों को स्थायी नियुक्ति या नौकरी में सुरक्षा मिलने के संकेत हैं. कामकाजी महिलाओं को उच्च स्तरीय बैठकों में नेतृत्व करने का अवसर मिल सकता है. नई नौकरी शुरू करने वाले लोग समय की पाबंदी और कार्यशैली से वरिष्ठों का विश्वास जीतने में सफल रहेंगे.

आर्थिक राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक मामलों में यह सप्ताह संतुलित और लाभदायक रह सकता है. सही वित्तीय योजना और खर्चों पर नियंत्रण रखने से भविष्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. व्यापार से आय में स्थिरता बनी रहेगी और पुराने प्रयासों का लाभ मिलने की संभावना है. यदि किसी बड़े निवेश की योजना बना रहे हैं, तो सोच-समझकर लिया गया निर्णय लंबे समय में लाभदायक साबित हो सकता है.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन परिवार के सदस्यों का सहयोग हर कदम पर आपके साथ रहेगा. घर में किसी छोटे पारिवारिक समारोह या निजी आयोजन की योजना बन सकती है, जिससे रिश्तों में और नजदीकियां आएंगी. विवाहित लोगों के बीच आपसी सम्मान और विश्वास बना रहेगा. अविवाहित लोग विवाह से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं या परिवार के साथ इस विषय पर चर्चा आगे बढ़ सकती है. प्रेम संबंधों में भी स्थिरता और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा.

करियर राशिफल (Career Rashifal)

करियर के क्षेत्र में यह सप्ताह मेहनत का सकारात्मक परिणाम देने वाला रहेगा. विद्यार्थी पढ़ाई में पूरी लगन के साथ आगे बढ़ेंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी मजबूत होगी. कलाकारों को व्यावसायिक या नए रचनात्मक प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है. खेल जगत से जुड़े लोग अपनी फिटनेस और सहनशक्ति बढ़ाने पर ध्यान देंगे. सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय लोगों को सामुदायिक विकास से जुड़े कार्यों में सफलता और सम्मान मिल सकता है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य और संतुलित रहेगा. नियमित दिनचर्या, पौष्टिक भोजन और पर्याप्त आराम आपको पूरे सप्ताह ऊर्जावान बनाए रखेंगे. काम का दबाव बढ़ने पर भी मानसिक संतुलन बनाए रखने का प्रयास करें. योग और हल्का व्यायाम लाभदायक रहेगा. कार्य से जुड़ी छोटी यात्राएं सफल रहेंगी और सप्ताह के अंत तक आप स्वयं को पहले से अधिक सक्रिय, स्वस्थ और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 26 Jul 2026 06:45 AM (IST)
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