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Mahabharat: जब भेष भी नहीं छिपा सका पांडवों की असली पहचान!
Mahabharat: पांडव भेष बदलकर दुनिया से छिप सकते थे, लेकिन उनके संस्कार, तेज और धर्म नहीं. सच्चे गुण कभी छिप नहीं सकते और धर्म के मार्ग पर चलने वालों को अंत में सम्मान और विजय अवश्य मिलती है.
महाभारत कथा
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Published at : 19 Jun 2026 06:00 AM (IST)
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