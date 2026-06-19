Mahabharat: जब भेष भी नहीं छिपा सका पांडवों की असली पहचान!

द्रौपदी स्वयंवर के बाद जब पांडव गुप्त रूप से कुम्हार के घर में रह रहे थे, तब श्रीकृष्ण और बलराम उनसे मिलने पहुंचे. वे जानते थे कि ये साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि धर्म के रक्षक पांडव हैं. उनका यह आगमन केवल एक मुलाकात नहीं, बल्कि धर्म और सत्य के पक्ष में खड़े होने का संकेत था.