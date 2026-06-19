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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोMahabharat: जब भेष भी नहीं छिपा सका पांडवों की असली पहचान!

Mahabharat: जब भेष भी नहीं छिपा सका पांडवों की असली पहचान!

Mahabharat: पांडव भेष बदलकर दुनिया से छिप सकते थे, लेकिन उनके संस्कार, तेज और धर्म नहीं. सच्चे गुण कभी छिप नहीं सकते और धर्म के मार्ग पर चलने वालों को अंत में सम्मान और विजय अवश्य मिलती है.

Written By : अणिमा शुक्ला  | Updated at : 19 Jun 2026 06:00 AM (IST)
Mahabharat: पांडव भेष बदलकर दुनिया से छिप सकते थे, लेकिन उनके संस्कार, तेज और धर्म नहीं. सच्चे गुण कभी छिप नहीं सकते और धर्म के मार्ग पर चलने वालों को अंत में सम्मान और विजय अवश्य मिलती है.

महाभारत कथा

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द्रौपदी स्वयंवर के बाद जब पांडव गुप्त रूप से कुम्हार के घर में रह रहे थे, तब श्रीकृष्ण और बलराम उनसे मिलने पहुंचे. वे जानते थे कि ये साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि धर्म के रक्षक पांडव हैं. उनका यह आगमन केवल एक मुलाकात नहीं, बल्कि धर्म और सत्य के पक्ष में खड़े होने का संकेत था.
द्रौपदी स्वयंवर के बाद जब पांडव गुप्त रूप से कुम्हार के घर में रह रहे थे, तब श्रीकृष्ण और बलराम उनसे मिलने पहुंचे. वे जानते थे कि ये साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि धर्म के रक्षक पांडव हैं. उनका यह आगमन केवल एक मुलाकात नहीं, बल्कि धर्म और सत्य के पक्ष में खड़े होने का संकेत था.
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कुम्हार के घर में पांडव साधारण ब्राह्मणों का वेश धारण करके बैठे थे. वहां उपस्थित कोई भी उनकी वास्तविक पहचान नहीं जान पाया, लेकिन श्रीकृष्ण ने उन्हें तुरंत पहचान लिया. उन्होंने दिखा दिया कि सच्ची दृष्टि बाहरी रूप को नहीं, बल्कि व्यक्ति के चरित्र, तेज और गुणों को पहचानती है.
कुम्हार के घर में पांडव साधारण ब्राह्मणों का वेश धारण करके बैठे थे. वहां उपस्थित कोई भी उनकी वास्तविक पहचान नहीं जान पाया, लेकिन श्रीकृष्ण ने उन्हें तुरंत पहचान लिया. उन्होंने दिखा दिया कि सच्ची दृष्टि बाहरी रूप को नहीं, बल्कि व्यक्ति के चरित्र, तेज और गुणों को पहचानती है.
Published at : 19 Jun 2026 06:00 AM (IST)
Tags :
Mahabharat Katha Pandav Mahabharat Shri Krishna

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