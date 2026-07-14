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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Rashifal 15 July 2026: सिंह राशि वालों की पूरी होगी बड़ी इच्छा, कन्या को मिलेगी खुशखबरी; तुला का भाग्य देगा साथ, पढ़ें टैरो राशिफल

Tarot Rashifal 15 July 2026: सिंह राशि वालों की पूरी होगी बड़ी इच्छा, कन्या को मिलेगी खुशखबरी; तुला का भाग्य देगा साथ, पढ़ें टैरो राशिफल

Tarot Rashifal 15 July 2026: टैरो राशिफल,सिंह राशि को पदोन्नति और सम्मान मिल सकता है, कन्या को करियर में शुभ समाचार मिलेगा. तुला का भाग्य साथ देगा, जबकि वृश्चिक और कुंभ को धैर्य व सावधानी बरतनी होगी.

Written By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 14 Jul 2026 05:34 PM (IST)
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Tarot Rashifal 15 July 2026: टैरो कार्ड्स के अनुसार बुधवार का दिन सिंह, कन्या, तुला और मेष राशि के लोगों के लिए सफलता और नए अवसर लेकर आया है. सिंह राशि के लोगों की लंबे समय से चली आ रही इच्छा पूरी हो सकती है और पदोन्नति के योग बन रहे हैं. वहीं कन्या राशि के लोगों को करियर में अच्छी खबर मिलने के संकेत हैं. तुला राशि वालों का भाग्य उनका पूरा साथ देगा, जबकि मेष राशि के लोगों को मेहनत का पूरा फल मिलेगा. दूसरी ओर वृश्चिक राशि के लोगों को धैर्य के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी गई है, जबकि कुंभ और मीन राशि के लोगों को महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लेने होंगे.

प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) के टैरो कार्ड विश्लेषण से जानिए, 15 जुलाई 2026 का दिन आपकी राशि के लिए क्या संदेश लेकर आया है.

मेष टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स के अनुसार, मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन कामकाज में शानदार सफलता दिलाने वाला रहेगा. कठिन से कठिन कार्य भी आप अपनी मेहनत और लगन से पूरा करने में सफल रहेंगे. आपकी छिपी हुई प्रतिभा सबके सामने आएगी और लोग आपके कार्य की सराहना करेंगे. आर्थिक मामलों में भी दिन अनुकूल रहेगा तथा रुका हुआ धन मिलने की संभावना है. परिवार का सहयोग मिलेगा और नया कार्य शुरू करने के लिए भी समय शुभ रहेगा.

वृषभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृषभ राशि के लोगों को आज हर कार्य सोच-समझकर करना होगा. अनुशासित दिनचर्या आपको सफलता दिलाएगी. लंबे समय से अधूरे पड़े कार्य पूरे हो सकते हैं. जोखिम वाले कामों में भी लाभ मिलने की संभावना है. आय के नए स्रोत खुलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. परिवार में आपकी सलाह का सम्मान होगा और सकारात्मक सोच पूरे दिन लाभ दिलाएगी.

मिथुन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि के लोगों का आत्मविश्वास आज बढ़ा हुआ रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और निर्णय लेने की क्षमता वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी. नई जिम्मेदारियां मिलने के योग हैं. आर्थिक मामलों में भी पुराने प्रयासों का अच्छा परिणाम मिलेगा. किसी नई योजना पर काम शुरू कर सकते हैं. पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा और मानसिक संतुष्टि मिलेगी.

कर्क टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स के मुताबिक, कर्क राशि वालों के लिए करियर के लिहाज से दिन शुभ रहेगा. विशेष रूप से एक्सपोर्ट-इंपोर्ट या मल्टीनेशनल कंपनियों से जुड़े लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं. लेकिन खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट का ध्यान रखना जरूरी होगा. अनावश्यक खरीदारी से बचें और स्वास्थ्य के प्रति भी लापरवाही न करें. मेहनत का उचित परिणाम अवश्य मिलेगा.

सिंह टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स के अनुसार, सिंह राशि के लोगों के लिए आज सम्मान, सफलता और इच्छापूर्ति का दिन रहेगा. लंबे समय से जिस उपलब्धि का इंतजार था, वह मिल सकती है. पदोन्नति के भी प्रबल योग बन रहे हैं. मित्रों और शुभचिंतकों की सलाह आपके लिए लाभदायक साबित होगी. घर में शुभ समाचार आने से प्रसन्नता का माहौल रहेगा. धार्मिक कार्यों और दान-पुण्य में रुचि बढ़ेगी.

कन्या टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातक आज अपनी कार्यकुशलता और बुद्धिमत्ता से सबका दिल जीतेंगे. करियर में नई उपलब्धि मिलने के संकेत हैं. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है. मान-सम्मान और धन लाभ के योग बन रहे हैं. नया कार्य शुरू करने के लिए समय अनुकूल रहेगा. पुराने मित्रों से मुलाकात भी खुशी दे सकती है.

तुला टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स के अनुसार, तुला राशि वालों के लिए आज किस्मत पूरी तरह साथ देगी. महत्वपूर्ण फैसलों में सफलता मिलेगी और वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन आपके लिए लाभकारी रहेगा. आर्थिक परेशानियां धीरे-धीरे समाप्त होंगी. परिवार से कोई सुखद समाचार मिलने की संभावना है. स्वास्थ्य का ध्यान रखें और समय पर भोजन करने की आदत बनाए रखें.

वृश्चिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि के लोगों को आज सफलता पाने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी. संघर्ष जरूर रहेगा, लेकिन उसका परिणाम भी सकारात्मक मिलेगा. किसी भी निर्णय में जल्दबाजी न करें. निवेश करने से पहले पूरी योजना बना लें. परिवार से जुड़े बड़े फैसलों में अनुभवी लोगों की सलाह लेना आपके लिए लाभदायक रहेगा.

धनु टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स के अनुसार, धनु राशि के नौकरीपेशा लोगों को आज मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन उसका परिणाम भी संतोषजनक रहेगा. सहकर्मियों के साथ विवाद से बचें और साझेदारी में पारदर्शिता बनाए रखें. अहंकार से दूरी बनाकर रखें, तभी सफलता मिलेगी. आर्थिक लाभ के योग हैं और परिवार की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी. स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना जरूरी रहेगा.

मकर टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मकर राशि के जातक आज अपने कार्यों की गुणवत्ता बेहतर बनाने में सफल रहेंगे. आपकी मेहनत करियर को नई दिशा दे सकती है. रुका हुआ धन मिलने की संभावना है और महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के अवसर भी मिलेंगे. परिवार और रिश्तेदारों से संबंध मधुर रहेंगे. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध भविष्य में लाभ देंगे.

कुंभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि के लोगों को आज धैर्य के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है. योजनाओं में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन संयम रखने से सफलता मिलेगी. टीमवर्क और ग्रुप प्रोजेक्ट आपके लिए लाभदायक रहेंगे. अनुभवी व्यक्ति की सलाह करियर में नई दिशा दे सकती है. परिवार में भी कोई शुभ समाचार मिलने के संकेत हैं.

मीन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स के अनुसार, मीन राशि के लोगों को आज आत्मविश्वास बनाए रखने की जरूरत है. किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी न करें. शुभचिंतकों की सलाह आपके लिए लाभदायक रहेगी. पुराने संपर्कों से करियर में नए अवसर मिल सकते हैं. रुका हुआ धन मिलने की संभावना है और पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. धैर्य और विनम्रता आज आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 14 Jul 2026 05:05 PM (IST)
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