शिव पुराण के अनुसार, पति-पत्नी के बीच ये 2 गलतियां कालसर्प दोष को बुलावा देती है!

शिव पुराण के अनुसार, पति-पत्नी को वैवाहिक जीवन में दो बड़ी गलतियों को करने से बचना चाहिए. जिसमें पहला गुस्सा और दूसरा दुख भरी भावना. रात में सोने से पहले उनकी ऊर्जा में तालमेल होना चाहिए. जब भी कपल बिना सुलह के सोते हैं तो ऊर्जा दो भागों में बंट जाती है.