शिव पुराण के अनुसार, पति-पत्नी के बीच ये 2 गलतियां कालसर्प दोष को बुलावा देती है!

शिव पुराण के अनुसार, पति-पत्नी के बीच ये 2 गलतियां कालसर्प दोष को बुलावा देती है!

हिंदू धर्म में पति-पत्नी का रिश्ता पवित्र माना जाता है. लेकिन दांपत्य जीवन में बढ़ता तनाव और लड़ाईयों के कारण रिश्तों में काल सर्प दोष का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए इन दो गलतियों को करने से बचें.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 11 Dec 2025 11:48 AM (IST)
हिंदू धर्म में पति-पत्नी का रिश्ता पवित्र माना जाता है. लेकिन दांपत्य जीवन में बढ़ता तनाव और लड़ाईयों के कारण रिश्तों में काल सर्प दोष का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए इन दो गलतियों को करने से बचें.

विवाह ज्योतिष में क्रोध और उदासी

1/6
पति-पत्नी का रिश्ता बेहद पवित्र माना जाता है. शिव पुराण के मुताबिक, पति-पत्नी के बीच 2 ऐसी गलतियां जो काल सर्प जैसी लड़ाइयों का कारण बनती है. वैवाहिक जीवन पर जब भगवान शिव और मां पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो उसे कोई नहीं हिला सकता.
पति-पत्नी का रिश्ता बेहद पवित्र माना जाता है. शिव पुराण के मुताबिक, पति-पत्नी के बीच 2 ऐसी गलतियां जो काल सर्प जैसी लड़ाइयों का कारण बनती है. वैवाहिक जीवन पर जब भगवान शिव और मां पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो उसे कोई नहीं हिला सकता.
2/6
लेकिन रिश्ते में जब दो ऐसी गलतियां बार-बार होती हैं, तो राहु-केतु की ऊर्जा पवित्र बंधन को बिगाड़ने का काम करती है. ये दो गलतियां आपके रिश्तों में दरार का कारण बनने के साथ वैवाहिक जीवन को दुखमय बना देती है.
लेकिन रिश्ते में जब दो ऐसी गलतियां बार-बार होती हैं, तो राहु-केतु की ऊर्जा पवित्र बंधन को बिगाड़ने का काम करती है. ये दो गलतियां आपके रिश्तों में दरार का कारण बनने के साथ वैवाहिक जीवन को दुखमय बना देती है.
3/6
शिव पुराण के अनुसार, पति-पत्नी को वैवाहिक जीवन में दो बड़ी गलतियों को करने से बचना चाहिए. जिसमें पहला गुस्सा और दूसरा दुख भरी भावना. रात में सोने से पहले उनकी ऊर्जा में तालमेल होना चाहिए. जब भी कपल बिना सुलह के सोते हैं तो ऊर्जा दो भागों में बंट जाती है.
शिव पुराण के अनुसार, पति-पत्नी को वैवाहिक जीवन में दो बड़ी गलतियों को करने से बचना चाहिए. जिसमें पहला गुस्सा और दूसरा दुख भरी भावना. रात में सोने से पहले उनकी ऊर्जा में तालमेल होना चाहिए. जब भी कपल बिना सुलह के सोते हैं तो ऊर्जा दो भागों में बंट जाती है.
4/6
पति-पत्नी के बीच ऊर्जा के इस बंटवारें में राहु-केतु का एक चक्र बनता है, जिसके कारण बार-बार बहस होना, ठंडी चुप्पी और इमोशनल दूरी बनती चली जाती है. संध्या काल में पति पत्नी को एक दूसरे का अनादर नहीं करना चाहिए.
पति-पत्नी के बीच ऊर्जा के इस बंटवारें में राहु-केतु का एक चक्र बनता है, जिसके कारण बार-बार बहस होना, ठंडी चुप्पी और इमोशनल दूरी बनती चली जाती है. संध्या काल में पति पत्नी को एक दूसरे का अनादर नहीं करना चाहिए.
5/6
पार्टनर के साथ किसी भी तरह के झगड़े को रात को सोने से पहले सुलझा लें. लंबे समय तक एक दूसरे का अनादर करने से रिश्ता सेंसिटिव हो जाता है, जो भगवान की ऊर्जा को डिस्टर्ब करता है.
पार्टनर के साथ किसी भी तरह के झगड़े को रात को सोने से पहले सुलझा लें. लंबे समय तक एक दूसरे का अनादर करने से रिश्ता सेंसिटिव हो जाता है, जो भगवान की ऊर्जा को डिस्टर्ब करता है.
6/6
वैवाहिक जीवन में गुस्सा और दुख बेचैनी का कारण बनता है, जिससे आर्थिक स्थिति कमजोर होती चली जाती है साथ ही भगवान का आशीर्वाद मिलना भी धीमा हो जाता है. कपल अनजाने में ही कालसर्प जैसी देरी को बुलावा देते हैं.
वैवाहिक जीवन में गुस्सा और दुख बेचैनी का कारण बनता है, जिससे आर्थिक स्थिति कमजोर होती चली जाती है साथ ही भगवान का आशीर्वाद मिलना भी धीमा हो जाता है. कपल अनजाने में ही कालसर्प जैसी देरी को बुलावा देते हैं.
Published at : 11 Dec 2025 11:48 AM (IST)
इंडिया
'हम दुश्मन के...' वायुसेना प्रमुख की पाकिस्तान को वो चेतावनी, जिसस खौफ खाएगी आसिम मुनीर की सेना
'हम दुश्मन के...' वायुसेना प्रमुख की पाकिस्तान को वो चेतावनी, जिसस खौफ खाएगी आसिम मुनीर की सेना
राजस्थान
Hanumangarh Farmers Protest: हनुमानगढ़ में इथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ किसानों का बवाल, महापंचायत से पहले माहौल फिर गरम
हनुमानगढ़ में इथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ किसानों का बवाल, महापंचायत से पहले माहौल फिर गर्म
इंडिया
First Hydrogen Train: देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन तैयार, कितने हैं इसमें कोच, क्या है खास, जानें सब
देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन तैयार, कितने हैं इसमें कोच, क्या है खास, जानें सब
क्रिकेट
यशस्वी जायसवाल का खुलासा!, कोहली नही इस खिलाड़ी को बताया टीम में सबसे मेहनती प्लेयर
यशस्वी जायसवाल का खुलासा!, कोहली नही इस खिलाड़ी को बताया टीम में सबसे मेहनती प्लेयर
वीडियोज

Maharashtra अकेला Crypto Tax King — 3 साल में ₹661 करोड़ दे डाले!| Paisa Live
Rajasthan Hanumangarh Farmers Meeting: किसानों ने बुलाई 11 बजे बड़ी बैठक, होगा बड़ा ऐलान?
Rajasthan Farmer Protest: हनुमानगढ़ में पथराव, किसान- पुलिस में झड़प
Hanumangarh Farmers Protest: हनुमानगढ़ में भड़के किसान, महापंचायत में 'महा'बवाल!
Bollywood News: बाॅलीवुड गलियारों की बड़ी खबरें | Salman Khan | Mumbai | Diljit Dosanjh

भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Embed widget