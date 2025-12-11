एक्सप्लोरर
शिव पुराण के अनुसार, पति-पत्नी के बीच ये 2 गलतियां कालसर्प दोष को बुलावा देती है!
हिंदू धर्म में पति-पत्नी का रिश्ता पवित्र माना जाता है. लेकिन दांपत्य जीवन में बढ़ता तनाव और लड़ाईयों के कारण रिश्तों में काल सर्प दोष का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए इन दो गलतियों को करने से बचें.
विवाह ज्योतिष में क्रोध और उदासी
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 11 Dec 2025 11:48 AM (IST)
ऐस्ट्रो
6 Photos
Surya Gochar 2025: साल का अंतिम सूर्य गोचर कब? क्यों ये तुला, धनु और इन राशियों के लिए खास
ऐस्ट्रो
6 Photos
Kark Rashifal 2026: विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए बृहस्पति देगा सकारात्मक परिणाम
ऐस्ट्रो
12 Photos
Tarot Prediction 11 December 2025: जानें गुरुवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'हम दुश्मन के...' वायुसेना प्रमुख की पाकिस्तान को वो चेतावनी, जिसस खौफ खाएगी आसिम मुनीर की सेना
राजस्थान
हनुमानगढ़ में इथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ किसानों का बवाल, महापंचायत से पहले माहौल फिर गर्म
इंडिया
देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन तैयार, कितने हैं इसमें कोच, क्या है खास, जानें सब
क्रिकेट
यशस्वी जायसवाल का खुलासा!, कोहली नही इस खिलाड़ी को बताया टीम में सबसे मेहनती प्लेयर
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion