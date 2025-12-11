Tarot Prediction 12 December 2025: जानें शुक्रवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक

मिथुन टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातक अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर दबाव बनाकर काम निकलवाने की कोशिश करेंगे. लेकिन परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं और वह उल्टा आप से नाराज हो सकते हैं. प्लानिंग के अनुसार, काम ना हो पाने की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. कमाई के लिहाज से दिन अच्छा है. निवेश संबंधी योजनाओं के कागजात को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद ही निवेश करें.