हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलTarot Prediction 12 December 2025: जानें शुक्रवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक

Tarot Prediction 12 December 2025: जानें शुक्रवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक

Tarot Card Rashifal Predictions 12 December 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानें राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा  | Updated at : 11 Dec 2025 02:30 PM (IST)
Tarot Card Rashifal Predictions 12 December 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानें राशिफल.

टैरो कार्ड राशिफल भविष्यवाणियां 12 दिसंबर 2025

1/12
मेष टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों को अपनी अत्यधिक ऊर्जा का सही प्रयोग करना चाहिए. छोटी-छोटी बातों पर क्रोध करने से परिस्थितियां खराब हो सकती हैं. अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को बातों को स्पष्ट रूप से समझाएं अन्यथा गलतफहमी की वजह से आपका काम बिगड़ सकता है. आर्थिक लिहाज से दिन बहुत अच्छा है. आपके मेहनत के फल तुरंत ही मिल जाएंगे. जोश में आकर धन खर्च करने से बचें.
मेष टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों को अपनी अत्यधिक ऊर्जा का सही प्रयोग करना चाहिए. छोटी-छोटी बातों पर क्रोध करने से परिस्थितियां खराब हो सकती हैं. अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को बातों को स्पष्ट रूप से समझाएं अन्यथा गलतफहमी की वजह से आपका काम बिगड़ सकता है. आर्थिक लिहाज से दिन बहुत अच्छा है. आपके मेहनत के फल तुरंत ही मिल जाएंगे. जोश में आकर धन खर्च करने से बचें.
2/12
वृषभ टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृष राशि के जातक आज भ्रमित हो सकते हैं. विचारों में स्पष्टता का अभाव रहेगा. पार्टनरशिप में बिजनस करने के लिए अच्छा समय है. विदेशों से संबंध मजबूत बनेंगे. अपनी पर्सनालिटी को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे. अधिक मेहनत की वजह से थकान हो सकती है. कमाई के लिहाज से दिन अनुकूल है.
वृषभ टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृष राशि के जातक आज भ्रमित हो सकते हैं. विचारों में स्पष्टता का अभाव रहेगा. पार्टनरशिप में बिजनस करने के लिए अच्छा समय है. विदेशों से संबंध मजबूत बनेंगे. अपनी पर्सनालिटी को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे. अधिक मेहनत की वजह से थकान हो सकती है. कमाई के लिहाज से दिन अनुकूल है.
3/12
मिथुन टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातक अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर दबाव बनाकर काम निकलवाने की कोशिश करेंगे. लेकिन परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं और वह उल्टा आप से नाराज हो सकते हैं. प्लानिंग के अनुसार, काम ना हो पाने की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. कमाई के लिहाज से दिन अच्छा है. निवेश संबंधी योजनाओं के कागजात को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद ही निवेश करें.
मिथुन टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातक अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर दबाव बनाकर काम निकलवाने की कोशिश करेंगे. लेकिन परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं और वह उल्टा आप से नाराज हो सकते हैं. प्लानिंग के अनुसार, काम ना हो पाने की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. कमाई के लिहाज से दिन अच्छा है. निवेश संबंधी योजनाओं के कागजात को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद ही निवेश करें.
4/12
कर्क टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा. आपकी योजना के अनुरूप कार्य संपन्न हो जाएगा. अपने साथ-साथ दूसरों में भी उमंग उत्साह का संचार करने में कामयाब रहेंगे, जिसकी वजह से समय से पहले काम निपट जाएंगे. लोगों पर अपना प्रभाव जमाने में कामयाब रहेंगे. आर्थिक लिहाज से दिन अनुकूल रहेगा. व्यापारियों की अच्छी कमाई होगी.
कर्क टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा. आपकी योजना के अनुरूप कार्य संपन्न हो जाएगा. अपने साथ-साथ दूसरों में भी उमंग उत्साह का संचार करने में कामयाब रहेंगे, जिसकी वजह से समय से पहले काम निपट जाएंगे. लोगों पर अपना प्रभाव जमाने में कामयाब रहेंगे. आर्थिक लिहाज से दिन अनुकूल रहेगा. व्यापारियों की अच्छी कमाई होगी.
5/12
सिंह टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र की परिस्थितियों को काबू करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. काम को अच्छी तरह से सोच समझकर ही काम की शुरुआत करें. जल्दबाजी में गलतियां होने की आशंका बन रही है. आर्थिक लिहाज से दिन अच्छा है. खर्च भी आपका नियंत्रण में रहेगा.
सिंह टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र की परिस्थितियों को काबू करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. काम को अच्छी तरह से सोच समझकर ही काम की शुरुआत करें. जल्दबाजी में गलतियां होने की आशंका बन रही है. आर्थिक लिहाज से दिन अच्छा है. खर्च भी आपका नियंत्रण में रहेगा.
6/12
कन्या टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातकों के कामकाज में रुकावट बनी रहेंगी. अचानक ऐसी परिस्थितियां निर्मित होंगी, जिसकी वजह से परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं. मन को शांत रखकर परिस्थितियों से निपटने का प्रयास करें, सफलता जरूर मिलेगी. कमाई के लिहाज से दिन सामान्य है. पुराना निवेश धन लाभ कराने में सहायक बनेगा.
कन्या टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातकों के कामकाज में रुकावट बनी रहेंगी. अचानक ऐसी परिस्थितियां निर्मित होंगी, जिसकी वजह से परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं. मन को शांत रखकर परिस्थितियों से निपटने का प्रयास करें, सफलता जरूर मिलेगी. कमाई के लिहाज से दिन सामान्य है. पुराना निवेश धन लाभ कराने में सहायक बनेगा.
7/12
तुला टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातक पूरे समय अपने कामकाज की स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे. आपकी मेहनत कामयाब रहेगी लेकिन आपको अपने निवेश संबंधी बातों को गोपनीय रखना चाहिए. धन संपत्ति के मामले में दिन अच्छा है. रुका हुआ पैसा आज आपको मिल सकता है.
तुला टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातक पूरे समय अपने कामकाज की स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे. आपकी मेहनत कामयाब रहेगी लेकिन आपको अपने निवेश संबंधी बातों को गोपनीय रखना चाहिए. धन संपत्ति के मामले में दिन अच्छा है. रुका हुआ पैसा आज आपको मिल सकता है.
8/12
वृश्चिक टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातकों के अपने सहयोगियों या साझेदारों के साथ रिश्ते खराब होने की आशंका बन रही है. बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया देने वाले स्वभाव की वजह से रिश्ते खराब हो सकते हैं. स्वास्थ्य की दृष्टि से भी समय बहुत अनुकूल नहीं है. कमाई के लिए दिन अच्छा रहेगा. लंबी यात्रा पर धन खर्च हो सकता है.
वृश्चिक टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातकों के अपने सहयोगियों या साझेदारों के साथ रिश्ते खराब होने की आशंका बन रही है. बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया देने वाले स्वभाव की वजह से रिश्ते खराब हो सकते हैं. स्वास्थ्य की दृष्टि से भी समय बहुत अनुकूल नहीं है. कमाई के लिए दिन अच्छा रहेगा. लंबी यात्रा पर धन खर्च हो सकता है.
9/12
धनु टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातक उग्र स्वभाव की वजह से अपने दुश्मनों को नियंत्रित करने में कामयाब रहेंगे. कामकाज के प्रति भी उमंग उत्साह रहेगा. बैंक से लोन लेने का प्लान बनाए हुए जातकों को लोन मिलने की संभावना बनती है. खर्चों की अधिकता रहेगी. कोर्ट कचहरी पर धन खर्च हो सकता है.
धनु टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातक उग्र स्वभाव की वजह से अपने दुश्मनों को नियंत्रित करने में कामयाब रहेंगे. कामकाज के प्रति भी उमंग उत्साह रहेगा. बैंक से लोन लेने का प्लान बनाए हुए जातकों को लोन मिलने की संभावना बनती है. खर्चों की अधिकता रहेगी. कोर्ट कचहरी पर धन खर्च हो सकता है.
10/12
मकर टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातक अपनी योजना के अनुरूप कार्य को संपन्न करने में कामयाब रहेंगे. व्यापारियों को अच्छे लाभ होने की संभावना बन रही है. कार्यक्षेत्र का माहौल अच्छा रहेगा. प्रॉपर्टी में निवेश करते समय डीलर से सभी शर्तों को अच्छी तरह से समझ लें. आपको भ्रमित किया जा सकता है.
मकर टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातक अपनी योजना के अनुरूप कार्य को संपन्न करने में कामयाब रहेंगे. व्यापारियों को अच्छे लाभ होने की संभावना बन रही है. कार्यक्षेत्र का माहौल अच्छा रहेगा. प्रॉपर्टी में निवेश करते समय डीलर से सभी शर्तों को अच्छी तरह से समझ लें. आपको भ्रमित किया जा सकता है.
11/12
कुंभ टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में सफलता के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत होगी. तकनीकी काम करने वाले जातकों को सफलता मिलने की संभावना बहुत अच्छी बन रही है. छोटी-छोटी बातों पर तुनक मिजाजी से आपको बचना चाहिए, इससे ऑफिस का माहौल प्रतिकूल सकता है. कमाई के लिए दिन अच्छा रहेगा. खर्चे अधिक रहेंगे.
कुंभ टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में सफलता के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत होगी. तकनीकी काम करने वाले जातकों को सफलता मिलने की संभावना बहुत अच्छी बन रही है. छोटी-छोटी बातों पर तुनक मिजाजी से आपको बचना चाहिए, इससे ऑफिस का माहौल प्रतिकूल सकता है. कमाई के लिए दिन अच्छा रहेगा. खर्चे अधिक रहेंगे.
12/12
मीन टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातक मुश्किल कामों में भी अपना भाग्य आजमाएंगे. ऑफिस में अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे. सफलता मिलने की संभावना बन रही है, जो मान सम्मान को भी बढ़ाने वाली होगी. कमाई के लिए दिन अच्छा रहेगा.
मीन टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातक मुश्किल कामों में भी अपना भाग्य आजमाएंगे. ऑफिस में अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे. सफलता मिलने की संभावना बन रही है, जो मान सम्मान को भी बढ़ाने वाली होगी. कमाई के लिए दिन अच्छा रहेगा.
Published at : 11 Dec 2025 02:30 PM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Tarot Card Horoscope Tarot Card Reading

राशिफल फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
वंदे मातरम पर सदन में बहस, जेपी नड्डा बोले- 'हम नेहरू को बदनाम नहीं करना चाहते... राष्ट्रगीत को सम्मान दिलाना है'
वंदे मातरम पर सदन में बहस, जेपी नड्डा बोले- 'हम नेहरू को बदनाम नहीं करना चाहते... राष्ट्रगीत को सम्मान दिलाना है'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बात-बात पे साहेब FIR करवाना, छोड़ दो न बेटी-बहुओं को धमकाना', नेहा सिंह राठौर ने किस पर कसा तंज?
'बात-बात पे साहेब FIR करवाना, छोड़ दो न बेटी-बहुओं को धमकाना', नेहा सिंह राठौर ने किस पर कसा तंज?
विश्व
अमेरिका के बाद अब किस देश ने भारत पर लगा दिया 50 फीसदी टैरिफ, जानें कब से होगा लागू
अमेरिका के बाद अब किस देश ने भारत पर लगा दिया 50 फीसदी टैरिफ, जानें कब से होगा लागू
स्पोर्ट्स
टीम इंडिया से बाहर होते ही शुरू हुआ नया सफर, अर्शदीप सिंह ने बताई यूट्यूब चैनल खोलने की असली वजह!
टीम इंडिया से बाहर होते ही शुरू हुआ नया सफर, अर्शदीप सिंह ने बताई यूट्यूब चैनल खोलने की असली वजह!
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

8 तोला सोने की चेन, करोड़ों की संपत्ति, हुमायूं कबीर की नेट वर्थ आपको देगी झटका |ABPLIVE
Rahul Gandhi ने SIR पर BJP और RSS को जमकर सुनाया, Lok Sabha में नेता प्रतीपक्ष की स्पीच कैसी लगी ?
T20 World Cup से पहले बड़ा झटका — Jio Hotstar की $3 Billion की Deal खत्म |Paisa Live
Delhi Crime: जेजे कॉलोनी में नाबालिग की चाकू से गोदकर हत्या... | Delhi Case | abp News
Goa Night Club: गोवा नाइट क्लब के मालिक थाईलैंड से कब लाए जाएंगे भारत? | abp News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
वंदे मातरम पर सदन में बहस, जेपी नड्डा बोले- 'हम नेहरू को बदनाम नहीं करना चाहते... राष्ट्रगीत को सम्मान दिलाना है'
वंदे मातरम पर सदन में बहस, जेपी नड्डा बोले- 'हम नेहरू को बदनाम नहीं करना चाहते... राष्ट्रगीत को सम्मान दिलाना है'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बात-बात पे साहेब FIR करवाना, छोड़ दो न बेटी-बहुओं को धमकाना', नेहा सिंह राठौर ने किस पर कसा तंज?
'बात-बात पे साहेब FIR करवाना, छोड़ दो न बेटी-बहुओं को धमकाना', नेहा सिंह राठौर ने किस पर कसा तंज?
विश्व
अमेरिका के बाद अब किस देश ने भारत पर लगा दिया 50 फीसदी टैरिफ, जानें कब से होगा लागू
अमेरिका के बाद अब किस देश ने भारत पर लगा दिया 50 फीसदी टैरिफ, जानें कब से होगा लागू
स्पोर्ट्स
टीम इंडिया से बाहर होते ही शुरू हुआ नया सफर, अर्शदीप सिंह ने बताई यूट्यूब चैनल खोलने की असली वजह!
टीम इंडिया से बाहर होते ही शुरू हुआ नया सफर, अर्शदीप सिंह ने बताई यूट्यूब चैनल खोलने की असली वजह!
टेलीविजन
गौरव खन्ना पर फरहाना भट्ट के कमेंट से खफा हैं बिग बॉस 19 विनर के पिता, बोले- 'मैं होता तो थप्पड़ मार देता'
गौरव खन्ना पर फरहाना भट्ट के कमेंट से खफा हैं बिग बॉस 19 विनर के पिता, बोले- 'मैं तो थप्पड़ मार देता'
नौकरी
असिस्टेंट सर्जन भर्ती के लिए आवेदन करने का आखिरी मौका, 2 लाख मिलेगी सैलरी; भरे जाएंगे 1100 पद
असिस्टेंट सर्जन भर्ती के लिए आवेदन करने का आखिरी मौका, 2 लाख मिलेगी सैलरी; भरे जाएंगे 1100 पद
हेल्थ
Height Loss Causes: किन लोगों की हाइट अचानक रह जाती है कम, किस दिक्कत की वजह से होता है ऐसा?
किन लोगों की हाइट अचानक रह जाती है कम, किस दिक्कत की वजह से होता है ऐसा?
यूटिलिटी
यूपी-महाराष्ट्र में आधार कार्ड से बनवाया बर्थ सर्टिफिकेट क्या हो जाएगा कैंसिल, जानें अब आप क्या करें?
यूपी-महाराष्ट्र में आधार कार्ड से बनवाया बर्थ सर्टिफिकेट क्या हो जाएगा कैंसिल, जानें अब आप क्या करें?
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Embed widget