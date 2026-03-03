हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'मैंने ही तेहरान पर हमले का आदेश दिया...', ट्रंप ने बताया- कैसे ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे

'मैंने ही तेहरान पर हमले का आदेश दिया...', ट्रंप ने बताया- कैसे ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे

ईरान को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनने से रोकने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बात रखी है. इसको लेकर उन्होंने दो वीडियो भी जारी किए हैं. जानें उन्होंने क्या-क्या कहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: रत्‍नाकर पाण्डेय | Updated at : 03 Mar 2026 02:19 AM (IST)
Preferred Sources

Iran US-Israel War: ईरान की सुप्रीम लीडरशिप का खात्मा करने के दावे के साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को एक बयान जारी किया. इसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने ही ईरान पर हमले का आदेश दिया था. इससे तेहरान न्यूक्लियर डेवलपमेंट और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर रोक लगाई जा सके. ट्रंप ने साथ ही कहा है कि हम ईरान को परमाणु संपन्न देश नहीं बनने देंगे. वह तेजी से इसी ओर बढ़ रहा था. 

ट्रंप ने दो वीडियो जारी किए हैं. इनमें उन्होंने ईरान के परमाणु संपन्न होने की ओर बढ़ते कदम पर बात की. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, ट्रंप ने कहा है कि ईरान से खतरा होने वाला था. हालांकि, उन्होंने किसी तरह के सबूत नहीं रखे हैं. 

हमला करना हमारा सबसे अच्छा मौका था- ट्रंप

ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि यह हमला करने का हमारा आखिरी और सबसे अच्छा मौका था. इस खतरनाक सरकार के खतरों को खत्म करना हमारा मकसद था. हमने अंदाजा लगाया था कि यूएस की मुहीम चार से पांच हफ्ते तक चलेगा. यह और भी लंबा चल सकता है. लड़ाई का मुख्य मकसद ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकना था. इससे ईरान ने कई बार इनकार किया. साथ ही लंबी दूरी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भी नाकाम करना हमारा लक्ष्य था. 

ट्रंप ने कहा कि लंबी दूरी की मिसाइलों और परमाणु हथियारों से लैस ईरानी सरकार मिडिल ईस्ट के लिए और अमेरिका के लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा सबित हो सकती है. 

हमने 10 ईरानी जहाजों को मार गिराया- ट्रंप

यूएस के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने बयान में दावा किया कि अमेरिकी सेना ने 10 ईरानी जहाजों को मार गिराया. वह समुद्र में डूबो दिए गए हैं. अमेरिका की सेना बड़े स्तर पर ईरान में लड़ाकू ऑपरेशन चला रही है. इस भयानक और आतंकवादी शासन से अमेरिका को होने वाले खतरे को कम किया जा सके. हमारा मकसद ईरान की मिसाइल क्षमताओं को नष्ट करना था. उनकी नेवी को खत्म करना था. उन्हें न्यूक्लियर हथियार रखने से रोकना था. 

इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारा तीसरा मकसद  ईरान को मिलिटेंट ग्रुप्स को समर्थन करने से रोकना था. साथ ही ट्रंप ने चार सैनिकों की जान गंवाने को लेकर भी अपनी बात कही है. 

यह भी पढ़ें: इजरायल-ईरान जंग के बीच फंसे यात्रियों के लिए गुड न्यूज, इंडिगो जेद्दा से चलाएगा 10 स्पेशल फ्लाइट्स

Published at : 03 Mar 2026 02:19 AM (IST)
Tags :
America Donald Trump ISRAEL WORLD NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'मैंने ही तेहरान पर हमले का आदेश दिया...', ट्रंप ने बताया- कैसे ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे
'मैंने ही तेहरान पर हमले का आदेश दिया...', ट्रंप ने बताया- कैसे ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे
विश्व
US-Israel Iran War Live: 'ईरान के खिलाफ चलेगा लंबा ऑपरेशन, बेहतर होगा वो कर दे सरेंडर', ट्रंप की चेतावनी
Live: 'ईरान के खिलाफ चलेगा लंबा ऑपरेशन, बेहतर होगा वो कर दे सरेंडर', ट्रंप की चेतावनी
विश्व
'सुबह चाय पी, फिर दुकान गया... सब ठीक', दो भारतीयों ने दुबई से फेक न्यूज को लेकर किया अलर्ट, जानें युद्ध पर क्या कहा
'सुबह चाय पी, फिर दुकान गया... सब ठीक', दो भारतीयों ने दुबई से फेक न्यूज को लेकर किया अलर्ट, जानें युद्ध पर क्या कहा
विश्व
ट्रंप ने ईरान को फिर धमकाया, तेहरान में बड़ी तबाही का अलर्ट, कहा- 'सरेंडर करें नहीं तो पहले से ज्यादा घातक...'
ट्रंप ने ईरान को फिर धमकाया, तेहरान में बड़ी तबाही का अलर्ट, कहा- 'सरेंडर करें नहीं तो घातक...'
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ईरान में घुसेंगे अमेरिकी सैनिक...', तेहरान में तबाही मचाने के बाद बोले डोनाल्ड ट्रंप, महायुद्ध की दी चेतावनी
'ईरान में घुसेंगे अमेरिकी सैनिक', तेहरान में तबाही मचाने के बाद बोले ट्रंप, महायुद्ध की दी चेतावनी
दिल्ली NCR
Chandra Grahan: दिल्ली में कितनी देर तक दिखेगा पूर्ण चंद्र ग्रहण? यहां जानें पूरी डिटेल
दिल्ली में कितनी देर तक दिखेगा पूर्ण चंद्र ग्रहण? यहां जानें पूरी डिटेल
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप के बीच हरभजन सिंह के पास क्यों पहुंची BCCI? टेस्ट क्रिकेट से जुड़ा है मामला
टी20 वर्ल्ड कप के बीच हरभजन सिंह के पास क्यों पहुंची BCCI? टेस्ट क्रिकेट से जुड़ा है मामला
बॉलीवुड
सैयारा की रिलीज के बाद अहान पांडे की हुई थी सर्जरी, बोले- बहुत दर्द था, रिकवरी में भी समय लगा
सैयारा की रिलीज के बाद अहान पांडे की हुई थी सर्जरी, बोले- बहुत दर्द था, रिकवरी में भी समय लगा
विश्व
Iron Beam: न रॉकेट, न ड्रोन... सिर्फ एक लेजर से दुश्मन खत्म! कैसा है इजरायल का आयरन बीम वाला हथियार, पहली बार हुआ इस्तेमाल
न रॉकेट, न ड्रोन... सिर्फ एक लेजर से दुश्मन खत्म! कैसा है इजरायल का आयरन बीम वाला हथियार, पहली बार हुआ इस्तेमाल
विश्व
Iran US War: खामेनेई की मौत के बाद सुलग रहा पाकिस्तान! कराची में 3 प्रदर्शनकारियों की मौत, कई घायल
खामेनेई की मौत के बाद सुलग रहा पाकिस्तान! कराची में 3 प्रदर्शनकारियों की मौत, कई घायल
शिक्षा
ईरान में MBBS की फीस कितनी, क्यों जाते हैं भारतीय छात्र?​ जानें डिटेल्स
ईरान में MBBS की फीस कितनी, क्यों जाते हैं भारतीय छात्र?​ जानें डिटेल्स
यूटिलिटी
क्या दूसरे के खेतों में काम करने वाले किसानों को भी मिलता है किसान निधि का पैसा, जान लें नियम?
क्या दूसरे के खेतों में काम करने वाले किसानों को भी मिलता है किसान निधि का पैसा, जान लें नियम?
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget