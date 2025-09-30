हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोKanya Puja 2025: दुर्गा अष्टमी पर कन्या पूजा के लिए आज तीन शुभ मुहूर्त, नोट करें टाइम

Ashtami Kanya Puja 2025 Muhurat: नवरात्रि मे अष्टमी और नवमी दोनों ही तिथि में कन्या पूजन किया जाता है. अगर आप आज 30 सितंबर को महा अष्टमी पर कन्या पूजन कर रहे हैं तो आज तीन शुभ मुहूर्त रहने वाले हैं.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 30 Sep 2025 01:04 AM (IST)
कन्या पूजा 2025 मुहूर्त

आज मंगलवार, 30 सितंबर 2025 को शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि है. आज मां दुर्गा के आठवें स्वरूप महागौरी की पूजा का विधान है. साथ ही कई लोग आप व्रत रखते हैं और कन्या पूजन भी करते हैं.
नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर लोग छोटी-छोटी कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप मानकर सम्मानपूर्वक घर बुलाते हैं, पैर धोते हैं, भोजन कराते हैं, भेंट देते हैं और पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लेते हैं.
महा अष्टमी पर कन्या पूजन के लिए आज तीन शुभ मुहूर्त रहने वाले हैं. आप अपनी सुविधानुसार इनमें से किसी समय पर कन्या पूजन कर मां दुर्गा का आशीर्वाद पा सकते हैं. जानें कन्या पूजा के लिए शुभ मुहूर्त.
अष्टमी पर कन्या पूजन के लिए सबसे पहला मुहूर्त सुबह 5 बजकर 01 मिनट से सुबह 06 बजकर 13 मिनट तक रहेगा. इस दौरान कन्या पूजा के लिए आपको लगभग 1 घंटा 12 मिनट का समय मिलेगा.
कन्या पूजा के लिए दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 10 बजकर 41 मिनट से शुरू होगा और दोपहर 12 बजकर 11 मिनट तक रहेगा. कन्या पूजा के लिए यह मुहूर्त भी शुभ रहेगा.
कन्या पूजन के लिए 30 सितंबर को आखिरी और तीसरा मुहूर्त सुबह 11 बजकर 47 मिनट से दोपहर 12 बजकर 35 मिनट तक रहेगा. यह अभिजीत मुहूर्त रहेगा. कन्या पूजा के लिए अभिजीत मुहूर्त को भी अच्छा माना जाता है.
Published at : 30 Sep 2025 01:04 AM (IST)
Maha Ashtami Kanjak Puja Navratri 2025 Kanya Puja 2025 Shardiya Navratri 2025

Embed widget