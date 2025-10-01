देवी भागवत पुराण में मां सिद्धिदात्रि की पूजा से उपासक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है. महा नवमी पर जो भक्त व्रत कथा का पाठ करते हैं उनके जीवन में सुख और सकारात्मकता आती है. आइए जानते हैं मां सिद्धिदात्री से जुड़ी कथा के बारे में.