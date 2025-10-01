हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Navratri 2025 9th Day Puja: शारदीय नवरात्रि की महा नवमी पर आज जरूर पढ़ें मां सिद्धिदात्री की कथा

Navratri 2025 9th Day Puja: शारदीय नवरात्रि की महा नवमी पर आज जरूर पढ़ें मां सिद्धिदात्री की कथा

Navratri 2025 9th Day Puja: नवरात्रि के नौंवें दिन 1 अक्टूबर को मां दुर्गा के नौंवें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा होगी. इनकी पूजा सभी तरह की सिद्धियां प्राप्त होती हैं. आज कन्या पूजन व हवन भी होगा.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 01 Oct 2025 04:40 AM (IST)
मां सिद्धिदात्री कथा

1/6
शारदीय नवरात्रि के नौ दिनों में आखिरी या नौंवां दिन मां दुर्गा की नौंवीं शक्ति मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है. आज बुधवार, 1 अक्टूबर 2025 को मां सिद्धिदात्री की पूजा का दिन रहेगा. आज के दिन कई लोग कंजक पूजन और हवन भी करते हैं.
2/6
देवी दुर्गा के सभी रूपों में मां का यह रूप सबसे अधिक शक्तिशाली और दिव्य है. मां सिद्धिदात्री की तपस्या कर शिवजी को आठ सिद्धियां प्राप्त हुई थी, जिस कारण उनका शरीर आधा देवी के रूप में बदल गया और उन्हें अर्धनारीश्वर कहा गया.
3/6
देवी भागवत पुराण में मां सिद्धिदात्रि की पूजा से उपासक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है. महा नवमी पर जो भक्त व्रत कथा का पाठ करते हैं उनके जीवन में सुख और सकारात्मकता आती है. आइए जानते हैं मां सिद्धिदात्री से जुड़ी कथा के बारे में.
4/6
कथा के अनुसार, मां सिद्धिदात्री का प्राकट्य देवी-देवताओं के तेज से तब हुआ था, जब देवतागण महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुंचे थे.
5/6
कहा जाता है कि देवताओं के तेज से मां सिद्धिदात्री प्रकट हुईं. मान्यता यह भी है कि भगवान शिव ने मां सिद्धिदात्री की कठिन तपस्या की, जिसके बाद उन्हें मां से आठ सिद्धियां प्राप्त हुई.
6/6
मां सिद्धिदात्री से आठ सिद्धियां प्राप्त करने के बाद शिवजी का आधा शरीर देवी का हो गया था और उन्हें अर्धनारीश्वर के रूप में पूजा गया. इसलिए शिवजी के कई नामों में एक नाम अर्धनारीश्वर भी है.
Published at : 01 Oct 2025 04:40 AM (IST)
Tags :
Maa Siddhidatri Maha Navami Puja Navratri 2025 Durga Puja 2025 Shardiya Navratri 2025

प्राइवेसी पॉलिसी

