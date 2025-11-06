एक्सप्लोरर
Shani Sadesati: मीन राशि वाले 2029 तक शनि की साढ़ेसाती से रहेंगे परेशान, रोजाना करें ये काम
Shani Sadesati: मीन राशिचक्र की 12वीं राशि है. फिलहाल इस राशि पर शनि साढ़ेसाती का प्रभाव है जोकि अप्रैल 2029 तक रहेगा. शनि के अशुभ प्रभावों के बचने के लिए मीन राशि वालों को कुछ उपाय जरूर करना चहिए.
शनि साढ़ेसाती,
