मार्च 2025 में शनि का गोचर जब मीन राशि में हुआ तब मीन राशि पर शनि साढ़ेसाती का दूसरा चरण शुरू हुआ. अब 2027 में शनि का गोचर मेष राशि में होगा तब मीन राशि पर साढ़ेसाती तीसरा चरण शुरू होगा और 2029 तक रहेगा. 2029 में जब शनि का गोचर वृषभ में होगा तब मीन राशि पर साढ़ेसाती का प्रभाव समाप्त होगा.