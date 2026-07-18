Aaj Ka Rashifal: 18 जुलाई 2026 का दिन सिर्फ एक सामान्य शनिवार नहीं है. आज पूरे दिन प्रभावी रहने वाला वरियान योग, गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्माण्डा की आराधना और शाम को सिंह से कन्या राशि में चंद्रमा का गोचर, ये तीनों मिलकर दिन की ऊर्जा को खास बना रहे हैं.

सुबह का समय नेतृत्व, रचनात्मकता और आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है, जबकि शाम के बाद विश्लेषण, योजना और व्यावहारिक निर्णय अधिक प्रभावी हो सकते हैं.

ऐसे में नौकरी, व्यापार, निवेश, पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य के लिहाज से आपकी राशि के लिए आज का दिन क्या संकेत दे रहा है, आइए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का विस्तृत राशिफल जानते हैं.

मेष राशिफल, 18 जुलाई 2026 (Mesh Rashifal Today)

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन पंचम भाव में चंद्रमा की रचनात्मक ऊर्जा, वरियान योग की शुभता और शनिवार को शनि देव की विशेष कृपा से जीवन में कर्म का पुरस्कार पाने का है. शनिवार, 18 जुलाई 2026 को आषाढ़ शुक्ल पंचमी पूरे दिन रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज सिंह राशि (आपकी राशि से पंचम भाव, रचनात्मकता और बुद्धि स्थान) में पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में सुबह तक गोचर कर रहे हैं. पंचम भाव में पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र का चंद्रमा, रचनात्मकता, प्रेम और सौंदर्य बोध के लिए अत्यंत शुभ संयोग. शाम 18:01 के बाद चंद्रमा कन्या राशि (आपके षष्ठ भाव) में प्रवेश करेंगे.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि के स्वामी मंगल देव वृषभ राशि (आपके द्वितीय भाव) में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. धन भाव में मंगल आर्थिक मामलों में साहसी बनाएगा.

आज शनिवार होने से शनि देव का विशेष प्रभाव रहेगा. मेष और शनि का संबंध , शनि मेष राशि में नीच के होते हैं , इसलिए आज शनि देव की विशेष पूजा करना मेष राशि के जातकों के लिए अत्यंत आवश्यक है. वरियान योग पूरे दिन है, इसमें शुरू किए गए कार्य उत्तम फल देते हैं.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन रचनात्मकता के बल पर वरियान योग में करियर में नई उपलब्धि का है. पंचम भाव में पूर्वाफाल्गुनी के चंद्रमा से आपकी रचनात्मक प्रतिभा और सौंदर्य बोध असाधारण रूप से निखरेगा. शनिवार को शनि देव का कर्म और अनुशासन का संदेश, आज कठिन परिश्रम का फल मिलेगा.

सुबह 09:00 से 10:41 (राहु काल से पहले) और अभिजीत मुहूर्त 11:59:47 से 12:54:51, ये दोनों आज के सर्वश्रेष्ठ समय हैं. राहु काल (08:59 से 10:41) में नया आधिकारिक कार्य न करें. यमगण्ड (14:09 से 15:53) और कंटक (14:04 से 14:59) में भी सावधानी रखें. शाम 15:54 के बाद का समय भी शुभ है.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन वरियान योग में कला, सौंदर्य, फैशन और रचनात्मक व्यापार में असाधारण सफलता का है. पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र सौंदर्य और luxury से जुड़े व्यापार के लिए विशेष शुभ है. अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:54) में नई डील फाइनल करें. पूर्व दिशा में दिशाशूल है, व्यावसायिक यात्रा उस दिशा में न करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

पंचम भाव में चंद्रमा और वरियान योग का संयोग FMCG, beauty, fashion और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए सकारात्मक संकेत देता है. राहु काल (08:59 से 10:41) और यमगण्ड (14:09 से 15:53) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:54) में निवेश करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन पूर्वाफाल्गुनी के प्रेम और सौंदर्य की ऊर्जा से रोमांटिक और मधुर है. वरियान योग में जीवनसाथी के साथ कोई विशेष उपहार या समय बिताना विशेष फलदायी होगा. गुप्त नवरात्रि में मां कूष्माण्डा की पूजा करें. पूर्व दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन वरियान योग की ऊर्जा से अनुकूल रहेगा. पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में आराम और विश्राम को प्राथमिकता दें. मां कूष्माण्डा की पूजा से आयु और ऊर्जा में वृद्धि होती है.

लकी नंबर: 9, 7 : लकी कलर: केसरिया, हरा

अचूक उपाय: आज शनिवार को पीपल के पेड़ की जड़ में सरसों का तेल और काले तिल अर्पित करें. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का 108 बार जाप करें. गुप्त नवरात्रि के चतुर्थ दिन मां कूष्माण्डा को लौकी या पेठे की मिठाई अर्पित करें. 'ॐ देवी कूष्माण्डायै नमः' का जाप करें. किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल या हरी सब्जियों का दान करें.

यह भी पढ़ें- मेष राशि Half Year Horoscope 2026: जुलाई से दिसंबर तक शनि की परीक्षा या गुरु का आशीर्वाद? जानें करियर, धन और परिवार का भविष्य

वृषभ राशिफल, 18 जुलाई 2026 (Vrishabh Rashifal Today)

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन चतुर्थ भाव में चंद्रमा से घरेलू सुख और वरियान योग की कृपा से जीवन में कर्म का उत्तम फल और शनिवार को शनि देव की आराधना से दीर्घकालिक स्थिरता का है. शनिवार, 18 जुलाई 2026 को आषाढ़ शुक्ल पंचमी पूरे दिन रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज सिंह राशि (आपकी राशि से चतुर्थ भाव, सुख और माता स्थान) में पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. चतुर्थ भाव में पूर्वाफाल्गुनी का चंद्रमा, घरेलू सुख, आराम और माता का आशीर्वाद. शाम 18:01 के बाद चंद्रमा कन्या राशि (आपके पंचम भाव) में जाएंगे जो रचनात्मकता और बुद्धि की ऊर्जा लाएगा.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी ही राशि (लग्न) में मंगल देव यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. लग्न में मंगल असाधारण ऊर्जा देगा. शनिवार को शनि देव , वृषभ के नवम और दशम भाव के स्वामी , का प्रभाव भाग्य और करियर में सहायक होगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन घर से काम करने वाले जातकों के लिए विशेष ऊर्जा और वरियान योग में करियर में उत्तम फल का है. चतुर्थ भाव में पूर्वाफाल्गुनी के चंद्रमा की सौंदर्य ऊर्जा और लग्न मंगल की असाधारण शक्ति, यह दोनों मिलकर आज आपके कार्यस्थल पर असाधारण उपस्थिति और प्रभाव बनाएंगे. शनिवार को शनि देव के नवम-दशम प्रभाव से करियर में दीर्घकालिक स्थिरता के योग बनेंगे.

राहु काल (08:59 से 10:41) में नया आधिकारिक कार्य न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:59:47 से 12:54:51) में, जो आज पूरी तरह clean है, कोई भी बड़ा करियर संबंधी निर्णय लें. यमगण्ड (14:09 से 15:53) में सावधानी रखें. शाम 15:54 के बाद का समय भी शुभ.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन वरियान योग में रियल एस्टेट, गृह-सज्जा और सौंदर्य से जुड़े व्यापार में असाधारण सफलता का है. पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र luxury और comfort से जुड़े व्यापार के लिए विशेष शुभ है. अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:54) में नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

चतुर्थ भाव में चंद्रमा और वरियान योग का संयोग रियल एस्टेट, FMCG और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए बेहतरीन संकेत देता है. राहु काल (08:59 से 10:41) और यमगण्ड (14:09 से 15:53) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. अभिजीत मुहूर्त में निवेश करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन माता का आशीर्वाद और घरेलू सुख का है. पूर्वाफाल्गुनी में आज घर को सुंदर और आरामदायक बनाना विशेष फलदायी है. गुप्त नवरात्रि में मां कूष्माण्डा की पूजा से परिवार में ऊर्जा और स्वास्थ्य आएगा. पूर्व दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन आराम और विश्राम का है. पूर्वाफाल्गुनी में विश्राम को प्राथमिकता दें. मां कूष्माण्डा की पूजा से आयु और ऊर्जा में वृद्धि होती है.

लकी नंबर: 6, 7 : लकी कलर: सफेद, हरा

अचूक उपाय: आज शनिवार को पीपल के पेड़ पर सरसों का तेल और काले तिल अर्पित करें. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें. गुप्त नवरात्रि के चतुर्थ दिन मां कूष्माण्डा को लौकी की मिठाई और हरे पुष्प अर्पित करें. 'ॐ देवी कूष्माण्डायै नमः' का 108 बार जाप करें.

मिथुन राशिफल, 18 जुलाई 2026 (Mithun Rashifal Today)

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन तृतीय भाव में चंद्रमा से साहस और संचार और वरियान योग में बुधवार-शनिवार के बुध-शनि की मित्रता से जीवन में कर्म का उत्तम फल पाने का है. शनिवार, 18 जुलाई 2026 को आषाढ़ शुक्ल पंचमी पूरे दिन रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज सिंह राशि (आपकी राशि से तृतीय भाव) में पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. तृतीय भाव में पूर्वाफाल्गुनी का चंद्रमा, साहस, पराक्रम और संचार में सौंदर्य का संयोग. आज मिथुन राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल है. शाम 18:01 के बाद चंद्रमा कन्या (आपके चतुर्थ भाव) में जाएंगे.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से बारहवें भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. आपकी राशि के लग्न भाव में बुध देव विराजमान हैं. शनिवार को शनि और बुध की मित्रता से आज बौद्धिक और संचार कार्यों में विशेष सहयोग मिलेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन साहस, संचार और वरियान योग में करियर में उत्तम फल का है. तृतीय भाव में पूर्वाफाल्गुनी के चंद्रमा से आपकी संचार शैली में सौंदर्य और प्रभाव आएगा. लग्न में बुध देव की बौद्धिक शक्ति और शनिवार को शनि की कर्मनिष्ठा का संयोग आज आपको असाधारण परिणाम देगा.

राहु काल (08:59 से 10:41) में नया आधिकारिक कार्य न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:59:47 से 12:54:51) में बड़े निर्णय लें. यमगण्ड (14:09 से 15:53) में सावधानी रखें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन वरियान योग में संचार, मीडिया और रचनात्मक व्यापार में असाधारण सफलता का है. भाई-बहनों का सहयोग आज बड़ी उपलब्धि दिलाएगा. अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:54) में नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

तृतीय भाव में चंद्रमा और वरियान योग IT, मीडिया, टेलीकॉम और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए सकारात्मक संकेत देता है. राहु काल (08:59 से 10:41) और यमगण्ड (14:09 से 15:53) में कोई वित्तीय निर्णय न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन भाई-बहनों का सहयोग और पूर्वाफाल्गुनी की मधुरता का है. गुप्त नवरात्रि में मां कूष्माण्डा की पूजा करें. पूर्व दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ऊर्जावान रहेगा. वरियान योग में नई स्वास्थ्य दिनचर्या शुरू करना फलदायी है.

लकी नंबर: 5, 7 : लकी कलर: हरा, हल्का हरा

अचूक उपाय: आज शनिवार को पीपल के पेड़ पर सरसों का तेल अर्पित करें. मां कूष्माण्डा को हरे पुष्प और लौकी की मिठाई अर्पित करें. 'ॐ देवी कूष्माण्डायै नमः' का जाप करें. किसी जरूरतमंद को हरी सब्जियां या उड़द की दाल का दान करें.

कर्क राशिफल, 18 जुलाई 2026 (Kark Rashifal Today)

कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन द्वितीय भाव में चंद्रमा के बदलाव और वरियान योग में धन व वाणी में उत्कर्ष का है. शनिवार, 18 जुलाई 2026 को आषाढ़ शुक्ल पंचमी पूरे दिन रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज सिंह राशि (आपकी राशि से द्वितीय भाव, धन और वाणी) में पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. द्वितीय भाव में चंद्रबल अनुकूल नहीं है लेकिन वरियान योग और पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र की सौंदर्य ऊर्जा धन और वाणी में विशेष मधुरता लाएगी.

लग्न में आज सूर्य और बुध (कर्क राशि में) दोनों एकसाथ हैं. आज कर्क में सूर्य का प्रवेश कल हुआ था और आज उनका दूसरा दिन है. लग्न में सूर्य-बुध की युति आपकी बौद्धिक और प्रशासनिक क्षमता को बनाए रखेगी.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन वाणी पर संयम और वरियान योग में existing कार्यों में उत्कर्ष का है. लग्न में सूर्य-बुध की युति आपकी बौद्धिक क्षमता और प्रशासनिक शक्ति को मजबूत बनाएगी. शनिवार को शनि देव के कर्म का अनुशासन आज परिणाम देगा. राहु काल (08:59 से 10:41) में नया आधिकारिक कार्य न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:59:47 से 12:54:51) में बड़े निर्णय लें. यमगण्ड (14:09 से 15:53) में सावधानी रखें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन वाणी पर संयम रखते हुए वरियान योग में व्यावसायिक कार्यों को आगे बढ़ाने का है. अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:54) में नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

द्वितीय भाव में चंद्रमा के कारण धन के मामलों में सावधानी रखें. राहु काल (08:59 से 10:41) और यमगण्ड (14:09 से 15:53) में कोई वित्तीय निर्णय न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन वाणी पर संयम रखते हुए पूर्वाफाल्गुनी की मधुरता का अनुभव करने का है. गुप्त नवरात्रि में मां कूष्माण्डा की पूजा करें. पूर्व दिशा में दिशाशूल है.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रहेगा. मां कूष्माण्डा की पूजा से ऊर्जा और आयु में वृद्धि होगी.

लकी नंबर: 2, 7 : लकी कलर: सफेद, हरा

अचूक उपाय: आज शनिवार को पीपल के पेड़ पर सरसों का तेल अर्पित करें. मां कूष्माण्डा को लौकी की मिठाई और हरे पुष्प अर्पित करें. 'ॐ देवी कूष्माण्डायै नमः' का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को सफेद वस्त्र या चावल का दान करें.

सिंह राशिफल, 18 जुलाई 2026 (Singh Rashifal Today)

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत विशेष है, आज सुबह तक चंद्रमा आपकी ही राशि में पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में है और शाम को कन्या में जाएंगे. शनिवार, 18 जुलाई 2026 को आषाढ़ शुक्ल पंचमी पूरे दिन रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज सुबह से शाम 18:01 तक आपकी ही राशि , सिंह , में पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. लग्न में पूर्वाफाल्गुनी के चंद्रमा, सौंदर्य, आराम और आत्मनिर्भरता की शक्ति. चंद्रबल आज सिंह के लिए अनुकूल है. शाम 18:01 के बाद चंद्रमा कन्या राशि (आपके द्वितीय भाव) में प्रवेश करेंगे.

आपकी राशि से दशम भाव में मंगल देव वृषभ में गोचर कर रहे हैं. मंगलवार के बाद आज शनिवार को, दशम भाव में मंगल और शनि देव का दिन मिलकर आज करियर में असाधारण कर्म ऊर्जा. सूर्य देव, आपके लग्नेश, आज कर्क राशि में हैं. लग्नेश सूर्य के कर्क में होने और वरियान योग के संयोग से आज आपके करियर को नई गति मिलेगी.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए असाधारण ऊर्जा और वरियान योग में करियर में उत्तम फल का है. लग्न में पूर्वाफाल्गुनी के चंद्रमा से आपके व्यक्तित्व में सौंदर्य और प्रभाव, और दशम मंगल की करियर ऊर्जा , यह दोनों मिलकर आज दफ्तर में आपको असाधारण साख और मान-सम्मान दिलाएंगे. शनिवार को शनि देव के कर्म का पुरस्कार , आज तक किए गए परिश्रम का फल मिलेगा. राहु काल (08:59 से 10:41) में नया आधिकारिक कार्य न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:59:47 से 12:54:51) में, जो आज पूरी तरह clean है, कोई भी बड़ा करियर संबंधी निर्णय लें. यमगण्ड (14:09 से 15:53) में सावधानी. शाम 15:54 के बाद का समय भी शुभ.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन वरियान योग में व्यावसायिक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई पर ले जाने का है. पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में सौंदर्य, luxury और fashion व्यापार में असाधारण सफलता है. दशम मंगल की करियर ऊर्जा व्यापार में गति लाएगी. अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:54) में नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

लग्न में अनुकूल चंद्रमा और वरियान योग का संयोग FMCG, beauty, रियल एस्टेट और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए बेहतरीन संकेत देता है. राहु काल (08:59 से 10:41) और यमगण्ड (14:09 से 15:53) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. अभिजीत मुहूर्त में निवेश के श्रेष्ठ निर्णय लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन वर्ष के सर्वोत्तम दिनों में से एक है. लग्न में पूर्वाफाल्गुनी के चंद्रमा से आपके व्यक्तित्व में जो सौंदर्य और मधुरता आएगी वह जीवनसाथी और प्रियजनों को विशेष रूप से प्रभावित करेगी. गुप्त नवरात्रि में मां कूष्माण्डा की पूजा से परिवार में ऊर्जा और स्वास्थ्य आएगा. पूर्व दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन वर्ष के सर्वोत्तम दिनों में से एक है. लग्न में चंद्रमा और वरियान योग शरीर और मन को ऊर्जावान और प्रसन्न बनाएंगे. मां कूष्माण्डा की पूजा से आयु और ऊर्जा में विशेष वृद्धि होती है.

लकी नंबर: 1, 7 : लकी कलर: सुनहरा, हरा

अचूक उपाय: आज शनिवार को पीपल के पेड़ पर सरसों का तेल और काले तिल अर्पित करें. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का 108 बार जाप करें. गुप्त नवरात्रि के चतुर्थ दिन मां कूष्माण्डा को हरे पुष्प, लौकी की मिठाई और खीर अर्पित करें. 'ॐ देवी कूष्माण्डायै नमः' का जाप करें. किसी जरूरतमंद को गेहूं, गुड़ या हरी सब्जियों का दान करें.

यह भी पढ़ें- Half Year Horoscope 2026: क्या सिंह राशि वालों को मिलेगा बड़ा पद? जुलाई के बाद ग्रह दे रहे हैं खास संकेत

कन्या राशिफल, 18 जुलाई 2026 (Kanya Rashifal Today)

कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन द्वादश से लग्न में चंद्रमा के परिवर्तन , सुबह तक द्वादश में, शाम से आपकी ही राशि में, और वरियान योग की कृपा से जीवन में नई ऊर्जा का दुर्लभ संयोग है. शनिवार, 18 जुलाई 2026 को आषाढ़ शुक्ल पंचमी पूरे दिन रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो आज सुबह तक चंद्रमा सिंह (आपके द्वादश भाव) में और शाम 18:01 के बाद कन्या (आपके लग्न) में प्रवेश करेंगे. चंद्रबल आज कन्या के लिए अनुकूल है. यह परिवर्तन आज के दिन को दो भागों में बांटता है, सुबह एकांत और आध्यात्मिक ऊर्जा, शाम से असाधारण व्यक्तित्व और आत्मविश्वास.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से नवम भाव में मंगल देव वृषभ में गोचर कर रहे हैं. शनिवार को शनि देव , कन्या के लिए पंचम और षष्ठ भाव के स्वामी , का प्रभाव रचनात्मकता और प्रतिस्पर्धा में सहायक होगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन सुबह एकांत में गहन कार्य और शाम से असाधारण ऊर्जा का है. सुबह द्वादश में चंद्रमा, पर्दे के पीछे काम करना और रणनीति बनाना. शाम से लग्न में चंद्रमा, असाधारण व्यक्तित्व और आत्मविश्वास. वरियान योग में आज शुरू किए गए कार्य उत्तम फल देंगे. राहु काल (08:59 से 10:41) में नया आधिकारिक कार्य न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:59:47 से 12:54:51) में बड़े निर्णय लें. शाम 15:54 के बाद , जब लग्न में चंद्रमा होंगे , आपके लिए वर्ष का सर्वोत्तम समय है.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन वरियान योग में पुरानी रणनीतियों को परिष्कृत करने और शाम से नई ऊर्जा से व्यापार में गति लाने का है. नवम मंगल से भाग्य का सहयोग मिलेगा. अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:54) में नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वरियान योग में निवेश उत्तम फल देता है. राहु काल (08:59 से 10:41) और यमगण्ड (14:09 से 15:53) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. शाम 15:54 से 19:00 , लग्न में चंद्रमा के साथ , लॉन्ग-टर्म निवेश के श्रेष्ठ निर्णय लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन शाम से असाधारण रूप से मधुर होगा. जब लग्न में चंद्रमा आएंगे तब आपके व्यक्तित्व में जो आकर्षण होगा वह प्रियजनों को विशेष रूप से प्रभावित करेगा. पूर्व दिशा में दिशाशूल है.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सुबह आराम और शाम को ऊर्जा का है. मां कूष्माण्डा की पूजा से आयु और ऊर्जा में वृद्धि होगी.

लकी नंबर: 3, 7 : लकी कलर: हरा, हल्का हरा

अचूक उपाय: आज शनिवार को पीपल के पेड़ पर सरसों का तेल अर्पित करें. मां कूष्माण्डा को हरे पुष्प और लौकी की मिठाई अर्पित करें. 'ॐ देवी कूष्माण्डायै नमः' और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें. शाम 15:54 के बाद , जब लग्न में चंद्रमा हों , किसी जरूरतमंद को हरी सब्जियां या उड़द की दाल का दान करें.

यह भी पढ़ें- कन्या राशि का छमाही राशिफल 2026: जुलाई से दिसंबर तक करियर, धन, स्वास्थ्य और परिवार का संपूर्ण राशिफल

तुला राशिफल, 18 जुलाई 2026 (Tula Rashifal Today)

तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन एकादश भाव में सुबह और दशम भाव में शाम को चंद्रमा के दोहरे प्रभाव से आर्थिक लाभ और करियर उत्कर्ष का और वरियान योग में जीवन में उत्तम फल का है. शनिवार, 18 जुलाई 2026 को आषाढ़ शुक्ल पंचमी पूरे दिन रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा सुबह तक सिंह (तुला से एकादश भाव) में पूर्वाफाल्गुनी में और शाम 18:01 के बाद कन्या (तुला से द्वादश भाव) में प्रवेश करेंगे. सुबह तक एकादश में अनुकूल चंद्रमा, आर्थिक लाभ और मित्रों का सहयोग. चंद्रबल आज तुला के लिए अनुकूल है.

आपकी राशि से अष्टम भाव में मंगल देव वृषभ में गोचर कर रहे हैं. शनिवार को शनि देव , तुला में उच्च के शनि का दिन , तुला राशि के जातकों के लिए आज विशेष रूप से शुभ है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन वरियान योग में करियर में उत्तम फल और शनि उच्च कृपा से दीर्घकालिक स्थिरता का है. एकादश में चंद्रमा (सुबह तक) दफ्तर में मान-सम्मान बढ़ाएगा. शनिवार को उच्च के शनि की कृपा से करियर में कर्म का पुरस्कार मिलेगा.

राहु काल (08:59 से 10:41) में नया आधिकारिक कार्य न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:59:47 से 12:54:51) में, जो आज पूरी तरह clean है, बड़े करियर संबंधी निर्णय लें. यमगण्ड (14:09 से 15:53) में सावधानी.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन वरियान योग में अटके धन की वापसी और नई व्यावसायिक शुरुआत का उत्तम दिन है. शनि उच्च की कृपा से दीर्घकालिक व्यापार में स्थिरता आएगी. अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:54) में नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

एकादश में अनुकूल चंद्रमा और वरियान योग FMCG, beauty, रियल एस्टेट और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए बेहतरीन संकेत देता है. राहु काल (08:59 से 10:41) और यमगण्ड (14:09 से 15:53) में कोई वित्तीय निर्णय न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन मित्रों का सहयोग और वरियान योग में मधुरता का है. गुप्त नवरात्रि में मां कूष्माण्डा की पूजा करें. पूर्व दिशा में दिशाशूल है.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ऊर्जावान रहेगा. मां कूष्माण्डा की पूजा से ऊर्जा में वृद्धि होगी.

लकी नंबर: 2, 7 : लकी कलर: क्रीम, हरा

अचूक उपाय: आज शनिवार को , जब शनि तुला में उच्च के हैं , पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करें और सरसों का तेल और काले तिल अर्पित करें. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का 108 बार जाप करें. मां कूष्माण्डा को हरे पुष्प और लौकी की मिठाई अर्पित करें. किसी जरूरतमंद को सफेद मिठाई, चीनी या हरी सब्जियों का दान करें.

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वृश्चिक राशिफल, 18 जुलाई 2026 (Vrishchik Rashifal Today)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन दशम भाव में सुबह और एकादश भाव में शाम को चंद्रमा के दोहरे प्रभाव से करियर उत्कर्ष और आर्थिक लाभ का और वरियान योग में जीवन में उत्तम फल का है. शनिवार, 18 जुलाई 2026 को आषाढ़ शुक्ल पंचमी पूरे दिन रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा सुबह तक सिंह (वृश्चिक से दशम भाव) में पूर्वाफाल्गुनी में और शाम 18:01 के बाद कन्या (वृश्चिक से एकादश भाव) में प्रवेश करेंगे. सुबह तक दशम में अनुकूल चंद्रमा, करियर में उत्कर्ष. शाम से एकादश में, आर्थिक लाभ और मित्रों का सहयोग. चंद्रबल आज वृश्चिक के लिए अनुकूल है.

आपकी राशि के स्वामी मंगल देव वृषभ (सप्तम भाव) में गोचर कर रहे हैं. शनिवार को शनि देव , वृश्चिक के तृतीय और चतुर्थ भाव के स्वामी , का प्रभाव साहस और घरेलू सुख में सहायक होगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए दोहरे शुभ प्रभाव का है, सुबह करियर में उत्कर्ष और शाम से आर्थिक लाभ. दशम में पूर्वाफाल्गुनी के चंद्रमा से दफ्तर में आपकी साख और प्रभाव असाधारण रूप से बढ़ेगा.

वरियान योग में किए गए करियर संबंधी प्रयास उत्तम फल देंगे. राहु काल (08:59 से 10:41) में नया कार्य न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:59:47 से 12:54:51) में बड़े निर्णय लें. यमगण्ड (14:09 से 15:53) में सावधानी. शाम 15:54 के बाद शुभ.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन वरियान योग में व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ाने और साझेदारी में उत्कर्ष का है. सप्तम मंगल साझेदारी में ऊर्जा लाएगा. अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:54) में नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

दशम में अनुकूल चंद्रमा और वरियान योग रियल एस्टेट, FMCG और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए बेहतरीन संकेत देता है. राहु काल (08:59 से 10:41) और यमगण्ड (14:09 से 15:53) में कोई वित्तीय निर्णय न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन साझेदारी में उत्कर्ष और शाम से मित्रों का सहयोग का है. गुप्त नवरात्रि में मां कूष्माण्डा की पूजा से परिवार में ऊर्जा आएगी. पूर्व दिशा में दिशाशूल है.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ऊर्जावान रहेगा. मां कूष्माण्डा की पूजा से आयु में वृद्धि होगी.

लकी नंबर: 1, 7 : लकी कलर: गहरा लाल, हरा

अचूक उपाय: आज शनिवार को पीपल के पेड़ पर सरसों का तेल और काले तिल अर्पित करें. हनुमान जी को सिंदूर और बजरंग बाण अर्पित करें. मां कूष्माण्डा को हरे पुष्प और लौकी की मिठाई अर्पित करें. 'ॐ देवी कूष्माण्डायै नमः' का जाप करें.

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धनु राशिफल, 18 जुलाई 2026 (Dhanu Rashifal Today)

धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन नवम भाव में सुबह और दशम भाव में शाम को चंद्रमा के दोहरे प्रभाव से भाग्य उदय और करियर उत्कर्ष का और वरियान योग में जीवन में उत्तम फल का है. शनिवार, 18 जुलाई 2026 को आषाढ़ शुक्ल पंचमी पूरे दिन रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा सुबह तक सिंह (धनु से नवम भाव) में पूर्वाफाल्गुनी में और शाम 18:01 के बाद कन्या (धनु से दशम भाव) में प्रवेश करेंगे. सुबह भाग्य का सहयोग और शाम से करियर में उत्कर्ष. चंद्रबल आज धनु के लिए अनुकूल है.

आपकी राशि से षष्ठ भाव में मंगल देव वृषभ में गोचर कर रहे हैं. शनिवार को शनि देव , धनु के द्वितीय और तृतीय भाव के स्वामी , का प्रभाव धन और साहस में सहायक होगा. धनु राशि के लग्नेश बृहस्पति और शनि , मित्र ग्रह हैं , इसलिए आज का शनिवार धनु राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से शुभ है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन भाग्य के सहयोग से वरियान योग में करियर में उत्तम फल का है. नवम में पूर्वाफाल्गुनी के चंद्रमा से गुरु या वरिष्ठ का विशेष सहयोग मिलेगा. शाम से दशम में चंद्रमा के आने के बाद करियर में और अधिक उत्कर्ष. षष्ठ मंगल से विरोधी शांत रहेंगे. राहु काल (08:59 से 10:41) में नया आधिकारिक कार्य न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:59:47 से 12:54:51) में बड़े निर्णय लें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन वरियान योग में नई व्यावसायिक शुरुआत और भाग्य का सहयोग पाने का उत्तम दिन है. लग्नेश बृहस्पति और शनि की मित्रता से आज का दिन धनु राशि के व्यापारियों के लिए विशेष है. अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:54) में नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

नवम में अनुकूल चंद्रमा और वरियान योग FMCG, हेल्थकेयर और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए बेहतरीन संकेत देता है. राहु काल (08:59 से 10:41) और यमगण्ड (14:09 से 15:53) में कोई वित्तीय निर्णय न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन पिता और गुरु से आशीर्वाद का है. गुप्त नवरात्रि में मां कूष्माण्डा की पूजा करें. पूर्व दिशा में दिशाशूल है.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ऊर्जावान रहेगा. मां कूष्माण्डा की पूजा से ऊर्जा में वृद्धि होगी.

लकी नंबर: 3, 7 : लकी कलर: पीला, हरा

अचूक उपाय: आज शनिवार को पीपल के पेड़ पर सरसों का तेल अर्पित करें. लग्नेश बृहस्पति को पीले पुष्प और केला अर्पित करें. मां कूष्माण्डा को हरे पुष्प और लौकी की मिठाई अर्पित करें. 'ॐ देवी कूष्माण्डायै नमः' और 'ॐ बृहस्पतये नमः' का जाप करें.

मकर राशिफल, 18 जुलाई 2026 (Makar Rashifal Today)

मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन अष्टम भाव में सुबह और नवम भाव में शाम को चंद्रमा के दोहरे प्रभाव से गहन परिवर्तन और भाग्योदय का और वरियान योग में जीवन में कर्म का उत्तम पुरस्कार पाने का है. शनिवार, 18 जुलाई 2026 को आषाढ़ शुक्ल पंचमी पूरे दिन रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा सुबह तक सिंह (मकर से अष्टम भाव) में पूर्वाफाल्गुनी में और शाम 18:01 के बाद कन्या (मकर से नवम भाव) में प्रवेश करेंगे. चंद्रबल आज मकर के लिए अनुकूल है. सुबह से संयम और रणनीतिक सोच, शाम से भाग्य का उदय.

आपकी राशि के स्वामी शनि देव मीन राशि (तृतीय भाव) में गोचर कर रहे हैं. आज शनिवार , मकर के स्वामी शनि का दिन , मकर राशि के जातकों के लिए वर्ष का सबसे पुण्यदायी दिन है. वरियान योग में शनि देव की आराधना करना आज के दिन का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक कार्य है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन सुबह सावधानी और शाम से भाग्य के सहयोग का है. अष्टम में चंद्रमा (सुबह तक) , गहन कार्य और रणनीतिक सोच. शाम से नवम में चंद्रमा, भाग्य का असाधारण उदय. वरियान योग में शनि देव की कर्म-कृपा से आज किया गया हर कार्य उत्तम फल देगा.

राहु काल (08:59 से 10:41) में नया कार्य न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:59:47 से 12:54:51) में बड़े निर्णय लें. यमगण्ड (14:09 से 15:53) में सावधानी. शाम 15:54 के बाद शुभ.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन वरियान योग और शनि देव की कर्म-कृपा से दीर्घकालिक व्यावसायिक योजनाओं को क्रियान्वित करने का उत्तम दिन है. शाम से भाग्य का सहयोग मिलेगा. अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:54) में नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

मकर के स्वामी शनि का दिन और वरियान योग , रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए बेहतरीन संकेत. राहु काल (08:59 से 10:41) और यमगण्ड (14:09 से 15:53) में कोई वित्तीय निर्णय न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन शाम से भाग्य के सहयोग का है. गुप्त नवरात्रि में मां कूष्माण्डा की पूजा करें. पूर्व दिशा में दिशाशूल है.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सुबह संयम और शाम से ऊर्जा का है. मां कूष्माण्डा की पूजा से आयु में वृद्धि होगी.

लकी नंबर: 4, 7 : लकी कलर: नीला, हरा

अचूक उपाय: आज शनिवार को , अपने स्वामी शनि देव के दिन , पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करें. सरसों का तेल, काले तिल और उड़द की दाल अर्पित करें. शनि चालीसा का पाठ करें. मां कूष्माण्डा को हरे पुष्प और लौकी की मिठाई अर्पित करें. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' और 'ॐ देवी कूष्माण्डायै नमः' का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल या नीले वस्त्र का दान करें.

कुंभ राशिफल, 18 जुलाई 2026 (Kumbh Rashifal Today)

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन सप्तम भाव में सुबह और अष्टम भाव में शाम को चंद्रमा के दोहरे प्रभाव से साझेदारी में उत्कर्ष और गहन परिवर्तन का और वरियान योग में शनि देव की विशेष कृपा का है. शनिवार, 18 जुलाई 2026 को आषाढ़ शुक्ल पंचमी पूरे दिन रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा सुबह तक सिंह (कुंभ से सप्तम भाव) में पूर्वाफाल्गुनी में और शाम 18:01 के बाद कन्या (कुंभ से अष्टम भाव) में प्रवेश करेंगे. सुबह तक साझेदारी में उत्कर्ष और शाम से गहन परिवर्तन. चंद्रबल आज कुंभ के लिए अनुकूल है.

आपकी राशि के स्वामी शनि देव , कुंभ राशि के स्वामी , का दिन आज शनिवार है. कुंभ + शनिवार , मकर की तरह कुंभ के लिए भी आज का दिन अत्यंत पुण्यदायी है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन साझेदारी में उत्कर्ष और वरियान योग में करियर में उत्तम फल का है. सप्तम में पूर्वाफाल्गुनी के चंद्रमा से सहकर्मियों के साथ असाधारण तालमेल. वरियान योग और शनि देव की कर्म-कृपा का त्रिवेणी संयोग , आज किया गया हर कार्य उत्तम फल देगा. राहु काल (08:59 से 10:41) में नया कार्य न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:59:47 से 12:54:51) में बड़े निर्णय लें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन साझेदारी वाले व्यापार में वरियान योग की कृपा से असाधारण सफलता का है. शनि देव की कर्म-कृपा से दीर्घकालिक व्यावसायिक स्थिरता आएगी. अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:54) में नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

सप्तम में अनुकूल चंद्रमा और वरियान योग रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए बेहतरीन संकेत देता है. राहु काल (08:59 से 10:41) और यमगण्ड (14:09 से 15:53) में कोई वित्तीय निर्णय न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन जीवनसाथी के साथ साझेदारी का उत्कर्ष है. गुप्त नवरात्रि में मां कूष्माण्डा की पूजा करें. पूर्व दिशा में दिशाशूल है.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ऊर्जावान रहेगा. मां कूष्माण्डा की पूजा से आयु में वृद्धि होगी.

लकी नंबर: 4, 7 : लकी कलर: नीला, हरा

अचूक उपाय: आज शनिवार को , अपने स्वामी शनि देव के दिन , पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करें. सरसों का तेल और काले तिल अर्पित करें. शनि चालीसा का पाठ करें. मां कूष्माण्डा को हरे पुष्प और लौकी की मिठाई अर्पित करें. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' और 'ॐ देवी कूष्माण्डायै नमः' का जाप करें.

मीन राशिफल, 18 जुलाई 2026 (Meen Rashifal Today)

मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन षष्ठ भाव में सुबह और सप्तम भाव में शाम को चंद्रमा के दोहरे प्रभाव से प्रतिस्पर्धा में विजय और साझेदारी में उत्कर्ष का और वरियान योग में लग्नेश बृहस्पति की विशेष कृपा से जीवन में कर्म का उत्तम फल पाने का है. शनिवार, 18 जुलाई 2026 को आषाढ़ शुक्ल पंचमी पूरे दिन रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा सुबह तक सिंह (मीन से षष्ठ भाव) में पूर्वाफाल्गुनी में और शाम 18:01 के बाद कन्या (मीन से सप्तम भाव) में प्रवेश करेंगे. सुबह तक षष्ठ में, प्रतिस्पर्धा में विजय और स्वास्थ्य सुधार.

शाम से सप्तम में, साझेदारी और वैवाहिक जीवन में उत्कर्ष. चंद्रबल आज मीन के लिए अनुकूल नहीं है लेकिन वरियान योग और शनिवार की ऊर्जा मिलकर आज को शुभ बनाती है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से तृतीय भाव में मंगल देव वृषभ में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. मीन राशि के लग्नेश बृहस्पति और शनि मित्र ग्रह हैं. शनिवार को शनि देव , जो बृहस्पति के मित्र हैं , की कृपा से आज लग्नेश गुरू का भी आशीर्वाद मिलेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन प्रतिस्पर्धियों पर विजय और वरियान योग में करियर में उत्तम फल का है. षष्ठ में पूर्वाफाल्गुनी के चंद्रमा से प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त मिलेगी. तृतीय मंगल की संचार शक्ति से आपकी हर बात असाधारण रूप से प्रभावशाली रहेगी. शाम से सप्तम में चंद्रमा के आने के बाद साझेदारी में उत्कर्ष.

शनि और लग्नेश गुरू की मित्रता से आज का दिन करियर में दोहरी कृपा लाएगा. राहु काल (08:59 से 10:41) में नया कार्य न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:59:47 से 12:54:51) में, जो आज पूरी तरह clean है, कोई भी बड़ा करियर संबंधी निर्णय लें. यमगण्ड (14:09 से 15:53) में सावधानी. शाम 15:54 के बाद शुभ.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ने और वरियान योग में नई व्यावसायिक शुरुआत का उत्तम दिन है. शाम से सप्तम में चंद्रमा के आने के बाद साझेदारी वाले व्यापार में भी उत्कर्ष. लग्नेश बृहस्पति और शनि की मित्रता से आज का दिन दीर्घकालिक व्यावसायिक स्थिरता लाएगा. अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:54) में नई डील फाइनल करें. पूर्व दिशा में दिशाशूल है.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

षष्ठ में चंद्रमा (सुबह तक) और वरियान योग का संयोग हेल्थकेयर, FMCG और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए सकारात्मक संकेत देता है. राहु काल (08:59 से 10:41) और यमगण्ड (14:09 से 15:53) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:54) में और शाम 15:54 के बाद लॉन्ग-टर्म निवेश के श्रेष्ठ निर्णय लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन सुबह कार्यनिष्ठा और शाम से जीवनसाथी के साथ उत्कर्ष का है. वरियान योग में लग्नेश बृहस्पति और शनि की मित्रता से परिवार में कर्म का पुरस्कार मिलेगा.

गुप्त नवरात्रि के चतुर्थ दिन मां कूष्माण्डा की पूजा करें, उनकी पूजा से ब्रह्माण्डीय ऊर्जा का संचार होता है और जीवन में नई शक्ति आती है. तृतीय मंगल के कारण भाई-बहनों का सहयोग भी आज मिलेगा. पूर्व दिशा में दिशाशूल है, इस दिशा में महत्वपूर्ण यात्रा न करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ऊर्जावान और साहसी रहेगा. षष्ठ में पूर्वाफाल्गुनी का चंद्रमा पुरानी बीमारियों से राहत दिलाएगा. मां कूष्माण्डा की पूजा से आयु और ऊर्जा में विशेष वृद्धि होती है, आज उनकी पूजा अवश्य करें. वरियान योग में शुरू की गई कोई भी नई स्वास्थ्य दिनचर्या उत्तम फल देगी.

लकी नंबर: 1, 7 : लकी कलर: हल्का पीला, हरा

अचूक उपाय: आज शनिवार को पीपल के पेड़ की जड़ में सरसों का तेल और काले तिल अर्पित करें. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का 108 बार जाप करें. लग्नेश बृहस्पति को पीले पुष्प, केला और चने की दाल अर्पित करें. 'ॐ बृहस्पतये नमः' का जाप करें. गुप्त नवरात्रि के चतुर्थ दिन मां कूष्माण्डा को हरे पुष्प, पेठे की मिठाई, लौकी और खीर अर्पित करें. 'ॐ देवी कूष्माण्डायै नमः' का 108 बार जाप करें.

अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:54) में, जो आज पूरी तरह clean है, किसी जरूरतमंद को पीले वस्त्र, केले, हरी सब्जियां, काले तिल या उड़द की दाल का दान करें. यह सब मिलकर आपके जीवन में लग्नेश बृहस्पति की असीम कृपा, शनि देव का कर्म-पुरस्कार, मां कूष्माण्डा की ब्रह्माण्डीय ऊर्जा और वरियान योग का उत्तम फल , यह सब एकसाथ दिलाएगा.

आज के लिए विशेष FAQ , 18 जुलाई 2026 राशिफल

Q: 18 जुलाई 2026 को कौन सी तिथि है?

आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पूरे दिन-रात रहेगी.

Q: वरियान योग क्या है और आज यह कब तक है?

वरियान 27 योगों में से एक शुभ योग है जिसमें किए गए कार्य उत्तम फल देते हैं. आज यह रात 20:45:25 तक है, यानी पूरे दिन.

Q: गुप्त नवरात्रि में आज कौन से दिन का पूजन है?

आज गुप्त नवरात्रि का चतुर्थ दिन है. आज मां कूष्माण्डा की पूजा होती है. मां को हरे पुष्प, लौकी की मिठाई और पेठा अर्पित करें.

Q: मां कूष्माण्डा की पूजा से क्या लाभ होता है?

मां कूष्माण्डा ब्रह्माण्ड की जननी हैं. उनकी पूजा से जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य, आयु और आनंद की वृद्धि होती है. 'ॐ देवी कूष्माण्डायै नमः' का जाप करें.

Q: आज पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र कब तक है?

आज पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र शाम 18:01:05 तक है. इसके बाद उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र आरंभ होगा.

Q: आज किन राशियों के लिए शुभ दिन है?

आज मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु और मकर राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल है. शनिवार होने से मकर और कुंभ राशि के जातकों पर शनि देव की विशेष कृपा रहेगी.

Q: आज का सर्वश्रेष्ठ शुभ समय कौन सा है?

सुबह 09:00 से 10:41 (राहु काल से पहले) और अभिजीत मुहूर्त 11:59:47 से 12:54:51 , ये आज के दो सर्वश्रेष्ठ समय हैं. शाम 15:54 से 19:00 भी शुभ है.

Q: शनिवार को शनि देव की पूजा के लिए सबसे सरल उपाय क्या है?

शनिवार को पीपल के पेड़ की जड़ में सरसों का तेल और काले तिल अर्पित करें. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल या काले वस्तु का दान करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

