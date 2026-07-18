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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरSurya Grahan 2026: क्या सूर्य ग्रहण में गर्भवती महिलाओं को दवा नहीं लेनी चाहिए? जानिए क्या है सच

Surya Grahan 2026: क्या सूर्य ग्रहण में गर्भवती महिलाओं को दवा नहीं लेनी चाहिए? जानिए क्या है सच

Surya Grahan 2026: 12 अगस्त 2026 के सूर्य ग्रहण को लेकर गर्भवती महिलाओं के बीच कई सवाल हैं. क्या ग्रहण के दौरान दवा या खाना नहीं खाना चाहिए? जानिए धार्मिक मान्यताएं, मेडिकल सलाह और क्या है सच.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 18 Jul 2026 11:53 AM (IST)
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Surya Grahan 2026: 12 अगस्त 2026 को साल का महत्वपूर्ण सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है. सूर्य ग्रहण को लेकर सनातन परंपरा में कई मान्यताएं प्रचलित हैं. खासकर गर्भवती महिलाओं को लेकर अक्सर यह कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान न खाना चाहिए, न पानी पीना चाहिए और यहां तक कि दवाएं भी नहीं लेनी चाहिए.

ऐसे में कई होने वाली माताओं के मन में सवाल उठता है कि क्या वास्तव में ग्रहण के समय दवा छोड़ देनी चाहिए? विशेषज्ञों का कहना है कि इस विषय में धार्मिक मान्यताओं और चिकित्सकीय सलाह को अलग-अलग समझना जरूरी है.

जहां धार्मिक परंपराओं में कुछ नियम बताए गए हैं, वहीं स्वास्थ्य के मामले में डॉक्टर की सलाह को प्राथमिकता देनी चाहिए. 

क्या धर्म शास्त्र में दवा न लेने का नियम है?

धर्म शास्त्रों में ग्रहण के समय जप, ध्यान, मंत्र जाप और ईश्वर का स्मरण करने का विशेष महत्व बताया गया है. कई परिवारों में ग्रहण के दौरान भोजन न करने या पूजा-पाठ करने की परंपरा भी निभाई जाती है.

हालांकि, धर्म शास्त्रों में ऐसा कोई स्पष्ट निर्देश नहीं मिलता कि गर्भवती महिला अपनी डॉक्टर द्वारा बताई गई दवा लेना बंद कर दे. यह धारणा अधिकतर लोक मान्यताओं और पारिवारिक परंपराओं पर आधारित मानी जाती है.

ज्योतिषाचार्य नीतिका शर्मा के अनुसार, सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को सबसे पहले मानसिक रूप से शांत रहना चाहिए और किसी भी तरह के डर या भ्रम में नहीं आना चाहिए. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय भगवान का ध्यान, मंत्र जाप या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुभ माना जाता है.

हालांकि वे स्पष्ट करती हैं कि यदि कोई गर्भवती महिला डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाएं ले रही है, तो केवल ग्रहण की वजह से उन्हें बंद नहीं करना चाहिए. स्वास्थ्य से जुड़ा हर निर्णय चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही लेना चाहिए, जबकि धार्मिक नियमों का पालन अपनी आस्था और सुविधा के अनुसार किया जा सकता है.

क्या गर्भवती महिला को ग्रहण के समय दवा लेनी चाहिए?

गर्भावस्था के दौरान कई महिलाओं को थायरॉयड, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड या अन्य जरूरी दवाएं नियमित लेनी होती हैं. इन्हें बिना डॉक्टर की सलाह के रोकना मां और गर्भस्थ शिशु दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकता है. चिकित्सा विशेषज्ञ सूर्य ग्रहण की वजह से दवाएं रोकने की सलाह नहीं देते.

क्या ग्रहण में खाना नहीं खाना चाहिए?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ लोग ग्रहण के दौरान भोजन नहीं करते और ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके ताजा भोजन ग्रहण करते हैं.

लेकिन चिकित्सा विज्ञान के अनुसार, ग्रहण के कारण भोजन विषैला हो जाता है या उसे खाने से गर्भस्थ शिशु को नुकसान पहुंचता है, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है. विशेषकर गर्भवती महिलाओं को लंबे समय तक भूखे रहने से बचना चाहिए.

गर्भवती महिलाओं के लिए कौन-सी धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं?

कई परिवारों में ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को

  • मंत्र जाप करने की सलाह दी जाती है.
  • भगवान का ध्यान करने को कहा जाता है.
  • नुकीली वस्तुओं का उपयोग न करने की परंपरा निभाई जाती है.
  • आराम करने और सकारात्मक वातावरण में रहने की सलाह दी जाती है.

ये सभी धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, जिन्हें लोग अपनी आस्था के अनुसार अपनाते हैं.

क्या 12 अगस्त 2026 के सूर्य ग्रहण में भारत में सूतक लगेगा?

उपलब्ध पंचांगों और ज्योतिषीय जानकारी के अनुसार, 12 अगस्त 2026 का सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा. इसलिए कई ज्योतिषाचार्यों के अनुसार भारत में इस ग्रहण का सूतक मान्य नहीं होगा और सामान्य दैनिक गतिविधियां जारी रखी जा सकती हैं. हालांकि अलग-अलग परंपराओं में मतभेद हो सकते हैं. 

डॉक्टर क्या सलाह देते हैं?

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार गर्भवती महिलाओं को

  • दवाएं समय पर लेनी चाहिए.
  • पर्याप्त पानी पीना चाहिए.
  • संतुलित भोजन करना चाहिए.
  • डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवा बंद नहीं करनी चाहिए.
  • यदि कोई परेशानी हो तो तुरंत अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए. 

सूर्य ग्रहण को लेकर गर्भवती महिलाओं के बीच कई धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं. यदि आप अपनी आस्था के अनुसार मंत्र जाप, ध्यान या पूजा करना चाहें, तो यह व्यक्तिगत निर्णय है. लेकिन डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाएं, आयरन, कैल्शियम या अन्य आवश्यक मेडिसिन केवल ग्रहण के कारण बंद नहीं करनी चाहिए. स्वास्थ्य से जुड़ा कोई भी फैसला हमेशा चिकित्सकीय सलाह के आधार पर ही लें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 18 Jul 2026 11:53 AM (IST)
Tags :
Pregnancy Pregnant Women Solar Eclipse 2026 Surya Grahan 2026 Solar Eclipse Myths Medicine During Eclipse
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