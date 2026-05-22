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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोShani Dev: शनि देव को लोहे से प्रेम लेकिन नहीं भाता तांबा, जानें कारण

Shani Dev: शनि देव को लोहे से प्रेम लेकिन नहीं भाता तांबा, जानें कारण

Shani Dev Shaniwar Puja: शनिवार का दिन शनि देव की पूजा के लिए श्रेष्ठ माना जाता है. शनि देव को लोहा, सरसों तेल, काला तिल, नीले फूल जैसी कई चीजें प्रिय हैं, लेकिन तांबे से बनी चीजें उन्हें नहीं भाती.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 22 May 2026 10:16 AM (IST)
Shani Dev Shaniwar Puja: शनिवार का दिन शनि देव की पूजा के लिए श्रेष्ठ माना जाता है. शनि देव को लोहा, सरसों तेल, काला तिल, नीले फूल जैसी कई चीजें प्रिय हैं, लेकिन तांबे से बनी चीजें उन्हें नहीं भाती.

शनि देव पूजा

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शनि देव को कर्म का देवता कहा जाता है. वे सूर्य पुत्र हैं. लेकिन पिता पुत्र यानी शनि देव और सूर्य देव के बीच शत्रुता का भाव है. हालांकि पिता सूर्य की तरह शनि देव में भी सूर्य की तरह की तेज ऊष्मा दिखाई पड़ती है.
शनि देव को कर्म का देवता कहा जाता है. वे सूर्य पुत्र हैं. लेकिन पिता पुत्र यानी शनि देव और सूर्य देव के बीच शत्रुता का भाव है. हालांकि पिता सूर्य की तरह शनि देव में भी सूर्य की तरह की तेज ऊष्मा दिखाई पड़ती है.
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शनि देव को काले रंग की वस्तुएं जैसे काला कपड़ा, काली उड़द दाल, काली तिल, काले फूल, सरसों तेल और लोहे से बनी चीजें पसंद हैं. जबकि सूर्य देव को इससे विपरीत चीजें प्रिय हैं.
शनि देव को काले रंग की वस्तुएं जैसे काला कपड़ा, काली उड़द दाल, काली तिल, काले फूल, सरसों तेल और लोहे से बनी चीजें पसंद हैं. जबकि सूर्य देव को इससे विपरीत चीजें प्रिय हैं.
Published at : 22 May 2026 10:16 AM (IST)
Tags :
Copper Shani Dev Puja Shaniwar Puja Shani Dev

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