Shani Dev: शनि देव को लोहे से प्रेम लेकिन नहीं भाता तांबा, जानें कारण

शनि देव को कर्म का देवता कहा जाता है. वे सूर्य पुत्र हैं. लेकिन पिता पुत्र यानी शनि देव और सूर्य देव के बीच शत्रुता का भाव है. हालांकि पिता सूर्य की तरह शनि देव में भी सूर्य की तरह की तेज ऊष्मा दिखाई पड़ती है.