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Shani Dev: शनि देव को लोहे से प्रेम लेकिन नहीं भाता तांबा, जानें कारण
Shani Dev Shaniwar Puja: शनिवार का दिन शनि देव की पूजा के लिए श्रेष्ठ माना जाता है. शनि देव को लोहा, सरसों तेल, काला तिल, नीले फूल जैसी कई चीजें प्रिय हैं, लेकिन तांबे से बनी चीजें उन्हें नहीं भाती.
शनि देव पूजा
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Published at : 22 May 2026 10:16 AM (IST)
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