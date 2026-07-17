Weekly Love Horoscope 19 to 25 July 2026: जुलाई 2026 का यह सप्ताह प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन के लिए कई नए अनुभव लेकर आया है. इस दौरान चंद्रमा के राशि परिवर्तन और ग्रहों की स्थिति कुछ राशियों के जीवन में रोमांस, भावनात्मक जुड़ाव और नए रिश्तों की शुरुआत के संकेत दे रही है, जबकि कुछ लोगों को रिश्तों में विश्वास और धैर्य बनाए रखने की सलाह दी गई है.

आइए ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से जानते हैं कि 19 जुलाई से 25 जुलाई 2026 तक मेष से मीन राशि वालों का प्रेम जीवन, पारिवारिक माहौल, वैवाहिक संबंध और सिंगल्स की लव लाइफ कैसी रहने वाली है.

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)

पारिवारिक जीवन

इस सप्ताह परिवार में आपसी तालमेल पहले से बेहतर रहेगा. घर के किसी महत्वपूर्ण विषय पर सभी की राय ली जा सकती है और आपकी बातों को भी महत्व मिलेगा. भाई-बहनों के साथ सहयोग बना रहेगा, लेकिन बातचीत के दौरान शब्दों का चयन सोच-समझकर करें. किसी छोटी गलतफहमी को समय रहते दूर कर लेना बेहतर रहेगा. माता-पिता के साथ समय बिताने से मन को शांति मिलेगी और घर का वातावरण सकारात्मक बना रहेगा.

लव लाइफ

इस सप्ताह प्रेम संबंधों में संवाद सबसे बड़ी ताकत साबित होगा. चंद्रमा छठे, सातवें और सप्ताह के अंतिम दिन आठवें भाव में गोचर करेंगे, जिससे रिश्ते में पारदर्शिता और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाने का अवसर मिलेगा. पार्टनर के साथ मन की बातें साझा करें और उनकी भावनाओं को भी समझने की कोशिश करें. भविष्य की योजनाओं, यात्रा या किसी नए काम को लेकर चर्चा रिश्ते में नई ऊर्जा लेकर आएगी. छोटी बातों पर नाराज होने की बजाय समझदारी से काम लें.

प्रेम जीवन

जो लोग पहले से रिलेशनशिप या विवाह में हैं, उनके लिए यह सप्ताह विश्वास मजबूत करने वाला रहेगा. जीवनसाथी के साथ बिताया गया समय रिश्ते को और गहरा बनाएगा. यदि किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा था, तो बातचीत के माध्यम से समाधान निकल सकता है. एक-दूसरे की जिम्मेदारियों को समझने से रिश्ते में स्थिरता आएगी.

सिंगल्स के लिए सलाह

अविवाहित लोगों की किसी खास व्यक्ति से बातचीत बढ़ सकती है. सोशल मीडिया या मित्रों के माध्यम से नई पहचान बनने की संभावना है. हालांकि भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में कोई फैसला न लें. पहले सामने वाले को समझें, फिर रिश्ते को आगे बढ़ाएं.

प्रेम जीवन के उपाय:

शुक्रवार को राधा-कृष्ण की पूजा करें.

साथी को छोटा-सा उपहार दें.

मीठी वाणी का प्रयोग करें.

रिश्तों में अहंकार से बचें.

लव टिप: पार्टनर की बात बीच में काटने के बजाय पूरी सुनें, इससे रिश्ते में विश्वास बढ़ेगा.

लकी अंक: 3

लकी रंग: आसमानी

वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)

पारिवारिक जीवन

घर का वातावरण इस सप्ताह सुखद रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और किसी शुभ कार्य या पारिवारिक आयोजन में शामिल होने की संभावना है. पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं. माता-पिता का सहयोग मिलेगा और उनकी सलाह आपके लिए लाभदायक साबित होगी.

लव लाइफ

चंद्रमा पंचम, छठे और सप्ताह के अंतिम दिन सातवें भाव में रहेंगे, जिससे प्रेम संबंधों में स्थिरता और अपनापन बढ़ेगा. पार्टनर आपकी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझेंगे. रोमांटिक पल बिताने का अवसर मिलेगा. यदि किसी बात को लेकर दूरी थी, तो वह धीरे-धीरे खत्म होगी. अपने साथी के लिए समय निकालना रिश्ते को मजबूत बनाएगा.

प्रेम जीवन

शादीशुदा लोगों के लिए यह सप्ताह मधुर रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और आप दोनों मिलकर भविष्य की योजनाओं पर विचार कर सकते हैं. छोटी-छोटी खुशियां आपके रिश्ते को और खूबसूरत बनाएंगी. प्रेम में विश्वास बनाए रखें.

सिंगल्स के लिए सलाह

किसी नए व्यक्ति से मुलाकात या बातचीत शुरू हो सकती है. आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन किसी भी रिश्ते को समय देना जरूरी होगा. जल्दबाजी में कोई वादा न करें.

प्रेम जीवन के उपाय:

शुक्रवार को मां लक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित करें.

प्रियजन के साथ समय बिताएं.

रिश्तों में विश्वास बनाए रखें.

सकारात्मक सोच रखें.

लव टिप: अपने साथी की छोटी-छोटी कोशिशों की तारीफ करें, इससे रिश्ता और मजबूत होगा.

लकी अंक: 3

लकी रंग: प्याजी

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)

पारिवारिक जीवन

परिवार के लोगों का भरोसा इस सप्ताह आपके ऊपर बढ़ेगा. किसी घरेलू निर्णय में आपकी सलाह महत्वपूर्ण हो सकती है. भाई-बहनों और परिजनों के साथ संबंध बेहतर रहेंगे. मधुर व्यवहार घर के माहौल को खुशहाल बनाए रखेगा.

लव लाइफ

चंद्रमा चौथे, पांचवें और सप्ताह के अंतिम दिन छठे भाव में गोचर करेंगे. प्रेम संबंधों में आकर्षण बढ़ेगा. आपकी बातचीत करने की शैली पार्टनर को प्रभावित करेगी. किसी भी विवाद को लंबा खींचने के बजाय शांतिपूर्वक सुलझाएं. रिश्ते में पारदर्शिता बनाए रखना लाभदायक रहेगा.

प्रेम जीवन

विवाहित लोगों के लिए यह सप्ताह विश्वास मजबूत करने वाला रहेगा. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है. एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें और किसी भी बात पर शक करने से बचें.

सिंगल्स के लिए सलाह

नए रिश्ते बनने के योग हैं. आपकी बुद्धिमानी और हाजिरजवाबी किसी खास व्यक्ति को आकर्षित कर सकती है. हालांकि पहले दोस्ती को समय दें और फिर रिश्ते को आगे बढ़ाएं.

प्रेम जीवन के उपाय:

बुधवार को भगवान गणेश की पूजा करें.

हरे रंग की वस्तु दान करें.

मीठी वाणी का प्रयोग करें.

रिश्तों में सकारात्मक सोच रखें.

लव टिप: छोटी-छोटी बहस को जीतने की बजाय रिश्ते को जीतने की कोशिश करें.

लकी अंक: 6

लकी रंग: पर्पल

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)

पारिवारिक जीवन

परिवार के साथ इस सप्ताह बेहतर तालमेल बनाने की आवश्यकता रहेगी. यदि आप किसी कारणवश व्यस्त हैं तो अपने परिजनों को समय जरूर दें. आपकी चुप्पी को गलत न समझा जाए, इसके लिए खुलकर संवाद करें. घर का वातावरण शांत रहेगा और परिवार का सहयोग मिलेगा.

लव लाइफ

चंद्रमा तीसरे, चौथे और सप्ताह के अंतिम दिन पंचम भाव में रहेंगे. प्रेम संबंधों में भावनात्मक संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. पार्टनर से अपनी भावनाएं छिपाने की बजाय खुलकर साझा करें. पुराने अनुभवों को वर्तमान रिश्ते पर हावी न होने दें. आपका धैर्य और समझदारी रिश्ते को मजबूत बनाएगी.

प्रेम जीवन

विवाहित लोगों के लिए यह सप्ताह प्रेम और अपनापन बढ़ाने वाला रहेगा. जीवनसाथी के साथ शांत वातावरण में बातचीत करें. किसी पुराने मतभेद का समाधान निकल सकता है. साथ बिताया गया समय रिश्ते में नई मिठास लाएगा.

सिंगल्स के लिए सलाह

पुराने रिश्तों की यादों से बाहर निकलने का समय है. यदि कोई नया व्यक्ति आपकी जिंदगी में आता है तो उसे मौका दें. धीरे-धीरे आगे बढ़ें और भावनाओं में बहकर निर्णय न लें.

प्रेम जीवन के उपाय:

सोमवार को भगवान शिव को जल अर्पित करें.

सफेद पुष्प चढ़ाएं.

साथी से मधुर व्यवहार रखें.

"ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जाप करें.

लव टिप: रिश्ते में नाराजगी हो तो पहले पहल करने से न झिझकें, एक छोटी बातचीत बड़ा बदलाव ला सकती है.

लकी अंक: 1

लकी रंग: सफेद

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope)

पारिवारिक जीवन

इस सप्ताह परिवार का माहौल खुशहाल और उत्साह से भरा रहेगा. चंद्रमा आपके राशि के दूसरे, तीसरे तथा सप्ताह के अंतिम दिन चौथे भाव में संचरण करेंगे, जिससे घर-परिवार के लोगों के साथ आपका भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. भाई-बहनों और करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात हो सकती है. किसी पारिवारिक कार्यक्रम या छोटी यात्रा का योग भी बन रहा है. बड़े-बुजुर्गों की सलाह आपके लिए लाभदायक रहेगी और घर का वातावरण सकारात्मक बना रहेगा.

लव लाइफ

प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह बेहद सुखद रहने वाला है. आपका आत्मविश्वास और आकर्षक व्यक्तित्व साथी को आपकी ओर और अधिक आकर्षित करेगा. दोनों के बीच दोस्ती और विश्वास पहले से मजबूत होगा. यदि पिछले दिनों किसी बात को लेकर दूरी बनी हुई थी, तो अब उसे दूर करने का अच्छा अवसर मिलेगा. सप्ताह के मध्य में पार्टनर के साथ कहीं घूमने या किसी खास पल को साथ बिताने का मौका मिल सकता है. रिश्ते में हंसी-मजाक और सकारात्मक सोच बनाए रखें.

प्रेम जीवन

शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन मधुर रहेगा. जीवनसाथी के साथ सहयोग और समझ बेहतर होगी. किसी महत्वपूर्ण निर्णय में दोनों की सहमति बन सकती है. यदि लंबे समय से साथ समय नहीं बिता पाए थे, तो इस सप्ताह रिश्ते को नया समय देने का अवसर मिलेगा. एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, इससे प्रेम और विश्वास दोनों मजबूत होंगे.

सिंगल्स के लिए सलाह

अविवाहित लोगों के लिए यह सप्ताह नए रिश्तों की शुरुआत के संकेत दे रहा है. दोस्तों, सोशल सर्कल या किसी सामाजिक कार्यक्रम के माध्यम से किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. आकर्षण के साथ-साथ सामने वाले के स्वभाव को समझने का भी प्रयास करें. जल्दबाजी में कोई वादा न करें.

प्रेम जीवन के उपाय:

रविवार को सूर्यदेव को जल अर्पित करें.

पार्टनर के साथ समय बिताने का प्रयास करें.

रिश्तों में सम्मान और विश्वास बनाए रखें.

अहंकार से बचें और मधुर व्यवहार करें.

लव टिप: अपने साथी की तारीफ करने में संकोच न करें, एक सच्ची प्रशंसा रिश्ते में नई मिठास घोल सकती है.

लकी अंक: 1

लकी रंग: सुनहरा पीला

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope)

पारिवारिक जीवन

इस सप्ताह परिवार के साथ सुखद समय बिताने का अवसर मिलेगा. चंद्रमा आपके राशि के प्रथम, द्वितीय तथा सप्ताह के अंतिम दिन तृतीय भाव में गोचर करेंगे. घर में धार्मिक या मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है. परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे और बड़े-बुजुर्गों का सहयोग प्राप्त होगा. उनकी सलाह आपके लिए लाभदायक साबित होगी.

लव लाइफ

प्रेम संबंधों में यह सप्ताह स्थिरता और विश्वास लेकर आएगा. व्यस्त दिनचर्या के बावजूद पार्टनर के लिए समय निकालना जरूरी होगा. आपकी ईमानदारी और जिम्मेदार व्यवहार रिश्ते को नई मजबूती देगा. यदि किसी बात को लेकर गलतफहमी थी, तो खुलकर बातचीत करने से उसका समाधान निकल जाएगा. अपने साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करें.

प्रेम जीवन

विवाहित लोगों के लिए यह सप्ताह संतुलन और सहयोग का रहेगा. जीवनसाथी आपके कार्यों में पूरा साथ देगा. साथ मिलकर भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है. काम और रिश्तों के बीच संतुलन बनाकर चलने से वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी.

सिंगल्स के लिए सलाह

अविवाहित लोगों की किसी नए व्यक्ति में रुचि बढ़ सकती है. हालांकि केवल आकर्षण के आधार पर निर्णय लेने से बचें. पहले सामने वाले के स्वभाव और सोच को समझें. धीरे-धीरे बढ़ाया गया रिश्ता भविष्य में मजबूत साबित होगा.

प्रेम जीवन के उपाय:

बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें.

हरे रंग का रूमाल अपने पास रखें.

कटु वाणी से बचें.

पार्टनर के साथ रोज कुछ समय अवश्य बिताएं.

लव टिप: रिश्ते में छोटी-छोटी बातों को दिल पर लेने के बजाय उन्हें मुस्कुराकर नजरअंदाज करना सीखें.

लकी अंक: 5

लकी रंग: लाल

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope)

पारिवारिक जीवन

इस सप्ताह परिवार का सहयोग और स्नेह आपको मानसिक शांति देगा. चंद्रमा आपके राशि के द्वादश, प्रथम तथा सप्ताह के अंतिम दिन द्वितीय भाव में संचरण करेंगे. घर में किसी धार्मिक आयोजन या शुभ कार्य की योजना बन सकती है. पिता या परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य का मार्गदर्शन आपके लिए उपयोगी रहेगा. घर का वातावरण प्रेम और सामंजस्य से भरा रहेगा.

लव लाइफ

प्रेम संबंधों में यह सप्ताह भावनात्मक गहराई लेकर आएगा. पार्टनर के साथ भविष्य से जुड़े विषयों पर गंभीर बातचीत हो सकती है. आप दोनों एक-दूसरे की भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे. यदि कोई गलतफहमी थी, तो वह दूर होने के संकेत हैं. इस सप्ताह रिश्ते में ईमानदारी और विश्वास सबसे बड़ी ताकत बनेगा.

प्रेम जीवन

विवाहित लोगों का वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा. जीवनसाथी के साथ रोमांटिक समय बिताने का अवसर मिलेगा. किसी छोटी यात्रा, डिनर या पसंदीदा जगह पर साथ जाने का प्लान बन सकता है. एक-दूसरे की राय का सम्मान करने से रिश्ते में अपनापन और बढ़ेगा.

सिंगल्स के लिए सलाह

अविवाहित लोगों को किसी खास व्यक्ति से जुड़ने का अवसर मिल सकता है. बातचीत धीरे-धीरे दोस्ती और फिर रिश्ते की ओर बढ़ सकती है. अपनी भावनाएं व्यक्त करने में झिझक न रखें, लेकिन धैर्य जरूर रखें.

प्रेम जीवन के उपाय:

शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करें.

सफेद मिठाई का दान करें.

प्रियजन के साथ सकारात्मक समय बिताएं.

रिश्तों में कटु शब्दों से बचें.

लव टिप: पार्टनर की बातों को केवल सुनें नहीं, उन्हें महसूस भी करें. यही रिश्ता मजबूत बनाएगा.

लकी अंक: 6

लकी रंग: सुनहरा

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Horoscope)

पारिवारिक जीवन

इस सप्ताह परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा. चंद्रमा आपके राशि के एकादश, द्वादश तथा सप्ताह के अंतिम दिन प्रथम भाव में संचरण करेंगे. घर का माहौल शांत और सकारात्मक रहेगा. किसी पारिवारिक निर्णय में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी. भाई-बहनों और परिजनों के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद मनोबल बढ़ाएगा.

लव लाइफ

प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह काफी अच्छा रहेगा. यदि रिश्ते में पहले कोई दूरी या मनमुटाव था, तो अब बातचीत के माध्यम से उसे दूर किया जा सकता है. पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. हालांकि अत्यधिक अधिकार जताने या शक करने से बचें. विश्वास और पारदर्शिता आपके रिश्ते को नई मजबूती देगी.

प्रेम जीवन

शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन प्रेम और सहयोग से भरपूर रहेगा. जीवनसाथी आपकी भावनाओं को समझेगा और हर कदम पर साथ देगा. भविष्य से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा हो सकती है. साथ मिलकर लिए गए निर्णय रिश्ते को और मजबूत बनाएंगे.

सिंगल्स के लिए सलाह

अविवाहित लोगों के लिए यह सप्ताह नए लोगों से मिलने का अवसर देगा. किसी खास व्यक्ति के प्रति आकर्षण महसूस हो सकता है. हालांकि पहले दोस्ती और समझदारी का रिश्ता बनाएं, फिर आगे बढ़ें.

प्रेम जीवन के उपाय:

मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें.

लाल फूल अर्पित करें.

रिश्तों में धैर्य रखें.

सकारात्मक सोच बनाए रखें.

लव टिप: रिश्ते में हर बात का जवाब तुरंत देने की जरूरत नहीं होती, कई बार थोड़ा समय देना भी सही समाधान होता है.

लकी अंक: 9

लकी रंग: गुलाबी

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope)

पारिवारिक जीवन

इस सप्ताह परिवार का माहौल सुखद और सहयोगपूर्ण रहेगा. चंद्रमा आपके राशि के दशम, एकादश तथा सप्ताह के अंतिम दिन द्वादश भाव में संचरण करेंगे. घर के किसी महत्वपूर्ण निर्णय में आपकी राय को महत्व मिलेगा. माता-पिता और बड़े-बुजुर्गों का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा. किसी पारिवारिक कार्यक्रम या धार्मिक आयोजन में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. अपनों के साथ बिताया गया समय मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन देगा.

लव लाइफ

प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह नई सकारात्मकता लेकर आया है. यदि पिछले कुछ समय से रिश्ते में गलतफहमी या दूरी बनी हुई थी, तो अब बातचीत के जरिए उसे दूर करने का अच्छा अवसर मिलेगा. अपने साथी से मन की बात खुलकर कहें और उनकी भावनाओं को भी समझने की कोशिश करें. इस सप्ताह किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आने से बचें, क्योंकि इससे रिश्ते में अनावश्यक तनाव पैदा हो सकता है. विश्वास और पारदर्शिता ही आपके रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत होगी.

प्रेम जीवन

विवाहित लोगों के लिए यह सप्ताह प्रेम और सामंजस्य बढ़ाने वाला रहेगा. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है. साथ बिताए गए छोटे-छोटे पल रिश्ते में नई ऊर्जा भरेंगे. यदि किसी बात को लेकर मतभेद चल रहा था, तो उसे शांतिपूर्ण बातचीत से सुलझाने का प्रयास करें. एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने से रिश्ता और मजबूत होगा.

सिंगल्स के लिए सलाह

अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति से हो सकती है. यह जान-पहचान धीरे-धीरे एक खास रिश्ते का रूप ले सकती है. हालांकि भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला लेने से बचें. पहले सामने वाले को अच्छी तरह समझें और फिर आगे बढ़ें.

प्रेम जीवन के उपाय:

गुरुवार को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें.

पीले फूल अर्पित करें.

पार्टनर के साथ नियमित संवाद बनाए रखें.

"ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जाप करें.

लव टिप: अपने रिश्ते की निजी बातें दूसरों से साझा करने से बचें. विश्वास ही प्रेम की सबसे मजबूत नींव है.

लकी अंक: 3

लकी रंग: हरा

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope)

पारिवारिक जीवन

इस सप्ताह परिवार के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे. चंद्रमा आपके राशि के नवम, दशम तथा सप्ताह के अंतिम दिन एकादश भाव में गोचर करेंगे. घर में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है, जहां आपकी राय को महत्व मिलेगा. रिश्तेदारों से मुलाकात या कोई शुभ समाचार मिलने के योग बन रहे हैं. घर के बड़े सदस्यों का मार्गदर्शन आपके लिए लाभदायक रहेगा. संयमित व्यवहार परिवार में सामंजस्य बनाए रखेगा.

लव लाइफ

प्रेम संबंधों में इस सप्ताह सच्चा समर्पण और जिम्मेदारी देखने को मिलेगी. बड़े वादे करने के बजाय अपने व्यवहार और छोटे-छोटे प्रयासों से प्रेम व्यक्त करें. साथी की जरूरतों और भावनाओं को समझने का प्रयास करें. यदि वे किसी बात को लेकर परेशान हैं, तो उनका साथ दें. इससे रिश्ते में विश्वास और अपनापन पहले से अधिक मजबूत होगा.

प्रेम जीवन

शादीशुदा लोगों के लिए यह सप्ताह सहयोग और समझदारी से भरा रहेगा. जीवनसाथी हर महत्वपूर्ण निर्णय में आपका साथ देगा. आप दोनों मिलकर भविष्य की योजनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं. किसी पुराने मतभेद को शांतिपूर्ण बातचीत से समाप्त करने का अवसर मिलेगा. रिश्ते में सम्मान और पारदर्शिता बनाए रखें.

सिंगल्स के लिए सलाह

अविवाहित लोगों के लिए किसी नए व्यक्ति से परिचय होने की संभावना है. आकर्षण के साथ-साथ सामने वाले के विचारों और स्वभाव को समझना भी जरूरी होगा. जल्दबाजी में किसी रिश्ते को नाम देने से बचें. धैर्य आपके लिए शुभ रहेगा.

प्रेम जीवन के उपाय:

शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

शनिदेव का स्मरण करें.

रिश्तों में धैर्य और ईमानदारी बनाए रखें.

पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें.

लव टिप: प्यार केवल शब्दों से नहीं, बल्कि समय और सहयोग से भी व्यक्त होता है.

लकी अंक: 4

लकी रंग: नीला

कुंभ लव राशिफल (Aquarius Love Horoscope)

पारिवारिक जीवन

इस सप्ताह परिवार के साथ बिताया गया समय आपको सुकून देगा. चंद्रमा आपके राशि के अष्टम, नवम तथा सप्ताह के अंतिम दिन दशम भाव में संचरण करेंगे. घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा और बच्चों या छोटे सदस्यों से जुड़ी कोई खुशी मिल सकती है. परिवार के साथ किसी छोटी यात्रा या मनोरंजक कार्यक्रम की योजना भी बन सकती है. अपनों का साथ आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.

लव लाइफ

प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह नई शुरुआत का संकेत दे रहा है. यदि किसी बात को लेकर रिश्ते में तनाव था, तो अब उसे दूर करने का सही समय है. अपने साथी से खुलकर बातचीत करें और मन की भावनाओं को बिना झिझक साझा करें. आपका सकारात्मक रवैया और सच्चाई रिश्ते को मजबूत बनाएगी. रोमांटिक पल बिताने का अवसर मिलेगा और भावनात्मक जुड़ाव पहले से बेहतर होगा.

प्रेम जीवन

विवाहित लोगों का वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है. पुराने मतभेद समाप्त होंगे और आप दोनों के बीच विश्वास बढ़ेगा. साथ में बिताया गया समय रिश्ते में नई ताजगी लेकर आएगा. एक-दूसरे की उपलब्धियों की सराहना करें.

सिंगल्स के लिए सलाह

अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी रचनात्मक और सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति से हो सकती है. यह परिचय आगे चलकर प्रेम संबंध में बदल सकता है. अपनी वास्तविक पहचान बनाए रखें और किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी न करें.

प्रेम जीवन के उपाय:

शनिवार को काले तिल का दान करें.

जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें.

पार्टनर के प्रति आभार व्यक्त करें.

रिश्तों में सकारात्मक सोच बनाए रखें.

लव टिप: रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए केवल प्यार जताना ही नहीं, बल्कि साथी की बातों को समझना भी जरूरी है.

लकी अंक: 5

लकी रंग: ऑरेंज

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope)

पारिवारिक जीवन

इस सप्ताह परिवार का वातावरण आपके लिए अनुकूल रहेगा. चंद्रमा आपके राशि के सप्तम, अष्टम तथा सप्ताह के अंतिम दिन नवम भाव में संचरण करेंगे. माता या माता समान किसी वरिष्ठ महिला का स्नेह और मार्गदर्शन आपको मानसिक शांति देगा. घर में किसी शुभ कार्य या पारिवारिक मिलन का योग बन सकता है. परिवार के साथ बिताया गया समय रिश्तों में अपनापन और खुशियां बढ़ाएगा.

लव लाइफ

प्रेम संबंधों में यह सप्ताह भावनात्मक नजदीकियां बढ़ाने वाला रहेगा. आप अपने साथी के साथ शांत और यादगार पल बिताना पसंद करेंगे. किसी फिल्म, संगीत या पसंदीदा जगह पर साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. छोटी-छोटी बातों में खुशियां ढूंढ़ने की आपकी आदत रिश्ते को और खूबसूरत बनाएगी. साथी की भावनाओं को समझने और उनका सम्मान करने से संबंध और मजबूत होंगे.

प्रेम जीवन

विवाहित लोगों के लिए यह सप्ताह प्रेम और सामंजस्य से भरपूर रहेगा. जीवनसाथी के साथ बेहतर तालमेल रहेगा और दोनों मिलकर भविष्य से जुड़े निर्णय ले सकते हैं. यदि किसी बात को लेकर मन में असमंजस था, तो इस सप्ताह खुलकर बातचीत करने से समाधान मिल जाएगा. एक-दूसरे के प्रति विश्वास बनाए रखें.

सिंगल्स के लिए सलाह

अविवाहित लोगों के लिए किसी नए व्यक्ति से मुलाकात के योग बन रहे हैं. हालांकि केवल आकर्षण के आधार पर निर्णय न लें. पहले सामने वाले के स्वभाव, सोच और व्यवहार को समझें. धैर्य और आत्मविश्वास आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आएंगे.

प्रेम जीवन के उपाय:

गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करें.

पीले पुष्प अर्पित करें.

माता या किसी बुजुर्ग महिला का आशीर्वाद लें.

प्रियजन के प्रति आभार व्यक्त करें.

लव टिप: अपने साथी के साथ बिताए गए छोटे-छोटे पल ही रिश्ते की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं, उन्हें संजोकर रखें.

लकी अंक: 7

लकी रंग: पर्पल

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

