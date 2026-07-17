धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Rashifal 18 July 2026: धनु, कुंभ और मिथुन राशि वालों को मिलेगा तगड़ा धन लाभ; कन्या व मीन राशि के जातक बरतें विशेष सावधानी!

Tarot Rashifal 18 July 2026: धनु, कुंभ और मिथुन राशि वालों को मिलेगा तगड़ा धन लाभ; कन्या व मीन राशि के जातक बरतें विशेष सावधानी!

Tarot Rashifal 18 July 2026: टैरो राशिफल, ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से जानिए 18 जुलाई 2026 का दिन आपके नौकरी, व्यापार, धन और सेहत के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें, मेष से मीन तक का भाग्य.

Written By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 17 Jul 2026 05:53 PM (IST)
Preferred Sources

Tarot Rashifal 18 July 2026: आज 18 जुलाई 2026 को ग्रहों की चाल और टैरो कार्ड्स के संकेत आपकी राशि के लिए क्या नया लेकर आए हैं? क्या आज आपको करियर में कोई बड़ी सफलता मिलेगी या फिर आर्थिक मोर्चे पर संभलकर रहने की जरूरत है? 

आज का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है. जहां कुछ राशियों को आज नौकरी और व्यापार में तरक्की के नए रास्ते मिलेंगे, वहीं कुछ जातकों को कामकाज में आ रही रुकावटों और फालतू के खर्चों से सावधान रहना होगा.

आइए विस्तार से जानते हैं कि आज आपके भाग्य के सितारे और टैरो कार्ड्स क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं.

मेष टैरो राशिफल (Aries)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन छोटी-छोटी परेशानियां खड़ी करने वाला साबित हो सकता है. आज आपके कामकाज में एक के बाद एक कई रुकावटें आएंगी. शिक्षा या टीचिंग लाइन से जुड़े लोग आज अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे.

  • सलाह: अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दूसरों की तरफ देखने के बजाय खुद पर भरोसा रखें.
  • सावधानी: खर्चों पर नियंत्रण रखें, हालांकि आमदनी अच्छी होने से स्थिति संतुलित रहेगी.

वृषभ टैरो राशिफल (Taurus)

वृषभ राशिवालों के लिए आज का दिन करियर में बेहद उन्नति दिलाने वाला रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को आज कार्यस्थल पर कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है जो भविष्य में बहुत काम आएगी. आज आपका मन काफी शांत और संतुष्ट रहेगा.

  • सलाह: धन लाभ की उम्मीद बनी हुई है. नया निवेश करने का प्लान दिमाग में आ सकता है.
  • सावधानी: निवेश करने से पहले सभी पहलुओं को सोच-समझ लें, ताकि पूरा लाभ मिल सके.

मिथुन टैरो राशिफल (Gemini)

मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन जरूरी कागजी कामों या कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बहुत ही अच्छा है. आज आपको कोई नई और बड़ी व्यावसायिक डील मिल सकती है. दूसरों को सलाह देने में आप माहिर रहेंगे और लोग आपकी तारीफ करेंगे.

  • सलाह: कार्यस्थल पर अगर किसी के साथ पुराना झगड़ा चल रहा है, तो आज उसे बातचीत से सुलझा लें.
  • सावधानी: पैसा कमाने के अच्छे मौके मिलेंगे, अवसरों को हाथ से न जाने दें.

कर्क टैरो राशिफल (Cancer)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, कर्क राशि के लोग आज अपने आसपास के माहौल को सकारात्मक और व्यवस्थित करने की कोशिश में जुटे रहेंगे. आप अपने काम को पहले से ज्यादा बेहतर ढंग से पूरा करेंगे.

  • सलाह: मानसिक स्पष्टता के लिए अपने घर और कार्यस्थल से अनावश्यक चीजों (Clutter) को हटा दें.
  • सावधानी: आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी और आप आज बचत करने में भी सफल रहेंगे.

सिंह टैरो राशिफल (Leo)

सिंह राशि के लोगों के मन में आज नए और रचनात्मक विचार आएंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में आपको एक नई पहचान मिलेगी. दोस्तों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और आप अपनी बात सबको सही तरीके से समझा पाएंगे.

  • सलाह: नए विचारों के दम पर आज आपको अतिरिक्त धन कमाने का मौका भी मिल सकता है.
  • सावधानी: फालतू के खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल करें. परिवार के लोग आज आपसे कुछ डिमांड रख सकते हैं.

कन्या टैरो राशिफल (Virgo)

कन्या राशि के लोगों को आज ऑफिस के कामकाज के साथ-साथ अपने घर के कामों पर भी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा. आज आप जो भी फैसला लेंगे, वह आपके घर-परिवार और काम दोनों के लिए सही साबित होगा.

  • सलाह: आज आपको अच्छा आर्थिक लाभ मिल सकता है, जिससे वित्तीय स्थिति मजबूत होगी.
  • सावधानी: घर के रिनोवेशन (नवीनीकरण) आदि पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट संभाल कर चलें.

तुला टैरो राशिफल (Libra)

तुला राशि के लोगों का आज सोशल मीडिया या मनोरंजन पर ज्यादा समय बर्बाद हो सकता है, जिसका सीधा असर आपके कामकाजी प्रदर्शन पर देखने को मिलेगा. नौकरीपेशा लोगों को उनकी पुरानी मेहनत का शानदार रिजल्ट आज मिल सकता है.

  • सलाह: यदि आप सोशल मीडिया का उपयोग अपने काम या बिजनेस के लिए करेंगे, तो बड़ा फायदा होगा.
  • सावधानी: पैसे के मामले में दिन अच्छा है और कमाई के नए अवसर मिलेंगे, बस समय का सही प्रबंधन करें.

वृश्चिक टैरो राशिफल (Scorpio)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोग आज दूसरों की मदद करने के मूड में रहेंगे. आज आपका मन पूजा-पाठ और आध्यात्मिक कार्यों में ज्यादा लगेगा. पैसे की स्थिति सही रहेगी और खर्च भी नियंत्रण में रहेगा.

  • सलाह: दूसरों की मदद जरूर करें, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि हर जगह भावुक होकर फैसला न लें.
  • सावधानी: कोई भी कदम उठाने से पहले इस बात पर ध्यान दें कि आपको किस चीज से नुकसान हो सकता है.

धनु टैरो राशिफल (Sagittarius)

धनु राशि के लोगों को आज अपने हर फैसले और बात पर पूरा आत्मविश्वास रखना होगा. कामकाज के सिलसिले में आपको कई तरह की छोटी-मोटी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है.

  • सलाह: खुद पर भरोसा रखें, आपकी ईमानदारी को देखकर सहकर्मी और करीबी लोग भी आपकी मदद करेंगे.
  • सावधानी: आर्थिक मामलों में दिन आपके पक्ष में थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है, इसलिए पैसों के लेन-देन में सतर्क रहें.

मकर टैरो राशिफल (Capricorn)

मकर राशि के लोगों का आज शांति से अपना काम करने में मन लगेगा. आर्थिक मामलों में दिन बेहद उन्नतिकारक रहने वाला है. आज आपको विभिन्न स्रोतों से धन मिलने के अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं.

  • सलाह: विरोधियों की चालों से विचलित न हों, सही वक्त आने पर आपकी सफलता खुद उन्हें जवाब देगी.
  • सावधानी: आज दूसरों की फालतू बातों और गॉसिप में आने से बचें और अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें.

कुंभ टैरो राशिफल (Aquarius)

कुंभ राशि वालों को आज कारोबार में कुछ व्यावहारिक परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन आप अपनी सूझबूझ और समझदारी से रास्ता निकाल लेंगे. जो लोग इंश्योरेंस या फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हैं, उन्हें आज विशेष फायदा होगा.

  • सलाह: परिवार के साथ किसी जरूरी या गंभीर मुद्दे पर चर्चा होगी, जिससे भविष्य की योजनाएं स्पष्ट होंगी.
  • सावधानी: पैसे के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा, इसलिए फिजूलखर्ची से बचें और रकम बचाने का प्रयास करें.

मीन टैरो राशिफल (Pisces)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के लोग आज शारीरिक रूप से थोड़ा आलसी महसूस कर सकते हैं. आज आपकी आर्थिक स्थिति बेहद अच्छी रहेगी और आप अपने तय बजट के अनुसार ही खर्च करना पसंद करेंगे.

  • सलाह: पैसों के लिहाज से दिन सामान्य और स्थिर रहेगा, वित्तीय योजना बनाकर चलना सही रहेगा.
  • सावधानी: आज अपने काम बहुत सावधानी के साथ करें, क्योंकि जरा सा भी ध्यान भटकना बड़े काम बिगाड़ सकता है.

Kal Ka Rashifal 18 July 2026: कल शनिवार को चंद्रमा-केतु का 'ग्रहण दोष', 3 राशियों पर मंडराएगा बड़ा खतरा! मिथुन और सिंह राशि वालों की खुलेगी किस्मत

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read More
Published at : 17 Jul 2026 05:53 PM (IST)
Tags :
Horoscope Tarot Horoscope Rashifal Tarot Card Reading
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Tarot Rashifal 18 July 2026: धनु, कुंभ और मिथुन राशि वालों को मिलेगा तगड़ा धन लाभ; कन्या व मीन राशि के जातक बरतें विशेष सावधानी!
टैरो राशिफल 18 जुलाई 2026 धनु, कुंभ और मिथुन राशि वालों को मिलेगा तगड़ा धन लाभ; कन्या व मीन राशि के जातक बरतें विशेष सावधानी!
राशिफल
Kal Ka Rashifal 18 July 2026: कल शनिवार को चंद्रमा-केतु का 'ग्रहण दोष', 3 राशियों पर मंडराएगा बड़ा खतरा! मिथुन और सिंह राशि वालों की खुलेगी किस्मत
Kal Ka Rashifal 18 July 2026: कल शनिवार को चंद्रमा-केतु का 'ग्रहण दोष',3 राशियों पर मंडराएगा बड़ा खतरा! मिथुन और सिंह राशि वालों की खुलेगी किस्मत
राशिफल
Aaj Ka Meen Rashifal 17 July 2026: षष्ठ भाव का चंद्रमा, व्यापार में नई ऊंचाइयां, करियर में मिलेगा प्रमोशन का योग
षष्ठ भाव का चंद्रमा, व्यापार में नई ऊंचाइयां, करियर में मिलेगा प्रमोशन का योग
राशिफल
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 17 July 2026: दशम भाव का चंद्रमा, व्यापार में होगी बड़ी डील, करियर में मिलेगा अंतरराष्ट्रीय अवसर
दशम भाव का चंद्रमा, व्यापार में होगी बड़ी डील, करियर में मिलेगा अंतरराष्ट्रीय अवसर
Advertisement

वीडियोज

Shehnaaz Gill बोलीं- अभी सक्सेस नहीं मिली, मेरा सपना है लोग टिकट खरीदकर मेरी फिल्में देखने आएं
Bollywood News: '3 Idiots' की कहानी पर आमिर का नया खुलासा, सोनम वांगचुक कनेक्शन पर छिड़ी नई बहस (17-07-2026)
Udne ki Asha: Sailee-Sachin की बदली किस्मत; Ganpatipule में मिला पैसा, पर खो गया सुकून!
Tata Altroz diesel long term review and mileage: E20 ka best solution? #autolive
Ethanol Petrol पर गडकरी का ये Interview Viral है
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कुवैत में खारे पानी को मीठा करता है जो फिल्टर प्लांट, उस पर ईरान का हमला, क्यों घबरा उठा रेगिस्तानी देश?
कुवैत में खारे पानी को मीठा करता है जो फिल्टर प्लांट, उस पर ईरान का हमला, क्यों घबरा उठा रेगिस्तानी देश?
इंडिया
सोनम वांगचुक का नया वीडियो आया सामने- 'मैं 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा, उसके बाद भूत बनकर...'
सोनम वांगचुक का नया वीडियो आया सामने- 'मैं 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा, उसके बाद भूत बनकर...'
मध्य प्रदेश
धार भोजशाला: प्रशासन की चिन्हित जमीन करीब 1 किमी दूर, मुस्लिम पक्ष ने नमाज से किया इनकार
धार भोजशाला: प्रशासन की चिन्हित जमीन करीब 1 किमी दूर, मुस्लिम पक्ष ने नमाज से किया इनकार
क्रिकेट
'मैं खेलना छोड़ दूंगा...', संन्यास की अफवाहों के बीच रोहित शर्मा के पुराने बयान ने मचाई सनसनी; जानें रिटायरमेंट पर क्या कहा
'मैं खेलना छोड़ दूंगा', संन्यास की अफवाहों के बीच रोहित शर्मा के पुराने बयान ने मचाई सनसनी
साउथ सिनेमा
Lenin Box Office Day 7 Worldwide: 'धमाल 4' के आगे 'लेनिन' का भी वर्ल्डवाइड बजा डंका, अखिल अक्किनेनी के करियर का बना इतना बड़ा रिकॉर्ड
'लेनिन' का भी वर्ल्डवाइड बजा डंका, अखिल अक्किनेनी के करियर का बना इतना बड़ा रिकॉर्ड
विश्व
गिलगिट बाल्टिस्तान को 5वां प्रांत बनाने की तैयारी में शहबाज-मुनीर, पाक एसेंबली में पास हुआ रेजोल्यूशन
गिलगिट बाल्टिस्तान को 5वां प्रांत बनाने की तैयारी में शहबाज-मुनीर, पाक एसेंबली में पास हुआ रेजोल्यूशन
इंडिया
Explained: क्या इस बार पास होगा परिसीमन बिल? कैसे बजट सत्र के मुकाबले बदल गई मानसून सत्र की तस्वीर?
क्या इस बार पास होगा परिसीमन बिल? कैसे बजट सत्र के मुकाबले मानसून सत्र की तस्वीर बदल गई?
हेल्थ
Climate Change Sleep Loss: सावधान! बढ़ते तापमान ने उड़ाई इंसानों की नींद, साल में 56 घंटे कम सो रहे हैं लोग
सावधान! बढ़ते तापमान ने उड़ाई इंसानों की नींद, साल में 56 घंटे कम सो रहे हैं लोग
ENT LIVE
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
ENT LIVE
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
ABP NEWS
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
ABP NEWS
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Embed widget