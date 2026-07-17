Tarot Rashifal 18 July 2026: धनु, कुंभ और मिथुन राशि वालों को मिलेगा तगड़ा धन लाभ; कन्या व मीन राशि के जातक बरतें विशेष सावधानी!
Tarot Rashifal 18 July 2026: टैरो राशिफल, ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से जानिए 18 जुलाई 2026 का दिन आपके नौकरी, व्यापार, धन और सेहत के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें, मेष से मीन तक का भाग्य.
Tarot Rashifal 18 July 2026: आज 18 जुलाई 2026 को ग्रहों की चाल और टैरो कार्ड्स के संकेत आपकी राशि के लिए क्या नया लेकर आए हैं? क्या आज आपको करियर में कोई बड़ी सफलता मिलेगी या फिर आर्थिक मोर्चे पर संभलकर रहने की जरूरत है?
आज का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है. जहां कुछ राशियों को आज नौकरी और व्यापार में तरक्की के नए रास्ते मिलेंगे, वहीं कुछ जातकों को कामकाज में आ रही रुकावटों और फालतू के खर्चों से सावधान रहना होगा.
आइए विस्तार से जानते हैं कि आज आपके भाग्य के सितारे और टैरो कार्ड्स क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं.
मेष टैरो राशिफल (Aries)
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन छोटी-छोटी परेशानियां खड़ी करने वाला साबित हो सकता है. आज आपके कामकाज में एक के बाद एक कई रुकावटें आएंगी. शिक्षा या टीचिंग लाइन से जुड़े लोग आज अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे.
- सलाह: अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दूसरों की तरफ देखने के बजाय खुद पर भरोसा रखें.
- सावधानी: खर्चों पर नियंत्रण रखें, हालांकि आमदनी अच्छी होने से स्थिति संतुलित रहेगी.
वृषभ टैरो राशिफल (Taurus)
वृषभ राशिवालों के लिए आज का दिन करियर में बेहद उन्नति दिलाने वाला रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को आज कार्यस्थल पर कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है जो भविष्य में बहुत काम आएगी. आज आपका मन काफी शांत और संतुष्ट रहेगा.
- सलाह: धन लाभ की उम्मीद बनी हुई है. नया निवेश करने का प्लान दिमाग में आ सकता है.
- सावधानी: निवेश करने से पहले सभी पहलुओं को सोच-समझ लें, ताकि पूरा लाभ मिल सके.
मिथुन टैरो राशिफल (Gemini)
मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन जरूरी कागजी कामों या कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बहुत ही अच्छा है. आज आपको कोई नई और बड़ी व्यावसायिक डील मिल सकती है. दूसरों को सलाह देने में आप माहिर रहेंगे और लोग आपकी तारीफ करेंगे.
- सलाह: कार्यस्थल पर अगर किसी के साथ पुराना झगड़ा चल रहा है, तो आज उसे बातचीत से सुलझा लें.
- सावधानी: पैसा कमाने के अच्छे मौके मिलेंगे, अवसरों को हाथ से न जाने दें.
कर्क टैरो राशिफल (Cancer)
टैरो कार्ड्स के अनुसार, कर्क राशि के लोग आज अपने आसपास के माहौल को सकारात्मक और व्यवस्थित करने की कोशिश में जुटे रहेंगे. आप अपने काम को पहले से ज्यादा बेहतर ढंग से पूरा करेंगे.
- सलाह: मानसिक स्पष्टता के लिए अपने घर और कार्यस्थल से अनावश्यक चीजों (Clutter) को हटा दें.
- सावधानी: आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी और आप आज बचत करने में भी सफल रहेंगे.
सिंह टैरो राशिफल (Leo)
सिंह राशि के लोगों के मन में आज नए और रचनात्मक विचार आएंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में आपको एक नई पहचान मिलेगी. दोस्तों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और आप अपनी बात सबको सही तरीके से समझा पाएंगे.
- सलाह: नए विचारों के दम पर आज आपको अतिरिक्त धन कमाने का मौका भी मिल सकता है.
- सावधानी: फालतू के खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल करें. परिवार के लोग आज आपसे कुछ डिमांड रख सकते हैं.
कन्या टैरो राशिफल (Virgo)
कन्या राशि के लोगों को आज ऑफिस के कामकाज के साथ-साथ अपने घर के कामों पर भी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा. आज आप जो भी फैसला लेंगे, वह आपके घर-परिवार और काम दोनों के लिए सही साबित होगा.
- सलाह: आज आपको अच्छा आर्थिक लाभ मिल सकता है, जिससे वित्तीय स्थिति मजबूत होगी.
- सावधानी: घर के रिनोवेशन (नवीनीकरण) आदि पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट संभाल कर चलें.
तुला टैरो राशिफल (Libra)
तुला राशि के लोगों का आज सोशल मीडिया या मनोरंजन पर ज्यादा समय बर्बाद हो सकता है, जिसका सीधा असर आपके कामकाजी प्रदर्शन पर देखने को मिलेगा. नौकरीपेशा लोगों को उनकी पुरानी मेहनत का शानदार रिजल्ट आज मिल सकता है.
- सलाह: यदि आप सोशल मीडिया का उपयोग अपने काम या बिजनेस के लिए करेंगे, तो बड़ा फायदा होगा.
- सावधानी: पैसे के मामले में दिन अच्छा है और कमाई के नए अवसर मिलेंगे, बस समय का सही प्रबंधन करें.
वृश्चिक टैरो राशिफल (Scorpio)
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोग आज दूसरों की मदद करने के मूड में रहेंगे. आज आपका मन पूजा-पाठ और आध्यात्मिक कार्यों में ज्यादा लगेगा. पैसे की स्थिति सही रहेगी और खर्च भी नियंत्रण में रहेगा.
- सलाह: दूसरों की मदद जरूर करें, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि हर जगह भावुक होकर फैसला न लें.
- सावधानी: कोई भी कदम उठाने से पहले इस बात पर ध्यान दें कि आपको किस चीज से नुकसान हो सकता है.
धनु टैरो राशिफल (Sagittarius)
धनु राशि के लोगों को आज अपने हर फैसले और बात पर पूरा आत्मविश्वास रखना होगा. कामकाज के सिलसिले में आपको कई तरह की छोटी-मोटी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है.
- सलाह: खुद पर भरोसा रखें, आपकी ईमानदारी को देखकर सहकर्मी और करीबी लोग भी आपकी मदद करेंगे.
- सावधानी: आर्थिक मामलों में दिन आपके पक्ष में थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है, इसलिए पैसों के लेन-देन में सतर्क रहें.
मकर टैरो राशिफल (Capricorn)
मकर राशि के लोगों का आज शांति से अपना काम करने में मन लगेगा. आर्थिक मामलों में दिन बेहद उन्नतिकारक रहने वाला है. आज आपको विभिन्न स्रोतों से धन मिलने के अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं.
- सलाह: विरोधियों की चालों से विचलित न हों, सही वक्त आने पर आपकी सफलता खुद उन्हें जवाब देगी.
- सावधानी: आज दूसरों की फालतू बातों और गॉसिप में आने से बचें और अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें.
कुंभ टैरो राशिफल (Aquarius)
कुंभ राशि वालों को आज कारोबार में कुछ व्यावहारिक परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन आप अपनी सूझबूझ और समझदारी से रास्ता निकाल लेंगे. जो लोग इंश्योरेंस या फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हैं, उन्हें आज विशेष फायदा होगा.
- सलाह: परिवार के साथ किसी जरूरी या गंभीर मुद्दे पर चर्चा होगी, जिससे भविष्य की योजनाएं स्पष्ट होंगी.
- सावधानी: पैसे के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा, इसलिए फिजूलखर्ची से बचें और रकम बचाने का प्रयास करें.
मीन टैरो राशिफल (Pisces)
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के लोग आज शारीरिक रूप से थोड़ा आलसी महसूस कर सकते हैं. आज आपकी आर्थिक स्थिति बेहद अच्छी रहेगी और आप अपने तय बजट के अनुसार ही खर्च करना पसंद करेंगे.
- सलाह: पैसों के लिहाज से दिन सामान्य और स्थिर रहेगा, वित्तीय योजना बनाकर चलना सही रहेगा.
- सावधानी: आज अपने काम बहुत सावधानी के साथ करें, क्योंकि जरा सा भी ध्यान भटकना बड़े काम बिगाड़ सकता है.
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