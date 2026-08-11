धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal 11 August 2026: सावन शिवरात्रि पर कर्क राशि में चंद्रमा, जानें आज 12 राशियों का भाग्य!

Aaj Ka Rashifal 11 August 2026: सावन शिवरात्रि पर कर्क राशि में चंद्रमा, जानें आज 12 राशियों का भाग्य!

Aaj Ka Rashifal 11 August 2026: सावन शिवरात्रि पर चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे. जानें सभी 12 राशियों का करियर, धन, प्रेम, सेहत और विशेष उपाय.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 11 Aug 2026 01:10 PM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Rashifal, 11 August 2026: आज श्रावण (सावन) मास के कृष्ण पक्ष की मासिक शिवरात्रि व सावन शिवरात्रि (चतुर्दशी तिथि) रात 25:55 बजे (तड़के 01:55 बजे) तक रहेगी.

सावन मास की शिवरात्रि और मंगलवार का यह दुर्लभ व पावन संयोग देवाधिदेव महादेव, माता पार्वती और संकटमोचन हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है.

Aaj Ka Rashifal 11 August 2026: सावन शिवरात्रि पर कर्क राशि में चंद्रमा, जानें आज 12 राशियों का भाग्य!

पंचांग के अनुसार, आज सुबह 10:10 बजे तक 'पुनर्वसु नक्षत्र' रहेगा, जिसके बाद सभी शुभ कार्यों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ 'पुष्य नक्षत्र' की शुरुआत होगी. आज शाम 18:51 बजे तक 'सिद्धि योग' रहेगा, जो सभी संकल्पों को सिद्ध और मनोकामनाएं पूर्ण करता है. चंद्रमा आज मिथुन राशि से निकलकर अपनी स्वराशि कर्क राशि में गोचर करेंगे.

सावन शिवरात्रि और स्वराशि कर्क में चंद्रमा के प्रवेश से मेष, वृषभ, कर्क, कन्या, तुला, वृश्चिक, मकर और मीन राशि के जातकों के लिए धन लाभ, करियर में सफलता, मान-सम्मान में वृद्धि और मानसिक शांति के मजबूत योग बन रहे हैं.

वहीं, सिंह, धनु और कुंभ राशि वाले जातकों को अनियोजित खर्चों, सेहत में लापरवाही और दोपहर 15:45 से शाम 17:25 बजे तक राहु काल के दौरान किसी भी प्रकार के बड़े निवेश या नया आर्थिक समझौता करने से बचने की सलाह दी जाती है. शुभ व मांगलिक कार्यों की शुरुआत के लिए आज दोपहर 11:59 से 12:52 बजे तक अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध रहेगा.

आइए जानते हैं, भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी के आशीर्वाद के साथ मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन करियर, बिजनेस, फाइनेंस, सेहत और रिलेशनशिप के लिहाज से कैसा रहेगा!

मेष राशिफल, 11 अगस्त 2026 (Mesh Rashifal Today)

मंगलवार, 11 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के कृष्ण पक्ष की मासिक शिवरात्रि व सावन शिवरात्रि (चतुर्दशी तिथि) रात 25:55:26 (तड़के 01:55 बजे) तक रहेगी. आज सुबह 10:10:25 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद पुष्य नक्षत्र की शुरुआत होगी.

चंद्रमा आज मिथुन राशि से निकलकर आपकी राशि से चतुर्थ भाव यानी सुख, माता, अचल संपत्ति, वाहन और मानसिक शांति के भाव (कर्क राशि) में गोचर करेंगे.

आज शाम 18:51:51 तक सिद्धि योग रहेगा, जो शुभ कार्यों में सफलता और मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला माना जाता है. महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:36 से 12:52:44 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा.

हालांकि, दोपहर 15:45:24 से शाम 17:25:01 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में बड़ा आर्थिक या प्रॉपर्टी से जुड़ा फैसला लेने से बचें.

करियर (Career)

चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर आज कार्यक्षेत्र में आपको धैर्य से काम लेने की सलाह देता है. काम का दबाव थोड़ा अधिक रह सकता है, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी.

वर्क फ्रॉम होम, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल और निर्माण कार्य से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखें. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:52 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण बैठकों के लिए करें.

शाम 15:45 से 17:25 बजे तक राहु काल में किसी नए समझौते या कांट्रैक्ट पर दस्तखत करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन अपनी व्यावसायिक नीतियों को मजबूत करने का है. प्रॉपर्टी या सुख-सुविधाओं की वस्तुओं से जुड़े कारोबार में अच्छा मुनाफा मिल सकता है.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहता है. उत्तर दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा गुड़ या धनिया खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन मिला-जुला रहेगा. घर की साज-सज्जा, मरम्मत या वाहन पर कुछ खर्च हो सकता है. संपत्ति में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो कागजातों की अच्छी तरह जांच कर लें.

राहु काल (दोपहर 15:45 से शाम 17:25) और यमगण्ड काल (सुबह 09:06 से 10:46) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय जोखिम लेने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

सावन की मासिक शिवरात्रि का पावन पर्व आपके पारिवारिक जीवन में सुख और शांति लेकर आएगा. माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उनका आशीर्वाद लें. जीवनसाथी के साथ आपसी समझ बढ़ेगी.

शाम के समय परिवार के साथ भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करने से घर में खुशहाली और आध्यात्मिक माहौल बना रहेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन सामान्य रहेगा. चतुर्थ चंद्र के प्रभाव से कभी-कभी सीने में जकड़न, मानसिक थकान या बेचैनी महसूस हो सकती है.

काम के बीच में आराम जरूर लें, सात्विक आहार ग्रहण करें, पर्याप्त जल पीएं और मानसिक शांति के लिए प्राणायाम का सहारा लें.

  • लकी नंबर: 9, 1
  • लकी कलर: लाल, नारंगी, पीला

सावन मासिक शिवरात्रि व मंगलवार विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, गंगाजल, कच्चा दूध, बेलपत्र, धतूरा और लाल चंदन अर्पित करें.
2. हनुमान जी के मंदिर जाकर सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें और चमेली के तेल का दीपक जलाएं.
3. 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें तथा गरीबों या जरूरतमंदों को गुड़ या फल का दान करें.

इस उपाय से भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी की असीम कृपा से चतुर्थ चंद्र का शुभ फल मिलेगा, मानसिक तनाव दूर होगा और जीवन में सुख-समृद्धि का वास रहेगा.

वृषभ राशिफल, 11 अगस्त 2026 (Vrishabh Rashifal Today)

मंगलवार, 11 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के कृष्ण पक्ष की मासिक शिवरात्रि व सावन शिवरात्रि (चतुर्दशी तिथि) रात 25:55:26 (तड़के 01:55 बजे) तक रहेगी. आज सुबह 10:10:25 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद पुष्य नक्षत्र की शुरुआत होगी.

चंद्रमा आपकी राशि से निकलकर तृतीय भाव यानी पराक्रम, साहस, संपर्क और छोटे भाई-बहनों के भाव (कर्क राशि) में गोचर करेंगे, जिससे आपके आत्मविश्वास और कार्यक्षमता में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिलेगी.

आज शाम 18:51:51 तक सिद्धि योग रहेगा, जो कार्यों में सफलता और मनोकामनाएं पूरी करता है. महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:36 से 12:52:44 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा.

हालांकि, दोपहर 15:45:24 से शाम 17:25:01 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में बड़ा आर्थिक या व्यावसायिक निर्णय लेने से बचें.

करियर (Career)

तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर आज कार्यक्षेत्र में आपके पराक्रम और संवाद कौशल (Communication Skills) को बहुत मजबूत बनाएगा. दफ्तर में सहकर्मियों और अधिकारियों के साथ बेहतर सामंजस्य रहेगा.

नई योजनाओं को लागू करने और पेंडिंग पड़े कामों को तेजी से निपटाने के लिए दिन उत्तम है. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:52 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण बैठकों या आधिकारिक चर्चाओं के लिए करें.

शाम 15:45 से 17:25 बजे तक राहु काल के दौरान किसी नए समझौते पर दस्तखत करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज मार्केटिंग, नेटवर्किंग और नए व्यावसायिक संपर्कों के विस्तार का बेहतरीन दिन है. छोटे भाई-बहनों या सहयोगियों की मदद से व्यापार में नए अवसर प्राप्त होंगे.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहता है. उत्तर दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा गुड़ या धनिया खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन काफी सुदृढ़ रहने वाला है. आपकी मेहनत और प्रयासों से आय के नए स्रोत बन सकते हैं. पुराना अटका हुआ धन वापस मिल सकता है.

हालांकि, राहु काल (दोपहर 15:45 से शाम 17:25) और यमगण्ड काल (सुबह 09:06 से 10:46) के दौरान किसी को बड़ा उधार देने या नया बड़ा जोखिम भरा निवेश करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

सावन की मासिक शिवरात्रि का पावन अवसर आपके पारिवारिक जीवन में मिठास और खुशहाली लेकर आएगा. भाई-बहनों के साथ रिश्ते प्रगाढ़ होंगे और उनका पूरा सहयोग मिलेगा.

जीवनसाथी के साथ संबंध सौहार्दपूर्ण रहेंगे. शाम को परिवार के साथ शिव पूजन करने से घर का माहौल भक्तिमय बना रहेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अनुकूल रहेगा. आप शारीरिक और मानसिक रूप से काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे. अपनी दिनचर्या में नियमित योगाभ्यास शामिल रखें, सात्विक आहार लें और पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करें.

  • लकी नंबर: 6, 2
  • लकी कलर: सफेद, गुलाबी, क्रीम

सावन मासिक शिवरात्रि व मंगलवार विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध, दधि, बेलपत्र और सफेद चंदन अर्पित करें.
2. हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.
3. शिव मंदिर में जाकर अक्षत (चावल) या दूध का दान करें.

इस उपाय से भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी, सभी पापों व बाधाओं का नाश होगा और जीवन में सुख-समृद्धि का वास रहेगा.

मिथुन राशिफल, 11 अगस्त 2026 (Mithun Rashifal Today)

मंगलवार, 11 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के कृष्ण पक्ष की मासिक शिवरात्रि व सावन शिवरात्रि (चतुर्दशी तिथि) रात 25:55:26 (तड़के 01:55 बजे) तक रहेगी.

आज सुबह 10:10:25 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद पुष्य नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आपकी राशि से निकलकर द्वितीय भाव यानी धन, वाणी, संपत्ति और कुटुंब के भाव (कर्क राशि) में गोचर करेंगे, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और वाणी का प्रभाव बढ़ेगा.

आज शाम 18:51:51 तक सिद्धि योग रहेगा, जो कार्यों में सफलता और धन लाभ दिलाता है. महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:36 से 12:52:44 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा.

हालांकि, दोपहर 15:45:24 से शाम 17:25:01 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में बड़ा आर्थिक निर्णय लेने से बचें.

करियर (Career)

द्वितीय भाव में चंद्रमा के गोचर से आज कार्यक्षेत्र में आपकी बातचीत और प्रस्तुतीकरण शैली (Communication Skills) बहुत प्रभावशाली रहेगी. दफ्तर में सहकर्मियों और अधिकारियों के साथ बेहतर सामंजस्य रहेगा.

पेंडिंग पड़े कामों को निपटाने और वित्तीय योजनाओं पर चर्चा करने के लिए दिन उत्तम है. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:52 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण बैठकों या आधिकारिक चर्चाओं के लिए करें. शाम 15:45 से 17:25 बजे तक राहु काल के दौरान किसी नए समझौते पर दस्तखत करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज धन लाभ और साख बढ़ाने का बेहतरीन दिन है. ग्राहकों से बातचीत में सौम्यता बनाए रखने से नए बड़े ऑर्डर या डील हासिल हो सकते हैं.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहता है. उत्तर दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा गुड़ या धनिया खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन काफी सुदृढ़ रहने वाला है. द्वितीय चंद्र के प्रभाव से बैंक बैलेंस बढ़ाने और धन संचय करने में मदद मिलेगी. अटका हुआ धन वापस मिलने की मजबूत संभावना है.

हालांकि, राहु काल (दोपहर 15:45 से शाम 17:25) और यमगण्ड काल (सुबह 09:06 से 10:46) के दौरान किसी को बड़ा उधार देने या नया बड़ा जोखिम भरा निवेश करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

सावन की मासिक शिवरात्रि का पावन पर्व आपके पारिवारिक जीवन में अपार मिठास और खुशहाली लेकर आएगा. कुटुंब के सदस्यों के साथ आपसी प्रेम बढ़ेगा और किसी पारिवारिक मुद्दे पर सकारात्मक चर्चा होगी.

जीवनसाथी के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे. शाम को परिवार के साथ शिव पूजन से घर में सुखद माहौल बना रहेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अनुकूल रहेगा. आप शारीरिक और मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे. खान-पान में सात्विकता बनाए रखें, अधिक मीठा या वसायुक्त भोजन खाने से बचें और पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करें.

  • लकी नंबर: 5, 3
  • लकी कलर: हरा, पीला, सफेद

सावन मासिक शिवरात्रि व मंगलवार विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध, शहद और बेलपत्र अर्पित करें.
2. हनुमान जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.
3. शिव मंदिर में जाकर अक्षत (चावल), दूध या सफेद मिष्ठान का दान करें.

इस उपाय से भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्त होगी, धन-धान्य में वृद्धि होगी, सभी पापों व बाधाओं का नाश होगा और जीवन में सुख-समृद्धि का वास रहेगा.

कर्क राशिफल, 11 अगस्त 2026 (Kark Rashifal Today)

मंगलवार, 11 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के कृष्ण पक्ष की मासिक शिवरात्रि व सावन शिवरात्रि (चतुर्दशी तिथि) रात 25:55:26 (तड़के 01:55 बजे) तक रहेगी.

आज सुबह 10:10:25 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद पुष्य नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव (कर्क राशि) में गोचर करेंगे, जिससे आपकी राशि पर चंद्र देव की पूर्ण कृपा रहेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और मन में नए विचार व सकारात्मकता बनी रहेगी.

आज शाम 18:51:51 तक सिद्धि योग रहेगा, जो कार्यों में सफलता और मनोकामनाएं पूरी करता है.

महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:36 से 12:52:44 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा. हालांकि, दोपहर 15:45:24 से शाम 17:25:01 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में बड़ा आर्थिक या व्यावसायिक निर्णय लेने से बचें.

करियर (Career)

आपकी अपनी राशि में चंद्रमा के गोचर से आज कार्यक्षेत्र में आपकी निर्णय क्षमता, कार्यकुशलता और नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी.

दफ्तर में आपके सुझावों को महत्व दिया जाएगा और वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा समर्थन मिलेगा. पेंडिंग पड़े कामों को निपटाने और नई योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए दिन उत्तम है.

अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:52 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण बैठकों या आधिकारिक चर्चाओं के लिए करें. शाम 15:45 से 17:25 बजे तक राहु काल के दौरान किसी नए समझौते पर दस्तखत करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन अपनी साख मजबूत करने और नए ग्राहकों को जोड़ने का है. आपकी त्वरित सोच और सौम्य व्यवहार से व्यावसायिक सौदों में अच्छा लाभ होगा.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहता है. उत्तर दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा गुड़ या धनिया खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन अनुकूल और सुदृढ़ रहने वाला है. आपकी राशि में चंद्रमा का प्रभाव पैसों के लेन-देन में सुगमता लाएगा और आय के नए अवसर प्रदान कर सकता है.

हालांकि, राहु काल (दोपहर 15:45 से शाम 17:25) और यमगण्ड काल (सुबह 09:06 से 10:46) के दौरान सट्टेबाजी या बिना सोच-विचार के बड़ा वित्तीय जोखिम लेने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

सावन की मासिक शिवरात्रि का पावन पर्व आपके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में अपार सुख और शांति लेकर आएगा. आपकी राशि स्वामी चंद्रमा का दिन होने के कारण आज शिव पूजन से मानसिक स्थिरता और आत्मिक संतोष मिलेगा. जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल और प्रेम प्रगाढ़ होगा. शाम को परिवार संग शिव मंदिर दर्शन का योग बनेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन काफी अच्छा रहेगा. आप मानसिक रूप से शांत, प्रसन्नचित्त और शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे. सात्विक भोजन ग्रहण करें, प्रचुर मात्रा में जल का सेवन करें और नियमित ध्यान व प्राणायाम को अपनी जीवनशैली में बनाए रखें.

  • लकी नंबर: 2, 7
  • लकी कलर: सफेद, चांदी, क्रीम

सावन मासिक शिवरात्रि व मंगलवार विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, गंगाजल, कच्चा दूध, पंचामृत और बेलपत्र अर्पित करें.
2. 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें और शिव चालीसा का पाठ करें.
3. हनुमान जी को गुड़ व चने का भोग लगाएं और किसी जरूरतमंद को दूध या चावल का दान करें.

इस उपाय से भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्त होगी, मानसिक तनाव दूर होगा, सभी बाधाओं का नाश होगा और जीवन में सुख-समृद्धि का वास रहेगा.

सिंह राशिफल, 11 अगस्त 2026 (Singh Rashifal Today)

मंगलवार, 11 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के कृष्ण पक्ष की मासिक शिवरात्रि व सावन शिवरात्रि (चतुर्दशी तिथि) रात 25:55:26 (तड़के 01:55 बजे) तक रहेगी.

आज सुबह 10:10:25 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद पुष्य नक्षत्र की शुरुआत होगी.

चंद्रमा आपकी राशि से निकलकर द्वादश भाव यानी व्यय, अनियोजित खर्चों, विदेश और मानसिक शांति के भाव (कर्क राशि) में गोचर करेंगे, जिससे आज आपको बजट, अनियोजित खर्चों और मानसिक सुकून पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी.

आज शाम 18:51:51 तक सिद्धि योग रहेगा, जो शुभ कार्यों में सफलता दिलाता है.

महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:36 से 12:52:44 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा. हालांकि, दोपहर 15:45:24 से शाम 17:25:01 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में बड़ा आर्थिक निर्णय लेने से बचें.

करियर (Career)

करियर के क्षेत्र में आज आपको थोड़ा धैर्य और समझदारी से काम लेने की सलाह दी जाती है. द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर दफ्तर में काम का दबाव या भागदौड़ बढ़ा सकता है.

जो लोग विदेश से जुड़े व्यापार, इंपोर्ट-एक्सपोर्ट या बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) में कार्यरत हैं, उनके लिए आज का दिन नए अवसर लेकर आ सकता है. सहकर्मियों के साथ किसी भी प्रकार के वाद-विवाद से बचें.

अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:52 बजे) में आवश्यक दफ्तरी काम निपटाएं. शाम 15:45 से 17:25 बजे तक राहु काल के दौरान किसी नए समझौते पर हस्ताक्षर करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों को आज पैसों के लेन-देन में सतर्कता बरतनी होगी और अनियोजित व्यावसायिक खर्चों से बचना होगा. ऑनलाइन माध्यमों या दूरदराज के संपर्कों से व्यापार करने वाले जातकों को लाभ मिल सकता है.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहता है. उत्तर दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा गुड़ या धनिया खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज अपने बजट पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है. अचानक आए घरेलू या धार्मिक आयोजनों पर धन खर्च होने की संभावना है.

राहु काल (दोपहर 15:45 से शाम 17:25) और यमगण्ड काल (सुबह 09:06 से 10:46) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय निवेश करने या किसी को बड़ा उधार देने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

सावन की मासिक शिवरात्रि का पावन पर्व आपके परिवार में आध्यात्मिक शांति और भक्तिमय माहौल लेकर आएगा. शाम के समय शिव पूजन व ध्यान करने से मन की बेचैनी दूर होगी. जीवनसाथी के साथ संवाद बनाए रखें और एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आंखों में थकान, सिरदर्द या नींद पूरी न होने के कारण शारीरिक सुस्ती महसूस हो सकती है. काम के बीच में पर्याप्त आराम जरूर लें, सात्विक व हल्का आहार ग्रहण करें, प्रचुर मात्रा में जल का सेवन करें और तनाव दूर करने के लिए ध्यान व प्राणायाम का सहारा लें.

  • लकी नंबर: 1, 5
  • लकी कलर: सुनहरा, केसरिया, पीला

सावन मासिक शिवरात्रि व मंगलवार विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, गंगाजल, कच्चा दूध, बेलपत्र और लाल चंदन अर्पित करें.
2. हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाएं और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.
3. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को फल, दूध या गुड़ का दान करें.

इस उपाय से भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्त होगी, अनियोजित खर्चों व मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी और जीवन में सुख-समृद्धि का वास रहेगा.

कन्या राशिफल, 11 अगस्त 2026 (Kanya Rashifal Today)

मंगलवार, 11 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के कृष्ण पक्ष की मासिक शिवरात्रि व सावन शिवरात्रि (चतुर्दशी तिथि) रात 25:55:26 (तड़के 01:55 बजे) तक रहेगी.

आज सुबह 10:10:25 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद पुष्य नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आपकी राशि से निकलकर एकदश भाव यानी लाभ, आय, इच्छापूर्ति और पद-प्रतिष्ठा के भाव (कर्क राशि) में गोचर करेंगे, जिससे आपकी आय के नए रास्ते खुलेंगे और मनवांछित सफलता मिलेगी.

आज शाम 18:51:51 तक सिद्धि योग रहेगा, जो कार्यों में सफलता और मनोकामनाएं पूरी करता है. महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:36 से 12:52:44 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा.

हालांकि, दोपहर 15:45:24 से शाम 17:25:01 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में बड़ा आर्थिक या व्यावसायिक निर्णय लेने से बचें.

करियर (Career)

एकादश भाव में चंद्रमा के गोचर से आज कार्यक्षेत्र में आपकी बुद्धिमत्ता और कार्यकुशलता का शानदार परिणाम देखने को मिलेगा. दफ्तर में आपके काम की तारीफ होगी और वरिष्ठ अधिकारियों व सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा.

पेंडिंग पड़े प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे होंगे और नए अवसर आपके सामने आ सकते हैं. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:52 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण बैठकों या आधिकारिक काम निपटाने के लिए करें.

शाम 15:45 से 17:25 बजे तक राहु काल के दौरान किसी नए समझौते पर दस्तखत करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन लाभप्रद और व्यावसायिक विस्तार का संकेत दे रहा है. नए बड़े ग्राहकों से जुड़ने का अवसर मिलेगा और बिक्री में बढ़ोतरी होगी.

फंसा हुआ धन वापस मिल सकता है. यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहता है. उत्तर दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा गुड़ या धनिया खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन काफी सुदृढ़ और लाभदायक रहेगा. एकादश चंद्र के प्रभाव से आय में निरंतरता बनी रहेगी और पैसों के लेन-देन में सुगमता आएगी. पुराने निवेश से भी लाभ मिलने के योग हैं.

हालांकि, राहु काल (दोपहर 15:45 से शाम 17:25) और यमगण्ड काल (सुबह 09:06 से 10:46) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय जोखिम लेने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

सावन की मासिक शिवरात्रि का पावन पर्व आपके पारिवारिक जीवन में अपार खुशहाली और आध्यात्मिक माहौल लेकर आएगा. बड़े भाई-बहनों और मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा.

जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल और प्रेम प्रगाढ़ होगा. शाम को परिजनों के साथ शिव मंदिर दर्शन का योग बन सकता है.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप खुद को काफी ऊर्जावान, प्रसन्नचित्त और मानसिक रूप से शांत महसूस करेंगे. पुरानी किसी शारीरिक समस्या में सुधार होगा.

सात्विक आहार लें, प्रचुर मात्रा में जल का सेवन करें और ध्यान व योग को अपनी दिनचर्या में बनाए रखें.

  • लकी नंबर: 5, 3
  • लकी कलर: हरा, पीला, सफेद

सावन मासिक शिवरात्रि व मंगलवार विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, गंगाजल, कच्चा दूध, दूर्वा और बेलपत्र अर्पित करें.
2. हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.
3. शिव मंदिर में जाकर अक्षत (चावल) या हरी मूंग का दान करें.

इस उपाय से भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी की असीम कृपा से करियर व व्यापार की बाधाएं दूर होंगी, आय में वृद्धि होगी और जीवन में सुख-समृद्धि का वास रहेगा.

तुला राशिफल, 11 अगस्त 2026 (Tula Rashifal Today)

मंगलवार, 11 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के कृष्ण पक्ष की मासिक शिवरात्रि व सावन शिवरात्रि (चतुर्दशी तिथि) रात 25:55:26 (तड़के 01:55 बजे) तक रहेगी.

आज सुबह 10:10:25 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद पुष्य नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आपकी राशि से निकलकर दशम भाव यानी कर्म, करियर, पिता और प्रतिष्ठा के भाव (कर्क राशि) में गोचर करेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी साख और जिम्मेदारियों में वृद्धि होगी.

आज शाम 18:51:51 तक सिद्धि योग रहेगा, जो कार्यों में सफलता और मनोकामनाएं पूरी करता है. महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:36 से 12:52:44 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा.

हालांकि, दोपहर 15:45:24 से शाम 17:25:01 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में बड़ा व्यावसायिक या आर्थिक निर्णय लेने से बचें.

करियर (Career)

दशम भाव में चंद्रमा के गोचर से आज कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यकुशलता और नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी. दफ्तर में वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा और नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं.

पेंडिंग पड़े कामों को समय पर निपटाने में सफल रहेंगे. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:52 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण आधिकारिक बैठकों या डील फाइनल करने के लिए करें. शाम 15:45 से 17:25 बजे तक राहु काल के दौरान किसी नए समझौते पर दस्तखत करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन साख बढ़ाने और नए व्यावसायिक संबंध स्थापित करने का है. बाजार में आपकी नीतियां सफल होंगी और बड़े ग्राहकों से जुड़ने का मौका मिलेगा.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहता है. उत्तर दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा गुड़ या धनिया खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन सुदृढ़ और लाभदायक रहेगा. कर्म भाव में चंद्रमा का प्रभाव आपकी आय में निरंतरता बनाए रखेगा. व्यावसायिक प्रयासों से धन संचय में मदद मिलेगी.

हालांकि, राहु काल (दोपहर 15:45 से शाम 17:25) और यमगण्ड काल (सुबह 09:06 से 10:46) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय जोखिम लेने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

सावन की मासिक शिवरात्रि का पावन पर्व घर-परिवार में सुख-शांति और भक्तिमय माहौल लेकर आएगा. पिता जी या घर के किसी वरिष्ठ सदस्य का मार्गदर्शन आपके लिए लाभप्रद रहेगा.

जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल बेहतरीन बना रहेगा और शाम को परिजनों संग शिव आराधना से असीम शांति मिलेगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन अनुकूल रहेगा. आप मानसिक रूप से प्रसन्न और शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे. अपनी दिनचर्या में योग, ध्यान और सात्विक आहार को शामिल रखें तथा पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करें.

  • लकी नंबर: 6, 3
  • लकी कलर: सफेद, पीला, क्रीम

सावन मासिक शिवरात्रि व मंगलवार विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, गंगाजल, कच्चा दूध, शहद और बेलपत्र अर्पित करें.
2. हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाएं और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.
3. शिव मंदिर में जाकर अक्षत (चावल), दूध या सफेद वस्त्र का दान करें.

इस उपाय से भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी की असीम कृपा से करियर में आ रही रुकावटें दूर होंगी, मान-सम्मान बढ़ेगा और जीवन में सुख-समृद्धि का वास रहेगा.

वृश्चिक राशिफल, 11 अगस्त 2026 (Vrischika Rashifal Today)

मंगलवार, 11 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के कृष्ण पक्ष की मासिक शिवरात्रि व सावन शिवरात्रि (चतुर्दशी तिथि) रात 25:55:26 (तड़के 01:55 बजे) तक रहेगी.

आज सुबह 10:10:25 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद पुष्य नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आपकी राशि से निकलकर भाग्य, धर्म, गुरु, लंबी यात्रा और उच्च शिक्षा के भाव यानी नवम भाव (कर्क राशि) में गोचर करेंगे, जिससे आपके भाग्य का सितारा चमकेगा और अटके काम गति पकड़ेंगे.

आज शाम 18:51:51 तक सिद्धि योग रहेगा, जो शुभ कार्यों में मनवांछित सफलता और मनोकामनाएं पूर्ण करता है. महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:36 से 12:52:44 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा.

हालांकि, दोपहर 15:45:24 से शाम 17:25:01 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में बड़ा फैसला लेने से बचें.

करियर (Career)

नवम भाव में चंद्रमा के गोचर से आज कार्यक्षेत्र में आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा. दफ्तर में आपकी कार्यशैली और सूझबूझ से वरिष्ठ अधिकारी प्रसन्न रहेंगे.

यदि आप नौकरी में बदलाव, किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत या उच्च शिक्षा से जुड़े प्रयासों में लगे हैं, तो आज का दिन सकारात्मक परिणाम देगा. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:52 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण बैठकों या आधिकारिक चर्चाओं के लिए करें.

शाम 15:45 से 17:25 बजे तक राहु काल के दौरान किसी नए समझौते पर हस्ताक्षर करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन दूरस्थ संपर्कों, नए क्लाइंट्स और व्यावसायिक यात्राओं से लाभ दिलाने वाला रहेगा. बाजार में आपकी साख मजबूत होगी और लंबे समय से अटका हुआ काम आगे बढ़ेगा.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहता है. उत्तर दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा गुड़ या धनिया खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज भाग्य आपके पक्ष में रहेगा. आय के स्रोतों में सुधार होगा और फंसा हुआ या रुका हुआ धन वापस मिलने के अच्छे योग हैं.

हालांकि, राहु काल (दोपहर 15:45 से शाम 17:25) और यमगण्ड काल (सुबह 09:06 से 10:46) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय जोखिम लेने या सट्टेबाजी में निवेश करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

सावन की मासिक शिवरात्रि का पावन पर्व पारिवारिक जीवन में सुख-शांति और भक्तिमय माहौल लेकर आएगा. पिता जी या गुरुजनों का मार्गदर्शन आपके लिए प्रेरणादायक रहेगा. जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल बेहतरीन बना रहेगा और घर में धार्मिक कार्यों का माहौल रहेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन काफी अनुकूल रहेगा. आप मानसिक रूप से प्रसन्न, शांत और शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे. अपनी दिनचर्या में योग, ध्यान और सात्विक आहार को शामिल रखें तथा पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करें.

  • लकी नंबर: 9, 3
  • लकी कलर: लाल, पीला, केसरिया

सावन मासिक शिवरात्रि व मंगलवार विशेष उपाय

आज आपकी राशि स्वामी मंगल के दिन मंगलवार और सावन शिवरात्रि का पावन संयोग है:

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, गंगाजल, कच्चा दूध, शहद, बेलपत्र और लाल चंदन अर्पित करें.
2. हनुमान जी को बूंदी या गुड़-चने का भोग लगाएं और चमेली के तेल का दीपक जलाएं.
3. 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें.

इस उपाय से भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्त होगी, आपके भाग्य में वृद्धि होगी, सभी पाप व कष्ट दूर होंगे और जीवन में सुख-समृद्धि का वास रहेगा.

धनु राशिफल, 11 अगस्त 2026 (Dhanu Rashifal Today)

मंगलवार, 11 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के कृष्ण पक्ष की मासिक शिवरात्रि व सावन शिवरात्रि (चतुर्दशी तिथि) रात 25:55:26 (तड़के 01:55 बजे) तक रहेगी.

आज सुबह 10:10:25 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद पुष्य नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आपकी राशि से निकलकर अष्टम भाव यानी शोध, आयु, अनपेक्षित बदलावों और गुप्त धन के भाव (कर्क राशि) में गोचर करेंगे, जिससे आज आपको अपने काम,

सेहत और वाणी में थोड़ा संयम व सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी.

आज शाम 18:51:51 तक सिद्धि योग रहेगा, जो शुभ कार्यों में सफलता दिलाता है. महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:36 से 12:52:44 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा.

हालांकि, दोपहर 15:45:24 से शाम 17:25:01 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में बड़ा आर्थिक निर्णय लेने से बचें.

करियर (Career)

करियर और कार्यक्षेत्र के लिहाज से आज आपको थोड़ा धैर्य और समझदारी से काम लेने की सलाह दी जाती है. अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर दफ्तर में काम का दबाव या सहकर्मियों के साथ किसी विषय पर मतभेद पैदा कर सकता है.

दफ्तरी राजनीति से दूर रहें और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें. जो लोग रिसर्च, डेटा एनालिसिस, इंश्योरेंस या गुप्त विद्याओं के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए दिन अनुकूल रह सकता है.

अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:52 बजे) में जरूरी काम निपटाएं. शाम 15:45 से 17:25 बजे तक राहु काल में किसी नए समझौते या कांट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों को आज कागजी कार्रवाई, पैसों के लेन-देन और टैक्स से जुड़े मामलों में पूरी सतर्कता बरतनी होगी. किसी नए साझेदारी के प्रस्ताव में बिना सोचे-समझे कदम न बढ़ाएं.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहता है. उत्तर दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा गुड़ या धनिया खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है. अचानक आए घरेलू या स्वास्थ्य से जुड़े खर्चों के कारण बजट प्रभावित हो सकता है.

राहु काल (दोपहर 15:45 से शाम 17:25) और यमगण्ड काल (सुबह 09:06 से 10:46) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय जोखिम लेने, उधार देने या शेयर बाजार में बिना विचार के निवेश करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

सावन की मासिक शिवरात्रि का पावन पर्व आपके पारिवारिक जीवन में मानसिक सुकून और आध्यात्मिक माहौल लेकर आएगा. परिजनों के साथ बातचीत में सौम्यता और संयम बनाए रखें.

जीवनसाथी की सेहत और उनकी भावनाओं का विशेष ध्यान रखें. शाम को परिवार संग शिव आराधना करने से मन का तनाव और बेचैनी दूर होगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज पेट की समस्या, गैस, एसिडिटी या शारीरिक थकावट महसूस हो सकती है. अत्यधिक मसालेदार व बाहर के खाने से परहेज करें, सात्विक व सुपाच्य आहार ग्रहण करें, प्रचुर मात्रा में जल का सेवन करें और ध्यान व प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल रखें.

  • लकी नंबर: 3, 9
  • लकी कलर: पीला, केसरिया, सफेद

सावन मासिक शिवरात्रि व मंगलवार विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, गंगाजल, कच्चा दूध, शहद, चन्दन और बेलपत्र अर्पित करें.
2. हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाएं और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.
3. शिव मंदिर में जाकर अक्षत (चावल), दूध या सफेद मिष्ठान का दान करें.

इस उपाय से भगवान भोलेनाथ और देवगुरु बृहस्पति की असीम कृपा प्राप्त होगी, अष्टम चंद्र का अशुभ प्रभाव दूर होगा, सभी बाधाओं का नाश होगा और जीवन में सुख-समृद्धि का वास रहेगा.

मकर राशिफल, 11 अगस्त 2026 (Makar Rashifal Today)

मंगलवार, 11 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के कृष्ण पक्ष की मासिक शिवरात्रि व सावन शिवरात्रि (चतुर्दशी तिथि) रात 25:55:26 (तड़के 01:55 बजे) तक रहेगी. आज सुबह 10:10:25 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा,

जिसके बाद पुष्य नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आपकी राशि से निकलकर सप्तम भाव यानी विवाह, जीवनसाथी, साझेदारी (Partnership) और व्यापार के भाव (कर्क राशि) में गोचर करेंगे, जिससे आपके वैवाहिक और व्यावसायिक संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और नए अवसर मिलेंगे.

आज शाम 18:51:51 तक सिद्धि योग रहेगा, जो शुभ कार्यों में सफलता और मनोकामनाएं पूरी करता है. महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:36 से 12:52:44 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा.

हालांकि, दोपहर 15:45:24 से शाम 17:25:01 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में बड़ा आर्थिक या व्यावसायिक निर्णय लेने से बचें.

करियर (Career)

करियर और कार्यक्षेत्र के लिहाज से आज का दिन बेहद सकारात्मक और प्रगति दिलाने वाला रहेगा. सप्तम भाव में चंद्रमा के गोचर से दफ्तर में सहकर्मियों, टीम मेंबर्स और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपका तालमेल बहुत मजबूत रहेगा.

बिजनेस मीटिंग्स और पार्टनरशिप से जुड़े कामों में आपकी राय को महत्व दिया जाएगा. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:52 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण आधिकारिक बैठकों या डील फाइनल करने के लिए करें. शाम 15:45 से 17:25 बजे तक राहु काल के दौरान किसी नए कांट्रैक्ट पर जल्दबाजी में दस्तखत करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों और साझेदारी में व्यापार करने वाले जातकों के लिए आज का दिन बेहतरीन लाभ लेकर आ सकता है. बाजार में आपकी साख मजबूत होगी और नए ग्राहकों के साथ लंबे समय के सौदे तय हो सकते हैं.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहता है. उत्तर दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा गुड़ या धनिया खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन सुदृढ़ और लाभदायक रहेगा. व्यावसायिक सफलता और नए सौदों से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. रुका हुआ या अटका धन वापस मिलने की संभावना है.

हालांकि, राहु काल (दोपहर 15:45 से शाम 17:25) और यमगण्ड काल (सुबह 09:06 से 10:46) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय जोखिम लेने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

सावन की मासिक शिवरात्रि का पावन पर्व दांपत्य और पारिवारिक जीवन में अपार खुशहाली लेकर आएगा. सप्तम चंद्र जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता और मधुरता बढ़ाएगा.

किसी भी बड़े निर्णय में जीवनसाथी का सहयोग बेहद मददगार साबित होगा. शाम के समय परिवार के साथ शिव पूजन व दर्शन करने से घर में सुख-शांति बनी रहेगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन अनुकूल रहेगा. आप शारीरिक रूप से चुस्त-दुरुस्त और मानसिक रूप से प्रसन्न व शांत महसूस करेंगे. नियमित दिनचर्या का पालन करें, प्रचुर मात्रा में जल का सेवन करें, सात्विक आहार लें और ध्यान को अपनी जीवनशैली में शामिल रखें.

  • लकी नंबर: 8, 5
  • लकी कलर: गहरा नीला, हरा, सफेद

सावन मासिक शिवरात्रि व मंगलवार विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, गंगाजल, कच्चा दूध, बेलपत्र और शमी पत्र अर्पित करें.
2. हनुमान जी को बूंदी या गुड़ का भोग लगाएं और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.
3. शिव मंदिर में जाकर अक्षत (चावल), दूध या सफेद मिष्ठान का दान करें.

इस उपाय से आपकी राशि स्वामी शनिदेव, भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्त होगी, व्यापार व दांपत्य जीवन में वृद्धि होगी और जीवन में सुख-समृद्धि का वास रहेगा.

कुंभ राशिफल, 11 अगस्त 2026 (Kumbh Rashifal Today)

मंगलवार, 11 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के कृष्ण पक्ष की मासिक शिवरात्रि व सावन शिवरात्रि (चतुर्दशी तिथि) रात 25:55:26 (तड़के 01:55 बजे) तक रहेगी. आज सुबह 10:10:25 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा,

जिसके बाद पुष्य नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आपकी राशि से निकलकर छठे भाव यानी रोग, ऋण, शत्रु, प्रतियोगिता और सेवा भाव (कर्क राशि) में गोचर करेंगे,

जिससे आप अपनी रणनीतिक सोच, बुद्धिमत्ता और धैर्य से विरोधियों पर हावी रहेंगे और पेंडिंग पड़े कामों को निपटाएंगे.

आज शाम 18:51:51 तक सिद्धि योग रहेगा, जो कार्यों में सफलता और मनोकामनाएं पूरी करता है. महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:36 से 12:52:44 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा.

हालांकि, दोपहर 15:45:24 से शाम 17:25:01 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में बड़ा आर्थिक या नया निर्णय लेने से बचें.

करियर (Career)

करियर और कार्यक्षेत्र के लिहाज से आज का दिन अपनी मेहनत और बौद्धिक क्षमता से लक्ष्यों को हासिल करने का है. छठे भाव में चंद्रमा के प्रभाव से दफ्तर में आपकी कार्यकुशलता और निर्णय क्षमता की सराहना होगी.

प्रतिस्पर्धी और गुप्त शत्रु शांत रहेंगे. प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे जातकों के लिए आज का दिन शुभ परिणाम दे सकता है.

अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:52 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण आधिकारिक काम निपटाने के लिए करें. शाम 15:45 से 17:25 बजे तक राहु काल के दौरान किसी नए समझौते पर दस्तखत करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन कानूनी मामलों, कागजी कार्रवाई या पुराने बकायों को सुलझाने के लिए उत्तम है. आपकी व्यावसायिक रणनीतियां सफल होंगी, जिससे भविष्य में बड़ा लाभ मिल सकता है.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहता है. उत्तर दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा गुड़ या धनिया खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय मामलों में आज समझदारी से काम लें. अटका हुआ पैसा वापस मिलने के योग हैं, लेकिन किसी पुरानी देनदारी या स्वास्थ्य से जुड़े मामलों पर खर्च संभव है.

राहु काल (दोपहर 15:45 से शाम 17:25) और यमगण्ड काल (सुबह 09:06 से 10:46) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय जोखिम या जल्दबाजी में बड़ा निवेश करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

सावन की मासिक शिवरात्रि का पावन अवसर घर में भक्तिमय और सुखद माहौल बनाए रखेगा. पारिवारिक जीवन में स्थितियां सामान्य रहेंगी. परिजनों और जीवनसाथी के साथ बातचीत में सौम्यता बनाए रखें.

घर के बड़ों की सलाह आपके लिए किसी पुरानी उलझन का समाधान ला सकती है. शाम को परिवार संग शिव आराधना करने से मन को असीम शांति मिलेगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है. छठे चंद्रमा के प्रभाव से पाचन तंत्र में हल्की गड़बड़ी, एसिडिटी या अत्यधिक भागदौड़ से शारीरिक थकावट हो सकती है.

सात्विक भोजन ग्रहण करें, अत्यधिक मसालेदार खाने से बचें और प्रचुर मात्रा में जल का सेवन करें.

  • लकी नंबर: 8, 5
  • लकी कलर: गहरा नीला, हरा, सफेद

सावन मासिक शिवरात्रि व मंगलवार विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, गंगाजल, कच्चा दूध, बेलपत्र और शमी पत्र अर्पित करें.
2. हनुमान जी को बूंदी या गुड़ का भोग लगाएं और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.
3. शिव मंदिर में जाकर अक्षत (चावल), दूध या सफेद मिष्ठान का दान करें.

इस उपाय से आपकी राशि स्वामी शनिदेव, भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्त होगी, शत्रुओं व बाधाओं का नाश होगा और जीवन में सुख-समृद्धि का वास रहेगा.

मीन राशिफल, 11 अगस्त 2026 (Meen Rashifal Today)

मंगलवार, 11 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के कृष्ण पक्ष की मासिक शिवरात्रि व सावन शिवरात्रि (चतुर्दशी तिथि) रात 25:55:26 (तड़के 01:55 बजे) तक रहेगी. आज सुबह 10:10:25 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा,

जिसके बाद पुष्य नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आपकी राशि से निकलकर पंचम भाव यानी बुद्धि, विद्या, संतान, प्रेम और रचनात्मकता के भाव (कर्क राशि) में गोचर करेंगे, जिससे आपकी बौद्धिक क्षमता, निर्णय लेने की कला और रचनात्मक सोच में बेहतरीन निखार आएगा.

आज शाम 18:51:51 तक सिद्धि योग रहेगा, जो कार्यों में सफलता और मनोकामनाएं पूरी करता है. महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:36 से 12:52:44 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा.

हालांकि, दोपहर 15:45:24 से शाम 17:25:01 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में बड़ा आर्थिक या नया निर्णय लेने से बचें.

करियर (Career)

करियर और कार्यक्षेत्र के लिहाज से आज का दिन अपनी सूझबूझ और रचनात्मकता के बल पर पहचान बनाने का है. पंचम भाव में स्वराशि के चंद्रमा के गोचर से दफ्तर में आपके नए आइडियाज, रणनीतियों और कार्यशैली को वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा प्रोत्साहन मिलेगा.

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों के लिए आज का दिन विशेष रूप से शुभ परिणाम देने वाला रहेगा.

अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:52 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स या आधिकारिक काम निपटाने के लिए करें. शाम 15:45 से 17:25 बजे तक राहु काल के दौरान किसी नए समझौते पर दस्तखत करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन दूरदर्शी योजनाएं बनाने और नए प्रोजेक्ट्स को फाइनल करने का है. आपकी त्वरित निर्णय क्षमता से व्यावसायिक सौदों में अच्छा धन लाभ होगा.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहता है. उत्तर दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा गुड़ या धनिया खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन सुदृढ़ रहेगा. पंचम चंद्र के प्रभाव से आय के नए साधन बन सकते हैं और पूर्व में किए गए निवेश से लाभ मिल सकता है.

हालांकि, राहु काल (दोपहर 15:45 से शाम 17:25) और यमगण्ड काल (सुबह 09:06 से 10:46) के दौरान सट्टेबाजी या शेयर बाजार में बिना सोच-विचार के बड़ा वित्तीय जोखिम लेने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

सावन की मासिक शिवरात्रि का पावन पर्व परिवार में आध्यात्मिक सौहार्द और खुशहाली लेकर आएगा. संतान पक्ष की ओर से कोई सुखद समाचार मिल सकता है या उनकी प्रगति देखकर मन प्रसन्न रहेगा.

जीवनसाथी और परिजनों के साथ आपसी समझ और मिठास बढ़ेगी. शाम को परिवार संग शिव आराधना व दर्शन करने से मन को असीम शांति मिलेगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन काफी अच्छा रहेगा. आप मानसिक रूप से शांत और शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे. बाहर के खुले या अत्यधिक मसालेदार खाने से परहेज करें, सात्विक आहार लें, प्रचुर मात्रा में जल का सेवन करें और अपनी दिनचर्या में प्राणायाम व ध्यान को शामिल रखें.

  • लकी नंबर: 3, 7
  • लकी कलर: पीला, केसरिया, सफेद

सावन मासिक शिवरात्रि व मंगलवार विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, गंगाजल, कच्चा दूध, पंचामृत, शहद और बेलपत्र अर्पित करें.
2. हनुमान जी को बेसन के लड्डू या बूंदी का भोग लगाएं और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.
3. शिव मंदिर में जाकर अक्षत (चावल), दूध या पीले फल का दान करें.

इस उपाय से आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति, भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्त होगी, बुद्धि व ज्ञान में वृद्धि होगी और जीवन में सुख-समृद्धि का वास रहेगा.

FAQ-1 अगस्त 2026 पंचांग और राशिफल

1. 11 अगस्त 2026 को कौन सी तिथि और पर्व है?

11 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के कृष्ण पक्ष की मासिक शिवरात्रि व सावन शिवरात्रि (चतुर्दशी तिथि) है, जो रात 25:55 बजे (तड़के 01:55 बजे) तक रहेगी.

2. आज चंद्रमा किस राशि में गोचर कर रहे हैं?

आज चंद्रमा मिथुन राशि से निकलकर अपनी स्वराशि कर्क राशि में गोचर करेंगे, जिससे मानसिक शांति, संवेदनशीलता और रचनात्मक सोच में वृद्धि होगी.

3. 11 अगस्त 2026 को अभिजीत मुहूर्त का समय क्या है?

आज शुभ, धार्मिक और नए कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:36 से 12:52:44 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा.

4. 11 अगस्त 2026 को राहु काल कब से कब तक रहेगा?

आज दोपहर 15:45:24 से शाम 17:25:01 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा. इस समय सीमा के दौरान कोई भी नया बड़ा आर्थिक जोखिम या नया समझौता करने से बचना चाहिए.

5. मंगलवार, 11 अगस्त 2026 को किस दिशा में दिशा शूल रहेगा?

मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहता है. आज उत्तर दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा गुड़ या धनिया खाकर ही प्रस्थान करें.

6. सावन शिवरात्रि पर कौन-सा विशेष उपाय करना फलदायी रहेगा?

प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, गंगाजल, कच्चा दूध, बेलपत्र, भांग और धतूरा अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें, हनुमान जी को बूंदी या गुड़ का भोग लगाएं और गरीबों को अन्न या वस्त्र दान करें. इससे सभी पापों का नाश होता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं.

यह भी पढ़ें- 12 अगस्त को एक साथ अमावस्या और सूर्य ग्रहण, पूजा करें या लगेगा सूतक? जानें सही नियम

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. वर्तमान में CJP आंदोलन को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
Read More
Published at : 11 Aug 2026 06:27 AM (IST)
Tags :
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
Aaj Ka Rashifal 11 August 2026: सावन शिवरात्रि पर कर्क राशि में चंद्रमा, जानें आज 12 राशियों का भाग्य!
Aaj Ka Rashifal 11 अगस्त 2026: सावन शिवरात्रि पर इन 8 राशियों की चमकेगी किस्मत, कर्क राशि में चंद्रमा देंगे बड़ा लाभ
राशिफल
Aaj Ka Meen Rashifal 11 August 2026: कारोबार में बढ़ सकते हैं ऑर्डर, करियर में भी लाभ
कारोबार में बढ़ सकते हैं ऑर्डर, करियर में भी लाभ
राशिफल
Aaj Ka Kumbh Rashifal 11 August 2026: बिजनेस में नई शुरुआत का मौका, मिलेगा सहयोग
बिजनेस में नई शुरुआत का मौका, मिलेगा सहयोग
राशिफल
Aaj Ka Makar Rashifal 11 August 2026: बड़ी डील हो सकती है फाइनल, मिलेगा कारोबार में लाभ
बड़ी डील हो सकती है फाइनल, मिलेगा कारोबार में लाभ
Advertisement

वीडियोज

Mars Mystery: मंगल ग्रह पर मिली मधुमक्खियां? |ABPLIVE
Mangal Milan में क्यों गूंजा जय श्री राम? |ABPLIVE
Baramati Crime: पत्नी ने रची पति को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश? | Sansani
Janhit with Chitra Tripathi: CM Soren से छात्र..'हमको झुका ना पाओगे'! | Jharkhand Students Protest
Kanwar Yatra 2026: बुर्के में कांवड़, मुस्लिम महिला और हिंदू पति! नोटिस के बाद भी नहीं रुकी तमन्ना !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन में टाइफून डॉल्फिन से हाहाकार का अलर्ट, 24 घंटे में टूट जाएंगे बारिश के सारे रिकॉर्ड?
चीन में टाइफून डॉल्फिन से हाहाकार का अलर्ट, 24 घंटे में टूट जाएंगे बारिश के सारे रिकॉर्ड?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
छात्र आंदोलन के बीच मायावती की Gen-Z से अपील, कहा- षडयंत्र से दूर रहें
छात्र आंदोलन के बीच मायावती की Gen-Z से अपील, कहा- षडयंत्र से दूर रहें
क्रिकेट
बाबरआजम और शाहीन अफरीदी आमने-सामने? वनडे कप्तानी पर छिड़ी जंग
बाबरआजम और शाहीन अफरीदी आमने-सामने? वनडे कप्तानी पर छिड़ी जंग
बॉलीवुड
गोवा में पेंट हाउस, मुंबई में करोड़ों का बंगला, 100 करोड़ से ज्यादा का है इमरान हाशमी का साम्राज्य, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश
100 करोड़ से ज्यादा का है इमरान हाशमी का साम्राज्य, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश
विश्व
फूड ट्रंक में छिपे, मिलिट्री जेट से भरी उड़ान... तुर्किए से कैसे निकले डोनाल्ड ट्रंप
फूड ट्रंक में छिपे, मिलिट्री जेट से भरी उड़ान... तुर्किए से कैसे निकले डोनाल्ड ट्रंप
इंडिया
Fact Check: अरुणाचल प्रदेश में घुस गई है चीनी सेना? वायरल वीडियो का सच
Fact Check: अरुणाचल प्रदेश में घुस गई है चीनी सेना? वायरल वीडियो का सच
ट्रेंडिंग
Denmark Woman In India Sleeper Train: डेनमार्क से आई महिला ने स्लीपर ट्रेन में किया सफर, जो बताया हो गया वायरल
डेनमार्क से आई महिला ने स्लीपर ट्रेन में किया सफर, जो बताया हो गया वायरल
हेल्थ
Skin Itch After Bathing: 5 साल से पानी में रह रहा लड़का, बाहर निकलते ही होती है जलन; ये कौन-सी बीमारी?
5 साल से पानी में रह रहा लड़का, बाहर निकलते ही होती है जलन; ये कौन-सी बीमारी?
ABP NEWS
शव-यात्रा को देखकर तीर्थयात्रियों के कदम रुक गए और यातायात भी थम गया।
शव-यात्रा को देखकर तीर्थयात्रियों के कदम रुक गए और यातायात भी थम गया।
ABP NEWS
सुप्रिया सुले ने अखिलेश यादव को भी अपनी बेटी की शादी में आमंत्रित किया।
सुप्रिया सुले ने अखिलेश यादव को भी अपनी बेटी की शादी में आमंत्रित किया।
ABP NEWS
ट्रेन में आरती देखकर यात्री हैरान रह गए! फिर उन्हें प्रसाद मिला।
ट्रेन में आरती देखकर यात्री हैरान रह गए! फिर उन्हें प्रसाद मिला।
ABP NEWS
यात्रियों को वैकुंठ ले जाने के लिए भयंदर-दादर लोकल, एक चलते-फिरते मंदिर में तब्दील हो जाता है.
यात्रियों को वैकुंठ ले जाने के लिए भयंदर-दादर लोकल, एक चलते-फिरते मंदिर में तब्दील हो जाता है.
ABP NEWS
महाराष्ट्र पुलिस को बड़ी कामयाबी, हथियारों का जखीरा जब्त।
महाराष्ट्र पुलिस को बड़ी कामयाबी, हथियारों का जखीरा जब्त।
Embed widget