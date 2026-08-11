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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kumbh Rashifal 11 August 2026: बिजनेस में नई शुरुआत का मौका, मिलेगा सहयोग

Aaj Ka Kumbh Rashifal 11 August 2026: बिजनेस में नई शुरुआत का मौका, मिलेगा सहयोग

Aquarius Horoscope Today: क्या आज कुंभ राशि वालों के स्टार्टअप या नए बिजनेस को निवेशक का साथ मिल सकता है? कारोबार में बड़े फैसले होंगे, लेकिन वर्कप्लेस पर विवाद और बेवजह की बातों से बचें.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 11 Aug 2026 03:50 AM (IST)
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Aaj Ka Kumbh Rashifal 11 August 2026: हर दिन की शुरुआत पंचांग देखकर करने से दिन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पूरे दिन रहेगी. पुनर्वसु नक्षत्र सुबह 10:09 बजे तक रहेगा, इसके बाद पुष्य नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग और सिद्धि योग जैसे संयोग बन रहे हैं. 

चंद्रमा अलसुबह 4:43 बजे के बाद कर्क राशि में रहेंगे. आज शुभ कार्य के लिए कोई विशेष शुभ समय नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण काम करते समय पंचांग के अन्य संकेतों का ध्यान रखना बेहतर रहेगा. आइए, राहुकाल, भद्रा और शुभ दिशा के साथ जानते हैं. 

आज के प्रमुख समय

राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक
भद्रा: सूर्योदय से दोपहर 3:23 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

कुंभ राशि वालों के लिए आज कारोबार में नई शुरुआत के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा. चंद्रमा छठे भाव में होने से विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों से निपटने की क्षमता बढ़ेगी. अगर आप स्टार्टअप या नया आउटलेट शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो समय आपका साथ दे सकता है.

आपके बिजनेस आइडिया पर निवेशकों का भरोसा बढ़ सकता है. नए बिजनेस को लेकर कोई महत्वपूर्ण फैसला भी लेना पड़ सकता है. योजना को आगे बढ़ाने से पहले उसके हर पहलू पर विचार जरूर करें.

कारोबार में रचनात्मकता को शामिल करना भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा. नए तरीके से काम करने और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कुछ क्रिएटिव आइडिया आजमा सकते हैं. इससे आपका मन भी प्रसन्न रहेगा और कस्टमर का ध्यान भी खिंचेगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को आज अपनी बातचीत और व्यवहार पर खास ध्यान देना होगा. गलत तरीके से कही गई बात की वजह से कोई अच्छा अवसर हाथ से निकल सकता है.

वर्कप्लेस पर अपने काम पर फोकस रखें और बेवजह की बातचीत से दूरी बनाएं. ऑफिस की राजनीति में पड़ने के बजाय अपनी जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा.

अगर किसी सहकर्मी से मतभेद हो जाए तो बात को बढ़ाने के बजाय शांत तरीके से सुलझाने की कोशिश करें.

फाइनेंस राशिफल

बिजनेस में नए निवेश और स्टार्टअप से जुड़े अवसर सामने आ सकते हैं. निवेशकों का भरोसा मिलने से भविष्य की आर्थिक योजनाओं को मजबूती मिल सकती है.

हालांकि कोई भी बड़ा वित्तीय फैसला भावनाओं में आकर न लें. निवेश से पहले बजट, जोखिम और संभावित रिटर्न की अच्छी तरह जांच करें.

लव और फैमिली राशिफल

आज आप अपने निजी जीवन और भविष्य को लेकर थोड़ा चिंतनशील रह सकते हैं. विवाह से जुड़ा कोई फैसला अगर आपकी इच्छा और सोच के अनुसार होता है, तो मन को संतोष और खुशी मिल सकती है.

परिवार में अपनी बात स्पष्ट रखें, लेकिन दूसरों की भावनाओं का भी सम्मान करें. रिश्तों में समझदारी बनाए रखने से माहौल अच्छा रहेगा.

हेल्थ राशिफल

आज मानसिक रूप से कुछ चिंताएं परेशान कर सकती हैं. लगातार सोचते रहने के बजाय खुद को व्यस्त और सकारात्मक रखने की कोशिश करें.

क्रिएटिव काम, हल्की एक्सरसाइज या कुछ समय अपनी पसंद की गतिविधि में बिताना मन को हल्का कर सकता है. काम के बीच पर्याप्त आराम भी लें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों को आज अपनी संगति पर ध्यान देना होगा. ऐसे लोगों के साथ लंबी चर्चा करने से बचें, जिनसे पढ़ाई या करियर से जुड़ी कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिल रही है.

अपना समय पढ़ाई, रिवीजन और जरूरी विषयों की तैयारी में लगाएं. सही लोगों से मार्गदर्शन लेना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: गोल्डन
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 2

उपाय

आज भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें दूर्वा अर्पित करें. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को पढ़ाई से जुड़ी सामग्री दान करें. दिनभर बेवजह के विवाद और नकारात्मक चर्चाओं से दूरी बनाए रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 11 Aug 2026 03:50 AM (IST)
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