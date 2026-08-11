Aaj Ka Kumbh Rashifal 11 August 2026: बिजनेस में नई शुरुआत का मौका, मिलेगा सहयोग

Aaj Ka Kumbh Rashifal 11 August 2026: हर दिन की शुरुआत पंचांग देखकर करने से दिन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पूरे दिन रहेगी. पुनर्वसु नक्षत्र सुबह 10:09 बजे तक रहेगा, इसके बाद पुष्य नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग और सिद्धि योग जैसे संयोग बन रहे हैं.

चंद्रमा अलसुबह 4:43 बजे के बाद कर्क राशि में रहेंगे. आज शुभ कार्य के लिए कोई विशेष शुभ समय नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण काम करते समय पंचांग के अन्य संकेतों का ध्यान रखना बेहतर रहेगा. आइए, राहुकाल, भद्रा और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज के प्रमुख समय

राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक

भद्रा: सूर्योदय से दोपहर 3:23 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

कुंभ राशि वालों के लिए आज कारोबार में नई शुरुआत के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा. चंद्रमा छठे भाव में होने से विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों से निपटने की क्षमता बढ़ेगी. अगर आप स्टार्टअप या नया आउटलेट शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो समय आपका साथ दे सकता है.

आपके बिजनेस आइडिया पर निवेशकों का भरोसा बढ़ सकता है. नए बिजनेस को लेकर कोई महत्वपूर्ण फैसला भी लेना पड़ सकता है. योजना को आगे बढ़ाने से पहले उसके हर पहलू पर विचार जरूर करें.

कारोबार में रचनात्मकता को शामिल करना भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा. नए तरीके से काम करने और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कुछ क्रिएटिव आइडिया आजमा सकते हैं. इससे आपका मन भी प्रसन्न रहेगा और कस्टमर का ध्यान भी खिंचेगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को आज अपनी बातचीत और व्यवहार पर खास ध्यान देना होगा. गलत तरीके से कही गई बात की वजह से कोई अच्छा अवसर हाथ से निकल सकता है.

वर्कप्लेस पर अपने काम पर फोकस रखें और बेवजह की बातचीत से दूरी बनाएं. ऑफिस की राजनीति में पड़ने के बजाय अपनी जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा.

अगर किसी सहकर्मी से मतभेद हो जाए तो बात को बढ़ाने के बजाय शांत तरीके से सुलझाने की कोशिश करें.

फाइनेंस राशिफल

बिजनेस में नए निवेश और स्टार्टअप से जुड़े अवसर सामने आ सकते हैं. निवेशकों का भरोसा मिलने से भविष्य की आर्थिक योजनाओं को मजबूती मिल सकती है.

हालांकि कोई भी बड़ा वित्तीय फैसला भावनाओं में आकर न लें. निवेश से पहले बजट, जोखिम और संभावित रिटर्न की अच्छी तरह जांच करें.

लव और फैमिली राशिफल

आज आप अपने निजी जीवन और भविष्य को लेकर थोड़ा चिंतनशील रह सकते हैं. विवाह से जुड़ा कोई फैसला अगर आपकी इच्छा और सोच के अनुसार होता है, तो मन को संतोष और खुशी मिल सकती है.

परिवार में अपनी बात स्पष्ट रखें, लेकिन दूसरों की भावनाओं का भी सम्मान करें. रिश्तों में समझदारी बनाए रखने से माहौल अच्छा रहेगा.

हेल्थ राशिफल

आज मानसिक रूप से कुछ चिंताएं परेशान कर सकती हैं. लगातार सोचते रहने के बजाय खुद को व्यस्त और सकारात्मक रखने की कोशिश करें.

क्रिएटिव काम, हल्की एक्सरसाइज या कुछ समय अपनी पसंद की गतिविधि में बिताना मन को हल्का कर सकता है. काम के बीच पर्याप्त आराम भी लें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों को आज अपनी संगति पर ध्यान देना होगा. ऐसे लोगों के साथ लंबी चर्चा करने से बचें, जिनसे पढ़ाई या करियर से जुड़ी कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिल रही है.

अपना समय पढ़ाई, रिवीजन और जरूरी विषयों की तैयारी में लगाएं. सही लोगों से मार्गदर्शन लेना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: गोल्डन

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 2

उपाय

आज भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें दूर्वा अर्पित करें. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को पढ़ाई से जुड़ी सामग्री दान करें. दिनभर बेवजह के विवाद और नकारात्मक चर्चाओं से दूरी बनाए रखें.

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