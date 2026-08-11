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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंड'छात्र नहीं हैं देवेंद्र महतो, युवाओं को भड़का रहे हैं', JMM सांसद महुआ माजी का बड़ा बयान

'छात्र नहीं हैं देवेंद्र महतो, युवाओं को भड़का रहे हैं', JMM सांसद महुआ माजी का बड़ा बयान

Jharkhand Student Protest: महुआ माजी का कहना है कि देवेंद्र महतो छात्रों को भड़का रहे हैं और उन्हें मुद्दे से भटका रहे हैं. सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है और इसमें बीजेपी भी शामिल है.

Written By : मोहित राज दुबे |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 11 Aug 2026 12:07 PM (IST)
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झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन अब बड़ा हो गया है. सोमवार, 10 अगस्त को विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और उनपर हुई पुलिस बर्बरता के बाद राज्य का सियासी पारा हाई हो गया है. अब सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) की सांसद महुआ माजी ने छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को लेकर बड़ा बयान दे दिया है. 

दरअसल, छात्र आंदोलन का नेतृत्व करने वाले देवेंद्र महतो का कहना है कि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं, इसलिए प्रदर्शन जारी रहेगा. इसपर महुआ माजी का कहना है कि देवेंद्र नाथ महतो कोई छात्र नहीं हैं. वो दो बार चुनाव लड़ चुके हैं. एक राजनीतिक दल के वरीय पदाधिकारी हैं. वह अपने आप को छात्र दिखा रहे हैं और असल छात्रों को बहकाया जा रहा है. इस आंदोलन में पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, इसमें बीजेपी भी शामिल है.

यह भी पढ़ें: रांची प्रोटेस्ट में अब तक क्या-क्या हुआ? छात्रों पर लाठीचार्ज, देवेंद्र महतो की बिगड़ी तबीयत

जब महुआ माजी से देवेंद्र नाथ महतो के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, "वह जेल केम नामक लोकल पार्टी के पदाधिकारी भी हैं और 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं. वह असल में छात्र हैं ही नहीं. वह छात्रों के मुद्दे को भटका रहे हैं. वह  चाहते हैं कि सरकार के खिलाफ वहां पर एक माहौल बने. इसमें बीजेपी भी शामिल हो गई है. बीजेपी के नेता घंटों छात्रों के साथ बैठकर उनको पीछे से मजबूर कर रहे हैं."

'हेमंत सोरेन के कहने पर ही पुलिस ने प्रयोग नहीं किया बल'

जेएमएम सांसद ने सवाल किया कि जब वार्ता में हेमंत सरकार द्वारा 98 फीसदी मांगें मान लीं और सरकार पूरी तरह से छात्रों के साथ संवेदनशील है, तो आंदोलन उग्र क्यों हो रहा है? महुआ माजी ने कहा, "कल प्रोटेस्टर्स ने 8-8 बैरिकेड तोड़े थे. मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश था कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर कोई भी बल प्रयोग न हो. पुलिस भी संयम बरत रही थी. 8 बैरिकेड तोड़ने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं कहा. हालांकि, जब विधानसभा के अंदर जाने की कोशिश की गई, तब हल्का बल प्रयोग किया गया. यह भी दुखद है. मुख्यमंत्री को भी इसका खेद है."

राहुल गांधी पर लगे आरोपों पर बोलीं महुआ माजी

बीजेपी बार बार सवाल उठा रही है कि रांची के प्रोटेस्ट में राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे? इसके जवाब में महुआ माजी ने कहा, "राहुल गांधी के मंत्री, जो राज्य सरकार में हैं, आरजेडी और जेएमएम के मंत्री भी छात्रों से वार्ता में हैं. आप कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस उनके पास नहीं जा रही? राहुल गांधी ने खुद प्रतिक्रिया भी दी है कि वह छात्रों के साथ हैं. हेमंत सोरेन भी छात्रों के साथ हैं. अगर नहीं होते तो 8 बैरिकेड तोड़ने नहीं दिए जाते. दिल्ली में तो छात्रों ने पहला बैरिकेड ही छुआ तो उनपर लाठियां बरसा दी गईं पैलेट गन चलाई गई थी."

यह भी पढ़ें: Xप्लेन: CM हेमंत सोरेन के खिलाफ पिता शिबू की तस्वीर क्यों बनी हथियार?

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 11 Aug 2026 12:05 PM (IST)
Tags :
Mahua Maji JMM Ranchi News Jharkhand News Devendra Nath Mahto
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