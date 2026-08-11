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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Meen Rashifal 11 August 2026: कारोबार में बढ़ सकते हैं ऑर्डर, करियर में भी लाभ

Aaj Ka Meen Rashifal 11 August 2026: कारोबार में बढ़ सकते हैं ऑर्डर, करियर में भी लाभ

Pisces Horoscope Today: क्या आज मीन राशि वालों के बिजनेस में ऑर्डर बढ़ सकते हैं? नौकरी के पेंडिंग काम पूरे होंगे और टीम का सहयोग मिलेगा, वहीं करियर में आगे बढ़ने के नए मौके भी मिल सकते हैं.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 11 Aug 2026 03:55 AM (IST)
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Aaj Ka Meen Rashifal 11 August 2026: हर दिन की शुरुआत पंचांग देखकर करने से दिन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पूरे दिन रहेगी. पुनर्वसु नक्षत्र सुबह 10:09 बजे तक रहेगा, इसके बाद पुष्य नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग और सिद्धि योग जैसे संयोग बन रहे हैं. 

चंद्रमा अलसुबह 4:43 बजे के बाद कर्क राशि में रहेंगे. आज शुभ कार्य के लिए कोई विशेष शुभ समय नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण काम करते समय पंचांग के अन्य संकेतों का ध्यान रखना बेहतर रहेगा. आइए, राहुकाल, भद्रा और शुभ दिशा के साथ जानते हैं. 

आज के प्रमुख समय

राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक
भद्रा: सूर्योदय से दोपहर 3:23 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

मीन राशि वालों के लिए आज कारोबार के लिहाज से दिन शानदार रहने वाला है. चंद्रमा पांचवें भाव में होने से अचानक किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जो भविष्य में आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है.

सिद्धि योग बनने से बिजनेस में सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं. कारोबार में ऑर्डर बढ़ सकते हैं और इससे कामकाज में तेजी आएगी. ग्राहकों के साथ बेहतर संबंध बनाए रखने पर आने वाले समय में इसका फायदा मिल सकता है.

बिजनेस के साथ सामाजिक गतिविधियों के लिए भी थोड़ा समय निकालें. नए लोगों से संपर्क बढ़ाने से आपका नेटवर्क मजबूत होगा और भविष्य में नए कारोबारी अवसर मिल सकते हैं.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को पेंडिंग कामों को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है. अगर आप अधूरे कामों को पूरा करने की शुरुआत कर देंगे, तो धीरे-धीरे सभी काम निपटते जाएंगे.

ऑफिस में टीम का पूरा सहयोग मिल सकता है. सहकर्मियों की मदद से मुश्किल काम भी आसानी से पूरे होंगे. आज आपको अपनी कार्यशैली के साथ अनुशासन और जिम्मेदारी साबित करने का मौका मिलेगा.

करियर में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुल सकते हैं. रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़े लोगों को अपने काम में सफलता मिलने की संभावना है, जिससे आगे बढ़ने का आत्मविश्वास मिलेगा.

फाइनेंस राशिफल

कारोबार में ऑर्डर बढ़ने से आमदनी में सुधार हो सकता है. आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आज मिलने वाले अवसरों का सही इस्तेमाल करें.

सामाजिक संपर्कों से भी भविष्य में आर्थिक लाभ के रास्ते बन सकते हैं. हालांकि किसी नए निवेश से पहले पूरी जानकारी जरूर लें और बिना सोचे बड़ा जोखिम न उठाएं.

लव और फैमिली राशिफल

आज किसी नजदीकी मित्र से अचानक मुलाकात हो सकती है. लंबे समय बाद दोस्त से मिलकर मन को काफी सुकून मिलेगा और पुरानी यादें भी ताजा हो सकती हैं.

परिवार में सामान्य और संतोषजनक माहौल रहेगा. अपनों के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और मानसिक रूप से भी खुद को हल्का महसूस कर सकते हैं. किसी करीबी दोस्त से बातचीत या मुलाकात मन की चिंताओं को कम कर सकती है.

काम के दबाव के बीच पर्याप्त आराम लें. सकारात्मक सोच बनाए रखने से दिनभर ऊर्जा बनी रहेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए आज मेहनत और निरंतर प्रयास जरूरी रहेगा. पढ़ाई में आने वाली छोटी परेशानियों से घबराने के बजाय उन्हें एक-एक करके दूर करने की कोशिश करें.

रिसर्च या किसी विशेष विषय की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है. नियमित अध्ययन आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: रेड
भाग्यशाली अंक: 7
अशुभ अंक: 4

उपाय

आज भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले फूल अर्पित करें. किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं. दिन में कुछ समय सामाजिक सेवा या किसी अच्छे कार्य के लिए जरूर निकालें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 11 Aug 2026 03:55 AM (IST)
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