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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Makar Rashifal 11 August 2026: बड़ी डील हो सकती है फाइनल, मिलेगा कारोबार में लाभ

Aaj Ka Makar Rashifal 11 August 2026: बड़ी डील हो सकती है फाइनल, मिलेगा कारोबार में लाभ

Capricorn Horoscope Today: क्या आज मकर राशि वालों के लिए इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ डील फाइनल करने का अच्छा समय है? बिजनेस में फायदा होगा, नौकरी और प्रतियोगी परीक्षा में भी सफलता मिल सकती है.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 11 Aug 2026 03:45 AM (IST)
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Aaj Ka Makar Rashifal 11 August 2026: हर दिन की शुरुआत पंचांग देखकर करने से दिन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पूरे दिन रहेगी. पुनर्वसु नक्षत्र सुबह 10:09 बजे तक रहेगा, इसके बाद पुष्य नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग और सिद्धि योग जैसे संयोग बन रहे हैं. 

चंद्रमा अलसुबह 4:43 बजे के बाद कर्क राशि में रहेंगे. आज शुभ कार्य के लिए कोई विशेष शुभ समय नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण काम करते समय पंचांग के अन्य संकेतों का ध्यान रखना बेहतर रहेगा. आइए, राहुकाल, भद्रा और शुभ दिशा के साथ जानते हैं. 

आज के प्रमुख समय

राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक
भद्रा: सूर्योदय से दोपहर 3:23 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

मकर राशि वालों के लिए आज कारोबार के लिहाज से दिन काफी अच्छा रहने वाला है. इंटरनेशनल क्लाइंट्स या आउट-स्टेशन कंपनियों के साथ नई डील फाइनल करने के लिए समय अनुकूल रहेगा. अगर किसी बड़ी कंपनी के साथ बातचीत चल रही है, तो उसे आगे बढ़ाने में सफलता मिल सकती है.

डील फाइनल करते समय अपनी सभी शर्तें और बातें स्पष्ट रखें. किसी भी बात को अधूरा या अस्पष्ट छोड़ने से आगे चलकर विवाद या गलतफहमी की स्थिति बन सकती है. बिजनेस में एकाग्रता और दक्षता के साथ अपने प्रोफेशनल प्रोजेक्ट पूरे करने में सफल रहेंगे.

निवेश की योजना बनाने के लिए भी दिन अच्छा है. हालांकि किसी भी जगह पैसा लगाने से पहले जोखिम और संभावित लाभ की अच्छी तरह जांच जरूर करें. लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए लोन लेने से बचना बेहतर होगा, क्योंकि बढ़ता कर्ज भविष्य में आर्थिक दबाव बढ़ा सकता है.

अगर किसी पुरानी योजना को लागू करने की तैयारी है, तो दोपहर 12:15 से 2:00 बजे के बीच काम शुरू करना आपके लिए बेहतर रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. करियर को लेकर उत्साह बढ़ेगा और काम को बेहतर तरीके से पूरा करने की कोशिश करेंगे.

कोवर्कर पर भरोसा करना गलत नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति पर आंख बंद करके निर्भर रहना नुकसानदायक हो सकता है. टीम के साथ मिलकर काम करें, लेकिन जरूरी जानकारी और जिम्मेदारियों को लेकर अपनी समझ भी बनाए रखें.

काम में आपकी एकाग्रता और दक्षता वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कर सकती है.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में दिन सामान्य से बेहतर रहेगा. निवेश की योजना बनाने का अच्छा मौका मिलेगा. भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सही जगह पैसा लगाना फायदेमंद हो सकता है.

हालांकि सिर्फ दिखावे या महंगी चीजों के लिए कर्ज लेने से बचें. अपनी आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा.

लव और फैमिली राशिफल

पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है. छोटी बातों को लेकर बहस बढ़ाने के बजाय एक-दूसरे की बात समझने की कोशिश करें.

रिश्ते में संवाद बनाए रखना जरूरी होगा. पार्टनर की भावनाओं को नजरअंदाज करने से गलतफहमी बढ़ सकती है, इसलिए शांत होकर बातचीत करें.

हेल्थ राशिफल

काम को लेकर एकाग्रता अच्छी रहेगी, लेकिन लगातार व्यस्त रहने से थकान महसूस हो सकती है. दिनचर्या में आराम के लिए भी समय निकालें.

मानसिक तनाव कम करने के लिए कुछ समय परिवार के साथ बिताना या अपनी पसंद की गतिविधि करना फायदेमंद रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए दिन भाग्यवर्धक रह सकता है. मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है और परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं.

अभी तक की तैयारी को दोहराने और कमजोर विषयों पर अतिरिक्त ध्यान देने से परिणाम और बेहतर हो सकते हैं.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ग्रीन
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 3

उपाय

आज भगवान विष्णु की पूजा करें और हरे फल या हरी सब्जियों का जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें. किसी भी बड़े निवेश या डील को फाइनल करने से पहले दस्तावेजों और शर्तों को ध्यान से पढ़ें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 11 Aug 2026 03:45 AM (IST)
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