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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रNumerology: गुप्त नवरात्रि और अंक ज्योतिष, मूलांक 2, 7 और 9 वाले करें ये विशेष उपाय, दूर होगी आर्थिक तंगी

Numerology: गुप्त नवरात्रि और अंक ज्योतिष, मूलांक 2, 7 और 9 वाले करें ये विशेष उपाय, दूर होगी आर्थिक तंगी

Numerology: क्या आप भी पैसों की तंगी से परेशान हैं? गुप्त नवरात्रि में मूलांक 2, 7 और 9 वाले लोग करें लौंग, कपूर और खीर के ये गुप्त उपाय. कर्ज से मिलेगी मुक्ति, घर आएगी सुख-समृद्धि.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 16 Jul 2026 08:23 AM (IST)
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Numerology: आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि (Gupt Navratri) की शुरुआत हो चुकी है. तंत्र साधना, गुप्त पूजा और मनोकामना पूर्ति के लिए इस समय को बेहद शक्तिशाली माना जाता है. अंक ज्योतिष के अनुसार, इस गुप्त नवरात्रि के दौरान मूलांक 2, 7 और 9 वाले जातकों के लिए धन लाभ और करियर में उन्नति के विशेष योग बन रहे हैं.

आप भी लंबे समय से आर्थिक तंगी या पैसों की कमी से जूझ रहे हैं, तो अंक ज्योतिष के अनुसार गुप्त नवरात्रि में किए जाने वाले इन बेहद सरल और अचूक उपायों से अपनी किस्मत बदल सकते हैं.

आइए जानते हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्यों और अंक ज्योतिषियों के अनुसार मूलांक 2, 7 और 9 के लिए अचूक उपाय.

क्या होता है मूलांक? 

अंक ज्योतिष में आपके जन्म की तारीख के जोड़ को मूलांक (Moolank) कहा जाता है. 

  • मूलांक 2: यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है.
  • मूलांक 7: यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है.
  • मूलांक 9: यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है.

मूलांक 2 (चंद्रमा का अंक): मां दुर्गा को अर्पित करें खीर और सफेद फूल

मूलांक 2 का स्वामी ग्रह चंद्रमा है. गुप्त नवरात्रि के दौरान मूलांक 2 वाले जातकों को मानसिक तनाव और धन की कमी को दूर करने के लिए मां दुर्गा की विशेष उपासना करनी चाहिए.

क्या करें उपाय: गुप्त नवरात्रि की किसी भी शाम को मां दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाएं. माता को मखाने और चिरौंजी से बनी सफेद मीठी खीर का भोग लगाएं. इसके साथ ही देवी को सफेद कनेर या सफेद फूल अर्पित करें.

  • मंत्र: पूजा के दौरान "ॐ चमं चन्द्रमसे नमः" या मां दुर्गा के मंत्र "ॐ दुं दुर्गायै नमः" का जाप करें.
  • लाभ: इससे आपकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत होगा, मानसिक अशांति दूर होगी और आय के नए स्रोत खुलेंगे.

मूलांक 7 (केतु का अंक): कपूर और लौंग का यह गुप्त टोटका दूर करेगा कर्ज

मूलांक 7 का स्वामी ग्रह केतु माना जाता है. इस मूलांक के लोग बहुत खोजी और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं. धन के बिखराव और बेवजह के खर्चों को रोकने के लिए इनके लिए एक विशेष गुप्त उपाय बताया गया है.

क्या करें उपाय: गुप्त नवरात्रि की रात्रि में (विशेष रूप से मध्यरात्रि 11 से 1 बजे के बीच) एक चांदी या मिट्टी के पात्र में दो साबुत लौंग और थोड़ा सा कपूर रखकर जलाएं. इसे जलते समय माता दुर्गा से अपने कर्ज की मुक्ति और धन लाभ की प्रार्थना करें. इस उपाय को पूरी तरह से गुप्त रखें.

  • मंत्र: "ॐ कें केतवे नमः" का मानसिक रूप से 108 बार जाप करें.
  • लाभ: इससे केतु के अशुभ प्रभाव शांत होंगे, अटका हुआ धन वापस मिलेगा और आर्थिक तंगी से राहत मिलेगी.

मूलांक 9 (मंगल का अंक): लाल फूल और बताशे का चमत्कारी उपाय

मूलांक 9 का स्वामी ग्रह मंगल है, जिसे ऊर्जा और साहस का कारक माना जाता है. यदि आपके व्यापार या नौकरी में उन्नति रुकी हुई है, तो गुप्त नवरात्रि आपके लिए सबसे उत्तम अवसर है.

क्या करें उपाय: मूलांक 9 के जातक गुप्त नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन या किसी भी एक रात को देवी के सामने लंबी बाती का घी का दीपक जलाएं. नौ बताशे लें और हर बताशे पर दो साबुत लौंग रखें. इन्हें एक-एक करके मां दुर्गा के चरणों में अर्पित करें और लाल रंग का गुड़हल या गुलाब का फूल चढ़ाएं.

  • मंत्र: "ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः" अथवा "ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे" का जाप करें.
  • लाभ: इस उपाय से फंसा हुआ धन शीघ्र प्राप्त होता है और कर्ज का बोझ कम होता है

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 16 Jul 2026 08:10 AM (IST)
Tags :
NUMEROLOGY Moolank 7 Moolank 9 Gupt Navratri 2026 Moolank 2
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