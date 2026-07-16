Numerology: आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि (Gupt Navratri) की शुरुआत हो चुकी है. तंत्र साधना, गुप्त पूजा और मनोकामना पूर्ति के लिए इस समय को बेहद शक्तिशाली माना जाता है. अंक ज्योतिष के अनुसार, इस गुप्त नवरात्रि के दौरान मूलांक 2, 7 और 9 वाले जातकों के लिए धन लाभ और करियर में उन्नति के विशेष योग बन रहे हैं.

आप भी लंबे समय से आर्थिक तंगी या पैसों की कमी से जूझ रहे हैं, तो अंक ज्योतिष के अनुसार गुप्त नवरात्रि में किए जाने वाले इन बेहद सरल और अचूक उपायों से अपनी किस्मत बदल सकते हैं.

आइए जानते हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्यों और अंक ज्योतिषियों के अनुसार मूलांक 2, 7 और 9 के लिए अचूक उपाय.

क्या होता है मूलांक?

अंक ज्योतिष में आपके जन्म की तारीख के जोड़ को मूलांक (Moolank) कहा जाता है.

मूलांक 2: यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है.

यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है. मूलांक 7: यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है.

मूलांक 9: यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है.

मूलांक 2 (चंद्रमा का अंक): मां दुर्गा को अर्पित करें खीर और सफेद फूल

मूलांक 2 का स्वामी ग्रह चंद्रमा है. गुप्त नवरात्रि के दौरान मूलांक 2 वाले जातकों को मानसिक तनाव और धन की कमी को दूर करने के लिए मां दुर्गा की विशेष उपासना करनी चाहिए.

क्या करें उपाय: गुप्त नवरात्रि की किसी भी शाम को मां दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाएं. माता को मखाने और चिरौंजी से बनी सफेद मीठी खीर का भोग लगाएं. इसके साथ ही देवी को सफेद कनेर या सफेद फूल अर्पित करें.

मंत्र: पूजा के दौरान "ॐ चमं चन्द्रमसे नमः" या मां दुर्गा के मंत्र "ॐ दुं दुर्गायै नमः" का जाप करें.

लाभ: इससे आपकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत होगा, मानसिक अशांति दूर होगी और आय के नए स्रोत खुलेंगे.

मूलांक 7 (केतु का अंक): कपूर और लौंग का यह गुप्त टोटका दूर करेगा कर्ज

मूलांक 7 का स्वामी ग्रह केतु माना जाता है. इस मूलांक के लोग बहुत खोजी और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं. धन के बिखराव और बेवजह के खर्चों को रोकने के लिए इनके लिए एक विशेष गुप्त उपाय बताया गया है.

क्या करें उपाय: गुप्त नवरात्रि की रात्रि में (विशेष रूप से मध्यरात्रि 11 से 1 बजे के बीच) एक चांदी या मिट्टी के पात्र में दो साबुत लौंग और थोड़ा सा कपूर रखकर जलाएं. इसे जलते समय माता दुर्गा से अपने कर्ज की मुक्ति और धन लाभ की प्रार्थना करें. इस उपाय को पूरी तरह से गुप्त रखें.

मंत्र: "ॐ कें केतवे नमः" का मानसिक रूप से 108 बार जाप करें.

लाभ: इससे केतु के अशुभ प्रभाव शांत होंगे, अटका हुआ धन वापस मिलेगा और आर्थिक तंगी से राहत मिलेगी.

मूलांक 9 (मंगल का अंक): लाल फूल और बताशे का चमत्कारी उपाय

मूलांक 9 का स्वामी ग्रह मंगल है, जिसे ऊर्जा और साहस का कारक माना जाता है. यदि आपके व्यापार या नौकरी में उन्नति रुकी हुई है, तो गुप्त नवरात्रि आपके लिए सबसे उत्तम अवसर है.

क्या करें उपाय: मूलांक 9 के जातक गुप्त नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन या किसी भी एक रात को देवी के सामने लंबी बाती का घी का दीपक जलाएं. नौ बताशे लें और हर बताशे पर दो साबुत लौंग रखें. इन्हें एक-एक करके मां दुर्गा के चरणों में अर्पित करें और लाल रंग का गुड़हल या गुलाब का फूल चढ़ाएं.

मंत्र: "ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः" अथवा "ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे" का जाप करें.

अथवा का जाप करें. लाभ: इस उपाय से फंसा हुआ धन शीघ्र प्राप्त होता है और कर्ज का बोझ कम होता है

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