Aaj Ka Rashifal, 16 July 2026: आज गुरुवार को आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि सुबह 08:55:29 तक रहेगी, जिसके बाद तृतीया तिथि आरंभ होगी. आज का दिन ज्योतिषीय और धार्मिक दोनों दृष्टियों से वर्ष के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है.

कर्क संक्रांति 2026, आज की सबसे बड़ी ज्योतिषीय घटना

आज सूर्य देव मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं. इसे कर्क संक्रांति कहते हैं. कर्क संक्रांति से दक्षिणायन का प्रारंभ होता है. उत्तरायण (मकर संक्रांति से) और दक्षिणायन (कर्क संक्रांति से) ये दोनों हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण सौर पर्व हैं.

दक्षिणायन का महत्व: दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि कहा जाता है. इस काल में आत्मचिंतन, साधना, ध्यान और भगवान की आराधना विशेष फलदायी होती है. आज कर्क संक्रांति पर स्नान, दान और पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है.

आज क्या करें: किसी पवित्र नदी, सरोवर या घर में पवित्र स्नान करें. भगवान विष्णु को तुलसी दल, पीले पुष्प और गाय का घी अर्पित करें. ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करें. 'ॐ सूर्याय नमः' और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करें.

आज का दूसरा बड़ा ज्योतिषीय संयोग- सिद्धि योग

आज सिद्धि योग पूरे दिन (रात तक) रहेगा. 27 योगों में सिद्धि योग को सिद्धि यानी सफलता और पूर्णता का योग कहते हैं. इस योग में शुरू किए गए कार्य सिद्ध होते हैं, नई शुरुआत स्थायी सफलता देती है और व्यापारिक निर्णय फलदायी होते हैं. कर्क संक्रांति और सिद्धि योग के साथ गुरुवार का यह त्रिवेणी संयोग आज के दिन को वर्ष के सर्वोत्तम दिनों में से एक बनाता है.

गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा

आज गुप्त नवरात्रि का द्वितीय दिन है. आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है. मां ब्रह्मचारिणी तपस्या, ज्ञान और वैराग्य की देवी हैं. उनकी पूजा से जीवन में धैर्य, ज्ञान और साधना की शक्ति मिलती है.

आज का पंचांग - 16 जुलाई 2026

तिथि : शुक्ल द्वितीया (08:55:29 तक), फिर तृतीया

नक्षत्र : आश्लेषा (19:53:19 तक), फिर मघा

योग : सिद्धि (पूरे दिन!)

करण : कौलव-तैतिल

पक्ष : शुक्ल

वार : गुरुवार

चंद्र राशि : कर्क (19:53 तक), फिर सिंह

सूर्योदय : 05:33:15

सूर्यास्त : 19:20:41

कर्क संक्रांति : आज (दक्षिणायन प्रारंभ)

राहु काल : 14:10:24 से 15:53:50

अभिजीत मुहूर्त : 11:59:24 से 12:54:33

यमगण्ड : 05:33:15 से 07:16:41 (सूर्योदय से)

दुष्टमुहूर्त : 10:09:04 से 11:04:14 और 15:40:03-16:35:12

दिशाशूल : दक्षिण

चंद्रबल : वृषभ, कर्क, कन्या, तुला, मकर, कुंभ

मेष राशिफल - 16 जुलाई 2026 (Mesh Rashifal Today)

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन चतुर्थ भाव में चंद्रमा और गुरू की कृपा से घरेलू सुख में वृद्धि और कर्क संक्रांति पर सूर्य देव के दक्षिणायन के साथ जीवन में नई ऊर्जा का शुभारंभ है. गुरुवार, 16 जुलाई 2026 को आषाढ़ शुक्ल द्वितीया सुबह 08:55:29 तक रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज कर्क राशि (आपकी राशि से चतुर्थ भाव - सुख और माता स्थान) में आश्लेषा नक्षत्र में 19:53 तक गोचर कर रहे हैं. गुरू भी आज कर्क में आपके चतुर्थ भाव में हैं. चतुर्थ भाव में चंद्रमा और गुरू का यह दुर्लभ संयोग घरेलू सुख, भूमि-भवन और माता के आशीर्वाद के लिए वर्ष का सर्वोत्तम संयोग है.

आज कर्क संक्रांति पर सूर्य देव कर्क राशि (आपके चतुर्थ भाव) में प्रवेश कर रहे हैं. चतुर्थ में सूर्य का आना घर, माता और संपत्ति के मामलों में नई ऊर्जा का संचार करता है. सिद्धि योग पूरे दिन है - इसमें शुरू किए गए कार्य सिद्ध होते हैं. आपकी राशि के स्वामी मंगल देव वृषभ राशि (आपके द्वितीय भाव) में गोचर कर रहे हैं.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन घरेलू आधार मजबूत करते हुए सिद्धि योग में करियर में नई उपलब्धि का है. गुरुवार को बृहस्पति देव की कृपा और सिद्धि योग का संयोग आज शुरू किए गए किसी भी करियर संबंधी प्रयास को सिद्ध करेगा. सुबह 07:17 से 10:08 - सर्वश्रेष्ठ window. दुष्टमुहूर्त (10:09 से 11:04) में सावधानी रखें. अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:54) में बड़े निर्णय लें. राहु काल (14:10 से 15:53) में नया कमिटमेंट न करें. शाम 16:36 के बाद भी शुभ.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन सिद्धि योग में नई व्यावसायिक शुरुआत और कर्क संक्रांति पर दीर्घकालिक व्यावसायिक योजनाओं को क्रियान्वित करने का है. रियल एस्टेट और भूमि-भवन से जुड़े व्यापार के लिए आज का दिन विशेष शुभ है. अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:54) में नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

सिद्धि योग में किया गया निवेश दीर्घकालिक सफलता देता है. चतुर्थ में गुरू-चंद्र का संयोग रियल एस्टेट, FMCG और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए बेहतरीन संकेत देता है. राहु काल (14:10 से 15:53) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. सुबह 07:17 से 10:08 या अभिजीत मुहूर्त में निवेश करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन माता का आशीर्वाद और घरेलू सुख का है. कर्क संक्रांति पर परिवार के साथ मिलकर सूर्य पूजा और भगवान विष्णु की आराधना से परिवार में असाधारण सुख और समृद्धि आएगी. गुप्त नवरात्रि के द्वितीय दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करें. दक्षिण दिशा में दिशाशूल है - यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सिद्धि योग और गुरुवार की ऊर्जा से बेहद अनुकूल है. कर्क संक्रांति पर स्नान और दान से शरीर-मन की शुद्धि होगी.

लकी नंबर: 9, 3 : लकी कलर: केसरिया, पीला

अचूक उपाय: आज कर्क संक्रांति पर सुबह सूर्योदय के बाद तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल और लाल पुष्प अर्पित करें. गुप्त नवरात्रि के द्वितीय दिन मां ब्रह्मचारिणी को सफेद पुष्प और खीर अर्पित करें. 'ॐ देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः' का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को अन्नदान या वस्त्र दान करें.

वृषभ राशिफल - 16 जुलाई 2026 (Vrishabh Rashifal Today)

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन तृतीय भाव में चंद्रमा-गुरू और सिद्धि योग से साहस व संचार में विशेष उत्कर्ष और कर्क संक्रांति पर नई ऊर्जा का है. गुरुवार, 16 जुलाई 2026 को आषाढ़ शुक्ल द्वितीया सुबह 08:55:29 तक रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा और गुरू दोनों आज कर्क राशि (आपकी राशि से तृतीय भाव) में आश्लेषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. तृतीय भाव में गुरू-चंद्र का संयोग साहस, पराक्रम और संचार में असाधारण ऊर्जा का संयोग है. कर्क संक्रांति पर सूर्य देव भी आज कर्क (तृतीय भाव) में प्रवेश कर रहे हैं - तृतीय में सूर्य-चंद्र-गुरू का एकसाथ प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली है. चंद्रबल आज वृषभ के लिए अनुकूल है.

मंगलवार को लग्न में मंगल की ऊर्जा और आज की राशि - वृषभ के लग्न में स्वयं मंगल है. गुरुवार को बृहस्पति देव की विशेष कृपा और सिद्धि योग का संयोग - आज का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए वर्ष का असाधारण दिन है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन साहस, पराक्रम और संचार कौशल से सिद्धि योग में करियर में असाधारण सफलता का है. तृतीय में गुरू-चंद्र और आज सूर्य का भी प्रवेश - आपकी अभिव्यक्ति और नेटवर्किंग शिखर पर रहेगी. सुबह 07:17 से 10:08 और अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:54) में बड़े निर्णय लें. राहु काल (14:10 से 15:53) में नया कमिटमेंट न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन सिद्धि योग में नेटवर्किंग, संचार और नई व्यावसायिक शुरुआत का वर्ष का सर्वोत्तम दिन है. भाई-बहनों के सहयोग से बड़ी उपलब्धि संभव है. अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:54) में नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

तृतीय में गुरू-चंद्र-सूर्य का त्रिग्रही संयोग और सिद्धि योग टेलीकॉम, मीडिया, FMCG और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए बेहतरीन संकेत देता है. राहु काल (14:10 से 15:53) में कोई वित्तीय निर्णय न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन भाई-बहनों का सहयोग और कर्क संक्रांति पर परिवार के साथ धार्मिक अनुष्ठान का है. गुप्त नवरात्रि के द्वितीय दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करें. दक्षिण दिशा में दिशाशूल है - यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ऊर्जावान रहेगा. कर्क संक्रांति पर स्नान और दान से शुद्धि होगी.

लकी नंबर: 6, 3 : लकी कलर: सफेद, पीला

अचूक उपाय: आज कर्क संक्रांति पर सूर्य देव को जल और लाल पुष्प अर्पित करें. मां ब्रह्मचारिणी को सफेद पुष्प और खीर अर्पित करें. 'ॐ देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः' का जाप करें. किसी जरूरतमंद को गेहूं, गुड़ या पीले वस्त्र का दान करें.

मिथुन राशिफल - 16 जुलाई 2026 (Mithun Rashifal Today)

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन द्वितीय भाव में चंद्रमा-गुरू के धन संयोग और कर्क संक्रांति पर सूर्य के राशि परिवर्तन से जीवन में नई शुरुआत का है. गुरुवार, 16 जुलाई 2026 को आषाढ़ शुक्ल द्वितीया सुबह 08:55:29 तक रहेगी.

कर्क संक्रांति और मिथुन राशि - आज का ऐतिहासिक क्षण: आज सूर्य देव मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं. मिथुन राशि के जातकों के लिए यह एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय क्षण है - सूर्य का आपकी राशि से निकलना और कर्क (द्वितीय भाव) में जाना धन और वाणी में नई ऊर्जा का संकेत है.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा और गुरू दोनों आज कर्क राशि (आपकी राशि से द्वितीय भाव - धन और वाणी स्थान) में गोचर कर रहे हैं. द्वितीय में गुरू-चंद्र-सूर्य का यह त्रिग्रही संयोग और सिद्धि योग - धन में असाधारण वृद्धि के सर्वोत्तम योग. आपकी राशि के लग्न भाव में बुध देव और सूर्य देव एकसाथ विराजमान हैं (सूर्य आज निकल रहा है). बुधवार के बाद आज गुरुवार को बुध और गुरू की मित्रता का विशेष लाभ मिलेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन वाणी के बल पर सिद्धि योग में करियर में असाधारण सफलता का है. द्वितीय में गुरू-चंद्र-सूर्य का त्रिग्रही संयोग आपकी वाणी और बौद्धिक क्षमता को शिखर पर ले जाएगा. सुबह 07:17 से 10:08 और अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:54) सर्वश्रेष्ठ. राहु काल (14:10 से 15:53) में नया कमिटमेंट न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन वाणी और धन में सिद्धि योग की कृपा से असाधारण सफलता का है. कर्क संक्रांति पर नई व्यावसायिक शुरुआत विशेष फलदायी होगी. अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:54) में नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

द्वितीय में त्रिग्रही संयोग और सिद्धि योग IT, मीडिया, FMCG और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए वर्ष के सर्वोत्तम निवेश संकेत देता है. राहु काल (14:10 से 15:53) में कोई वित्तीय निर्णय न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन वाणी पर संयम और कर्क संक्रांति पर धार्मिक अनुष्ठान का है. दक्षिण दिशा में दिशाशूल है - यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ऊर्जावान रहेगा. सिद्धि योग में कोई नई स्वास्थ्य दिनचर्या शुरू करें.

लकी नंबर: 5, 3 : लकी कलर: हरा, पीला

अचूक उपाय: आज कर्क संक्रांति पर सूर्य देव को जल अर्पित करें. मां ब्रह्मचारिणी को सफेद पुष्प अर्पित करें. 'ॐ देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः' और 'ॐ बुं बुधाय नमः' का जाप करें. किसी जरूरतमंद को हरी सब्जियां या पीले वस्त्र का दान करें.

कर्क राशिफल - 16 जुलाई 2026 (Kark Rashifal Today)

कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन वर्ष का सबसे ऐतिहासिक और असाधारण दिन है. आज कर्क संक्रांति पर सूर्य देव आपकी ही राशि में प्रवेश कर रहे हैं - यह कर्क लग्न के लिए वर्ष का सर्वोच्च सौर ऊर्जा का क्षण है. गुरुवार, 16 जुलाई 2026 को आषाढ़ शुक्ल द्वितीया सुबह 08:55:29 तक रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो आज लग्न में - आपकी राशि कर्क में - सूर्य, चंद्रमा (लग्नेश) और गुरू तीनों एकसाथ हैं. लग्न में सूर्य-चंद्र-गुरू का यह दुर्लभ त्रिग्रही संयोग और सिद्धि योग - यह वर्ष में एक बार भी शायद न बने ऐसा दिव्य ज्योतिषीय संयोग है. चंद्रबल भी कर्क के लिए अनुकूल है.

सिद्धि योग पूरे दिन कर्क संक्रांति, गुरुवार और गुप्त नवरात्रि द्वितीय दिन साथ ही लग्न में त्रिग्रही संयोग मिलकर कर्क राशि के जातकों के लिए आज सर्वोत्तम दिन बना रहे है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके जीवन के सर्वोत्तम दिनों में से एक है. लग्न में सूर्य-चंद्र-गुरू का त्रिग्रही संयोग आपकी साख, व्यक्तित्व, बौद्धिक क्षमता और भाग्य सभी को एकसाथ शिखर पर ले जाएगा. सिद्धि योग में आज शुरू किया गया कोई भी करियर संबंधी प्रयास सिद्ध होगा. सुबह 07:17 से 10:08 और अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:54) में बड़े निर्णय लें. दुष्टमुहूर्त (10:09 से 11:04) में सावधानी रखें. राहु काल (14:10 से 15:53) में नया कमिटमेंट न करें. शाम 16:36 के बाद का समय भी शुभ है.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपके व्यावसायिक जीवन का वर्ष का सर्वोत्तम दिन है. लग्न में त्रिग्रही संयोग और सिद्धि योग में शुरू किया गया व्यापार सिद्ध होगा. कर्क संक्रांति पर नई व्यावसायिक शुरुआत विशेष फलदायी होगी. सुबह 07:17 से 10:08 में कोई भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णय लें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

लग्न में सूर्य-चंद्र-गुरू का दुर्लभ त्रिग्रही संयोग और सिद्धि योग रियल एस्टेट, FMCG, गोल्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए वर्ष के सर्वोत्तम निवेश संकेत देता है. राहु काल (14:10 से 15:53) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. सुबह 07:17 से 10:08 या अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:54) में निवेश करें - सिद्धि योग में किया गया निवेश जीवनभर फलदायी रहेगा.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन वर्ष का सर्वोत्तम दिन है. लग्न में त्रिग्रही संयोग आपके व्यक्तित्व में असाधारण आकर्षण, स्थिरता और ऊर्जा लाएगा. कर्क संक्रांति पर परिवार के साथ मिलकर सूर्य पूजा और भगवान विष्णु की आराधना करें. गुप्त नवरात्रि के द्वितीय दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करें. दक्षिण दिशा में दिशाशूल है - यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन वर्ष के सर्वोत्तम दिनों में से एक है. लग्न में सूर्य-चंद्र-गुरू की दिव्य ऊर्जा शरीर, मन और आत्मा तीनों को असाधारण शक्ति देगी. कर्क संक्रांति पर स्नान और दान से शरीर-मन को शुद्धि मिलेगी.

लकी नंबर: 2, 3 : लकी कलर: सफेद, पीला

अचूक उपाय: सुबह 07:17 के बाद स्नान करके तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल, लाल पुष्प और गुड़ अर्पित करें. भगवान विष्णु को तुलसी दल और पीले पुष्प अर्पित करें. मां ब्रह्मचारिणी को सफेद खीर और पुष्प अर्पित करें. 'ॐ देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः' और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का 108 बार जाप करें. सिद्धि योग में अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:54) में किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र या दक्षिणा का दान करें.

यह भी पढ़ें- Kark Sankranti 2026: कर्क संक्रांति, कल से शुरू होगा 'दक्षिणायन', जानें शुभ मुहूर्त, पुण्य काल और महा पुण्य काल का सही समय

सिंह राशिफल - 16 जुलाई 2026 (Singh Rashifal Today)

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन द्वादश भाव में चंद्रमा-गुरू और कर्क संक्रांति पर सूर्य के प्रवेश से आध्यात्मिक उन्नति और जीवन में गहन परिवर्तन का है. गुरुवार, 16 जुलाई 2026 को आषाढ़ शुक्ल द्वितीया सुबह 08:55:29 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा, गुरू और आज सूर्य तीनों कर्क राशि (आपकी राशि से द्वादश भाव) में गोचर कर रहे हैं.

सिंह-सूर्य विशेष: सिंह राशि के लग्नेश सूर्य देव आज कर्क (आपके द्वादश भाव) में प्रवेश कर रहे हैं. द्वादश में लग्नेश सूर्य का जाना एकांत, आध्यात्मिक चिंतन और खर्चों पर ध्यान देने का संदेश है. लेकिन सिद्धि योग और गुरुवार के गुरू की कृपा इस प्रभाव को सकारात्मक बनाएगी.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन एकांत में गहन कार्य और दीर्घकालिक रणनीतियां बनाने का है. सिद्धि योग में गुप्त रूप से की गई मेहनत सिद्ध होगी. सुबह 07:17 से 10:08 और अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:54) में महत्वपूर्ण निर्णय लें. राहु काल (14:10 से 15:53) में नया कमिटमेंट न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन सिद्धि योग में दीर्घकालिक व्यावसायिक योजनाएं बनाने का है. व्यय पर ध्यान रखें. अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:54) में नई डील पर विचार करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

द्वादश में त्रिग्रही संयोग के कारण आज नया बड़ा निवेश न करें. सिद्धि योग में गोल्ड और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें. राहु काल (14:10 से 15:53) में कोई वित्तीय निर्णय न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन आध्यात्मिक चिंतन का है. कर्क संक्रांति पर सूर्य देव की पूजा और गुप्त नवरात्रि में मां ब्रह्मचारिणी की आराधना से जीवन में नई दिशा मिलेगी. दक्षिण दिशा में दिशाशूल है - यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ध्यान और आत्मचिंतन से लाभकारी रहेगा. कर्क संक्रांति पर स्नान से शुद्धि मिलेगी.

लकी नंबर: 1, 3 : लकी कलर: सुनहरा, पीला

अचूक उपाय: आज कर्क संक्रांति पर सूर्य देव को जल और गुड़ अर्पित करें. मां ब्रह्मचारिणी को सफेद पुष्प अर्पित करें. 'ॐ देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः' का जाप करें. किसी जरूरतमंद को गेहूं या गुड़ का दान करें.

कन्या राशिफल - 16 जुलाई 2026 (Kanya Rashifal Today)

कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन एकादश भाव में चंद्रमा-गुरू-सूर्य के त्रिग्रही संयोग और सिद्धि योग से आर्थिक लाभ और कर्क संक्रांति पर जीवन में नई ऊर्जा का है. गुरुवार, 16 जुलाई 2026 को आषाढ़ शुक्ल द्वितीया सुबह 08:55:29 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा, गुरू और आज सूर्य तीनों कर्क राशि (आपकी राशि से एकादश भाव - लाभ स्थान) में गोचर कर रहे हैं.

एकादश भाव में त्रिग्रही संयोग और सिद्धि योग मिलकर अटके धन की वापसी, नए लाभ और सामाजिक विस्तार के लिए वर्ष का सर्वोत्तम संयोग. चंद्रबल आज कन्या के लिए अनुकूल है.

बुधवार के बाद आज गुरुवार को - कल के लग्नेश बुध की कृपा के बाद आज गुरुवार को बृहस्पति की कृपा और सिद्धि योग का संयोग, कन्या राशि के जातकों के लिए यह दिन मिलकर जीवन में असाधारण सफलता की नींव रख रहे हैं.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आर्थिक लाभ और सिद्धि योग में करियर में असाधारण उपलब्धि का है. एकादश में त्रिग्रही संयोग सीनियर्स की भरपूर प्रशंसा और नए अवसर लाएगा. सुबह 07:17 से 10:08 और अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:54) में महत्वपूर्ण निर्णय लें. राहु काल (14:10 से 15:53) में नया कमिटमेंट न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन अटके धन की वापसी और सिद्धि योग में नई व्यावसायिक शुरुआत का वर्ष का सर्वोत्तम दिन है. अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:54) में नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

एकादश में त्रिग्रही संयोग और सिद्धि योग IT, FMCG, गोल्ड और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए वर्ष के सर्वोत्तम निवेश संकेत देता है. राहु काल (14:10 से 15:53) में कोई वित्तीय निर्णय न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन मित्रों का सहयोग और कर्क संक्रांति पर धार्मिक अनुष्ठान का है. गुप्त नवरात्रि में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करें. दक्षिण दिशा में दिशाशूल है.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ऊर्जावान रहेगा. सिद्धि योग में नई स्वास्थ्य दिनचर्या शुरू करें.

लकी नंबर: 3, 3 : लकी कलर: हरा, पीला

अचूक उपाय: आज कर्क संक्रांति पर सूर्य देव को जल और लाल पुष्प अर्पित करें. मां ब्रह्मचारिणी को सफेद खीर अर्पित करें. 'ॐ देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः' का जाप करें. किसी जरूरतमंद को हरी मूंग दाल या पीले वस्त्र का दान करें.

यह भी पढ़ें- कन्या राशि का छमाही राशिफल 2026: जुलाई से दिसंबर तक करियर, धन, स्वास्थ्य और परिवार का संपूर्ण राशिफल

तुला राशिफल - 16 जुलाई 2026 (Tula Rashifal Today)

तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन दशम भाव में चंद्रमा-गुरू-सूर्य के त्रिग्रही संयोग और सिद्धि योग से करियर में ऐतिहासिक उपलब्धि और कर्क संक्रांति पर सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि का है. गुरुवार, 16 जुलाई 2026 को आषाढ़ शुक्ल द्वितीया सुबह 08:55:29 तक रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा, गुरू और सूर्य तीनों कर्क राशि (आपकी राशि से दशम भाव - कर्म स्थान) में गोचर कर रहे हैं. दशम भाव में त्रिग्रही संयोग और सिद्धि योग - करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए वर्ष का सर्वोत्तम संयोग. चंद्रबल आज तुला के लिए अनुकूल है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके जीवन के सर्वोत्तम दिनों में से एक है. दशम में सूर्य-चंद्र-गुरू का त्रिग्रही संयोग दफ्तर में आपकी साख, अधिकार और प्रभाव को शिखर पर ले जाएगा. सिद्धि योग में आज शुरू किया गया करियर संबंधी प्रयास सिद्ध होगा. सुबह 07:17 से 10:08 और अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:54) में बड़े निर्णय लें. राहु काल (14:10 से 15:53) में नया कमिटमेंट न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन व्यावसायिक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई पर ले जाने और सिद्धि योग में नई व्यावसायिक शुरुआत का वर्ष का सर्वोत्तम दिन है. अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:54) में नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

दशम में त्रिग्रही संयोग और सिद्धि योग रियल एस्टेट, सरकारी बॉन्ड, गोल्ड और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए वर्ष के सर्वोत्तम निवेश संकेत देता है. राहु काल (14:10 से 15:53) में कोई वित्तीय निर्णय न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन सामाजिक प्रतिष्ठा और कर्क संक्रांति पर परिवार के साथ धार्मिक अनुष्ठान का है. गुप्त नवरात्रि में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करें. दक्षिण दिशा में दिशाशूल है.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ऊर्जावान रहेगा. सिद्धि योग में नई स्वास्थ्य दिनचर्या शुरू करें.

लकी नंबर: 2, 3 : लकी कलर: क्रीम, पीला

अचूक उपाय: आज कर्क संक्रांति पर सूर्य देव को जल और लाल पुष्प अर्पित करें. मां ब्रह्मचारिणी को सफेद पुष्प और माता लक्ष्मी को भी सफेद फूल अर्पित करें. 'ॐ देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः' का जाप करें. किसी जरूरतमंद को चावल, मिठाई या सफेद वस्त्र का दान करें.

वृश्चिक राशिफल - 16 जुलाई 2026 (Vrishchik Rashifal Today)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन नवम भाव में चंद्रमा-गुरू-सूर्य के त्रिग्रही संयोग और सिद्धि योग से भाग्योदय और कर्क संक्रांति पर जीवन में नई शक्ति का है. गुरुवार, 16 जुलाई 2026 को आषाढ़ शुक्ल द्वितीया सुबह 08:55:29 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा, गुरू और सूर्य तीनों कर्क राशि (आपकी राशि से नवम भाव यानी भाग्य स्थान) में गोचर कर रहे हैं. नवम भाव में त्रिग्रही संयोग और सिद्धि योग और भाग्य का असाधारण उदय. चंद्रबल आज वृश्चिक के लिए अनुकूल है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन भाग्य के सहयोग और सिद्धि योग में करियर में सिद्धि का है. नवम में त्रिग्रही संयोग भाग्य को अचानक जागृत करेगा. सुबह 07:17 से 10:08 और अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:54) में महत्वपूर्ण निर्णय लें. राहु काल (14:10 से 15:53) में नया कमिटमेंट न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन भाग्य के अप्रत्याशित सहयोग और सिद्धि योग में नई व्यावसायिक शुरुआत का है. अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:54) में नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

नवम में त्रिग्रही संयोग और सिद्धि योग FMCG, गोल्ड और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए बेहतरीन संकेत देता है. राहु काल (14:10 से 15:53) में कोई वित्तीय निर्णय न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन पिता और गुरु से आशीर्वाद का है. कर्क संक्रांति पर परिवार के साथ सूर्य पूजा और गुप्त नवरात्रि में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करें. दक्षिण दिशा में दिशाशूल है.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन बेहद अनुकूल है. सिद्धि योग में नई स्वास्थ्य दिनचर्या शुरू करें.

लकी नंबर: 1, 3 : लकी कलर: गहरा लाल, पीला

अचूक उपाय: आज कर्क संक्रांति पर सूर्य देव को जल और लाल पुष्प अर्पित करें. हनुमान जी को सिंदूर और बजरंग बाण अर्पित करें. मां ब्रह्मचारिणी को सफेद पुष्प अर्पित करें. किसी जरूरतमंद को लाल मसूर दाल या पीले वस्त्र का दान करें.

धनु राशिफल - 16 जुलाई 2026 (Dhanu Rashifal Today)

धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन अष्टम भाव में चंद्रमा-गुरू-सूर्य के संयोग और सिद्धि योग से गहन परिवर्तन और कर्क संक्रांति पर लग्नेश बृहस्पति की विशेष कृपा का दुर्लभ अवसर है. गुरुवार, 16 जुलाई 2026 को आषाढ़ शुक्ल द्वितीया सुबह 08:55:29 तक रहेगी.

धनु-गुरू विशेष: लग्नेश गुरू आज अष्टम भाव में हैं. सिद्धि योग में अष्टम के गुरू का प्रभाव - गहन परिवर्तन लेकिन सिद्धि योग इसे फलदायी बनाएगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन सिद्धि योग में गहन कार्य और रणनीतिक सोच का है. सुबह 07:17 से 10:08 और अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:54) में महत्वपूर्ण निर्णय लें. राहु काल (14:10 से 15:53) में नया कमिटमेंट न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन सिद्धि योग में दीर्घकालिक व्यावसायिक योजनाएं बनाने का है. अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:54) में नई डील पर विचार करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

सिद्धि योग में गोल्ड और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें. राहु काल (14:10 से 15:53) में कोई वित्तीय निर्णय न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन कर्क संक्रांति पर सूर्य पूजा और गुप्त नवरात्रि में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का है. दक्षिण दिशा में दिशाशूल है.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रहेगा. कर्क संक्रांति पर स्नान से शुद्धि मिलेगी.

लकी नंबर: 3, 3 : लकी कलर: पीला, केसरिया

अचूक उपाय: आज कर्क संक्रांति पर सूर्य देव को जल अर्पित करें. लग्नेश बृहस्पति को पीले पुष्प और केला अर्पित करें. मां ब्रह्मचारिणी को सफेद पुष्प अर्पित करें. 'ॐ देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः' और 'ॐ बृहस्पतये नमः' का जाप करें.

मकर राशिफल - 16 जुलाई 2026 (Makar Rashifal Today)

मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन सप्तम भाव में चंद्रमा-गुरू-सूर्य के त्रिग्रही संयोग और सिद्धि योग से साझेदारी में सिद्धि और कर्क संक्रांति पर जीवन में नई ऊर्जा का है. गुरुवार, 16 जुलाई 2026 को आषाढ़ शुक्ल द्वितीया सुबह 08:55:29 तक रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा, गुरू और सूर्य तीनों कर्क राशि (आपकी राशि से सप्तम भाव) में गोचर कर रहे हैं. सप्तम में त्रिग्रही संयोग और सिद्धि योग - साझेदारी और वैवाहिक जीवन के लिए वर्ष का सर्वोत्तम संयोग. चंद्रबल आज मकर के लिए अनुकूल है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन साझेदारी, टीम वर्क और सिद्धि योग में करियर में सिद्धि का है. सप्तम में त्रिग्रही संयोग सहकर्मियों के साथ असाधारण तालमेल बनाएगा. सुबह 07:17 से 10:08 और अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:54) में बड़े निर्णय लें. राहु काल (14:10 से 15:53) में नया कमिटमेंट न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन साझेदारी वाले कार्यों में सिद्धि योग की कृपा से असाधारण सफलता का है. अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:54) में नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

सप्तम में त्रिग्रही संयोग और सिद्धि योग रियल एस्टेट, FMCG और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए बेहतरीन संकेत देता है. राहु काल (14:10 से 15:53) में कोई वित्तीय निर्णय न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन जीवनसाथी के साथ सिद्धि योग में कोई विशेष कार्य करने का वर्ष का सर्वोत्तम अवसर है. कर्क संक्रांति पर परिवार के साथ सूर्य पूजा करें. दक्षिण दिशा में दिशाशूल है.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अनुकूल है. सिद्धि योग में नई स्वास्थ्य दिनचर्या शुरू करें.

लकी नंबर: 4, 3 : लकी कलर: नीला, पीला

अचूक उपाय: आज कर्क संक्रांति पर सूर्य देव को जल और लाल पुष्प अर्पित करें. मां ब्रह्मचारिणी को सफेद पुष्प और खीर अर्पित करें. पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं. किसी जरूरतमंद को काले तिल या पीले वस्त्र का दान करें.

कुंभ राशिफल - 16 जुलाई 2026 (Kumbh Rashifal Today)

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन छठे भाव भाव में चंद्रमा-गुरू-सूर्य के त्रिग्रही संयोग और सिद्धि योग से प्रतिस्पर्धा में असाधारण सिद्धि और कर्क संक्रांति पर जीवन में नई शक्ति का है. गुरुवार, 16 जुलाई 2026 को आषाढ़ शुक्ल द्वितीया सुबह 08:55:29 तक रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा, गुरू और सूर्य तीनों कर्क राशि (आपकी राशि से छठे भाव भाव) में गोचर कर रहे हैं. छठे भाव में त्रिग्रही संयोग और सिद्धि योग शत्रुओं पर असाधारण विजय और प्रतियोगिता में सिद्धि. चंद्रबल आज कुंभ के लिए अनुकूल है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन प्रतिस्पर्धियों पर सिद्धि योग में असाधारण विजय का है. छठे भाव में त्रिग्रही संयोग दफ्तर में विरोधी तत्वों को पूरी तरह शांत करेगा. सुबह 07:17 से 10:08 और अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:54) में बड़े निर्णय लें. राहु काल (14:10 से 15:53) में नया कमिटमेंट न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ने और सिद्धि योग में नई व्यावसायिक सिद्धि का है. अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:54) में नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

छठे भाव में त्रिग्रही संयोग और सिद्धि योग हेल्थकेयर, FMCG और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए बेहतरीन संकेत देता है. राहु काल (14:10 से 15:53) में कोई वित्तीय निर्णय न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन कर्क संक्रांति पर सूर्य पूजा और गुप्त नवरात्रि में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का है. दक्षिण दिशा में दिशाशूल है.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन पुरानी बीमारियों से सिद्धि योग में असाधारण राहत का है.

लकी नंबर: 4, 3 : लकी कलर: नीला, पीला

अचूक उपाय: आज कर्क संक्रांति पर सूर्य देव को जल और लाल पुष्प अर्पित करें. पीपल के पेड़ पर सरसों का तेल चढ़ाएं. मां ब्रह्मचारिणी को सफेद पुष्प अर्पित करें. किसी जरूरतमंद को काले तिल या नीले वस्त्र का दान करें.

मीन राशिफल - 16 जुलाई 2026 (Meen Rashifal Today)

मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन पंचम भाव में लग्नेश गुरू सहित त्रिग्रही संयोग और सिद्धि योग से रचनात्मकता में सिद्धि और कर्क संक्रांति पर लग्नेश की असाधारण कृपा का दुर्लभ संयोग है. गुरुवार, 16 जुलाई 2026 को आषाढ़ शुक्ल द्वितीया सुबह 08:55:29 तक रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा, लग्नेश गुरू और आज सूर्य तीनों कर्क राशि (आपकी राशि से पंचम भाव - रचनात्मकता, बुद्धि, संतान) में गोचर कर रहे हैं. पंचम भाव में लग्नेश गुरू का सूर्य-चंद्र के साथ त्रिग्रही संयोग और सिद्धि योग - रचनात्मकता, शिक्षा और बुद्धि में सिद्धि का वर्ष का सर्वोत्तम संयोग.

आज मीन राशि के जातकों के लिए दो असाधारण संयोग: लग्नेश गुरू पंचम में सूर्य-चंद्र के साथ है और सिद्धि योग बन रहा है साथ ही पंचमेश सिद्धि. दूसरा संयोग गुरुवार को लग्नेश गुरू का दिन और कर्क संक्रांति साथ ही गुप्त नवरात्रि ये त्रिवेणी पुण्य जैसा संयोग बना है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके जीवन के सर्वोत्तम दिनों में से एक है. पंचम भाव में लग्नेश गुरू, सूर्य और चंद्र का त्रिग्रही संयोग आपकी बौद्धिक क्षमता, रचनात्मकता और नेतृत्व शक्ति को असाधारण रूप से प्रखर करेगा. सिद्धि योग में आज शुरू किया गया कोई भी करियर संबंधी प्रयास सिद्ध होगा.

यानी पूर्णता और स्थायी सफलता मिलेगी. गुरुवार को लग्नेश गुरू की विशेष कृपा और कर्क संक्रांति पर सौर ऊर्जा का नया चक्र, यह दोनों मिलकर आज आपके करियर को एक नई और ऐतिहासिक दिशा दे सकते हैं.

सुबह 07:17 से 10:08 - आज का सर्वश्रेष्ठ समय है. दुष्टमुहूर्त (10:09 से 11:04) में सावधानी. अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:54) में बड़े निर्णय लें. राहु काल (14:10 से 15:53) में नया कमिटमेंट न करें. शाम 16:36 के बाद का समय भी शुभ.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन रचनात्मक, बौद्धिक और ज्ञान आधारित व्यापार में लग्नेश गुरू की विशेष कृपा से असाधारण सफलता का है. पंचम में त्रिग्रही संयोग और सिद्धि योग - शिक्षा, प्रकाशन, परामर्श और रचनात्मक व्यापार में आज जो भी नई शुरुआत होगी वह सिद्ध होगी.

कर्क संक्रांति पर शुरू किया गया कोई भी नया व्यापार या निवेश दीर्घकालिक और फलदायी रहेगा. अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:54) में नई डील फाइनल करें. दक्षिण दिशा में दिशाशूल है, व्यावसायिक यात्रा उस दिशा में न करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

पंचम में लग्नेश गुरू सहित त्रिग्रही संयोग और सिद्धि योग - एडटेक, FMCG, गोल्ड, रियल एस्टेट और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में निवेश के लिए वर्ष के सर्वोत्तम संकेत. सिद्धि योग में किया गया निवेश सिद्ध होता है.

यानी स्थायी और दीर्घकालिक लाभ देता है. यमगण्ड (05:33 से 07:16) और राहु काल (14:10 से 15:53) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. सुबह 07:17 से 10:08 या अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:54) में लॉन्ग-टर्म निवेश के ऐतिहासिक निर्णय लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन संतान और प्रेम में सिद्धि का है. पंचम में लग्नेश गुरू-सूर्य-चंद्र का त्रिग्रही संयोग संतान से खुशी और प्रेम में गहराई लाएगा. कर्क संक्रांति पर परिवार के साथ मिलकर सूर्य पूजा और भगवान विष्णु की आराधना करें, लग्नेश गुरू की कृपा और सूर्य देव के दक्षिणायन प्रारंभ पर यह पूजा परिवार में असाधारण सुख, समृद्धि और सिद्धि का वरदान देगी.

गुप्त नवरात्रि के द्वितीय दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से जीवन में ज्ञान, साधना और वैराग्य की शक्ति मिलेगी. दक्षिण दिशा में दिशाशूल है. इस दिशा में महत्वपूर्ण यात्रा न करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन वर्ष के सर्वोत्तम दिनों में से एक है. पंचम में लग्नेश गुरू-सूर्य-चंद्र की दिव्य ऊर्जा और सिद्धि योग - शरीर, मन और बुद्धि तीनों को असाधारण शक्ति और ऊर्जा का वरदान. सिद्धि योग में शुरू की गई कोई भी नई स्वास्थ्य दिनचर्या, योग, प्राणायाम या औषधि स्थायी और दीर्घकालिक लाभ देगी. कर्क संक्रांति पर स्नान और दान से शरीर-मन को असाधारण शुद्धि मिलेगी.

लकी नंबर: 1, 3 : लकी कलर: हल्का पीला, केसरिया

अचूक उपाय: सुबह 07:17 बजे के बाद स्नान करके तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल, लाल पुष्प और गुड़ अर्पित करें. 'ॐ सूर्याय नमः' का जाप करें. लग्नेश बृहस्पति देव को पीले पुष्प, केला, चने की दाल और तुलसी दल अर्पित करें. 'ॐ बृहस्पतये नमः' का 108 बार जाप करें. मां ब्रह्मचारिणी को सफेद पुष्प और खीर अर्पित करें.

'ॐ देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः' का 108 बार जाप करें. अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:54) में - सिद्धि योग के इस सर्वोत्तम समय में से एक है. किसी ब्राह्मण, गुरु या जरूरतमंद को पीले वस्त्र, केले, चने की दाल या दक्षिणा का दान करें. यह आपके जीवन में लग्नेश बृहस्पति की असीम कृपा, सूर्य देव के दक्षिणायन का पुण्य, मां ब्रह्मचारिणी की तांत्रिक शक्ति और सिद्धि योग की स्थायी सिद्धि, यह सब एकसाथ दिलाएगा.

आज के लिए विशेष FAQ - 16 जुलाई 2026 राशिफल

Q: 16 जुलाई 2026 को कौन सी तिथि है?

आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि सुबह 08:55:29 तक है, उसके बाद तृतीया तिथि आरंभ होगी.

Q: कर्क संक्रांति 2026 कब है?

कर्क संक्रांति 16 जुलाई 2026 को है. इस दिन सूर्य देव मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करते हैं और दक्षिणायन का प्रारंभ होता है.

Q: कर्क संक्रांति का क्या महत्व है?

कर्क संक्रांति से दक्षिणायन प्रारंभ होता है. इस दिन स्नान, दान और पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है. इसे देवताओं की रात्रि का प्रारंभ कहते हैं और इस काल में साधना, ध्यान और भगवान की आराधना विशेष फलदायी होती है.

Q: सिद्धि योग क्या है और आज यह कब तक है?

सिद्धि योग 27 योगों में से एक अत्यंत शुभ योग है. इस योग में शुरू किए गए कार्य सिद्ध होते हैं और स्थायी सफलता मिलती है. आज सिद्धि योग रात तक (25:22:17 तक) रहेगा.

Q: गुप्त नवरात्रि में आज कौन से दिन का पूजन है?

आज गुप्त नवरात्रि का द्वितीय दिन है और आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है. मां ब्रह्मचारिणी को सफेद पुष्प और खीर अर्पित करें.

Q: आज किन राशियों के लिए सर्वोत्तम दिन है?

आज कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष का सर्वोत्तम दिन है - लग्न में सूर्य-चंद्र-गुरू का त्रिग्रही संयोग. इसके अलावा वृषभ, कर्क, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल है.

Q: आज का सर्वश्रेष्ठ शुभ समय कौन सा है?

आज सुबह 07:17 से 10:08 (सर्वोत्तम), अभिजीत मुहूर्त 11:59 से 12:54 और शाम 16:36 के बाद का समय शुभ है.

Q: कर्क संक्रांति पर क्या करना चाहिए?

सुबह सूर्योदय के बाद स्नान करें, सूर्य देव को जल और लाल पुष्प अर्पित करें, भगवान विष्णु की पूजा करें और किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान दें. दक्षिणायन का यह प्रारंभ आत्मचिंतन, साधना और ईश्वर भक्ति के लिए सर्वोत्तम समय की शुरुआत है.

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