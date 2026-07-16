AI बन रहा रिलेशनशिप एक्सपर्ट, बेंगलुरु के बाद इन 3 शहरों में रिश्तों के सवाल पूछ रहे लोग

AI Intimacy Survey : अब AI का यूज सिर्फ पढ़ाई, नौकरी या ऑफिस के काम तक नहीं रह गया है, बल्कि लोग रिश्तों, प्यार, फिजिकल एजुकेशन और पर्सनल सवालों के जवाब पाने के लिए भी इसका सहारा लेने लगे हैं. खास बात यह है कि इस मामले में अब छोटे शहर भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. एक नए सर्वे में दावा किया गया है कि बेंगलुरु के बाद कोच्चि, कोयंबटूर और विशाखापट्टनम जैसे शहर भी AI इंटिमेसी के मामले में तेजी से आगे आ रहे हैं. तो आइए जानते हैं कि सर्वे में क्या सामने आया है.

क्या कहता है नया सर्वे?

यह जानकारी Gleeden-Ipsos के किए गए एक सर्वे से सामने आई है. इस सर्वे में देशभर के 1,500 लोगों को शामिल किया गया. इसमें यह समझने की कोशिश की गई कि लोग फिजिकल एजुकेशन, रिश्तों की सलाह, पर्सनल सवालों, फैंटेसी और इंटिमेसी से जुड़ी बातों के लिए AI का इस्तेमाल करने में कितने कंर्फटेबल हैं.

AI इस्तेमाल करने में सबसे आगे है बेंगलुरु

सर्वे के मुताबिक, इस मामले में बेंगलुरु सबसे आगे है. करीब 77 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे फिजिकल एजुकेशन और यौन स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी के लिए AI का इस्तेमाल करेंगे. 75 प्रतिशत लोगों ने बताया कि वे अपनी इंटिमेसी या रोमांटिक स्किल्स बेहतर बनाने के लिए AI की मदद लेने को तैयार हैं. वहीं 67 प्रतिशत लोग ऐसे सवाल या निजी फैंटेसी AI से साझा करने में कंफर्टेबल हैं.

विशाखापट्टनम तेजी से बना रहा अपनी पहचान

बेंगलुरु के बाद विशाखापट्टनम सबसे मजबूत रूप में सामने आया. यहां 62 प्रतिशत लोग फिजिकल एजुकेशन और यौन स्वास्थ्य की जानकारी के लिए AI का इस्तेमाल करना चाहते हैं. 60 प्रतिशत लोग AI के साथ रोमांटिक या इंटिमेट टेक्स्ट बातचीत करने के लिए तैयार हैं. वहीं 58 प्रतिशत लोग AI से तैयार फैंटेसी विजुअल्स देखने में इंटरेस्ट रखते हैं. साथ ही 53 प्रतिशत लोग निजी फैंटेसी या इंटिमेसी से जुड़े सवाल AI से पूछने में सहज महसूस करते हैं.

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कोयंबटूर में भी तेजी से बढ़ रहा AI का इस्तेमाल

सर्वे में कोयंबटूर के लोगों ने भी AI को लेकर पॉजिटिव रुख दिखाया. 50 प्रतिशत लोग फिजिकल एजुकेशन के लिए AI की मदद लेना चाहते हैं. 52 प्रतिशत लोग निजी सवालों या फैंटेसी पर AI से बातचीत करने में सहज हैं.49 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे यौन स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए AI का इस्तेमाल करेंगे.

कोच्चि में भी बदल रही है लोगों की सोच

कोच्चि के आंकड़े बाकी शहरों से थोड़े कम रहे, लेकिन यहां भी AI को लेकर लोगों की सोच बदलती दिखी. जिसमें करीब 45 प्रतिशत लोग AI के साथ रोमांटिक बातचीत करने या निजी फैंटेसी साझा करने के लिए तैयार हैं. 43 प्रतिशत लोग यौन स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी AI से लेना पसंद करेंगे.

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