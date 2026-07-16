Aaj ka Meen Rashifal 16 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि सुबह 8:53 बजे तक रहेगी, इसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ होगी.

आश्लेषा नक्षत्र शाम 7:52 बजे तक रहेगा, फिर मघा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग और सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं कि आज सभी 12 राशियों के लिए दिन कैसा रहने वाला है.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक

शुभ चौघड़िया: शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक

शुभ दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस राशिफल

मीन राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन उत्साह और प्रगति से भरा रहेगा. पंचम भाव में चंद्रमा होने से नई योजनाओं पर काम करने का आत्मविश्वास बढ़ेगा. यदि नया व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो सुबह 07:00 से 08:00 बजे तथा शाम 05:00 से 06:00 बजे के बीच शुभ मुहूर्त में शुरुआत करना लाभकारी रहेगा. आपके जुझारूपन और कार्यशैली की बाजार और सोशल मीडिया पर सराहना हो सकती है, जिससे नए निवेशकों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित होगा. सिद्धि और गजकेसरी योग के प्रभाव से नए व्यापारिक नियम या नीतियां आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती हैं और बाजार में आपकी स्थिति मजबूत होगी.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. कार्यस्थल पर सिस्टम और प्रक्रियाओं की गहरी समझ आपके काम को आसान बनाएगी, जिससे आप निर्धारित समय से पहले अपने लक्ष्य पूरे कर सकते हैं. आपकी प्रोफेशनल कार्यशैली और प्रतिभा वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी. नए कर्मचारियों के लिए भी दिन अनुकूल रहेगा और सहकर्मियों के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनने से कार्यस्थल का माहौल सकारात्मक रहेगा. धैर्य और समझदारी के साथ लिए गए निर्णय आपके करियर को नई दिशा दे सकते हैं.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. निवेशकों और व्यापारिक साझेदारों का सहयोग मिल सकता है. यदि किसी नए प्रोजेक्ट में निवेश की योजना बना रहे हैं, तो अनुभवी लोगों की सलाह लेकर आगे बढ़ें. आय में वृद्धि के संकेत हैं, लेकिन खर्चों पर भी नियंत्रण बनाए रखना जरूरी रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में खुशियों का माहौल रहेगा. भाई-बहनों के साथ पुरानी यादें ताजा करने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्तों में चली आ रही दूरियां और गलतफहमियां समाप्त हो सकती हैं. अचानक किसी खास व्यक्ति से मुलाकात भी आपके दिन को यादगार बना सकती है. परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक शांति और संतोष प्रदान करेगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. कार्यों की व्यस्तता के बीच पर्याप्त आराम करना न भूलें. संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम और योग आपको शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्रिय बनाए रखेंगे. तनाव से बचने के लिए सकारात्मक सोच बनाए रखें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ रहेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है. नियमित अभ्यास और अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन सफलता के मार्ग को आसान बनाएगा.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू (Navy Blue)

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 8

उपाय

आज भगवान विष्णु की पूजा करें और "ॐ नमो नारायणाय" मंत्र का 108 बार जप करें. पीले पुष्प अर्पित करें तथा जरूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल या पीले फल का दान करें. इससे व्यापार में उन्नति, करियर में सफलता और पारिवारिक संबंधों में मधुरता बनी रहेगी.

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