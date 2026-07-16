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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Meen Rashifal 16 July 2026: पंचम भाव का चंद्रमा, व्यापार में मिलेंगे नए अवसर, करियर में बढ़ेगा सम्मान

Aaj ka Meen Rashifal 16 July 2026: पंचम भाव का चंद्रमा, व्यापार में मिलेंगे नए अवसर, करियर में बढ़ेगा सम्मान

Pisces Horoscope: क्या 16 जुलाई 2026 को मीन राशि वालों को बिजनेस में निवेशकों का सहयोग, नौकरी में सफलता और परिवार में खुशियां मिलेंगी? जानें आज का संपूर्ण राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 16 Jul 2026 03:55 AM (IST)
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Aaj ka Meen Rashifal 16 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि सुबह 8:53 बजे तक रहेगी, इसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ होगी. 

आश्लेषा नक्षत्र शाम 7:52 बजे तक रहेगा, फिर मघा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग और सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं कि आज सभी 12 राशियों के लिए दिन कैसा रहने वाला है.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक
शुभ चौघड़िया: शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक
शुभ दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस राशिफल

मीन राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन उत्साह और प्रगति से भरा रहेगा. पंचम भाव में चंद्रमा होने से नई योजनाओं पर काम करने का आत्मविश्वास बढ़ेगा. यदि नया व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो सुबह 07:00 से 08:00 बजे तथा शाम 05:00 से 06:00 बजे के बीच शुभ मुहूर्त में शुरुआत करना लाभकारी रहेगा. आपके जुझारूपन और कार्यशैली की बाजार और सोशल मीडिया पर सराहना हो सकती है, जिससे नए निवेशकों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित होगा. सिद्धि और गजकेसरी योग के प्रभाव से नए व्यापारिक नियम या नीतियां आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती हैं और बाजार में आपकी स्थिति मजबूत होगी.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. कार्यस्थल पर सिस्टम और प्रक्रियाओं की गहरी समझ आपके काम को आसान बनाएगी, जिससे आप निर्धारित समय से पहले अपने लक्ष्य पूरे कर सकते हैं. आपकी प्रोफेशनल कार्यशैली और प्रतिभा वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी. नए कर्मचारियों के लिए भी दिन अनुकूल रहेगा और सहकर्मियों के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनने से कार्यस्थल का माहौल सकारात्मक रहेगा. धैर्य और समझदारी के साथ लिए गए निर्णय आपके करियर को नई दिशा दे सकते हैं.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. निवेशकों और व्यापारिक साझेदारों का सहयोग मिल सकता है. यदि किसी नए प्रोजेक्ट में निवेश की योजना बना रहे हैं, तो अनुभवी लोगों की सलाह लेकर आगे बढ़ें. आय में वृद्धि के संकेत हैं, लेकिन खर्चों पर भी नियंत्रण बनाए रखना जरूरी रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में खुशियों का माहौल रहेगा. भाई-बहनों के साथ पुरानी यादें ताजा करने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्तों में चली आ रही दूरियां और गलतफहमियां समाप्त हो सकती हैं. अचानक किसी खास व्यक्ति से मुलाकात भी आपके दिन को यादगार बना सकती है. परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक शांति और संतोष प्रदान करेगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. कार्यों की व्यस्तता के बीच पर्याप्त आराम करना न भूलें. संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम और योग आपको शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्रिय बनाए रखेंगे. तनाव से बचने के लिए सकारात्मक सोच बनाए रखें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ रहेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है. नियमित अभ्यास और अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन सफलता के मार्ग को आसान बनाएगा.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू (Navy Blue)
भाग्यशाली अंक: 2
अशुभ अंक: 8

उपाय

आज भगवान विष्णु की पूजा करें और "ॐ नमो नारायणाय" मंत्र का 108 बार जप करें. पीले पुष्प अर्पित करें तथा जरूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल या पीले फल का दान करें. इससे व्यापार में उन्नति, करियर में सफलता और पारिवारिक संबंधों में मधुरता बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 16 Jul 2026 03:55 AM (IST)
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