Ramadan 2026 Jumma: रमजान में इस बार 4 या 5 कितने जुमा होंगे, देखें इस्लामिक कैलेंडर की गणना

माह-ए-रमजान इस्लामिक हिजरी कैलेंडर का नौवां महीना होता है, जिसमें रोजा, इबादत, तरावीह, जकात और दुआओं का खास महत्व है. लेकिन रमजान में जुमे के दिन को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है. इस दिन मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की जाती है और लोग फितरा या जकात भी करते हैं.