Ramadan 2026 Jumma: रमजान में इस बार 4 या 5 कितने जुमा होंगे, देखें इस्लामिक कैलेंडर की गणना

Ramadan 2026 Jumma: रमजान में इस बार 4 या 5 कितने जुमा होंगे, देखें इस्लामिक कैलेंडर की गणना

Ramadan 2026 Jumma: रमजान को इस्लाम में पाक और बरकतों वाला महीना माना जाता है. खासकर रमजान में पड़ने वाले जुमा (शुक्रवार) का काफी महत्व होता है. जानें इस साल रमजान 2026 में 4 या 5 कितने जुमे होंगे.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 20 Feb 2026 11:54 AM (IST)
Ramadan 2026 Jumma: रमजान को इस्लाम में पाक और बरकतों वाला महीना माना जाता है. खासकर रमजान में पड़ने वाले जुमा (शुक्रवार) का काफी महत्व होता है. जानें इस साल रमजान 2026 में 4 या 5 कितने जुमे होंगे.

रमजान 2026 जुमा

1/6
माह-ए-रमजान इस्लामिक हिजरी कैलेंडर का नौवां महीना होता है, जिसमें रोजा, इबादत, तरावीह, जकात और दुआओं का खास महत्व है. लेकिन रमजान में जुमे के दिन को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है. इस दिन मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की जाती है और लोग फितरा या जकात भी करते हैं.
माह-ए-रमजान इस्लामिक हिजरी कैलेंडर का नौवां महीना होता है, जिसमें रोजा, इबादत, तरावीह, जकात और दुआओं का खास महत्व है. लेकिन रमजान में जुमे के दिन को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है. इस दिन मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की जाती है और लोग फितरा या जकात भी करते हैं.
2/6
ऐसे में हर साल लोगों के मन में एक ही सवाल रहता है कि, रमजान में इस साल 2026 में कितने जुमा (शुक्रवार) पड़ेंगे. आमतौर पर किसी महीने में 4 या 5 जुमे पड़ने की संभावना रहती है. आइए जानते हैं इस साल कितने जुमे का होगा रमजान.
ऐसे में हर साल लोगों के मन में एक ही सवाल रहता है कि, रमजान में इस साल 2026 में कितने जुमा (शुक्रवार) पड़ेंगे. आमतौर पर किसी महीने में 4 या 5 जुमे पड़ने की संभावना रहती है. आइए जानते हैं इस साल कितने जुमे का होगा रमजान.
Published at : 20 Feb 2026 11:54 AM (IST)
Islam Ramadan Jumma Ramadan 2026 Ramadan 2026 Jumma

