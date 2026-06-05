हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'जाओ जाकर देखो', ईशा देओल ने शेयर किया बॉबी देओल की बंदर का रिव्यू, बोलीं- 'भैया बेस्ट फॉर्म में'

'जाओ जाकर देखो', ईशा देओल ने शेयर किया बॉबी देओल की बंदर का रिव्यू, बोलीं- 'भैया बेस्ट फॉर्म में'

Esha Deol On Bandar Review : बॉबी देओल की फिल्म बंदर सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. वहीं ईशा देओल ने भी अपने सौतेले भाई की फिल्म का रिव्यू शेयर किया है.

By : निशा शर्मा | Updated at : 05 Jun 2026 03:07 PM (IST)
Preferred Sources

आर्यन खान की फिल्म 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में अपने दमदार अभिनय से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के बाद, बॉबी देओल एक और प्रोजेक्ट के साथ सिनेमाघरों में कमबैक किया है. दरअसल उनकी लेटेस्ट फिल्म 'बंदर'  आज 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. रिलीज से पहले, उनकी बहन और एक्ट्रेस ईशा देओल गुरुवार, 4 जून को मुंबई में फिल्म की एक स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल हुई थी. वहीं  उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना रिव्यू शेयर किया है. उन्होंने अपने 'बॉबी भैया' की जमकर तारीफ की और दर्शकों से फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने की रिक्वेस्ट की है.

ईशा ने बंदर का रिव्यू किया शेयर
सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाली ईशा देओल ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर बॉबी देओल और तान्या देओल के साथ एक तस्वीर शेयर की है. तस्वीर के साथ, उन्होंने अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित फिल्म पर अपने व्यूज शेयर किए हैं. उन्होंने लिखा, "आप अपने बेस्ट रूप में हैं! यकीनन आज के बेस्ट अभिनेता. दृढ़ और संवेदनशील! शाबाश भैया." दर्शकों से फिल्म देखने की रिक्वेस्ट करते हुए उन्होंने आगे लिखा, "जाओ 'बंदर' देखो!"


जाओ जाकर देखो', ईशा देओल ने शेयर किया बॉबी देओल की बंदर का रिव्यू, बोलीं- 'भैया बेस्ट फॉर्म में

2025 में धर्मेंद्र के निधन के बाद से, सनी देओल, बॉबी देओल और उनके सौतेली बहनों के बीच रिलेशन काफी अच्छे बने हुए हैं. वे अक्सर साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं और एक-दूसरे के प्रोफेशनल अटेम्पट में कोलैबोरेट करते हैं. हाल ही में, बॉबी ने ईशा के नए ब्रांड  को सपोर्ट किया. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, "इस नई जर्नी की शुरुआत के लिए आपको ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं, मुझे यकीन है कि आप इसमें कमाल करेंगी." इस पर ईशा ने जवाब दिया, "धन्यवाद, भाई."

ये भी पढ़ें:-HJTIHH BO Day 1 Prediction: 'है जवानी तो इश्क होना है' क्या बन पाएगी साल की 5वीं सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म? जानें- बॉक्स ऑफिस प्रीडिक्शन

बंदर के बारे में
वहीं दूसरी ओर, अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित फिल्म 'बंदर' एक क्राइम थ्रिलर है. सच्ची घटनाओं से इंस्पायर इस फिल्म की स्क्रिप्ट सुदीप शर्मा और अभिषेक बनर्जी ने लिखी है. इसमें सान्या मल्होत्रा, सपना पब्बी, सबा आज़ाद, इंद्रजीत सुकुमारन, राज बी. शेट्टी और जितेंद्र जोशी भी हैं. इससे पहले, फिल्म के बारे में बात करते हुए बॉबी ने पीटीआई को बताया था, "हम सभी ऐसे किरदार निभाने का सपना देखते हैं जो हमारी प्रतिभा को निखारें, लेकिन ऐसे मौके आसानी से नहीं मिलते. इस उद्योग में सबसे बड़ा संघर्ष अपनी असली क्षमताओं को पहचान दिलाना है। मुझे यह अवसर मिलने पर बहुत खुशी हो रही है।"

ये भी पढ़ें:-Peddi Box Office Day 1: राम चरण की 'पेद्दी' ने आते ही लूटा बॉक्स ऑफिस, 'धुरंधर' सहित 8 फिल्मों को भी रौंदा, बनी साल की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म

Published at : 05 Jun 2026 03:07 PM (IST)
Tags :
Esha Deol Bandar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'जाओ जाकर देखो', ईशा देओल ने शेयर किया बॉबी देओल की बंदर का रिव्यू, बोलीं- 'भैया बेस्ट फॉर्म में'
ईशा देओल ने शेयर किया बॉबी देओल की बंदर का रिव्यू, बोलीं- 'भैया बेस्ट फॉर्म में'
बॉलीवुड
Box Office Collection Live: 'पेद्दी' ने ओपनिंग डे पर काटा गदर, 'है जवानी तो इश्क होना है' और 'बंदर' भी रिलीज, बॉक्स ऑफिस पर मचेगा धमाल
Box Office LIVE: 'है जवानी तो इश्क होना है' और 'बंदर' भी रिलीज, बॉक्स ऑफिस पर मचेगा धमाल
बॉलीवुड
Entertainment News Live: 'ये शर्मनाक ही नहीं बल्कि...', शिल्पा शिंदे के झूठे आरोपों पर भड़के अशोक पंडित, 'पेद्दी' दूसरे दिन भी कर रही बंपर कमाई
Live: 'ये शर्मनाक ही नहीं बल्कि...', शिल्पा शिंदे के झूठे आरोपों पर भड़के अशोक पंडित, 'पेद्दी' दूसरे दिन भी कर रही बंपर कमाई
बॉलीवुड
रीना दत्ता से क्यों हुआ था आमिर खान का तलाक? इस कमी के कारण आई थी रिश्ते में दरार
रीना दत्ता से क्यों हुआ था आमिर खान का तलाक? इस वजह से आई थी रिश्ते में दरार
Advertisement

वीडियोज

Cannes में भारत का प्रतिनिधित्व कर भावुक हुईं Nidhi Kumar Malhotra, बताया खास अनुभव
'Peddi' में Ram Charan का शानदार प्रदर्शन, क्लाइमैक्स ने छोड़ी गहरी छाप
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Breaking | Malviya Nagar Fire Update: होटल जला तो पता चला, सब मिले हैं जी! | Delhi News | Fire
Malviya Nagar Fire | Janhit: 'करप्शन' की 'आग' में पूरा परिवार खत्म! | Delhi News | Chitra Tripathi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US के 'दोस्त' ने पाकिस्तान को बताया 'धोखेबाज', मध्यस्थता पर जमकर लताड़ा, कहा - 'जो खुद परेशानी...'
US के 'दोस्त' ने पाकिस्तान को बताया 'धोखेबाज', मध्यस्थता पर जमकर लताड़ा, कहा - 'जो खुद परेशानी...'
मध्य प्रदेश
दिल्ली, मुजफ्फरपुर, नोएडा और अब इंदौर... 4 अग्निकांड और 26 मौतें, कैसे इंसानों को जिंदा जला रही आग!
दिल्ली, मुजफ्फरपुर, नोएडा और अब इंदौर... 4 अग्निकांड और 26 मौतें, कैसे इंसानों को जिंदा जला रही आग!
विश्व
भारत के साथ 5th जेनरेशन Su-57 बनाएगा रूस, पुतिन ने खुद किया ऐलान, PAK पर बोले- मैं नहीं मानता कि वो चीन का....
भारत के साथ 5th जेनरेशन Su-57 बनाएगा रूस, पुतिन ने खुद किया ऐलान, PAK पर बोले- मैं नहीं मानता कि वो चीन का....
क्रिकेट
IND vs AFG: प्लेइंग XI को लेकर गौतम गंभीर का बड़ा खुलासा, बताया कौन करेगा तीसरे नंबर पर बैटिंग
IND vs AFG: प्लेइंग XI को लेकर गौतम गंभीर का बड़ा खुलासा, बताया कौन करेगा तीसरे नंबर पर बैटिंग
बॉलीवुड
Peddi Box Office Day 1: ‘पेद्दी’ ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, बनी जाह्नवी के करियर की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
‘पेद्दी’ ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, बनी जाह्नवी के करियर की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
इंडिया
राज्यसभा में NDA की नजर दो-तिहाई बहुमत पर, 24 सीटों से कितना बदलेगा समीकरण, किसकी बढ़ेगी ताकत?
राज्यसभा में NDA की नजर दो-तिहाई बहुमत पर, 24 सीटों से कितना बदलेगा समीकरण, किसकी बढ़ेगी ताकत?
एग्रीकल्चर
क्या है खेत बचाओ अभियान, जिसे 1 से 30 जून देशभर में चलाने जा रही सरकार?
क्या है खेत बचाओ अभियान, जिसे 1 से 30 जून देशभर में चलाने जा रही सरकार?
रिलेशनशिप
Aamir Khan And Gauri Spratt: आमिर खान और गौरी स्प्रैट के बीच 14 साल का अंतर, जानें परफेक्ट रिश्ते के लिए कितना गैप है सही
आमिर खान और गौरी स्प्रैट के बीच 14 साल का अंतर, जानें परफेक्ट रिश्ते के लिए कितना गैप है सही
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget