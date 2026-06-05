ईशा देओल ने शेयर किया बॉबी देओल की बंदर का रिव्यू, बोलीं- 'भैया बेस्ट फॉर्म में'

आर्यन खान की फिल्म 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में अपने दमदार अभिनय से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के बाद, बॉबी देओल एक और प्रोजेक्ट के साथ सिनेमाघरों में कमबैक किया है. दरअसल उनकी लेटेस्ट फिल्म 'बंदर' आज 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. रिलीज से पहले, उनकी बहन और एक्ट्रेस ईशा देओल गुरुवार, 4 जून को मुंबई में फिल्म की एक स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल हुई थी. वहीं उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना रिव्यू शेयर किया है. उन्होंने अपने 'बॉबी भैया' की जमकर तारीफ की और दर्शकों से फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने की रिक्वेस्ट की है.

ईशा ने बंदर का रिव्यू किया शेयर

सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाली ईशा देओल ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर बॉबी देओल और तान्या देओल के साथ एक तस्वीर शेयर की है. तस्वीर के साथ, उन्होंने अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित फिल्म पर अपने व्यूज शेयर किए हैं. उन्होंने लिखा, "आप अपने बेस्ट रूप में हैं! यकीनन आज के बेस्ट अभिनेता. दृढ़ और संवेदनशील! शाबाश भैया." दर्शकों से फिल्म देखने की रिक्वेस्ट करते हुए उन्होंने आगे लिखा, "जाओ 'बंदर' देखो!"





2025 में धर्मेंद्र के निधन के बाद से, सनी देओल, बॉबी देओल और उनके सौतेली बहनों के बीच रिलेशन काफी अच्छे बने हुए हैं. वे अक्सर साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं और एक-दूसरे के प्रोफेशनल अटेम्पट में कोलैबोरेट करते हैं. हाल ही में, बॉबी ने ईशा के नए ब्रांड को सपोर्ट किया. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, "इस नई जर्नी की शुरुआत के लिए आपको ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं, मुझे यकीन है कि आप इसमें कमाल करेंगी." इस पर ईशा ने जवाब दिया, "धन्यवाद, भाई."

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बंदर के बारे में

वहीं दूसरी ओर, अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित फिल्म 'बंदर' एक क्राइम थ्रिलर है. सच्ची घटनाओं से इंस्पायर इस फिल्म की स्क्रिप्ट सुदीप शर्मा और अभिषेक बनर्जी ने लिखी है. इसमें सान्या मल्होत्रा, सपना पब्बी, सबा आज़ाद, इंद्रजीत सुकुमारन, राज बी. शेट्टी और जितेंद्र जोशी भी हैं. इससे पहले, फिल्म के बारे में बात करते हुए बॉबी ने पीटीआई को बताया था, "हम सभी ऐसे किरदार निभाने का सपना देखते हैं जो हमारी प्रतिभा को निखारें, लेकिन ऐसे मौके आसानी से नहीं मिलते. इस उद्योग में सबसे बड़ा संघर्ष अपनी असली क्षमताओं को पहचान दिलाना है। मुझे यह अवसर मिलने पर बहुत खुशी हो रही है।"

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