Astrology: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का प्रभाव केवल कुंडली तक सीमित नहीं माना जाता, बल्कि व्यक्ति के स्वभाव, सोच, आदतों और जीवनशैली में भी उनके संकेत दिखाई देते हैं. कई बार लोग अपनी कुंडली नहीं जानते, लेकिन उनका व्यवहार और जीवन की कुछ समस्याएं यह संकेत दे सकती हैं कि कौन सा ग्रह कमजोर या अशुभ प्रभाव दे रहा है. अगर जीवन में बार-बार कुछ विशेष परेशानियां सामने आती हैं, तो उनके पीछे ग्रहों की स्थिति भी एक कारण हो सकती है.

ज्योतिष में माना जाता है कि हर ग्रह व्यक्ति के जीवन के अलग-अलग पहलुओं को प्रभावित करता है और जब कोई ग्रह कमजोर होता है, तो उसके संकेत व्यवहार और जीवनशैली में नजर आने लगते हैं. ऐसे में आप अपने स्वभाव और आदतों को ध्यान से समझें, तो बिना कुंडली देखे भी यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कौन सा ग्रह आपको अपेक्षित शुभ फल नहीं दे रहा है. आइए जानते हैं कि आपकी आदतें और व्यक्तित्व किस ग्रह की कमजोरी की ओर इशारा करते हैं.

काम आपका, लेकिन क्रेडिट कोई और ले जाता है?

सूर्य को आत्मविश्वास, सम्मान, नेतृत्व क्षमता और पहचान का स्वामी माना जाता है. अगर आप जीवन में मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उसका उचित श्रेय और नाम आपको नहीं मिलता है, लोग आपके काम का क्रेडिट ले जाते हैं या फिर आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी रहती है, तो यह कमजोर सूर्य का संकेत माना जाता है. ऐसे लोग अक्सर अपनी बात खुलकर नहीं रख पाते और नेतृत्व की जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करते हैं.

बिना वजह चिंता और उदासी क्यों रहती है?

चंद्रमा मन और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है. आप दिनभर जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, छोटी-छोटी बातों को लेकर चिंता करते रहते हैं या बिना किसी साफ कारण के उदासी और तनाव महसूस करते हैं, तो यह कमजोर चंद्रमा का प्रभाव हो सकता है. ऐसे लोगों का मन जल्दी विचलित होता है और वे भावनात्मक रूप से अस्थिर महसूस कर सकते हैं.

हिम्मत जुटाने में क्यों होती है परेशानी?

मंगल साहस, ऊर्जा और पराक्रम का ग्रह माना जाता है. किसी व्यक्ति में जोखिम लेने की क्षमता कम हो, वह हर काम में डर महसूस करे या अपने फैसलों पर दृढ़ता से कायम न रह पाए, तो यह कमजोर मंगल की ओर संकेत कर सकता है. ऐसे लोग अक्सर आत्मविश्वास की कमी के कारण अवसरों का पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं.

क्या कमजोर कम्युनिकेशन आपके अवसर छीन रहा है?

बुध बुद्धि, तर्क, संवाद और निर्णय क्षमता का कारण होता है. आपको अपनी बात दूसरों तक सही तरीके से पहुंचाने में कठिनाई होती है, निर्णय लेने में बहुत समय लगता है या बार-बार भ्रम की स्थिति बनी रहती है, तो बुध कमजोर हो सकता है. कमजोर बुध वाले लोग अक्सर अपनी प्रतिभा के बावजूद प्रभावी संवाद नहीं कर पाते हैं.

क्या पढ़ाई, ज्ञान और पूजा-पाठ में आपका मन नहीं लगता?

गुरु ज्ञान, शिक्षा, धर्म और आध्यात्मिकता का ग्रह है. पढ़ाई में मन नहीं लगता, नई चीजें सीखने की इच्छा कम हो गई है या पूजा-पाठ और धार्मिक कार्यों में रुचि नहीं रहती, तो यह कमजोर गुरु का संकेत हो सकते है. ऐसे लोगों को जीवन में सही मार्गदर्शन मिलने में भी कठिनाई हो सकती है.

हर दूसरे व्यक्ति से लगाव होना क्या सामान्य है?

शुक्र प्रेम, आकर्षण और संबंधों का स्वामी ग्रह है. आप बहुत जल्दी किसी के प्रति आकर्षित हो जाते हैं या भावनात्मक संबंधों में बार-बार उलझ जाते हैं, तो यह शुक्र की कमजोरी का संकेत हो सकता है. कमजोर शुक्र व्यक्ति को रिश्तों में अस्थिरता और भावनात्मक भ्रम की स्थिति में डाल सकता है.

क्या राहु आपको आलसी और भटकाव की ओर ले जा रहा है?

राहु को भ्रम, लालसा और आधुनिक जीवनशैली से जोड़ा जाता है. जीवन में अनुशासन की कमी है, आलस्य बहुत अधिक है, मोबाइल फोन और सोशल मीडिया पर जरूरत से ज्यादा समय बिताते हैं या अपने और पराए लोगों की सही पहचान नहीं कर पाते, तो राहु का प्रभाव आपकी कुंडली में असंतुलित हो सकता है. ऐसे लोग अक्सर लक्ष्य से भटक जाते हैं और एकाग्रता की समस्या का सामना करते हैं.

डरावने सपने आखिर किस ग्रह की ओर करते हैं इशारा?

केतु आध्यात्मिकता, रहस्य और अवचेतन मन(subconscious mind) का ग्रह माना जाता है. आपको बार-बार डरावने सपने आते हैं, जानवरों से अनावश्यक भय लगता है या मन में अजीब प्रकार की आशंकाएं बनी रहती हैं, तो यह कमजोर केतु का संकेत हो सकता है. ऐसे लोग कई बार बिना कारण बेचैनी और असुरक्षा महसूस करते हैं.

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