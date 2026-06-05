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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअन्नामलाई ने छोड़ा साथ, नई पार्टी का किया ऐलान, BJP बोली- 'उनके जाने से कोई नुकसान नहीं'

अन्नामलाई ने छोड़ा साथ, नई पार्टी का किया ऐलान, BJP बोली- 'उनके जाने से कोई नुकसान नहीं'

K Annamalai Quits BJP: अपने इस्तीफे में अन्नामलाई ने लिखा कि राष्ट्रीय पार्टियां अक्सर तमिलनाडु की जनता की भाषा और भावनाओं को नहीं समझ पातीं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 05 Jun 2026 02:01 PM (IST)
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तमिलनाडु BJP के सबसे चर्चित नेताओं में से एक के. अन्नमलाई ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. कई दिनों से चल रही अटकलों के बाद BJP ने शुक्रवार को उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए तमिलनाडु BJP अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने कहा कि अन्नामलाई के जाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा.

BJP ने क्या कहा?
पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है. यह फैसला उस समय आया जब अन्नामलाई सोशल मीडिया पर जनता के साथ खुली बातचीत करने वाले थे.

नैनार नागेंद्रन का बड़ा बयान
अन्नामलाई के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए नैनार नागेंद्रन ने कहा, 'BJP को इससे कोई नुकसान नहीं है. BJP दुनिया की एक बड़ी पार्टी है.' उनके इस बयान को पार्टी के आधिकारिक रुख के तौर पर देखा जा रहा है.

आंध्र BJP ने जताई वापसी की उम्मीद
वहीं, आंध्र प्रदेश BJP अध्यक्ष पीवीएन माधव ने उम्मीद जताई कि अन्नामलाई भविष्य में फिर पार्टी में लौट सकते हैं. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में पार्टी को मजबूत बनाने में अन्नामलाई की अहम भूमिका रही है और उनकी वापसी की उम्मीद बनी हुई है.

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इस्तीफे में क्या बोले अन्नामलाई?
अपने इस्तीफे में अन्नामलाई ने लिखा कि राष्ट्रीय पार्टियां अक्सर तमिलनाडु की जनता की भाषा और भावनाओं को नहीं समझ पातीं. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने इस धारणा को बदलने की कोशिश की और इसमें काफी हद तक सफलता भी मिली.

अन्नामलाई ने यह भी कहा कि पिछले 18 महीनों में उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने अपने मतभेद रखे, लेकिन तमिलनाडु को लेकर उनकी सोच और पार्टी नेतृत्व की सोच में तालमेल नहीं बन सका.

AIADMK गठबंधन बना मतभेद की वजह?
राजनीतिक जानकारों के अनुसार BJP और एडप्पाडी के. पलानीस्वामी के नेतृत्व वाली AIADMK के बीच 2026 विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन की वापसी के बाद मतभेद बढ़े. सूत्रों का कहना है कि अन्नामलाई चाहते थे कि BJP अकेले चुनाव लड़कर अपना जनाधार बढ़ाए, जबकि केंद्रीय नेतृत्व गठबंधन के पक्ष में था.

2020 में BJP में हुए थे शामिल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक माने जाने वाले अन्नामलाई ने 2020 में सिविल सेवा छोड़कर BJP जॉइन की थी. कुछ ही समय में उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया और 2021 में वे तमिलनाडु BJP अध्यक्ष बने. हालांकि, अब तक उन्हें कोई चुनावी सफलता नहीं मिली. उन्होंने 2021 विधानसभा और 2024 लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन जीत हासिल नहीं कर सके.

Published at : 05 Jun 2026 01:53 PM (IST)
Tags :
Tamilnadu BJP K Annamalai
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