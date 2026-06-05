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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वUS के 'दोस्त' ने पाकिस्तान को बताया 'धोखेबाज', मध्यस्थता पर जमकर लताड़ा, कहा - 'जो खुद परेशानी...'

US के 'दोस्त' ने पाकिस्तान को बताया 'धोखेबाज', मध्यस्थता पर जमकर लताड़ा, कहा - 'जो खुद परेशानी...'

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष को खत्म कराने के लिए पाकिस्तान भले ही 'चौधरी' बनने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसकी भूमिका पर यूएस के 'दोस्त' ने सवाल उठाते हुए निशाना साधा है.

By : एबीपी न्यूज़ | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 05 Jun 2026 02:26 PM (IST)
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पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष को खत्म कराने के लिए 'शांतिदूत' बन रहे पाकिस्तान पर इजरायल फिर भड़का है और पड़ोसी मुल्क की मध्यस्थता को लेकर सवाल उठाए हैं. भारत में इजरायली राजदूत रूवेन अजार ने दो-टूक कहा कि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है. उन्होंने इस्लामाबाद को परेशानी खड़ी करने वाला देश बताया.

US के 'दोस्त' ने ही पाक को लिया आड़े हाथ

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष को खत्म करने के लिए पाकिस्तान बार-बार मध्यस्थता का दावा करता आया है. अमेरिका ने इसको स्वीकार भी किया, लेकिन यूएस के 'दोस्त' इजरायल ने ही पाकिस्तान की विश्वसनीयता पर बार-बार सवाल खड़े किए हैं और उसे भरोसे के लायक नहीं बताया.

क्या बोले इजरायली राजदूत?

इजरायली राजदूत रूवेन अजार ने मिडिल ईस्ट तनाव खत्म करने के लिए पाक की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि 'मध्यस्थता के लिए किसी ऐसे पक्ष की जरूरत होती है, जिस पर भरोसा किया जा सके. उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान के पास न ही मध्यस्थता करने की क्षमता है और न ही उस पर किसी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता है.' 

यह भी पढ़ें - Russian President Putin: रूस ने यूक्रेन को खुशखबरी, इस बात के लिए राजी पुतिन, NATO पर क्यों खींची रेड लाइन?

अमेरिका को दी PAK से सावधान करने की नसीहत

अजार ने कहा,  'पाकिस्तान का हमेशा से आतंकवाद और रूढ़िवादी ताकतों की ओर झुकाव रहा है. उन्होंने आगे कहा, अगर कट्टरपंथियों के समर्थक ही मध्यस्थता कराने वाले होंगे तो उसका क्या ही परिणाम निकल पाएगा. इजरायली राजदूत ने अमेरिका को भी पाकिस्तान जैसे देश से सावधान रहने और झांसे में न आने की नसीहत दी.'

ट्रंप-नेतन्याहू के बीच अनबन की खबरों को किया खारिज

इजरायली राजदूत ने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामन नेतन्याहू के बीच किसी भी तरह की अनबन की खबरों को भी सिरे से खारिज कर दिया है. उन्होंने साफ कहा कि दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच सबकुछ ठीक है, जो लोग भी दोनों लीडर्स के बीच दूरियां देखने की उम्मीद में बैठे हैं उनको इंतजार करना होगा. अजार ने लेबनान संघर्ष को लेकर ट्रंप-नेतन्याहू के बीच हुई कथित बहस को 'मैत्रीपूर्ण रणनीतिक मतभेद' बताया और इसे लोगों की ओर से बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की बात कही.

यह भी पढ़ें -  US-Pakistan Relations: 'मजबूत पाकिस्तान अमेरिका के लिए...', ट्रंप की दूत नताली ने क्या कहा, चौड़ी हो गई शहबाज शरीफ की छाती

 

Published at : 05 Jun 2026 02:26 PM (IST)
Tags :
India News PAKISTAN NEWS US Iran War
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