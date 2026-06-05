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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 6 June 2026: सर्वार्थसिद्धि योग का महासंयोग, मकर और धनु राशि वालों को मिलेगा बंपर धन लाभ, जानें शनिवार का भाग्यफल

Kal Ka Rashifal 6 June 2026: सर्वार्थसिद्धि योग का महासंयोग, मकर और धनु राशि वालों को मिलेगा बंपर धन लाभ, जानें शनिवार का भाग्यफल

Kal Ka Rashifal 6 June 2026: धनु राशि वालों का लोन होगा मंजूर और मकर राशि को मिलेगा प्रमोशन का मौका. वहीं मिथुन राशि वाले विवाद से और कुंभ ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें. पढ़ें कल का राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 05 Jun 2026 01:00 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal, 6 June 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, कल जून महीने का पहला शनिवार है और पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी. कल सुबह 06:03 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा और इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र की शुरुआत हो जाएगी. चंद्रमा कल शाम 07:04 के बाद मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे.

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, कल का दिन बेहद शुभ और दुर्लभ योगों से भरा रहने वाला है. कल आकाश मंडल में वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मी-नारायण योग और शंख योग के साथ-साथ सर्वार्थ सिद्धि योग और ऐन्द्र योग का महासंयोग बन रहा है. इसके अलावा, मेष, कर्क, तुला और मकर राशि वालों को रूचक व हंस योग का सपोर्ट मिलेगा, जबकि मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों के लिए भद्र राजयोग का सीधा प्रभाव रहेगा.

आइए, प्रसिद्ध ज्योतिष एवं कुंडली विश्लेषक डॉ. अनीष व्यास (पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान) के अनुसार जानते हैं कि कल शनिवार को मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के जीवन में करियर, बिजनेस, लव लाइफ और धन के मामले में क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं.

कल का पंचांग व शुभ मुहूर्त:

तिथि: कल पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि रहेगी.

नक्षत्र: सुबह 06:03 तक श्रवण, इसके बाद पूरे दिन धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा.

चन्द्रमा की स्थिति: शाम 07:04 तक मकर राशि में, इसके बाद कुंभ राशि में गोचर करेंगे.

शुभ समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक.

शुभ चौघड़िया: दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया).

राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक (इस समय शुभ काम से बचें).

शुभ यात्रा दिशा: कल पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए अत्यंत मंगलकारी और सफल रहेगा.

मेष राशि (Aries)

चंद्रमा के दसवें भाव में होने से कल आपको घर के बड़े-बुजुर्गों के आदर्शों पर चलना चाहिए. ऐन्द्र और सर्वार्थसिद्धि योग बनने से मार्केटिंग से जुड़े नौकरीपेशा लोगों को अपने नेटवर्क विस्तार पर ध्यान देना चाहिए, भविष्य में बड़े फायदे होंगे.

  • बिजनेस: बिजनेस एसेट्स की वैल्यू बढ़ने से आगे की प्लानिंग आसान होगी. व्यापार में दिमाग का इस्तेमाल करें, लोग आपकी भावनाओं का फायदा उठा सकते हैं. कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का मूड बन सकता है.
  • करियर: नई नौकरी की तलाश कर रहे लोग ऑनलाइन पोर्टल्स की मदद लें, योग्यता के अनुसार जॉब मिल जाएगी. पॉजिटिव थिंकिंग से कार्यस्थल की समस्याएं हल होंगी. मल्टी-टैलेंट की वजह से किसी बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं.
  • लव व छात्र: जो लोग सिंगल हैं, वे जल्दबाजी न करें. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी कल पीपल के पेड़ पर दीपक जलाएं, शनिदेव की कृपा बनी रहेगी.
  • शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 7 | अशुभ अंक: 4

वृषभ राशि (Taurus)

चंद्रमा के नवम भाव में होने से कल आप सामाजिक रूप से काफी एक्टिव रहेंगे. आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी और आप किसी जरूरतमंद की मदद करने में सक्षम होंगे. किसी धार्मिक स्थल या मोहल्ले के कार्यक्रम में दान जरूर करें.

  • बिजनेस: व्यापार में किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट को बिना लीगल एडवाइजर की सलाह के एक्सेप्ट न करें. फाइनेंशियल डिसीजन सोच-समझकर लें. मल्टीनेशनल कंपनी (MNC) से डील करने वाले व्यापारियों को विदेश यात्रा पर जाना पड़ सकता है.
  • करियर: जो लोग लेखन शैली में एक्सपर्ट हैं, उन्हें मीडिया जगत की बड़ी कंपनी से बेहतरीन जॉब ऑफर मिल सकता है. ऑफिस के काम से अचानक ऑफिशियल ट्रैवलिंग हो सकती है, जिससे वीकेंड थोड़ा व्यस्त हो जाएगा. वर्कप्लेस पर फालतू एक्टिविटीज में समय बर्बाद न करें.
  • फैमिली व छात्र: लक्ष्मी-नारायण योग से परिवार में सामंजस्य बढ़ेगा. प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग रखें. प्रतियोगी छात्रों को मानसिक अस्थिरता के कारण पढ़ाई में थोड़ा कम मन लगेगा.
  • शुभ रंग: पर्पल | शुभ अंक: 9 | अशुभ अंक: 8

मिथुन राशि (Gemini)

चंद्रमा के अष्टम भाव में होने से कल ससुराल पक्ष में किसी से अनबन हो सकती है. पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर घर के बड़े-बुजुर्गों के साथ महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है, जिससे विवाद सुलझ जाएगा.

  • बिजनेस: व्यापार में इस समय कड़ी मेहनत और डेडिकेशन की सबसे ज्यादा जरूरत है, उतार-चढ़ाव आ सकते हैं. नए बिजनेस की शुरुआत पूरी जानकारी जुटाने के बाद ही करें. मार्केट में किसी पार्टी से मार्जिन को लेकर विवाद होने की आशंका है, संयम रखें.
  • करियर: नौकरीपेशा लोगों को सफलता के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, आपके परिश्रम का आकलन किया जा रहा है. प्रमोशन और ट्रांसफर में थोड़ा डिले (देरी) हो सकता है. आलस्य के कारण ऑफिस का टास्क समय पर पूरा नहीं हो पाएगा.
  • रिलेशनशिप: कल रिश्तों को बहुत संभलकर निभाएं. दोस्तों के साथ किसी बात पर मनमुटाव हो सकता है, लेकिन आपको उन्हें मनाना होगा. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सतर्क रहें, कुछ परेशानियां आ सकती हैं. यात्रा के कारण थकान रहेगी.
  • शुभ रंग: ऑरेंज | शुभ अंक: 2 | अशुभ अंक: 1

कर्क राशि (Cancer)

चंद्रमा के सप्तम भाव में होने से पति-पत्नी के बीच कल थोड़ी अनबन हो सकती है, वाणी पर कंट्रोल रखें. आपको किसी बेहतर कार्य के लिए परिवार और समाज की तरफ से बड़ा सम्मान मिलेगा. वीकेंड पर परिवार के साथ धार्मिक यात्रा की प्लानिंग बन सकती है.

  • बिजनेस: ऐन्द्र और सर्वार्थसिद्धि योग के प्रभाव से आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) टीम आपके लिए नींव का पत्थर साबित होगी, जिससे बड़ी कंपनियों के ऑर्डर्स मिलेंगे. जो भी कमा रहे हैं, उसे सिर्फ भविष्य के लिए न जोड़ें, वर्तमान को भी आनंददायक बनाएं. दोपहर बाद कठिन परिस्थितियों में चुप रहना ही बेहतर होगा.
  • करियर: नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस की तरफ से किसी नए स्थान पर भेजा जा सकता है, जहां आपको अपना नेटवर्क बढ़ाने का मौका मिलेगा. वाशि योग के कारण आप वर्कप्लेस पर अपना लोहा मनवाने में सफल रहेंगे.
  • छात्र व सलाह: मैनेजमेंट के छात्रों को कल कठिन प्रयास करने पड़ेंगे. बड़े भाई से मदद लेने में संकोच न करें, असमंजस की स्थिति में सलाह जरूर लें.
  • शुभ रंग: स्काई Blue | शुभ अंक: 5 | अशुभ अंक: 3

सिंह राशि (Leo)

चंद्रमा के छठे भाव में होने से कल आपको किसी पुरानी बीमारी से छुटकारा मिलेगा, जिससे बड़ी राहत महसूस होगी. कल आपका ज्यादातर समय दान-पुण्य और धार्मिक कार्यों में बीतेगा.

  • बिजनेस: व्यापार से जुड़े रिन्यूअल के कामों में देरी बिल्कुल न करें, रिमाइंडर लगा लें वरना अंतिम समय में भूल सकते हैं. सुनफा योग के कारण बिजनेस में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से ग्रोथ में बड़ा इजाफा होगा. नए बिजनेस पार्टनर्स या दोस्तों को हाथ बढ़ाने से पहले अच्छी तरह परख लें.
  • करियर: ऑफिस के काम में आने वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए सीनियर्स आपसे सहायता मांग सकते हैं, अपने ज्ञान का पूरा उपयोग करें. किसी भी काम को पूरा करने के लिए इलीगल एक्टिविटी (गलत रास्तों) का सहारा न लें, वरना बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं.
  • छात्र व लव: प्रॉपर प्लानिंग से काम पूरा करने पर नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे. कोई अच्छी खबर मिलने से छात्रों के लिए कल का दिन बेहद पॉजिटिव रहेगा. लव लाइफ में प्रेमी जन भविष्य में किसी बड़ी समस्या में फंस सकते हैं, सावधान रहें.
  • शुभ रंग: ब्राउन | शुभ अंक: 4 | अशुभ अंक: 7

कन्या राशि (Virgo)

चंद्रमा के पांचवें भाव में होने से कल आपको आकस्मिक धन लाभ (अचानक पैसा) होने के मजबूत योग हैं. घर-परिवार में यदि धन-संपदा से जुड़ा कोई पुराना विवाद चल रहा है, तो वह कल आपस में बैठकर आसानी से सुलझ जाएगा.

  • बिजनेस: बिजनेस में चल रही फाइनेंशियल प्रॉब्लम का स्थाई सॉल्यूशन कल मिल जाएगा और आप एक नई एनर्जी के साथ काम कर सकेंगे. आनन्दादि योग के कारण बिजनेसमैन को सलाह दी जाती है कि वे अपने कर्मचारियों को सैलरी के साथ कुछ बोनस या गिफ्ट देकर खुश रखें. प्रॉपर प्लानिंग के बाद ही यात्रा करें.
  • करियर: ऐन्द्र और सर्वार्थसिद्धि योग के प्रभाव से नौकरीपेशा लोगों को कल नया पार्ट-टाइम जॉब का ऑफर मिल सकता है. वर्कप्लेस पर चाहे आप कितने ही प्रतिभावान हों, लेकिन प्रयास करना नहीं छोड़ना है. बिना कोशिश किए सफलता नहीं मिलेगी.
  • छात्र: स्टूडेंट्स अपने विषयों की बारीकियों को समझने के लिए नियमित अभ्यास (प्रैक्टिस) करें, तभी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर अपनी पकड़ बना पाएंगे.
  • शुभ रंग: व्हाइट | शुभ अंक: 8 | अशुभ अंक: 5

तुला राशि (Libra)

चंद्रमा के चतुर्थ भाव में होने से पारिवारिक सुख-सुविधाओं में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है. परिवार में कुछ अनचाहे और अचानक खर्चे सामने आ सकते हैं, इसलिए सोच-समझकर बजट बनाएं. कम जरूरी कामों को अभी रोक देना ही बेहतर होगा.

  • बिजनेस: बिजनेस में कल छोटा-मोटा लॉस (नुकसान) हो सकता है, लेकिन धैर्य न खोएं, समय जल्द ही आपके पक्ष में आएगा. ग्रहों की स्थिति के अनुसार व्यापारियों को कल स्टॉक मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, डिमांड बढ़ने पर कस्टमर्स को खाली हाथ न लौटने दें.
  • करियर: वर्कप्लेस पर सहकर्मियों से एक्सपेक्टेशन रखें लेकिन ओवर-एक्सपेक्टेशन न रखें, क्योंकि हमेशा अति हानिकारक होती है. यह समय थोड़ा कठिन है, काम पर एकाग्रता बनाए रखने की कोशिश करें. फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी हो सकती है, लेकिन आपका प्रॉपर मैनेजमेंट आपको सक्सेस दिलाएगा.
  • छात्र: दूर-दराज के क्षेत्रों में रहकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स कल मोबाइल पर ऑनलाइन स्टडी मटेरियल को अच्छे से न समझ पाने के कारण थोड़े तनाव में रह सकते हैं.
  • शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 1 | अशुभ अंक: 3

वृश्चिक राशि (Scorpio)

चंद्रमा के तीसरे भाव में होने से कल आपको किसी खास दोस्त की मदद करनी पड़ सकती है. कामकाजी जीवन में आ रही पुरानी परेशानियां कल दूर हो सकती हैं. करियर को निखारने के आपके सपने कल पूरे होने की राह पर आगे बढ़ेंगे.

  • बिजनेस: बिजनेस के सिलसिले में कल छोटी-मोटी यात्रा करनी पड़ सकती है, जिससे मिलने जा रहे हैं उसे पहले सूचित जरूर कर दें. व्यापारियों को मार्केट में सामाजिक प्रतिष्ठा का भी ध्यान रखना चाहिए. आपका हेल्पिंग रवैया मार्केट में आपको हीरो की तरह पेश करेगा. ईमेल मार्केटिंग में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे.
  • करियर: न्यू जॉब की तलाश कर रहे नौकरीपेशा लोगों को कल किसी बड़ी कंपनी से नई नौकरी का ईमेल या ऑफर प्राप्त हो सकता है. ऑफिस के किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में विदेश जाने का अवसर मिल सकता है. ऐन्द्र और सर्वार्थसिद्धि योग के कारण ऑफिस में अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय स्वभाव विनम्र रखें.
  • फैमिली व स्पोर्ट्स: परिवार से जुड़े बड़े और महत्वपूर्ण डिसीजन कल आप आसानी से ले पाएंगे. खिलाड़ी अपनी डाइट और सेहत का विशेष ध्यान रखें. कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स पूरे जोश के साथ पढ़ाई में लगे रहेंगे.
  • शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 9 | अशुभ अंक: 2

धनु राशि (Sagittarius)

चंद्रमा के दूसरे भाव में होने से कल आप फाइनेंशियल मोर्चे पर काफी स्ट्रॉन्ग रहेंगे. प्रॉपर्टी से जुड़े काम कल आसानी से बन जाएंगे. यदि काफी समय से अपनी कोई जमीन या मकान बेचने के प्रयास में लगे थे, तो कल डील फाइनल हो सकती है.

  • बिजनेस: ऐन्द्र और सर्वार्थसिद्धि योग बनने से व्यापारियों का लोन अप्रूवल होने की पूरी संभावना है, जिससे आपके अटके हुए कार्य पूरे होंगे. आपको बिजनेस के बड़े प्रोजेक्ट्स और नए क्लाइंट्स मिलेंगे. पहले से अधिक सचेत रहने से प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ेगा. मार्केट की उधारी वसूलने में सफल रहेंगे.
  • करियर: नौकरीपेशा लोग समय बर्बाद न करें, करियर को लेकर प्रयास तेज करें. वर्कप्लेस पर व्यर्थ की चिंताएं आपको अपने काम से दूर कर सकती हैं, जिसका विरोधी फायदा उठाएंगे. ऑफिस में सभी से सोच-समझकर बोलें, हल्के शब्दों के इस्तेमाल से बड़ा हंगामा खड़ा हो सकता है.
  • लव व छात्र: लक्ष्मीनारायण योग के कारण स्टूडेंट्स बेहतर फ्यूचर के लिए पढ़ाई में ढिलाई बिल्कुल न बरतें. मैरिड लाइफ में सुधार होगा और पुराने मनभेद व मतभेद पूरी तरह दूर हो जाएंगे. लवर के साथ डिनर की प्लानिंग बनेगी जिससे चेहरे पर खुशी बनी रहेगी.
  • शुभ रंग: ब्लैक | शुभ अंक: 3 | अशुभ अंक: 5

मकर राशि (Capricorn)

चंद्रमा आपकी ही राशि में होने से कल आपके बौद्धिक विकास में वृद्धि होगी. कॉन्फिडेंस और डेडीकेशन के साथ अपने कार्यों को पूरा करेंगे, जिससे सफलता निश्चित मिलेगी. सगे-संबंधियों के साथ गपशप करने का मूड बनेगा, उन्हें घर बुला सकते हैं या उनके घर जा सकते हैं.

  • बिजनेस: ऐन्द्र और सर्वार्थसिद्धि योग बनने से आप बिजनेस में अपनी टीम का हौसला बढ़ाएंगे, जो रेवेन्यू जनरेशन में बहुत हेल्प करेगा. बिजनेसमैन कल जितनी मेहनत करेंगे, उतना ही बंपर लाभ कमा सकेंगे. योजनाबद्ध तरीके से काम करने से मार्केट में आपका दबदबा कायम रहेगा.
  • करियर: ग्रहों की स्थिति अनुकूल होने से नौकरीपेशा लोग कल बॉस से सैलरी इंक्रीमेंट या प्रमोशन की बात कर सकते हैं, समय फेवर में है. वर्कप्लेस पर जल्दबाजी में कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हाथ से छूट सकता है, इसलिए टाइम मैनेजमेंट पर फोकस करें. ऑफिशियल ट्रैवलिंग के दौरान सेहत का ध्यान रखें.
  • छात्र व मैरिड लाइफ: कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को कल सेल्फ-एनालिसिस (आत्म-परीक्षण) जरूर करना चाहिए, जिससे वे अपनी कमियों और क्वालिटी को जान पाएंगे. जीवनसाथी के शारीरिक स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें.
  • शुभ रंग: रेड | शुभ अंक: 1 | अशुभ अंक: 7

कुंभ राशि (Aquarius)

चंद्रमा के बारहवें भाव में होने से कल विदेशी संपर्कों या विदेशी कार्यों में अचानक रुकावट आ सकती है. रोजगार के लिहाज से भी कल का दिन उम्मीदों पर बहुत खरा नहीं उतरेगा. वर्कप्लेस पर काम की अधिकता के कारण आप शारीरिक रूप से कमजोरी और थकान महसूस करेंगे.

  • बिजनेस: बिजनेस में सीईओ या मैनेजमेंट टीम के साथ समय-समय पर मीटिंग न होने के कारण बिजनेस को नए लेवल पर ले जाने में अड़चनें आएंगी. व्यापारिक पार्टनर के साथ पूरी ट्रांसपेरेंसी (पारदर्शिता) रखें, वरना गलतफहमी से काम-धंधा प्रभावित हो सकता है. मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए दिन नॉर्मल रहेगा.
  • करियर: कल आपके बिहेवियर में आया बदलाव आपको वर्कप्लेस पर सबसे अलग खड़ा कर सकता है, इसलिए अपने व्यवहार में सुधार लाएं. ऑफिस में कल पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा चलेगी और अफवाहें उड़ सकती हैं, इसलिए किसी भी तरह की गॉसिप का हिस्सा न बनें. ईमानदारी से काम करें.
  • फैमिली व छात्र: परिवार में किसी सदस्य को अचानक बड़ी मनी प्रॉब्लम (आर्थिक तंगी) का सामना करना पड़ सकता है, जिसका असर आपकी लाइफ पर भी पड़ेगा. स्टूडेंट्स करियर को लेकर कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले करियर काउंसलिंग की मदद जरूर लें. विदेश से मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्र कल चिंताओं से घिरे रह सकते हैं.
  • शुभ रंग: पिंक | शुभ अंक: 5 | अशुभ अंक: 2

मीन राशि (Pisces)

चंद्रमा के ग्यारहवें भाव में होने से कल का दिन आपके लिए इनकम बढ़ाने वाला और प्रॉफिटेबल साबित होगा. आप अपनी लग्जरी लाइफ जीने के लिए अच्छा खासा धन खर्च करेंगे, जो आपको और आपके परिवार को बहुत खुशी देगा. स्टूडेंट्स अपने फील्ड में कल बेहतर परफॉर्मेंस देने में सफल रहेंगे.

  • बिजनेस: एग्रीकल्चर मशीनरी या कृषि उपकरणों का बिजनेस करने वाले व्यापारियों के पास खेती के बदलते मौसम को देखते हुए अचानक बड़ी डिमांड आ सकती है. वाशि योग से काम ठीक गति से आगे बढ़ेगा, लेकिन प्रतिष्ठान के फालतू खर्चों पर लगाम लगानी होगी. ऑनलाइन कार्य की जटिल समस्याएं कल सुलझ जाएंगी.
  • करियर: मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए कल ट्रैवलिंग ज्यादा होने से दिन काफी थकान भरा रहेगा. ऑफिस में किसी कोवर्कर का अड़ियल रवैया आपको परेशान कर सकता है, एकाग्रता के लिए काम के बीच में छोटा ब्रेक लें. नौकरीपेशा लोग कल भावनाओं के आवेश में आकर किसी से भी कोई बड़ा वादा करने से बचें.
  • फैमिली व छात्र: ऐन्द्र और सर्वार्थसिद्धि योग बनने से परिवार से दूर रहकर नौकरी करने वाले लोग घर जाने की प्लानिंग बना सकते हैं. ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग से जुड़े लोगों को नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, खुद को तैयार रखें.
  • शुभ रंग: नेवी ब्लू | शुभ अंक: 7 | अशुभ अंक: 5

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 05 Jun 2026 01:00 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal Tomorrow Horoscope Horoscope 2026
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