हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोहर घर में लक्ष्मी जी पधारें... बजट पर पीएम मोदी ने किया हिंदू देवी मां लक्ष्मी का जिक्र

हर घर में लक्ष्मी जी पधारें... बजट पर पीएम मोदी ने किया हिंदू देवी मां लक्ष्मी का जिक्र

Budget 2026: 1 फरवरी 2026 को बजट पेश किया गया. बजट के बाद अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा- कोशिश यही है कि, हर घर में लक्ष्मी जी पधारें. बीते वर्ष बजट 2025 में भी PM ने देवी लक्ष्मी का जिक्र किया था.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 01 Feb 2026 11:09 PM (IST)
बजट 2026

रविवार 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया गया. बजट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया.
बजट 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक बताया. साथ ही पीएम ने विशेष रूप से महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लगातार 9वीं बार बजट पेश करने के रिकॉड की भी सराहना की.
Tags :
Laxmi Ji Goddess Lakshmi PM Narendra Modi PM Modi Budget 2026 Union Budget 2026

