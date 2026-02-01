एक्सप्लोरर
हर घर में लक्ष्मी जी पधारें... बजट पर पीएम मोदी ने किया हिंदू देवी मां लक्ष्मी का जिक्र
Budget 2026: 1 फरवरी 2026 को बजट पेश किया गया. बजट के बाद अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा- कोशिश यही है कि, हर घर में लक्ष्मी जी पधारें. बीते वर्ष बजट 2025 में भी PM ने देवी लक्ष्मी का जिक्र किया था.
बजट 2026
Published at : 01 Feb 2026 11:09 PM (IST)
बजट से पहले राष्ट्रपति का 'दही-चीनी' शगुन क्या है इसका रहस्य? जानें आर्थिक भविष्य पर असर!
