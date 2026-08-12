Numerology: अंक ज्योतिष में हर मूलांक का अपना अलग स्वभाव और व्यक्तित्व बताया गया है. जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 माना जाता है.

इस मूलांक के लोगों की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि ये पैसे को केवल खर्च करने की चीज नहीं, बल्कि भविष्य सुरक्षित करने का साधन मानते हैं. यही कारण है कि इन्हें आर्थिक मामलों में काफी समझदार माना जाता है.

सुरक्षित निवेश को देते हैं प्राथमिकता

मूलांक 4 के लोग बचत के साथ-साथ निवेश पर भी खास ध्यान देते हैं. वे चाहते हैं कि उनका पैसा समय के साथ बढ़े और भविष्य में आर्थिक सुरक्षा मिले. इसलिए बिना जानकारी के किसी भी योजना में पैसा लगाने से बचते हैं और सुरक्षित निवेश को प्राथमिकता देते हैं.

ये चाहते हैं कि इनका पैसा समय के साथ बढ़े और आर्थिक सुरक्षा मिले.

बिना पूरी जानकारी के किसी भी जोखिम भरी योजना में पैसा लगाने से बचते हैं.

अनुशासित और मेहनती स्वभाव के कारण शॉर्टकट की बजाय धैर्य पर भरोसा रखते हैं.

मेहनत के दम पर बनाते हैं पहचान

अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 4 के लोग अनुशासित, मेहनती और जिम्मेदार स्वभाव के होते हैं. ये लोग शॉर्टकट की बजाय मेहनत और धैर्य पर भरोसा करते हैं. इसी वजह से धीरे-धीरे अपने करियर और आर्थिक जीवन में अच्छी सफलता हासिल कर लेते हैं.

कभी-कभी जरूरत से ज्यादा सतर्क हो जाते हैं

इनकी सबसे बड़ी कमजोरी यह मानी जाती है कि कई बार ये किसी भी फैसले को लेने में जरूरत से ज्यादा समय लगा देते हैं. अधिक सोच-विचार के कारण अच्छे अवसर भी हाथ से निकल सकते हैं. यदि ये समय पर निर्णय लेना सीख जाएं, तो जीवन में और बेहतर सफलता हासिल कर सकते हैं.

निर्णय लेने में देरी बनी रहती है कमजोरी अत्यधिक सोच-विचार और जरूरत से ज्यादा सतर्कता इनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है. सही समय पर निर्णय न ले पाने के कारण कई बार बेहतरीन अवसर हाथ से निकल जाते हैं. समय प्रबंधन और त्वरित फैसले लेना इनके लिए बेहद जरूरी है.

इन क्षेत्रों में मिलती है बड़ी सफलता

मूलांक 4 के जातक योजनाबद्ध और जिम्मेदारी वाले कार्यों में शानदार प्रदर्शन करते हैं:

बैंकिंग और फाइनेंस

अकाउंटिंग और मैनेजमेंट

इंजीनियरिंग और प्रॉपर्टी

प्रशासन (Administration) और बिजनेस

मूलांक 4 के लिए आसान उपाय

अनुशासित दिनचर्या: रोजाना एक तय रूटीन का पालन करें.

रोजाना एक तय रूटीन का पालन करें. समय पर फैसले: अवसरों का लाभ उठाने के लिए सही समय पर निर्णय लें.

अवसरों का लाभ उठाने के लिए सही समय पर निर्णय लें. अनुभवी सलाह: निवेश करने से पहले विशेषज्ञों या अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन लें.

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