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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रNumerology: मूलांक 4 वाले दिखावे में नहीं, बचत और सही निवेश में रखते हैं यकीन; जानिए करियर और स्वभाव का पूरा सच

Numerology: मूलांक 4 वाले दिखावे में नहीं, बचत और सही निवेश में रखते हैं यकीन; जानिए करियर और स्वभाव का पूरा सच

मूलांक 4 के लोग पैसों के मामले में बेहद समझदार और दूरदर्शी होते हैं. ये दिखावे से दूर रहकर बचत और सही निवेश को प्राथमिकता देते हैं. बिना सोचे-समझे खर्च न करना ही इन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 12 Aug 2026 03:38 PM (IST)
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Numerology: अंक ज्योतिष में हर मूलांक का अपना अलग स्वभाव और व्यक्तित्व बताया गया है. जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 माना जाता है.

इस मूलांक के लोगों की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि ये पैसे को केवल खर्च करने की चीज नहीं, बल्कि भविष्य सुरक्षित करने का साधन मानते हैं. यही कारण है कि इन्हें आर्थिक मामलों में काफी समझदार माना जाता है.

सुरक्षित निवेश को देते हैं प्राथमिकता
मूलांक 4 के लोग बचत के साथ-साथ निवेश पर भी खास ध्यान देते हैं. वे चाहते हैं कि उनका पैसा समय के साथ बढ़े और भविष्य में आर्थिक सुरक्षा मिले. इसलिए बिना जानकारी के किसी भी योजना में पैसा लगाने से बचते हैं और सुरक्षित निवेश को प्राथमिकता देते हैं.

  • ये चाहते हैं कि इनका पैसा समय के साथ बढ़े और आर्थिक सुरक्षा मिले.
  • बिना पूरी जानकारी के किसी भी जोखिम भरी योजना में पैसा लगाने से बचते हैं.
  • अनुशासित और मेहनती स्वभाव के कारण शॉर्टकट की बजाय धैर्य पर भरोसा रखते हैं.

मेहनत के दम पर बनाते हैं पहचान

अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 4 के लोग अनुशासित, मेहनती और जिम्मेदार स्वभाव के होते हैं. ये लोग शॉर्टकट की बजाय मेहनत और धैर्य पर भरोसा करते हैं. इसी वजह से धीरे-धीरे अपने करियर और आर्थिक जीवन में अच्छी सफलता हासिल कर लेते हैं.

कभी-कभी जरूरत से ज्यादा सतर्क हो जाते हैं

इनकी सबसे बड़ी कमजोरी यह मानी जाती है कि कई बार ये किसी भी फैसले को लेने में जरूरत से ज्यादा समय लगा देते हैं. अधिक सोच-विचार के कारण अच्छे अवसर भी हाथ से निकल सकते हैं. यदि ये समय पर निर्णय लेना सीख जाएं, तो जीवन में और बेहतर सफलता हासिल कर सकते हैं.

निर्णय लेने में देरी बनी रहती है कमजोरी अत्यधिक सोच-विचार और जरूरत से ज्यादा सतर्कता इनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है. सही समय पर निर्णय न ले पाने के कारण कई बार बेहतरीन अवसर हाथ से निकल जाते हैं. समय प्रबंधन और त्वरित फैसले लेना इनके लिए बेहद जरूरी है.

इन क्षेत्रों में मिलती है बड़ी सफलता
मूलांक 4 के जातक योजनाबद्ध और जिम्मेदारी वाले कार्यों में शानदार प्रदर्शन करते हैं:

बैंकिंग और फाइनेंस

अकाउंटिंग और मैनेजमेंट

इंजीनियरिंग और प्रॉपर्टी

प्रशासन (Administration) और बिजनेस

मूलांक 4 के लिए आसान उपाय

  • अनुशासित दिनचर्या: रोजाना एक तय रूटीन का पालन करें.
  • समय पर फैसले: अवसरों का लाभ उठाने के लिए सही समय पर निर्णय लें.
  • अनुभवी सलाह: निवेश करने से पहले विशेषज्ञों या अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन लें.

यह भी पढ़ें- Aamir Khan Weeding: आमिर खान वेडिंग न्यूमरोलॉजी, मूलांक 5 और अंक 6 का अनोखा मेल, गौरी स्प्रैट संग बनेगा यह अद्भुत संयोग!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 12 Aug 2026 03:38 PM (IST)
Tags :
Mulank 4 NUMEROLOGY Numerology Number 4 Personality Traits
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