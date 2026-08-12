Kal Ka Rashifal 13 August 2026: गुरुवार को गुरु-चंद्रमा का महासंयोग, मकर और तुला राशि वाले रहें बेहद सावधान, सेहत और करियर में आ सकती हैं अड़चनें!
Kal Ka Rashifal 13 August 2026: गुरुवार को मिथुन, कर्क और तुला राशि वालों की चमकेगी किस्मत. डा. अनीष व्यास से जानें मेष से मीन का राशिफल, शुभ अंक, रंग व उपाय. पढ़ें, कल का राशिफल.
Kal Ka Rashifal (कल का राशिफल): गुरुवार, 13 अगस्त 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए अत्यंत पावन, ऊर्जावान और नए अवसर लेकर आने वाला है. कल श्रावण शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात 20:43:35 बजे तक रहेगी. इसके साथ ही मघा नक्षत्र देर रात 28:39:17 (तड़के 04:39 बजे) तक रहेगा. योग की बात करें तो वरियान योग दोपहर 12:16:15 बजे तक प्रभावी रहेगा. चंद्रमा सिंह राशि में संचार करेंगे.
गुरुवार का यह दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी और बृहस्पति देव की पूजा-अर्चना के लिए विशेष फलदायी माना जाता है. श्रावण शुक्ल पक्ष की शुरुआत, वरियान योग और गुरु कृपा के इस शुभ संयोग से कई राशियों के जातकों को करियर में पदोन्नति, नए व्यापारिक सौदे और अचानक बंपर धन लाभ के योग बन रहे हैं. आइए जानते हैं प्रसिद्ध भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से कल का संपूर्ण और सटीक राशिफल.
पंचांग (13 अगस्त 2026, गुरुवार)
- तिथि: श्रावण शुक्ल पक्ष प्रतिपदा (रात 20:43:35 बजे तक), तत्पश्चात द्वितीया
- नक्षत्र: मघा नक्षत्र (रात 28:39:17 बजे तक)
- करण: किन्स्तुघ्न (सुबह 09:52:43 बजे तक), तत्पश्चात बव (रात 20:43:35 बजे तक)
- पक्ष: शुक्ल पक्ष
- योग: वरियान योग (दोपहर 12:16:15 बजे तक), तत्पश्चात परिघ
- चंद्र राशि: सिंह राशि
- वार: गुरुवार (भगवान विष्णु एवं बृहस्पति देव का विशेष दिन)
- शुभ समय (चौघड़िया): प्रातः लाभ-अमृत (सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक) एवं दोपहर शुभ (दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक)
- राहुकाल (अशुभ समय): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक
मेष राशि (Aries)
करियर व बिजनेस: व्यापार में अच्छा धन लाभ होगा. आय के साधन बढ़ेंगे लेकिन खर्चे भी बने रहेंगे. अपने काम में बाहरी व्यक्तियों का हस्तक्षेप न होने दें. दूसरों के विचारों पर भी गौर करें.
लव व परिवार: परिवार के साथ मनोरंजन में समय बीतेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और रिश्तों में मधुरता आएगी.
शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 1, 8
अचूक उपाय: भगवान विष्णु को केले अर्पित करें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" का जाप करें.
वृष राशि (Taurus)
करियर व बिजनेस: इलेक्ट्रॉनिक सामान का व्यापार करने वालों को अच्छा धन लाभ होगा. संपर्क में आने वाले लोगों के साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार रखें. खुद पर भरोसा रखकर काम करें.
लव व परिवार: सामाजिक रूप से मान-प्रतिष्ठा बनी रहेगी. शुभचिंतकों का भरपूर साथ मिलेगा.
शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2, 7
अचूक उपाय: मंदिर में चने की दाल और गुड़ का दान करें.
मिथुन राशि (Gemini)
करियर व बिजनेस: नौकरी में उन्नति के साथ-साथ दूसरी जगह से बड़ा जॉब ऑफर मिल सकता है. जल्दबाजी के बजाय धैर्य से काम लें.
शिक्षा व परिवार: छात्र नया कोर्स ज्वॉइन कर सकते हैं. परिवार के साथ वस्त्र व आभूषणों की खरीदारी में सुखद समय बीतेगा. भावनाओं पर नियंत्रण रखें.
शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 3, 6
अचूक उपाय: भगवान गणेश को मोदक या दूर्वा चढ़ाएं.
कर्क राशि (Cancer)
करियर व बिजनेस: सोचे हुए काम पूरे होंगे. इंपोर्ट-एक्सपोर्ट के बिजनेस में बड़ा फायदा होगा. जीवनसाथी के सहयोग से किसी बड़े काम में सफलता मिलेगी.
स्वास्थ्य व परिवार: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और दोस्तों के साथ एंजॉय करेंगे.
शुभ रंग: क्रीम/सफेद | शुभ अंक: 4
अचूक उपाय: शिवलिंग पर दूध एवं जल से अभिषेक करें.
सिंह राशि (Leo)
करियर व बिजनेस: ऑफिस और परिवार के बीच संतुलन बनाकर चलें. निवेश संबंधी गतिविधियों में जल्दबाजी न करें. अपने काम खुद निपटाएं.
लव व परिवार: संतान की किसी बड़ी उपलब्धि से घर में खुशी का माहौल रहेगा. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे.
शुभ रंग: सुनहरा/नारंगी | शुभ अंक: 1, 5
अचूक उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं और हल्दी का तिलक लगाएं.
कन्या राशि (Virgo)
करियर व बिजनेस: रोजगार में तरक्की के नए अवसर मिलेंगे. रास्ते में किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात होगी, जिसका फायदा भविष्य में मिलेगा.
लव व परिवार: असमंजस में पारिवारिक सलाह काम आएगी. दोस्तों के साथ पार्टी का प्लान बनेगा. जीवनसाथी संग घर के काम निपटाएंगे.
शुभ रंग: हरा/पर्पल | शुभ अंक: 3, 8
अचूक उपाय: तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं और विष्णु चालीसा का पाठ करें.
तुला राशि (Libra)
करियर व बिजनेस: सोसाइटी में कार्यशीलता के लिए सम्मानित किया जा सकता है. बिजनेस में धन लाभ होगा, लेकिन स्टाफ की गतिविधियों पर नजर रखें. पार्टनरशिप में सोच-विचारकर कदम उठाएं.
लव व परिवार: माता-पिता के साथ धार्मिक यात्रा का प्लान बन सकता है. निवेश के लिए एक्सपर्ट से सलाह लें.
शुभ रंग: ब्राइट ब्लू | शुभ अंक: 2, 7
अचूक उपाय: किसी जरूरतमंद को पीले वस्त्र या फल दान करें.
वृश्चिक राशि (Scorpio)
करियर व बिजनेस: नए बिजनेस या योजनाओं पर विचार करेंगे. करियर की नई शुरुआत करने के लिए दिन शुभ है. धर्म-कर्म और अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी.
लव व परिवार: जीवन से जुड़ी किसी बड़ी समस्या से राहत मिलेगी. घर के बड़े-बुजुर्गों की सेवा का ध्यान रखें.
शुभ रंग: गहरा लाल | शुभ अंक: 9, 1
अचूक उपाय: हनुमान जी के समक्ष दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें.
धनु राशि (Sagittarius)
करियर व बिजनेस: प्राइवेट जॉब कर रहे लोगों को तरक्की के अवसर मिलेंगे. प्रोफेशर्स को किसी अच्छे कॉलेज से लेक्चरर का ऑफर आ सकता है. कारोबारी मामलों में सावधानी रखें.
शिक्षा व लव लाइफ: रचनात्मक कामों और पेंटिंग में मन लगेगा. धैर्य और संयम से काम निपटाएं.
शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 3, 9
अचूक उपाय: "ॐ बृं बृहस्पतये नमः" मंत्र का जाप करें.
मकर राशि (Capricorn)
करियर व बिजनेस: आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा. सामाजिक और सोसाइटी से जुड़ी गतिविधियों में आपके विचारों को प्राथमिकता मिलेगी.
शिक्षा व परिवार: सीनियर्स से नया सीखने को मिलेगा. जीवनसाथी के सहयोग से काम पूरे होंगे. घर के बुजुर्गों का आदर-सम्मान करें.
शुभ रंग: नेवी ब्लू | शुभ अंक: 8, 5
अचूक उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं.
कुंभ राशि (Aquarius)
करियर व बिजनेस: किसी विदेशी कंपनी से जॉब के लिए कॉल आ सकती है. कोर्ट-कचहरी के मामलों में बड़ी राहत मिलेगी. अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा.
लव व परिवार: घर का माहौल सुखद व शांतिपूर्ण रहेगा. किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी. महिलाएं पसंदीदा कामों में समय बिताएंगी.
शुभ रंग: आसमानी/नीला | शुभ अंक: 6, 8
अचूक उपाय: भगवान विष्णु के मंदिर में चने की दाल और गुड़ अर्पित करें.
मीन राशि (Pisces)
करियर व बिजनेस: बिजनेस में बड़ा लाभ होगा. अटका हुआ पैसा वापस मिलेगा. वकीलों के लिए दिन महत्वपूर्ण है, केस पक्ष में रहेंगे और नए केस मिलेंगे.
स्वास्थ्य व परिवार: दिन की शुरुआत व्यस्त रहेगी लेकिन अंत सुखद होगा. प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात लाभदायक रहेगी.
शुभ रंग: केसरिया/गोल्डन | शुभ अंक: 3, 7
अचूक उपाय: भगवान शिव को पीले फूल अर्पित करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें.
FAQ
13 अगस्त 2026 गुरुवार को किन राशियों को सबसे बड़ा आर्थिक लाभ होगा?
कल मीन, कर्क, तुला और मिथुन राशि के जातकों को बड़ा व्यापारिक लाभ, अटका हुआ पैसा वापस मिलने और नए जॉब ऑफर्स के मजबूत योग हैं.
13 अगस्त को किन राशियों को विदेश या बड़ी कंपनियों से अवसर मिल सकते हैं?
कल कुंभ और धनु राशि के जातकों को विदेशी कंपनियों से जॉब कॉल, नए प्रोजेक्ट्स और बड़े कॉलेजों/संस्थानों से बेहतरीन अवसर मिल सकते हैं.
गुरुवार को भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की कृपा पाने का अचूक उपाय क्या है?
कल पीले वस्त्र पहनें, भगवान विष्णु को चने की दाल, गुड़ या केले का भोग लगाएं और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जाप करें.
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