धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Card Rashifal 13 August 2026: कुंभ राशि के टेक प्रोफेशन्स को मिलेगी बड़ी सफलता, तुला को मिलेगा अटका धन; जानें अपने कार्ड्स का गुप्त इशारा

Tarot Card Rashifal 13 August 2026: कुंभ राशि के टेक प्रोफेशन्स को मिलेगी बड़ी सफलता, तुला को मिलेगा अटका धन; जानें अपने कार्ड्स का गुप्त इशारा

Tarot Rashifal 13 August 2026: टैरो राशिफल, नीतिका शर्मा से जानें आज का भाग्य. कर्क-मीन को बंपर धन लाभ, कुंभ को बड़ी सफलता. मकर प्रॉपर्टी डील में सतर्क रहें. पढ़ें मेष से मीन राशि का दैनिक फलादेश.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 12 Aug 2026 06:22 PM (IST)
Preferred Sources

Tarot Rashifal 13 August 2026: अगस्त महीने का यह गुरुवार सभी 12 राशियों के लिए करियर में तरक्की, आर्थिक लाभ और व्यावसायिक सतर्कता के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है. आज ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं, यह जानने के लिए हमने बात की प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.

आज कर्क और मीन राशि वालों का भाग्य चमकेगा और कुंभ के टेक प्रोफेशनल्स को बड़ी सफलता मिलेगी, वहीं मिथुन राशि के जातकों को विरोधियों से और मकर राशि वालों को प्रॉपर्टी डील्स में विशेष सतर्कता बरतने की सख्त जरूरत है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा.

मेष टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों को आज अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की जरूरत है. आपको आज कामकाज के कारण कार्यस्थल पर क्रोध आ सकता है. इसलिए छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करें. आज जिस से भी बात करें बहुत ही धैर्यपूर्वक और स्पष्ट तरीके से करें ताकि गलतफहमी से बचा जा सके. आर्थिक दृष्टि से दिन शानदार साबित होगा. आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिल सकता है.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के लोगों को आज थोड़ा मानसिक उलझन का सामना करना पड़ सकता है. आपको सलाह है कि अपने विचारों में स्पष्टता लाएं. पार्टनरशिप में जो लोग काम करने का सोच रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल रहने वाला है. आज आपको काफी मेहनत करनी पड़ सकती है जिस वजह से आपको थकान हो सकता है. लेकिन, कमाई के लिहाज से दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मिथुन राशि के लोगों पर आज अपने साथ काम करने वाले काम का दबाव डाल सकते हैं. आज आपको हर जगह विरोध का सामना करना पड़ सकता है. साथ ही आज आप योजना के अनुसार काम न होने के कारण आप निराश हो सकती है, लेकिन, संयम से आप स्थिति को संभाल लेंगे. अगर आप निवेश करने का सोच रहे हैं तो बिना पढ़े उनपर साइन न करें.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के लोगों के लिए दिन बेहद शुभ साबित होगा. आप अपनी योजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा कर लेंगे. जिससे आपका उत्साह बढ़ेगा. आप अपने साथ-साथ दूसरों में भी जोश भरने में सफल रहेंगे. जिससे कार्यस्थल पर आपकी छवि पहले से काफी मजबूत होगी. आर्थिक दृष्टि से दिन आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है. व्यापारियों को भी विशेष लाभ मिलने के योग हैं.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, सिंह राशि के लोगों को आज अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है. किसी भी कार्य की शुरुआत करने का अगर सोच रहे हैं तो थोड़ा सोच समझकर ही काम करें. वरना आप अपने काम बिगाड़ सकते हैं. साथ ही आज आपको धैर्य और रणनीति के साथ लिए गया फैसला आपको सफलता दिला सकता है.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि के लोगों को आज महसूस होगा की अचानक ही आपके कामकाज में परिस्थितियां बदलेगी. जिस वजह से आपका तनाव भी बढ़ सकता है. साथ ही आज मन को शांति मिलेगी. वहीं, आज आपको पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला राशि के लोगों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है. वहीं, आज आपके कामकाज में स्थिति का सुधार होगा. आपकी मेहनत सफल भी होगी. अगर आप निवेश करने का मन बना रहे हैं तो थोड़ा रुक जाएं. साथ ही आज आपको अपने रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है बस आपको इसके लिए अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा परेशानी वाला रहेगा. क्योंकि, आज आपके सहकर्मी आपके साथ किसी न किसी बात को लेकर मतभेद कर सकते हैं. सेहत के मामले में दिन अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है. बस आपको सावधानी रखनी होगी. कमाई अच्छी रहेगी लेकिन लंबी यात्राओं में धन खर्च संभव है.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, धनु राशि के लोगों के लिए आज का दिन काफी अच्छा है लेकिन, आज आपके विरोधी आप पर नियंत्रण रखेंगे. साथ ही कामकाज के प्रति आपकी ऊर्जा काफी अच्छा रहेगी. आपको सलाह है कि अगर आप लोन लेने का सोच रहे हैं तो लोन लेने बचें. हालांकि, करियर में सफलता मिलने के आसार हैं. कोर्ट-कचहरी पर भी धन खर्च हो सकता है.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के लोगों को आज अपनी योजनाओं के अनुसार, कार्य पूरे करने में सफल होंगे. व्यापारियों को आज अच्छा मुनाफा मिल सकता है. साथ ही कार्यस्थल पर आपको काफी सुखद माहौल मिलेगा. आपको सलाह है कि प्रॉपर्टी में निवेश करते समय डीलर की सभी शर्तें ध्यान से पढ़ें, वरना धोखा हो सकता है.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है. आज आपको अतिरिक्त मेहनत करनी होगी. जो लोग तकनीकी काम से जुड़े है उनके लिए समय बेहद अनुकूल रहने वाला है. आज आपको बड़ी सफलता मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं. घर परिवार में छोटी बातों को दिल से न लगाएं वरना माहौल बिगड़ सकता है.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है. साथ ही आज आपको अपने भाग्य का साथ मिलेगा. अपनी प्रतिभा से सभी को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे. आज आपको ऑफिस में प्रदर्शन करने से सफलता मिल सकती है. साथ ही आपके मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी. आर्थिक दृष्टि से दिन बहुत ही शुभ रहने वाला है.

Hariyali Amavasya 2026: 12 अगस्त को पुष्य नक्षत्र और गजकेसरी योग में मनेगी हरियाली अमावस्या, जानें शुभ मुहूर्त और राशि अनुसार पौधरोपण

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read More
Published at : 12 Aug 2026 06:22 PM (IST)
Tags :
Horoscope Tarot Horoscope Rashifal Tarot Card Reading Tarot Rashifal 13 August 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Tarot Card Rashifal 13 August 2026: कुंभ राशि के टेक प्रोफेशन्स को मिलेगी बड़ी सफलता, तुला को मिलेगा अटका धन; जानें अपने कार्ड्स का गुप्त इशारा
Tarot Card Rashifal 13 August 2026: कुंभ राशि के टेक प्रोफेशन्स को मिलेगी बड़ी सफलता, तुला को मिलेगा अटका धन; जानें अपने कार्ड्स का गुप्त इशारा
राशिफल
Kal Ka Rashifal 13 August 2026: गुरुवार को गुरु-चंद्रमा का महासंयोग, मकर और तुला राशि वाले रहें बेहद सावधान, सेहत और करियर में आ सकती हैं अड़चनें!
कल का राशिफल 13 अगस्त 2026, गुरुवार को गुरु-चंद्रमा का महासंयोग, मकर और तुला राशि वाले रहें बेहद सावधान, सेहत और करियर में आ सकती हैं अड़चनें!
राशिफल
Aaj ka Meen Rashifal 12 August 2026: बड़ी कंपनी से मिल सकता है जॉब ऑफर, बढ़ेगा आत्मविश्वास
बड़ी कंपनी से मिल सकता है जॉब ऑफर, बढ़ेगा आत्मविश्वास
राशिफल
Aaj ka Kumbh Rashifal 12 August 2026: रुके प्रॉपर्टी काम में आएगी तेजी, मिलेगा सहयोग
रुके प्रॉपर्टी काम में आएगी तेजी, मिलेगा सहयोग
Advertisement

वीडियोज

Bigg Boss 20: Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, Contestants को मिलेंगी 2 Lives
Mirzapur: The Movie Trailer में Pankaj Tripathi, Ali Fazal और Divyenndu की वापसी, बड़े पर्दे पर मचेगा बवाल Title: English Headline
Bollywood News: अक्षय-सैफ की ब्लॉकबस्टर जोड़ी का कमबैक, 'खिलाड़ी' का एक्शन या 'अनाड़ी' का अंदाज़—कौन जमाएगा रंग? (12-08-26)
Mannat-Vikrant के सेट पर 'truth और dare' का तड़काए, क-दूसरे की पोल खोलते आए नजर!
Trisha Krishnan की Cryptic Post ने Vijay-Sangeetha के बीच बढ़ाई Divorce Buzz पर चर्चा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘चर्चा के लिए तैयार, अमित शाह कर रहे इंतजार’, विपक्ष से बोले रिजिजू, लोकसभा स्थगित
‘चर्चा के लिए तैयार, अमित शाह कर रहे इंतजार’, विपक्ष से बोले रिजिजू, लोकसभा स्थगित
दिल्ली NCR
'अगर नहीं मानेंगे तो फिर हम...', 15 अगस्त से क्या करने जा रही CJP? आशुतोष रांका ने बताया
'अगर नहीं मानेंगे तो फिर हम...', 15 अगस्त से क्या करने जा रही CJP? आशुतोष रांका ने बताया
क्रिकेट
इंग्लैंड टेस्ट से पहले अख्तर की बाबर सेना को चेतावनी, बोले- 'अंग्रेज तुम्हारे सामने...'
इंग्लैंड टेस्ट से पहले अख्तर की बाबर सेना को चेतावनी, बोले- 'अंग्रेज तुम्हारे सामने...'
साउथ सिनेमा
जूनियर एनटीआर की सक्सेसफुली पूरी हुई कंधे की सर्जरी, जानें अब कैसी है तबीयत
जूनियर एनटीआर की सक्सेसफुली पूरी हुई कंधे की सर्जरी, जानें अब कैसी है तबीयत
इंडिया
'सारी फंडिंग सिर्फ RSS को ही मिले..', FCRA बिल को लेकर महुआ मोइत्रा ने कसा तंज
'सारी फंडिंग सिर्फ RSS को ही मिले..', FCRA बिल को लेकर महुआ मोइत्रा ने कसा तंज
बिजनेस
एन चंद्रशेखरन ने टाटा संस के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया, फरवरी तक संभालेंगे जिम्मेदारी
एन चंद्रशेखरन ने टाटा संस के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया, फरवरी तक संभालेंगे जिम्मेदारी
शिक्षा
आखिरी दिन तक नहीं कर पाए रजिस्ट्रेशन तो क्या ऑप्शन, कैसे करें मेडिकल की पढ़ाई?
आखिरी दिन तक नहीं कर पाए रजिस्ट्रेशन तो क्या ऑप्शन, कैसे करें मेडिकल की पढ़ाई?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जनेऊ से लेकर शाकाहार और शराब तक... राम मंदिर में CEO पद के लिए कमेटी ने पूछे ये सवाल
जनेऊ से लेकर शाकाहार और शराब तक... राम मंदिर में CEO पद के लिए कमेटी ने पूछे ये सवाल
ABP NEWS
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे को जेल में बंद भाई से मिलने की जल्दबाजी पड़ी भारी!
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे को जेल में बंद भाई से मिलने की जल्दबाजी पड़ी भारी!
ABP NEWS
Viral Video : देवी मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, ऊपरी हिस्से में पड़ी दरार!
Viral Video : देवी मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, ऊपरी हिस्से में पड़ी दरार!
ABP NEWS
Viral Video : हाथ-पैर बंधे हुए युवक का वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप!
Viral Video : हाथ-पैर बंधे हुए युवक का वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप!
ABP NEWS
Viral Video : घर में युवक के साथ ऐसा सुलूक, हाथ-पैर बांधने का वीडियो वायरल!
Viral Video : घर में युवक के साथ ऐसा सुलूक, हाथ-पैर बांधने का वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे की कार हादसे का Live Video आया सामने!
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे की कार हादसे का Live Video आया सामने!
Embed widget