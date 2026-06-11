परम एकादशी के दिन शाम को दीपक जलाकर भगवान से परिवार के कल्याण की प्रार्थना करें. विष्णु सहस्रनाम या एकादशी व्रत कथा का पाठ करें. तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं. मान्यता है इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है. धन आगमन बढ़ता है.