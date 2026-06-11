हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोParam Ekadashi 2026: आज पापों से छुटकारा पाने वाली परम एकादशी, कर लें 4 काम, फिर 3 साल बाद ही मिलेगा मौका

Param Ekadashi 2026: आज पापों से छुटकारा पाने वाली परम एकादशी, कर लें 4 काम, फिर 3 साल बाद ही मिलेगा मौका

Param Ekadashi 2026: आज परम एकादशी व्रत है. इस दिन कुछ खास चीजों का दान, उपाय भगवान विष्णु की कृपा दिलाते हैं, क्योंकि ये अधिकमास की एकादशी विष्णु जी को बेहद प्रिय है.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 11 Jun 2026 12:04 PM (IST)
Param Ekadashi 2026: आज परम एकादशी व्रत है. इस दिन कुछ खास चीजों का दान, उपाय भगवान विष्णु की कृपा दिलाते हैं, क्योंकि ये अधिकमास की एकादशी विष्णु जी को बेहद प्रिय है.

परम एकादशी 2026

1/6
परम एकादशी के दिन अन्न, पीले वस्त्र, फल और मिठाई, जल और पात्र, दक्षिणा का दान. गौ सेवा करें. मान्यता है कि इसके फलस्वरूप व्यक्ति समस्त पापों से मुक्ति पाकर गरुड़ पर बैठकर विष्णुलोक को जाता है.
परम एकादशी के दिन अन्न, पीले वस्त्र, फल और मिठाई, जल और पात्र, दक्षिणा का दान. गौ सेवा करें. मान्यता है कि इसके फलस्वरूप व्यक्ति समस्त पापों से मुक्ति पाकर गरुड़ पर बैठकर विष्णुलोक को जाता है.
2/6
परम एकादशी के दिन शाम को दीपक जलाकर भगवान से परिवार के कल्याण की प्रार्थना करें. विष्णु सहस्रनाम या एकादशी व्रत कथा का पाठ करें. तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं. मान्यता है इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है. धन आगमन बढ़ता है.
परम एकादशी के दिन शाम को दीपक जलाकर भगवान से परिवार के कल्याण की प्रार्थना करें. विष्णु सहस्रनाम या एकादशी व्रत कथा का पाठ करें. तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं. मान्यता है इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है. धन आगमन बढ़ता है.
Published at : 11 Jun 2026 12:04 PM (IST)
Tags :
Adhik Maas Parama Ekadashi 2026 Param Ekadashi 2026

ऐस्ट्रो फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Astrology: गुरु ग्रह को मजबूत बनाने के लिए गुरुवार को करें ये काम, मिल सकते हैं शुभ फल
गुरु ग्रह को मजबूत बनाने के लिए गुरुवार को करें ये काम, मिल सकते हैं शुभ फल
राशिफल
Aaj Ka Rashifal 11 June 2026: एकादशी पर मेष राशि में महासंयोग, इन राशियों की खुलेगी तिजोरी; बाकी रहें सावधान
Aaj Ka Rashifal 11 June 2026: एकादशी पर मेष राशि में महासंयोग, इन राशियों की खुलेगी तिजोरी; बाकी रहें सावधान
राशिफल
Aaj ka Meen Rashifal 11 June 2026: मीन राशि दूसरे चंद्रमा से पार्टनर्स संग बनेगी विजनरी रणनीति, सुचारू रूप से पूरा होगा प्रोडक्शन टारगेट
मीन राशिफल 11 जून 2026 दूसरे चंद्रमा से पार्टनर्स संग बनेगी विजनरी रणनीति, सुचारू रूप से पूरा होगा प्रोडक्शन टारगेट
राशिफल
Aaj ka Kumbh Rashifal 11 June 2026: कुंभ राशि आईटी कर्मचारियों के लिए टेक स्टैक लर्निंग होगी बेहद आसान, नई तकनीक सीखना होगा स्मूथ
कुंभ राशिफल 11 जून 2026 आईटी कर्मचारियों के लिए टेक स्टैक लर्निंग होगी बेहद आसान, नई तकनीक सीखना होगा स्मूथ
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: डांस की महफिल में मनचले की घुसपैठ! | Haryana Dancer
12 Years Of PM Modi | Longest Serving PM: नेहरू का रिकॉर्ड टूटा, PM Modi के नाम नया कीर्तिमान!
TMC-Congress Merger | Sonia Gandhi | Mamata | Janhit:दीदी का सबसे कठिन फैसला! पार्टी विलय करेंगी?
Sandeep Chaudhary | Iran-US War: फिर भड़की जंग! भारत में पेट्रोल, डीजल और खाद का बड़ा संकट?
TMC Merger With Congress: ममता को मंजूर 'विलय ऑफर'! | TMC | Congress | Mamata | Rahul Gandhi

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एपी सिंह
एपी सिंहएडवोकेट
अपराध, सांप्रदायिक कथा और संयम के संवैधानिक कर्तव्य के बीच इंसाफ मांगता सूर्य चौहान मर्डर केस
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अगर उनके पास 20 सांसद तो...', TMC के बागी नेताओं को लेकर फायर हुईं महुआ, जानें क्या कहा
'अगर उनके पास 20 सांसद तो...', TMC के बागी नेताओं को लेकर फायर हुईं महुआ, जानें क्या कहा
बिहार
नीतीश कुमार के लिए लाखों में बना शौचालय? 'रेड कार्पेट' वाले टॉयलेट पर भड़के तेजस्वी यादव
नीतीश कुमार के लिए लाखों में बना शौचालय? 'रेड कार्पेट' वाले टॉयलेट पर भड़के तेजस्वी यादव
इंडिया
'वी विल मिस यू दीदी, इमोशनली मैं गलत हूं...', ममता का साथ छोड़ने पर भावुक हुईं शताब्दी रॉय
'वी विल मिस यू दीदी, इमोशनली मैं गलत हूं...', ममता का साथ छोड़ने पर भावुक हुईं शताब्दी रॉय
स्पोर्ट्स
FIFA 2026 OPENING CEREMONY: शकीरा और केटी पेरी की धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ शुरू होगा फीफा विश्व कप 2026, जानिए A टू Z
शकीरा और केटी पेरी की धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ शुरू होगा फीफा विश्व कप 2026, जानिए A टू Z
बॉलीवुड
Tanu Weds Manu 3: फिर बड़े पर्दे पर धमाल मचाएगी कंगना-माधवन की जोड़ी, 'तनु वेड्स मनु 3’ हुई अनाउंस, जानें-कब से शुरू होगी शूटिंग
कंगना-माधवन की 'तनु वेड्स मनु 3’ हुई अनाउंस, जानें-कब से शुरू होगी शूटिंग
विश्व
Explained: 61% इजरायली और ट्रंप चाहते नेतन्याहू राजनीति छोडे़ं! फिर भी दोबारा चुनाव लड़ने का ऐलान क्यों, क्या जीत पाएंगे?
61% इजरायली और ट्रंप चाहते नेतन्याहू राजनीति छोडे़ं! फिर भी दोबारा चुनाव लड़ने का ऐलान क्यों?
शिक्षा
UP Police Constable की Cut Off कितनी जा सकती है? इतने नंबर हैं तो फिजिकल का चांस
UP Police Constable की Cut Off कितनी जा सकती है? इतने नंबर हैं तो फिजिकल का चांस
एग्रीकल्चर
हल्दी, अदरक या धनिया... कम बारिश में कौन सा मसाला देगा ज्यादा मुनाफा?
हल्दी, अदरक या धनिया... कम बारिश में कौन सा मसाला देगा ज्यादा मुनाफा?
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Embed widget