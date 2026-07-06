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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र मौसम अपडेट, 7 July: मुंबई में उठीं 13 फीट ऊंची लहरें, फ्लाइट प्रभावित, कल कैसा रहेगा मौसम?

महाराष्ट्र मौसम अपडेट, 7 July: मुंबई में उठीं 13 फीट ऊंची लहरें, फ्लाइट प्रभावित, कल कैसा रहेगा मौसम?

Maharashtra Weather Tomorrow: राजधानी मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश जारी है. मौसम विभाग ने मंगलवार ( 7 जुलाई) के लिए भी अपडेट दिया है.

Written By : मृत्युंजय सिंह |  Updated at : 06 Jul 2026 08:03 PM (IST)
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भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार कोंकण-गोवा और मध्य महाराष्ट्र में 6 से 8 जुलाई के दौरान कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी, जबकि कुछ जगहों पर अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है. मुंबई में बारिश के बीच जुहू चौपाटी पर तेज हवाओं के साथ साथ इस समय हाई टाइड के दौरान 13 फीट से अधिक ऊंचाई की लहरें समुद्र में दिखाई दे रही हैं. चौपाटी को खाली कराया गया है. 60-70 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है. 

वर्ली कोस्टल रोड पर उठीं ऊंची लहरें

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भारी बारिश के बीच वर्ली कोस्टल रोड पर ऊंची लहरें उठीं. अरब सागर में उथल-पुथल के कारण ऊंची लहरें तट से टकरा रही थीं, जबकि मुंबई पुलिस ने एहतियात के तौर पर समुद्र किनारे से लोगों को हटा दिया.

मुंबई में भारी बारिश के बाद जलभराव

बारिश के बाद कई जगहों पर जलजमाव और ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई है. मुंबई के वडाला स्थित एंटॉप हिल वेयरहाउस में जलभराव हो गया है. भारी जलभराव के कारण इस इलाके में गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है. कर्मचारी ऑफिस पुल से होकर जा रहे हैं.

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मुंबई में भारी बारिश की वजह से उड़ानें प्रभावित

मुंबई में भारी बारिश की वजह से हवाई सेवाएं भी प्रभावित हैं. सोमवार (06 जुलाई) को शाम पांच बजे तक की अपडेट के मुताबिक खराब मौसम की वजह से मुंबई एयरपोर्ट पर 17 उड़ानें रद्द हुईं हैं. जबकि 365 उड़ानों में देरी हो रही है. मुंबई और उसके आस-पास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है.

कर्जत-लोनावला भोर घाट खंड में भूस्खलन

भारी बारिश की वजह से कर्जत-लोनावला भोर घाट खंड में भूस्खलन होने के बाद मुंबई-पुणे मार्ग पर रेल सेवाएं सोमवार तड़के निलंबित कर दी गईं हैं. सीएसएमटी-पुणे इंद्रायणी एक्सप्रेस, इंटरसिटी एक्सप्रेस, डेक्कन एक्सप्रेस, डेक्कन क्वीन, प्रगति एक्सप्रेस और धुले एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है. अधिकारियों के मुताबिक लंबी दूरी की कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है.

About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
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Published at : 06 Jul 2026 07:59 PM (IST)
Tags :
Weather Today Aaj Ka Mausam Rainfall MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS Monsoon 2026
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