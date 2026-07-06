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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'मुझे विधानसभा सीट के नाम पर झुनझुना पकड़ा दिया', जीतन राम मांझी का छलका दर्द, चिराग पर क्यों भड़के?

'मुझे विधानसभा सीट के नाम पर झुनझुना पकड़ा दिया', जीतन राम मांझी का छलका दर्द, चिराग पर क्यों भड़के?

Jitan Ram Manjhi News: केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पटना के विद्यापति भवन में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. आज पार्टी (हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा) के राज्य परिषद की बैठक थी.

Written By : परमानंद सिंह |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 06 Jul 2026 06:01 PM (IST)
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हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संयोजक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi) आए दिन लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान (Chirag Paswan) पर दलित को लेकर हमला करते रहते हैं. सोमवार (06 जुलाई, 2026) को एक कार्यक्रम के दौरान फिर उन्होंने चिराग पासवान का नाम लिए बिना निशाना साधा.

सोमवार को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पटना के विद्यापति भवन में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. पार्टी (हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा) के राज्य परिषद की आज बैठक थी. इसमें वे खुद शामिल हुए. कार्यक्रम में काफी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और दलित समाज के लोग मौजूद रहे.

'आरक्षण और दलितों के नाम पर ले ली ज्यादा सीट'

केंद्रीय मंत्री ने अपने भाषण के दौरान चिराग पासवान पर हमला करते हुए कहा कि कुछ लोग आरक्षण के हितैषी बनते हैं और नाखून काटकर शहीद का दर्जा लेना चाहते हैं. मांझी ने कहा कि दलितों का आज भी वही हाल है. हालांकि अपने बयान में जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान का नाम नहीं लिया.

केंद्रीय मंत्री ने बीजेपी के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कहा, "मुझे विधानसभा सीट के नाम पर सिर्फ झुनझुना पकड़ा दिया गया. सरकार के खिलाफ बोलकर उन्होंने (चिराग) ज्यादा सीटें हासिल कीं."

यह भी पढ़ें- बांकीपुर उपचुनाव: आरजेडी ने कांग्रेस को दिया झटका, रेखा गुप्ता को बनाया उम्मीदवार

दूसरी ओर मांझी ने नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद की तारीफ की. उन्होंने कहा, "आज संसद में दलित के बारे में कोई नहीं बोलता है, सिर्फ चंद्रशेखर आजाद दलितों के बारे में बात करते हैं." 

अपने बेटे संतोष सुमन को सलाह देते हुए कहा कि मेरा बेटा मुद्दे की राजनीति नहीं कर रहा है. मुद्दे की राजनीति बहुत जरूरी है. अगर इस पर काम होगा तो हमारी पार्टी शीर्ष पर पहुंच जाएगी. मांझी ने दलितों से कहा जाति बंधन अगर नहीं टूट रहा है तो हिंदू बुद्धिस्ट हो जाएं.

वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि सम्राट चौधरी किसी की आंख का कांटा बने हुए हैं. सम्राट चौधरी की पुलिस की कार्रवाई पर विशेष सवाल उठाए जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें- बांकीपुर उपचुनाव: 'जनता वर्तमान सरकार से नाखुश, तो…', प्रशांत किशोर पर पप्पू यादव का पहला रिएक्शन

Published at : 06 Jul 2026 05:45 PM (IST)
Tags :
Chirag Paswan Jitan Ram Manjhi HAM BIHAR NEWS
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