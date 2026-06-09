Aaj ka Love Rashifal 9 June 2026: ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि पर चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, जिससे भावनाओं, संवेदनशीलता और रिश्तों में गहराई बढ़ेगी. प्रीति योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और सुनफा योग का प्रभाव कई राशियों के प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है. वहीं चंद्रमा-शनि विष दोष के कारण कुछ राशियों को रिश्तों में धैर्य और समझदारी बनाए रखने की आवश्यकता होगी. आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का लव राशिफल.

मेष राशि – रिश्तों में धैर्य की होगी परीक्षा

आज प्रेम जीवन में कुछ उलझनें महसूस हो सकती हैं. पार्टनर के साथ गलतफहमी बढ़ने की आशंका है, इसलिए शब्दों का चयन सोच-समझकर करें. शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी की भावनाओं को समझने की जरूरत होगी. सिंगल जातकों को अभी किसी नए रिश्ते में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए.

वृषभ राशि – जीवनसाथी का मिलेगा पूरा साथ

आज प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. पार्टनर की सलाह आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है. शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा. सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से बातचीत आगे बढ़ सकती है. रिश्तों में विश्वास मजबूत होगा.

मिथुन राशि – प्रेम में संयम रखना होगा जरूरी

आज भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला न लें. पार्टनर के साथ अनावश्यक बहस से बचें. शादीशुदा लोगों को रिश्ते में संतुलन बनाए रखना होगा. सिंगल लोगों को पुराने रिश्ते की याद परेशान कर सकती है. धैर्य और समझदारी से काम लें.

कर्क राशि – पुराने रिश्ते देंगे खुशी

आज किसी पुराने मित्र या प्रिय व्यक्ति से बातचीत होने की संभावना है. प्रेम जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी. शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. सिंगल लोगों की किसी पुराने परिचित से नजदीकियां बढ़ सकती हैं.

सिंह राशि – रिश्तों में बढ़ सकती है दूरी

आज प्रेम जीवन में कुछ तनाव महसूस हो सकता है. पार्टनर की किसी बात से मन दुखी हो सकता है. शादीशुदा लोगों को अहंकार से बचना चाहिए. सिंगल लोगों को नए रिश्ते की शुरुआत फिलहाल टालनी चाहिए. धैर्य रखने से स्थिति संभल जाएगी.

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कन्या राशि – रोमांस और उत्साह से भरा दिन

आज प्रेम संबंधों में जोश और उत्साह बना रहेगा. पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. शादीशुदा लोगों के रिश्तों में प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा. सिंगल लोगों को प्रेम प्रस्ताव मिलने या किसी खास व्यक्ति से सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.

तुला राशि – प्रेम में मिलेगी नई ऊर्जा

आज प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है. शादीशुदा लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा. सिंगल लोगों की मित्रता प्रेम संबंध में बदल सकती है.

वृश्चिक राशि – मुलाकात बदल सकती है दिल की बात

आज किसी खास व्यक्ति से अचानक मुलाकात होने की संभावना है. जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी. शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. प्रेम जीवन में नई उम्मीदें जाग सकती हैं.

धनु राशि – भावनाओं पर रखें नियंत्रण

आज प्रेम संबंधों में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है. पार्टनर के साथ संवाद बनाए रखें. शादीशुदा लोगों को रिश्ते में धैर्य रखना होगा. सिंगल लोगों को जल्दबाजी में किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए.

मकर राशि – रिश्तों में मिलेगा सुकून

आज प्रेम जीवन संतुलित रहेगा. पार्टनर के साथ आपसी समझ बेहतर होगी. शादीशुदा लोगों के लिए दिन सुखद रहेगा. सिंगल लोगों को किसी नए व्यक्ति से मिलने का अवसर मिल सकता है. रिश्तों में भरोसा मजबूत होगा.

कुंभ राशि – प्रेम में समझदारी से बढ़ें आगे

आज रिश्तों में भावनाओं के साथ व्यवहारिकता भी जरूरी होगी. पार्टनर के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है. शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. सिंगल लोगों को किसी नए रिश्ते का संकेत मिल सकता है.

मीन राशि – दिल की बात कहने का सही समय

आज प्रेम जीवन में खुशियां बनी रहेंगी. पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. शादीशुदा लोगों के रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. सिंगल लोगों को किसी खास व्यक्ति की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है. प्रेम प्रस्ताव रखने के लिए दिन अनुकूल रहेगा.

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