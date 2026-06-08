Ank Rashifal Today (9 जून 2026): अंक शास्त्र (Numerology) के अनुसार, हमारी जन्म तारीख सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि यह हमारे स्वभाव, करियर, लव लाइफ और पैसों को संभालने के नजरिए का पूरा लेखा-जोखा होती है.

अगर हम 9 जून 2026 की तारीख के सभी अंकों का योग करें, तो 9+0+6+2+0+2+6 = 25 आता है. इसके बाद 2+5 = 7 होता है. यानी आज का भाग्यांक (Destiny Number) 7 है, जिसका स्वामी केतु देव हैं. वहीं आज की तारीख का मूलांक 9 है, जिसके स्वामी मंगल देव हैं. मंगलवार के दिन मंगल के मूलांक (9) और केतु के भाग्यांक (7) का यह मेल रहस्य, साहस, बदलाव और अचानक धन लाभ का एक बेहद शक्तिशाली योग बना रहा है.

आइए जानते हैं आपकी जन्म तारीख की गणना के अनुसार आपका मूलांक, आपकी पर्सनालिटी और आज का करियर, फाइनेंस व लव राशिफल क्या संकेत दे रहा है.

मूलांक 1 (आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19, 28 तारीख को हुआ है)

Personality Trait: आप बेहद स्वाभिमानी, ऊर्जावान और लीडरशिप क्वालिटी से भरपूर हैं. आप किसी के अधीन रहकर काम करना पसंद नहीं करते.

करियर व फाइनेंस: कार्यक्षेत्र में आज आपको अपनी सूझबूझ के कारण कोई बड़ी सफलता मिल सकती है. आर्थिक मामलों में दिन अच्छा है, पुराना रुका हुआ धन वापस मिलने के योग हैं.

लव लाइफ: जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. शाम को पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे.

शुभ अंक: 1

1 शुभ रंग: लाल

मूलांक 2 (आपका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20, 29 तारीख को हुआ है)

Personality Trait: आप स्वभाव से बेहद शांत, संवेदनशील, कल्पनाशील और भावुक होते हैं. रिश्तों को निभाना आपको बखूबी आता है.

करियर व फाइनेंस: आज कार्यस्थल पर जल्दबाजी में कोई फैसला न लें. आर्थिक रूप से आज का दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला हो सकता है, इसलिए फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें.

लव लाइफ: भावुकता में आकर पार्टनर से ऐसी कोई बात न कहें जिससे उनके दिल को ठेस पहुंचे. रिश्तों में धैर्य रखें.

शुभ अंक: 2

2 शुभ रंग: सफेद

मूलांक 3 (आपका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21, 30 तारीख को हुआ है)

Personality Trait: आप खोजी, ज्ञानी और बहुत अच्छे वक्ता होते हैं. समाज में मान-सम्मान कमाना आपकी प्राथमिकता होती है.

करियर व फाइनेंस: आज आपकी सलाह से ऑफिस में किसी बड़े प्रोजेक्ट का काम आसान हो जाएगा. पैसों के मामले में स्थिति मजबूत रहेगी, निवेश से लाभ के संकेत हैं.

लव लाइफ: पारिवारिक जीवन में खुशहाली रहेगी. लव पार्टनर के साथ किसी गंभीर विषय पर बातचीत हो सकती है जो रिश्ते को मैच्योर बनाएगी.

शुभ अंक: 3

3 शुभ रंग: पीला

मूलांक 4 (आपका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22, 31 तारीख को हुआ है)

Personality Trait: आप बेहद व्यावहारिक, विद्रोही स्वभाव के और लीक से हटकर काम करने वाले होते हैं. आप हर चीज के पीछे का लॉजिक ढूंढते हैं.

करियर व फाइनेंस: आज भाग्यांक 7 (केतु) का प्रभाव होने से आपको अचानक कोई बड़ी डील या रुका हुआ पैसा मिल सकता है. हालांकि, शेयर बाजार में रिस्की निवेश से बचें.

लव लाइफ: लव लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति के कारण गलतफहमी पैदा हो सकती है. पार्टनर पर भरोसा बनाए रखें.

शुभ अंक: 7

7 शुभ रंग: आसमानी

मूलांक 5 (आपका जन्म किसी भी महीने की 5, 14, 23 तारीख को हुआ है)

Personality Trait: आप बहुत तेज दिमाग के, जिंदादिल और बिजनेस माइंडेड होते हैं. बातचीत की कला से आप किसी को भी अपना दोस्त बना लेते हैं.

करियर व फाइनेंस: व्यापार में आज आपको अप्रत्याशित मुनाफा हो सकता है. नौकरीपेशा जातकों को नई नौकरी के ऑफर मिल सकते हैं. आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत रहेगा.

लव लाइफ: सिंगल लोगों के लिए आज का दिन खास हो सकता है, किसी पुराने मित्र से प्रेम का प्रस्ताव मिल सकता है. वैवाहिक जीवन मधुर रहेगा.

शुभ अंक: 5

5 शुभ रंग: हरा

मूलांक 6 (आपका जन्म किसी भी महीने की 6, 15, 24 तारीख को हुआ है)

Personality Trait: आप कलाप्रेमी, आकर्षक और लग्जरी लाइफ जीने के शौकीन होते हैं. लोग आपकी पर्सनालिटी की तरफ खिंचे चले आते हैं.

करियर व फाइनेंस: ग्लैमर, मीडिया या फैशन जगत के लोगों को आज बड़ी पहचान मिल सकती है. सुख-सुविधाओं और कपड़ों पर आज आपका खर्च अधिक हो सकता है.

लव लाइफ: प्रेम संबंधों में रोमांस बढ़ेगा. पार्टनर के साथ शॉपिंग या लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्लान बन सकता है.

शुभ अंक: 6

6 शुभ रंग: गुलाबी

मूलांक 7 (आपका जन्म किसी भी महीने की 7, 16, 25 तारीख को हुआ है)

Personality Trait: आप बेहद आध्यात्मिक, दार्शनिक और शांत स्वभाव के होते हैं. आपको दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं होता.

करियर व फाइनेंस: आज आपका भाग्यांक भी 7 है! रिसर्च, कोडिंग और अध्यात्म से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है. धन लाभ के योग हैं.

लव लाइफ: पार्टनर के साथ आपका वैचारिक तालमेल बहुत बेहतरीन रहेगा. मानसिक शांति का अनुभव करेंगे.

शुभ अंक: 2

2 शुभ रंग: हल्का ग्रे

मूलांक 8 (आपका जन्म किसी भी महीने की 8, 17, 26 तारीख को हुआ है)

Personality Trait: आप बहुत गंभीर, अनुशासित और कड़ी मेहनत करने वाले होते हैं. आप जीवन में धीरे-धीरे लेकिन बहुत बड़ी सफलता हासिल करते हैं.

करियर व फाइनेंस: रियल एस्टेट या कानून के क्षेत्र से जुड़े लोगों को कोई बड़ी राहत या मुनाफा मिल सकता है. आज मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन उसका आर्थिक लाभ भी तगड़ा होगा.

लव लाइफ: काम के दबाव के कारण जीवनसाथी को समय नहीं दे पाएंगे, जिससे थोड़े मतभेद हो सकते हैं. प्यार से बात संभालें.

शुभ अंक: 8

8 शुभ रंग: गहरा नीला

मूलांक 9 (आपका जन्म किसी भी महीने की 9, 18, 27 तारीख को हुआ है)

Personality Trait: आप बेहद साहसी, निडर, ऊर्जावान और मददगार स्वभाव के होते हैं. गुस्सा आपकी नाक पर रहता है, लेकिन आप दिल के साफ होते हैं.

करियर व फाइनेंस: आज आपका मूलांक भी 9 है और दिन भी मंगलवार है! सेना, पुलिस, स्पोर्ट्स और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक सफलता ला सकता है. आर्थिक स्थिति शानदार रहेगी.

लव लाइफ: प्रेम संबंधों में आपका पजेसिव स्वभाव पार्टनर को परेशान कर सकता है. उन्हें थोड़ी स्पेस दें, रिश्ता और मजबूत होगा.

शुभ अंक: 9

9 शुभ रंग: केसरिया

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