हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Card Reading: 6 मार्च टैरो राशिफल लेन-देन में बरतें सावधानी, जानें आपकी राशि के लिए क्या कहते हैं कार्ड्स

Tarot Card Reading 6 March 2026: मेष से मीन राशि के लिए टैरो संकेत देते हैं कि मानसिक असमंजस और पारिवारिक तनाव के साथ आर्थिक योजना और खर्चों पर नियंत्रण रखें. पढ़ें शुक्रवार का टैरो रशिफल?

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 05 Mar 2026 02:30 PM (IST)
Tarot Card Reading 6 March 2026: टैरो कार्ड्स के संकेत बता रहे हैं कि 6 मार्च 2026 का दिन कई राशियों के लिए निर्णायक साबित हो सकता है. कहीं अधूरे काम पूरे होंगे तो कहीं मानसिक असमंजस और पारिवारिक तनाव परेशान कर सकता है.

कुछ राशियों को आर्थिक लाभ के अवसर मिलेंगे, तो कुछ को खर्च और स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है. आइए जानते हैं टैरो कार्ड्स के अनुसार मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा शुक्रवार का दिन?

मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों को आज कोई भी ऐसा काम करने से बचने की जरूरत है जो आपको बोझ लगे. आज किसी बात पर आपका किसी के साथ अनावश्यक विवाद हो सकता है. आप अपने किसी नजदीकी सहयोगी के कारण परेशानी में पड़ सकते है, ध्यान रखे.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स के अनुसार, वृषभ राशि के लोगों को आज अनावश्यक विवाद हो सकता है. आप अपने किसी नजदीकी सहयोगी के कारण परेशानी में पड़ सकते है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखे.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोगों को आज अपने परिचितों के साथ लेन-देन में सावधानी बरतें वरना बाद में संबंधों में गिरावट आ सकती है, मकान वाहन पर खर्च के योग बन रहे है.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स के अनुसार, कर्क राशिवालों को नौकरी, व्यवसाय में लेन-देन पर अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी. कार्यस्थल में साथियों के सहयोग से बिगड़े काम बनेंगे. परेशानियों को धीरज और अपने व्यवहार में सुधार करके हल किया जा सकता है.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स के अनुसार, सिंह राशि के लोगों को शिक्षा प्रतियोगिता और संतान की ओर से संतोषजनक परिणाम प्राप्त हो सकेंगे. हालांकि, आज आपका पारिवारिक जीवन थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है. परिवार में किसी के प्रति अकारण क्रोध आ सकता है.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशिवालों को दैनिक मामलों में थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है. आपको सलाह है कि दैनिक मामलों में बेवजह की बहस सहयोगियों के साथ विवादों और झगड़े को जन्म दे सकती है, धन रहे जो लोग समय के साथ चलते है, उन्हें समस्यायें उलझाती नहीं है.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स के अनुसार, तुला राशि वाले महत्वाकांक्षा या काम पर दिशा की कमी महसूस कर सकते हैं. आपको ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है. साथ ही आपको अपने व्यसनों पर नियंत्रण रखना होगा.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशिवालों को कई समस्याओं और मतभेदों का आमना-सामना करना पड़ सकता है. जिस वजह से आप थोड़ा असहज महसूस कर सकते हैं. आपको सलाह है कि आज किसी के भी साथ अनावश्यक वाद विवाद करने से बचें.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के लोगों को लिए आज का दिन व्यस्त और खुशहाल दोनों रहने वाला है. आज आपके सामने कई सारे नए अवसर आएंगे. इतना ही नहीं आज की गई यात्राएं आपको अच्छे परिणाम देंगे. साथ ही आपको आकस्मिक लाभ के अवसर मिल सकते हैं.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के लोगों को आज किसी विशेष कार्य की चिंता रहने वाली है. आपको सलाह है कि फिलहाल, व्यर्थ की प्रतिस्पर्धा न करें. अजनबियों से सावधान रहें. व्यापार में नुकसान हो सकता है.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशिवाले कुछ जातकों को आज संतान सुख प्राप्त हो सकता है. इस राशि वालों को मित्रों और रिश्तेदारों से अप्रत्याशित व्यवहार का सामना करना होगा. साथ ही आपकी धार्मिक आस्था बढ़ेगी.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के नौकरीपेशा लोगों को पद प्रतिष्ठा आदि का लाभ होगा. कार्य व्यापार में वृद्धि व लगभग सभी तरह के कार्यां में सफलता प्राप्त होगी. नए कामों की शुरुआत संभव है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 05 Mar 2026 02:30 PM (IST)
Daily Horoscope Aries To Pisces Tarot Card Horoscope Tarot Card Reading
